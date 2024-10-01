En Popüler Son Eklenenler Katalog Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hollanda

Katalog yönetimi yazılımı, e-ticaret ürün verilerini dijital bir katalogda düzenleyip merkezileştirerek hem satıcılara hem de alıcılara fayda sağlar. Çevrimiçi işletmelerde ürün bilgileri için bir depo görevi görür. Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) yazılımından farklı olarak Katalog Yönetimi yazılımı, ayrıntıları düzenleme, ekleme ve değiştirme yoluyla ürün verilerini geliştirmeye odaklanırken, PIM yazılımı daha geniş bir bakış açısına sahiptir. Yöneticilerin ürün ayrıntılarını güncellemesine olanak tanıyarak veri kalitesini garanti eder ve müşterilerin bilinçli satın almalar yapmalarını sağlar. Satıcılar, ürün adları, filtreler, açıklamalar, fiyatlar ve kodlar gibi temel bilgileri sağlayarak alıcılara yardımcı olur. Çoğu zaman e-ticaret içerik pazarlama araçlarıyla entegre olan bazı çözümler, kullanıcı toplulukları tarafından desteklenen açık kaynaklı platformlar olarak da mevcuttur.