Kariyer Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Kariyer yönetimi yazılımı, kuruluşların çalışanlarını bireysel kariyer gelişimlerinde desteklemelerine yardımcı olur. Bu araçlar İK ekiplerinin ilerlemeyi, becerileri ve deneyimleri izlemesine olanak tanıyarak şirket içi yeteneklerin geliştirilmesini ve elde tutulmasını kolaylaştırır. Eş zamanlı olarak kariyer yönetimi çözümleri çalışanların becerilerini geliştirmelerine ve kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur. Özellikler arasında çalışan geliştirme programları, öz değerlendirmeler, yönetici desteği, dahili yetenek keşfi, mobilite yönetimi, tahmine dayalı analizler, raporlama, ağ oluşturma fırsatları ve daha fazlası yer alabilir. Bu tür çözümler tüm endüstriler, şirket büyüklükleri ve departmanlar için değerlidir. Genellikle başvuru sahibi izleme sistemleri (ATS) ve performans yönetimi yazılımıyla entegre edilirler.
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Lattice
lattice.com
Lattice, çalışan performansını artırmak ve şirket hedefleriyle uyum sağlamak için insan yönetimi araçları sunan bir platformdur.
Schoox
schoox.com
Schoox, çalışanların becerilerini geliştirmek için eğitim içeriği oluşturan, yöneten ve sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
Mesh AI
mesh.ai
Mesh, çalışanların hedeflerine ulaşmasını ve geri bildirim almasını kolaylaştıran bir performans yönetim platformudur.
BetterUp
betterup.com
BetterUp, kişisel ve mesleki gelişim için koçluk, bilim ve AI teknolojilerini birleştirerek destek sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Valence
valence.co
Valence, yöneticilere ekip sağlığını anlık izleme, etkileşimde bulunma ve ortak taahhütleri takip etme imkanı sunan bir ekip yönetim platformudur.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome, İK süreçlerini otomatikleştiren, bağlantı kuran ve basitleştiren bir platformdur, çalışan katılımı ve performans yönetimi sağlar.
Kahuna
joinkahuna.com
Kahuna uygulaması, uzmanlık alanınıza dayalı abonelikler satmayı ve kişiye özel AI asistanı ile tavsiye sunmayı sağlar.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman, çalışanları tanıma ve ödüllendirme süreçlerini basit hale getiren bulut tabanlı bir platformdur.
Draup
draup.com
Draup, AI destekli bir platform olup, insan kaynakları ve satış liderleri için veri odaklı içgörüler sunarak iş gücü planlaması ve satış stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.
Torch
torch.io
Torch, bireylerin, ekiplerin ve organizasyonların potansiyelini açan, kapsayıcı koçluk ve mentorluk programları sunan bir geliştirme platformudur.
Culture Amp
cultureamp.com
Kültür AMP, çalışan katılımını artırmak için geri bildirim toplama, analiz yapma ve eylemde bulunma konusunda kuruluşlara yardımcı olan bir platformdur.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Koçluğu, çalışanlara bireysel koçluk deneyimleri sunan dijital bir platformdur; performans değerlendirmeleri ve kullanıcı geri bildirimi ile desteklenir.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50, çalışanların kariyer gelişimini destekleyen, geri bildirim ve beceri eşleştirmesi sunan bir AI odaklı yetenek platformudur.
Edform
edform.com
Edform, yetenekli öğrencileri ve mezunları bulup geliştirerek işverenlerle etkileşimi sağlayan akıllı bir kariyer platformudur.
Leadr
leadr.com
Leadr, liderlik gelişimini destekleyen, sağlıklı takımlar oluşturmayı amaçlayan bir dijital çalışma alanıdır. Bireysel ve takım toplantıları için araçlar sunar.
Progression
progression.co
Progression, kariyer gelişimini tanımlayıp ölçen bir platformdur. Kariyer çerçeveleri oluşturur, gelişimi destekler ve çalışanların kariyerlerini yönetmelerine yardımcı olur.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sunan, çalışan katılımını ve verimliliği artırmayı hedefleyen bir platformdur.
