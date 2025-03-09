Kariyer Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Klaar

klaarhq.com

Klaar, çalışma şeklinize uyan bir B2B SaaS performansı, geliştirme ve katılım platformudur. Performans Yönetimi, Hedefler ve OKR'ler, 360 Geri Bildirim, Mentorluk ve Koçluk, Katılım ve Org Grafiği üzerindeki modülleri, şirketleri yüksek performanslı ve katılımlı ekipleri geliştirmelerini ve elde tutmalarını sağlar. Klaar'ın yapay zeka ile çalışan konuşma performans yönetimi platformu, ekiplerin iyileştirme alanlarını tanımlamasına, veri odaklı kararlar almasına ve sonuçta daha iyi performans ve kariyer sürdürmesine yardımcı olan zamanında yapay zeka destekli bilgilerle performans yönetiminin stresini ve yanlılığını ortadan kaldırır. Eski İK liderleri tarafından inşa edilen ve uygulanan Klaar, sadece performansı yönetmenize yardımcı olmayan tek platformdur, aynı zamanda performansı gerçek zamanlı olarak tahmin etmenizi ve geliştirmenizi sağlar. Esnek ve tüm iş araçlarınızla entegre olan Klaar her zaman güncellenir ve iş ve İK ekipleri için herhangi bir çift çalışmayı ortadan kaldırır. Esnek performans incelemelerini kolayca başlatabilir, en iyi performans gösterenleri kalibrasyonlar yoluyla tanımlayabilir, hedefleri ve OKR'leri ve OKR'leri otomatikleştirebilir, 360 geri bildirimini otomatikleştirebilir, mentorluk yoluyla sürekli öğrenme kültürü oluşturabilir ve ENP'ler, anketler ve nabzla en önemli çalışan geri bildirimlerini dinleyebilir ve harekete geçebilirsiniz.