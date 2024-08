Katalog Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Butan

Akeneo

akeneo.com

Akeneo, ürün deneyimi (PX) şirketidir ve Ürün Bilgi Yönetiminde (PIM) dünya lideridir; Her ürün etkileşiminin tüketicileri ve profesyonelleri her zaman, her yerde en iyi satın alma işlemine yönlendiren bir deneyim olduğu bir dünya yaratmak. Akeneo, tamamı ürün deneyimi yönetimi uygulamasına odaklana...