Marlee
getmarlee.com
Marlee, birey ve ekiplerin en iyi performansını ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir yapay zeka koçluk uygulamasıdır. Hedef belirleme ve başarıyı destekler.
Sympa
sympa.com
Sympa, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış özelleştirilebilir bir yazılımdır. İşe alımdan performans yönetimine kadar çeşitli İK işlemlerini kolaylaştırır.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub, kurumların tüm çalışanları için kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir koçluk programları oluşturan bir dijital yetenek geliştirme platformudur.
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman, bireysel ve profesyonel gelişimi desteklemek için koçlarla bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılara kişiselleştirilmiş koçluk hizmeti sunar.
Growthspace
growthspace.com
Growthspace, bireyler ve ekipler için kişiselleştirilmiş beceri geliştirme programları sunan bir yetenek geliştirme platformudur.
OneRange
onerange.co
OneRange, sürekli öğrenmeyi destekleyen bir yazılım. Kullanıcılar, yetenek geliştirme kaynaklarına kolayca erişim sağlarken, işletmeler veri analizi ile gelişimi yönetir.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, işletmelere çalışanlarına dahil olmaları ve çalışan yaşam döngüsü boyunca onları nasıl yerleşik, etkinleştirdikleri, geliştirdikleri ve sakladıkları konusunda profesyonel olarak büyümeleri için güçlendirme araçları sağlayan kişiselleştirilmiş bir çalışan geliştirme platformudur. Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve ortakların sevdiği öğrenme ve geliştirme programları oluşturmak için kullandıkları ve bu da sonuçta etkiyi sağlayan LM'lerdir. Yalnızca Juno Journey, L+ D ekiplerinin 100'den fazla platformdan ilgili harici içeriği her bir çalışan için geliştirme yollarına sorunsuz bir şekilde entegre etmesini ve şirket çapında öğrenme yolculuklarını kolayca izlemesini ve yönetmesini sağlar. Sonuç, yazılımı yönetmek için daha az zaman harcayan L+D ekipleri, daha fazla meşgul çalışanlar ve küresel teknoloji ekonomisinde kazanan şirketler. Yüksek büyüme şirketleri, geleneksel öğrenme çözümlerinin zaman ve maliyetinin bir kısmında işgücünü büyütmek, meşgul etmek, yükseltmek ve korumak için Juno Journey ile ortaklık kurarlar.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy, yeteneğinizi yönetmek için yapay zeka ile geliştirilmiş bir Hepsi Bir Arada Platformdur. Performans, geliştirme ve eğitim; hepsi tek bir araçta.
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive Career Wellness Platformu, kuruluşların işten çıkarmaları yönetmesine yardımcı olmak ve ayrılan çalışanlara kariyer geçiş desteği sağlamak için modern işe yerleştirme çözümleri sunuyor. Ödüllü dijital platform, en son teknolojiyi kişiselleştirilmiş yüksek dokunmatik destekle birleştirerek işin geleceği için işe alım sürecini yeniden tasarlıyor. Yaklaşımımız, kariyerlerini ileriye taşımalarına yardımcı olurken her bireyin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Herkes sevdiği, büyüyebileceği ve potansiyelini ortaya çıkarabileceği bir işi hak eder. Kariyer sağlığına ulaşmayı bu şekilde tanımlıyoruz. Daha fazla bilgi içingelişmeycareer.com'u ziyaret edin
Klaar
klaarhq.com
