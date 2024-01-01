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Katalog Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çekya
Katalog yönetimi yazılımı, e-ticaret ürün verilerini dijital bir katalogda düzenleyip merkezileştirerek hem satıcılara hem de alıcılara fayda sağlar. Çevrimiçi işletmelerde ürün bilgileri için bir depo görevi görür. Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) yazılımından farklı olarak Katalog Yönetimi yazılımı, ayrıntıları düzenleme, ekleme ve değiştirme yoluyla ürün verilerini geliştirmeye odaklanırken, PIM yazılımı daha geniş bir bakış açısına sahiptir. Yöneticilerin ürün ayrıntılarını güncellemesine olanak tanıyarak veri kalitesini garanti eder ve müşterilerin bilinçli satın almalar yapmalarını sağlar. Satıcılar, ürün adları, filtreler, açıklamalar, fiyatlar ve kodlar gibi temel bilgileri sağlayarak alıcılara yardımcı olur. Çoğu zaman e-ticaret içerik pazarlama araçlarıyla entegre olan bazı çözümler, kullanıcı toplulukları tarafından desteklenen açık kaynaklı platformlar olarak da mevcuttur.
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Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack, piyasadaki en hızlı PDF'den flipbook'a dönüştürücüdür. PDF'lerinize hayat verin ve onları 3D çevirmeli sayfa efektiyle gerçeğe yakın yayınlara dönüştürün. Alternatif olarak, sıfırdan ilgi çekici flipbook'ları kolayca oluşturmak için Tasarım Stüdyomuzu kullanabilirsiniz. İşletmeniz için da...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin, bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak p...
OnWhatsApp
onwhats.app
Mobil uyumlu bir web mağazasıyla canlı yayına geçmenin ve WhatsApp üzerinden sipariş almanın en hızlı ticaret sağlayıcısı. Bunu ayda yalnızca bir dolara kitlelere yönelik Shopify gibi düşünün!
iPaper
ipaper.io
iPaper, basılı broşürlerinizi ve kataloglarınızı tamamen etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştürmenize olanak tanıyan bir dijital katalog platformudur. Ürün görselleri ve videolarıyla alışveriş yapanların dikkatini çekin. E-posta, WhatsApp üzerinden veya doğrudan e-ticaret web mağazanız...
Feedonomics
app.feedonomics.com
Lider veri akışı yönetimi platformuyla Feedonomics, markaların ve perakendecilerin dünya çapındaki yüzlerce e-ticaret alışveriş noktasında ürün kataloglarını optimize etmelerine ve listelemelerine yardımcı olur. Pazar yerleri ve reklam kanallarına yönelik tam hizmet çözümlerimiz, feed kurulumu, sipa...
Salsify
salsify.com
Salsify, 140'tan fazla ülkedeki binlerce marka üreticisinin, distribütörünün ve perakendecisinin dijital rafta kazanmak için işbirliği yapmasına yardımcı oluyor. Şirketin Ürün Deneyimi Yönetimi (PXM) platformu, kuruluşların tüm ürün içeriklerini merkezileştirmesine, ticaret ekosistemine bağlanmasına...
Publitas
publitas.com
Çevrimiçi alışveriş yapanların neyi sevdiklerini keşfetmelerine yardımcı olun. Daha fazla sat. Alışveriş yapanların ~%50'si ne istediklerini biliyor; ararlar, seçerler ve ödeme yaparlar. Diğerleri mi? Göz atmayı, keşfetmeyi ve ilham almayı severler. Çevrimiçi mağaza ilk grup için gayet iyi; ancak ma...
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud olarak kendimizi, ürünlerin satıldığı her yerde çevrimiçi perakendecilerin satış yapmasına yardımcı olmaya adadık. Platformumuz 200'den fazla satış kanalı ve pazar yeri ile entegre olup, daha fazla müşteriye ulaşmanıza ve daha fazla satış elde etmenize yardımcı olur. Envanter ve sipariş ...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce, B2B toptancılarının, distribütörlerinin ve üreticilerinin uçtan uca satışlarını dijitalleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada yapay zeka destekli bir platformdur; yeni müşteri adaylarını kaydetmekten sipariş almaya, ödemelere ve daha fazlasına kadar! Kullanıcılar ticari fuarlarda,...
