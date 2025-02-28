Kariyer Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkiye

Draup

draup.com

Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yetenek hatları geliştirebilir ve yeniden beceri kazandırma stratejileri oluşturabilir. Draup ayrıca gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarının planlanmasına yardımcı olmak için yeni ortaya çıkan roller, yetenek noktaları ve talep edilen beceriler hakkında bilgiler sağlar. Draup, satış liderleri için temel alıcı bilgilerinin ötesine geçen satış zekası araçları sunar. İlgi, teknoloji ihtiyaçları ve dış kaynak kullanımı ilişkilerine dayalı olarak potansiyel müşterilerin mikro hedeflenmesine olanak tanır. Draup ayrıntılı hesap raporları ve paydaş haritalaması sağlar ve hedeflenen satış stratejileri için doğru karar vericilerin belirlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda satış ekiplerinin çeşitli sektörlerde yeni hizmet sağlayıcı fırsatlarını keşfetmesine de yardımcı olur. Draup, yapay zeka, makine öğrenimi (ML) ve doğal dil işleme (NLP) uzmanları tarafından yapay zeka odaklı analizi insan iyileştirmeyle birleştirerek oluşturulmuştur. Platform, milyonlarca veri noktasına dayalı hiper-hedefli öngörüler sunarak güncel ve doğrulanmış verilerle desteklenen eyleme geçirilebilir stratejiler sağlar. Draup'un verileri, tarafsız bilgi sağlamak amacıyla uzman araştırmacılar ve analistler tarafından incelenir. Platform, değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için hızlı katılım, sürekli destek ve çevik dağıtım özellikleri sunar. Neredeyse gerçek zamanlı veri yenileme, esnek dağıtım modelleri ve öngörülebilir ücretler sunar. Draup, kurumsal çözümlere kusursuz entegrasyon için platformuna, özel raporlara ve veri dışa aktarma/REST API'lerine çok kanallı erişim sağlar. Genel olarak Draup, yetenek ve satış ekiplerini veriye dayalı kararlar alma ve dünya çapındaki işletmelerde gelir artışını hızlandırma konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.