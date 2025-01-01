Kariyer Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Kariyer yönetimi yazılımı, kuruluşların çalışanlarını bireysel kariyer gelişimlerinde desteklemelerine yardımcı olur. Bu araçlar İK ekiplerinin ilerlemeyi, becerileri ve deneyimleri izlemesine olanak tanıyarak şirket içi yeteneklerin geliştirilmesini ve elde tutulmasını kolaylaştırır. Eş zamanlı olarak kariyer yönetimi çözümleri çalışanların becerilerini geliştirmelerine ve kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur. Özellikler arasında çalışan geliştirme programları, öz değerlendirmeler, yönetici desteği, dahili yetenek keşfi, mobilite yönetimi, tahmine dayalı analizler, raporlama, ağ oluşturma fırsatları ve daha fazlası yer alabilir. Bu tür çözümler tüm endüstriler, şirket büyüklükleri ve departmanlar için değerlidir. Genellikle başvuru sahibi izleme sistemleri (ATS) ve performans yönetimi yazılımıyla entegre edilirler.
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Lattice
lattice.com
Lattice, çalışan performansını artırmak ve şirket hedefleriyle uyum sağlamak için insan yönetimi araçları sunan bir platformdur.
Schoox
schoox.com
Schoox, çalışanların becerilerini geliştirmek için eğitim içeriği oluşturan, yöneten ve sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
Mesh AI
mesh.ai
Mesh, çalışanların hedeflerine ulaşmasını ve geri bildirim almasını kolaylaştıran bir performans yönetim platformudur.
BetterUp
betterup.com
BetterUp, kişisel ve mesleki gelişim için koçluk, bilim ve AI teknolojilerini birleştirerek destek sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Valence
valence.co
Valence, yöneticilere ekip sağlığını anlık izleme, etkileşimde bulunma ve ortak taahhütleri takip etme imkanı sunan bir ekip yönetim platformudur.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome, İK süreçlerini otomatikleştiren, bağlantı kuran ve basitleştiren bir platformdur, çalışan katılımı ve performans yönetimi sağlar.
Kahuna
joinkahuna.com
Kahuna uygulaması, uzmanlık alanınıza dayalı abonelikler satmayı ve kişiye özel AI asistanı ile tavsiye sunmayı sağlar.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman, çalışanları tanıma ve ödüllendirme süreçlerini basit hale getiren bulut tabanlı bir platformdur.
Draup
draup.com
Draup, AI destekli bir platform olup, insan kaynakları ve satış liderleri için veri odaklı içgörüler sunarak iş gücü planlaması ve satış stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.
Torch
torch.io
Torch, bireylerin, ekiplerin ve organizasyonların potansiyelini açan, kapsayıcı koçluk ve mentorluk programları sunan bir geliştirme platformudur.
Culture Amp
cultureamp.com
Kültür AMP, çalışan katılımını artırmak için geri bildirim toplama, analiz yapma ve eylemde bulunma konusunda kuruluşlara yardımcı olan bir platformdur.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Koçluğu, çalışanlara bireysel koçluk deneyimleri sunan dijital bir platformdur; performans değerlendirmeleri ve kullanıcı geri bildirimi ile desteklenir.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50, çalışanların kariyer gelişimini destekleyen, geri bildirim ve beceri eşleştirmesi sunan bir AI odaklı yetenek platformudur.
Edform
edform.com
Edform, yetenekli öğrencileri ve mezunları bulup geliştirerek işverenlerle etkileşimi sağlayan akıllı bir kariyer platformudur.
Leadr
leadr.com
Leadr, liderlik gelişimini destekleyen, sağlıklı takımlar oluşturmayı amaçlayan bir dijital çalışma alanıdır. Bireysel ve takım toplantıları için araçlar sunar.
Progression
progression.co
Progression, kariyer gelişimini tanımlayıp ölçen bir platformdur. Kariyer çerçeveleri oluşturur, gelişimi destekler ve çalışanların kariyerlerini yönetmelerine yardımcı olur.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sunan, çalışan katılımını ve verimliliği artırmayı hedefleyen bir platformdur.
Marlee
getmarlee.com
Marlee, birey ve ekiplerin en iyi performansını ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir yapay zeka koçluk uygulamasıdır. Hedef belirleme ve başarıyı destekler.
Sympa
sympa.com
Sympa, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış özelleştirilebilir bir yazılımdır. İşe alımdan performans yönetimine kadar çeşitli İK işlemlerini kolaylaştırır.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub, kurumların tüm çalışanları için kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir koçluk programları oluşturan bir dijital yetenek geliştirme platformudur.
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman, bireysel ve profesyonel gelişimi desteklemek için koçlarla bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılara kişiselleştirilmiş koçluk hizmeti sunar.
Growthspace
growthspace.com
Growthspace, bireyler ve ekipler için kişiselleştirilmiş beceri geliştirme programları sunan bir yetenek geliştirme platformudur.
OneRange
onerange.co
OneRange, sürekli öğrenmeyi destekleyen bir yazılım. Kullanıcılar, yetenek geliştirme kaynaklarına kolayca erişim sağlarken, işletmeler veri analizi ile gelişimi yönetir.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, çalışanların gelişimini destekleyen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim platformudur. Şirketlerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy, kariyer gelişimini otomatikleştiren ve yönlendiren bir platformdur. Çalışanların becerilerini analiz ederek öğrenme ve gelişim fırsatları sunar.
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive, işten çıkarılan çalışanlara kariyer geçiş desteği sunan modern bir platformdur. Bireysel ihtiyaçlara uygun destek sağlar.
Klaar
klaarhq.com
Klaar, iş performansı yönetimi, hedef belirleme ve çalışan etkileşimi sunan bir B2B SaaS platformudur. Ekiplerin gelişimini destekler ve verileri analiz eder.
Insala
insala.com
Insala, katılımcıları güçlendirip sonuçları artıran kapsamlı bir mentorluk çözümüdür. Danışmanlık, eğitim ve mentorluk yazılımı sunar.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews, mühendislik liderlerine ekiplerin gelişim ilerlemesini ve kod incelemelerini görsel olarak sunan bir mühendislik yönetim platformudur.
WorkDove
workdove.com
WorkDove, çalışanların hedeflerini organizasyonel hedeflerle hizalayarak katılım ve verimlilik artıran bir performans yönetim platformudur.
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