Klaar, çalışma şeklinize uyan bir B2B SaaS performansı, geliştirme ve katılım platformudur. Performans Yönetimi, Hedefler ve OKR'ler, 360 Geri Bildirim, Mentorluk ve Koçluk, Katılım ve Org Grafiği üzerindeki modülleri, şirketleri yüksek performanslı ve katılımlı ekipleri geliştirmelerini ve elde tutmalarını sağlar. Klaar'ın yapay zeka ile çalışan konuşma performans yönetimi platformu, ekiplerin iyileştirme alanlarını tanımlamasına, veri odaklı kararlar almasına ve sonuçta daha iyi performans ve kariyer sürdürmesine yardımcı olan zamanında yapay zeka destekli bilgilerle performans yönetiminin stresini ve yanlılığını ortadan kaldırır. Eski İK liderleri tarafından inşa edilen ve uygulanan Klaar, sadece performansı yönetmenize yardımcı olmayan tek platformdur, aynı zamanda performansı gerçek zamanlı olarak tahmin etmenizi ve geliştirmenizi sağlar. Esnek ve tüm iş araçlarınızla entegre olan Klaar her zaman güncellenir ve iş ve İK ekipleri için herhangi bir çift çalışmayı ortadan kaldırır. Esnek performans incelemelerini kolayca başlatabilir, en iyi performans gösterenleri kalibrasyonlar yoluyla tanımlayabilir, hedefleri ve OKR'leri ve OKR'leri otomatikleştirebilir, 360 geri bildirimini otomatikleştirebilir, mentorluk yoluyla sürekli öğrenme kültürü oluşturabilir ve ENP'ler, anketler ve nabzla en önemli çalışan geri bildirimlerini dinleyebilir ve harekete geçebilirsiniz.
Insala
insala.com
Insala'nın kapsamlı mentorluk çözümüyle katılımcıları güçlendirin ve ölçülebilir sonuçlar elde edin. İhtiyacınız olan yerde destek alın; çözümlerimiz danışmanlık, eğitim ve mentorluk yazılımlarından oluşur. Birçok sektördeki müşterilerle çalışma konusunda 25 yıldan fazla deneyime sahibiz. US Bank, Societe Generalle, Open University, Channel 4, Nestle Purina, Ralph Lauren ve daha fazlası tarafından güvenilmektedir. Kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına uyacak şekilde uyarlanmış bir çözümle mentorluk programınızın gücünden yararlanın.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews, mühendislik liderlerine ekiplerinin geliştirme sürecine, bireyler tarafından sunulan kod incelemelerine ve yazılı kodun kendisine ilişkin görsel bilgiler sağlayarak performans ölçümünde devrim yaratan bir mühendislik yönetimi platformudur. Jira ve GitHub gibi mühendislik araçlarından gerçek zamanlı veriler elde eden Snapshot, yazılım geliştirme sürecini daha görünür hale getiriyor. İlerlemenin kodlanmasına ve ölçülmesine yardımcı olarak bireyler ve ekipler arasında şeffaflık ve uyum sağlayarak daha yüksek hız, gerçek zamanlı veriler ve iş memnuniyeti sağlar. Snapshot, günlük faaliyetleri yapay zekayla desteklenen genel şirket performansıyla birleştirerek günlük işlere bağlam ve alaka katarak daha yüksek performanslı, daha başarılı mühendislere yol açar.
WorkDove
workdove.com
Workdove’un katılımı, performansı ve yetenek yönetimi platformu çalışan deneyimine güç verir. Müşterileri, meşgul, yüksek performanslı ekipler oluşturur ve yetenekleri iş sonuçlarını artırmak için rekabet avantajı haline getirir. WorkDove platformu, kuruluşların temel değerler ve basamaklı OKR'ler/hedefler etrafında hizalanması, düzenli koçluk ve geliştirme (check-in, idps) yürütme ve belgelemeleri, çalışan katılımını ve diyaloğu (çalışan hissi/nabız, tanıma, anketler) otomatikleştirmeleri, performans incelemelerini otomatikleştirme ve 360 geri bildirim ve Liderlik Server (9 kutu). Kullanımı kolay, güçlü yazılımı birinci sınıf bir müşteri başarı ekibiyle birleştirerek, Workdove müşterileriyle uzun ömürlü ilişkiler kurar. Bir ADP pazar ortağı olarak Workdove, 30'dan fazla HRIS/bordro sistemiyle entegre olurken, özel bir ADP yetenek paketi ile doğrudan insan verilerine bağlanabilir.
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