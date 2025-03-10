Kariyer Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey, işletmelere çalışanlarına dahil olmaları ve çalışan yaşam döngüsü boyunca onları nasıl yerleşik, etkinleştirdikleri, geliştirdikleri ve sakladıkları konusunda profesyonel olarak büyümeleri için güçlendirme araçları sağlayan kişiselleştirilmiş bir çalışan geliştirme platformudur. Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve ortakların sevdiği öğrenme ve geliştirme programları oluşturmak için kullandıkları ve bu da sonuçta etkiyi sağlayan LM'lerdir. Yalnızca Juno Journey, L+ D ekiplerinin 100'den fazla platformdan ilgili harici içeriği her bir çalışan için geliştirme yollarına sorunsuz bir şekilde entegre etmesini ve şirket çapında öğrenme yolculuklarını kolayca izlemesini ve yönetmesini sağlar. Sonuç, yazılımı yönetmek için daha az zaman harcayan L+D ekipleri, daha fazla meşgul çalışanlar ve küresel teknoloji ekonomisinde kazanan şirketler. Yüksek büyüme şirketleri, geleneksel öğrenme çözümlerinin zaman ve maliyetinin bir kısmında işgücünü büyütmek, meşgul etmek, yükseltmek ve korumak için Juno Journey ile ortaklık kurarlar.