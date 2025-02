Kariyer Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

Leadr

leadr.com

Leadr, kuruluşların sağlıklı ekipler oluşturan etkili liderler oluşturmasına ve artan sonuçlara yol açmasına yardımcı olan dijital bir çalışma alanıdır. Leadr, yöneticilere 1: 1 için bir platform ve ekip toplantıları, daha kasıtlı geri bildirim, hedef belirleme ve performans incelemelerini izleme, çalışan katılımı ve daha fazlasını sağlayarak sağlıklı liderlik alışkanlıkları oluşturmak için ihtiyaç duydukları araçları verir. En iyi bölüm? Tüm bunları ve daha fazlasını kullanımı kolay bir platformda yapabilirsiniz. Platform, organizasyonun her seviyesinde 1: 1 liderlik gelişimini geliştirerek sağlıklı geri bildirim ve öğrenme kültürleri yaratıyor. Her çalışan bir ses. Her yönetici bir koç. İnsan yönetimini insan gelişimine dönüştürmenin zamanı geldi.