Vroozi
vroozi.com
Vroozi, önde gelen bulut tabanlı ticari satın alma ve AP otomasyon platformudur. Tam otomatik satın alma-ödeme çözümümüz, satın alma işlemlerinizi, satıcı faturalarınızı, giderlerinizi ve ödemelerinizi dijitalleştirerek daha hızlı ve daha karlı bir şekilde büyümenize yardımcı olur. Vroozi'nin yapay ...
Catalog Bar
catalogbar.com
Katalog Bar, satış ekibi, bayileri, perakendecileri ve ürünlerini satan mağazalara sahip kuruluşlara yönelik bir web ve mobil vitrindir.
Akeneo
akeneo.com
Akeneo, ürün deneyimi (PX) şirketidir ve Ürün Bilgi Yönetiminde (PIM) dünya lideridir; Her ürün etkileşiminin tüketicileri ve profesyonelleri her zaman, her yerde en iyi satın alma işlemine yönlendiren bir deneyim olduğu bir dünya yaratmak. Akeneo, tamamı ürün deneyimi yönetimi uygulamasına odaklana...
Plytix
plytix.com
Plytix PIM, kullanıcı dostu arayüzü, düşük fiyatı ve işe alım ve müşteri desteğine yönelik beyaz eldiven yaklaşımı nedeniyle dünya çapında küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik lider bir Ürün Bilgi Yönetimi yazılımıdır. Plytix PIM, ekiplerin ürün bilgilerini kolayca organize etmesine, zenginleşt...
Cymbio
cym.bio
Cymbio, dünyanın ilk uçtan uca dropship ve pazaryeri platformuyla markaların dijital satışlarının artmasını sağlıyor. Her şeyi kapsayan B2B otomasyon merkezimiz, tüm sistemleri, protokolleri ve satıcıları desteklerken markaları küresel bir perakende ekosistemine sorunsuz bir şekilde sunar. Cymbio, 8...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync®, Ürün İçeriği Orkestrasyonunda liderdir ve 60'tan fazla ülkede 14.000'den fazla şirketin, ticaretin gerçekleştiği her yerde doğru, tutarlı ve alakalı etkili içeriğin oluşturulmasını ve dağıtımını basitleştirmesine olanak tanır. 1WorldSync, teknoloji platformu ve uzman hizmetleri aracılığ...
Sales Layer
saleslayer.com
Satış Katmanı, şirketlerin karmaşık B2B süreçlerini otomatikleştirmelerine ve ürünlerini tüm tedarik zinciri boyunca kuruluş içindeki veya dışındaki herhangi bir kurumsal satış platformuna veya aracına bağlamalarına yardımcı olan, dünya lideri bir PIM (Ürün Bilgi Yönetimi) platformudur. İşletmenize ...
Stedger
stedger.com
Çözümümüz: Stedger, Shopify, Prestashop ve Magento gibi önde gelen e-Ticaret platformlarıyla zahmetsizce entegre olan son teknoloji ürünü bir SaaS'tır. Entegrasyonumuz, bu e-Ticaret mağazalarıyla ilişkili tedarikçileri ve markaları da kapsamaktadır. Temel Özellikler: Otomatik Ürün Oluşturma: Müşteri...
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo, küçük ve orta ölçekli toptancıların ve perakendecilerin gelirlerini artırmalarına ve zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir web ve mobil çözümdür. Özellikleri arasında sipariş yönetimi, ürün kataloğu, müşteri yönetimi ve analitik yer alır. Mobil uygulaması, satış te...
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), Feed / Kanal Yönetimi ve Dijital Raf Analitiğini tek bir merkezi sistemde birleştirerek tüm satış kanallarında bütünsel optimizasyona olanak sağlar. shopvibes böylece Avrupa genelinde çok kanallı satışlarda markaları, üreticileri ve perakendecileri destekliyor. ...
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin lider bir SaaS e-Ticaret şirketidir. Misyonumuz, e-ticaret yazılım çözümleri endüstrisini yenileyici bir yaklaşımla değiştirmek ve yenilik yapmaktır. Görev açısından kritik e-Ticaret operasyonlarını tek bir sağlam platformda merkezileştirerek, markaların ve perakendecilerin işlerini ...
Okkular.io
okkular.io
Okkular'ın Tag-Gen'i, kusursuz bir satış süreci yaratarak, verimli ürün keşfi ve çevrimiçi ürün katılımını sağlayarak Moda ve Mobilya alanındaki perakendecilere yardımcı olur. Okkular Tag-Gen çözümü, en gelişmiş derin öğrenme teknolojisini kullanarak ürün etiketleme sürecinin otomatikleştirilmesine ...
Billtrust
billtrust.com
Akıllı bir B2B/B2C web mağazası platformu ve mobil uygulamayla çevrimiçi gelir artışını hızlandırın, sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin ve müşteri deneyiminizi optimize edin. Billtrust e-Ticaret, toptan distribütörlerin ve imalat işletmelerinin rekabetçi kalmaları ve entegre, bütünsel bir çözümle ye...
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions, 10 yılı aşkın tecrübesiyle Saha ve Ev Hizmetleri sektörüne yönelik yazılım çözümleri sağlayıcısıdır. Güney İspanya merkezli ana ürünümüz, 100'den fazla ülkede 5000'den fazla müşterinin işlerini kolaylaştırmasına ve her gün hayatlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan STEL Order'dır. S...
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat, doğrudan sosyal medya gelen kutunuzdan satış yapmaya yönelik bir sosyal ticaret platformudur. Özellikleri arasında envanter ve ürün kataloğu yönetimi, kolay ödeme, otomatik sohbet robotu, sepetten vazgeçme otomasyonu, yayın ve daha fazlası yer alır. Otomatik müşteri desteğiyle yanıt süresi...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: E-Ticaret için Yeni Nesil ERP E-ticaret operasyonlarının çeviklik ve verimlilik gerektirdiği bir çağda Kentro, NetSuite veya SAP gibi geleneksel ERP sistemlerine modern bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Bulut tabanlı, çok kanallı bir ERP olarak Kentro, e-ticaret ortamı için özel olarak t...
GeekSeller
geekseller.com
Çok Kanallı Envanter ve Sipariş Yönetimi Platformu. Walmart, eBay, Amazon, Shopify, WooCommerce, Google, Wayfair ve daha fazlasında satış yapın.
Productsup
productsup.com
Productsup, üreticilerin, markaların, hizmet sağlayıcıların ve pazar yerlerinin ticaret anarşisini ticari başarıya dönüştürmesine olanak tanıyan lider üründen tüketiciye (P2C) platformdur. Productsup P2C platformu, feed yönetimi, pazar deneyimi ve sosyal ticaret, ürün içeriği paylaşımı ve satıcı ve ...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror, çevrimiçi satış yapan kişi ve şirketler için tasarlanmış Çok Kanallı bir Yönetim Yazılımıdır. Listing Mirror, popüler pazaryerleriyle bütünleşir ve listeleri, gönderimi ve envanteri tek bir kullanıcı arayüzünden yönetmenize olanak tanır. -Ürün listelerini çoğaltın, yönetin ve seçtiği...
Syndigo
syndigo.com
Syndigo, kuruluşlar, alanlar ve müşteriler genelinde olağanüstü deneyimler sunmak için özel olarak tasarlanmış ilk bulut yerel çözümdür. MDM, PIM, PXM, Dijital Raf Analitiği, Dağıtım ve Geliştirilmiş İçerik çözümlerimiz, içerik dağıtımı için mevcut en büyük entegre ağ ile birlikte perakendecilerin, ...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint, bağlantılı ticaret için oluşturulmuş modern Perakende Operasyon Platformunuzdur. Flxpoint, tedarik zincirinizi satış kanallarınıza bağlar ve e-ticaret operasyonlarınızı tamamen otomatikleştirir. Sizi yavaşlatan manuel süreçler veya özel geliştirmeler olmadan geniş ölçekte satış yapın.