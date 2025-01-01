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Kariyer Yönetimi Yazılımı
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Kariyer Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Kariyer yönetimi yazılımı, kuruluşların çalışanlarını bireysel kariyer gelişimlerinde desteklemelerine yardımcı olur. Bu araçlar İK ekiplerinin ilerlemeyi, becerileri ve deneyimleri izlemesine olanak tanıyarak şirket içi yeteneklerin geliştirilmesini ve elde tutulmasını kolaylaştırır. Eş zamanlı olarak kariyer yönetimi çözümleri çalışanların becerilerini geliştirmelerine ve kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur. Özellikler arasında çalışan geliştirme programları, öz değerlendirmeler, yönetici desteği, dahili yetenek keşfi, mobilite yönetimi, tahmine dayalı analizler, raporlama, ağ oluşturma fırsatları ve daha fazlası yer alabilir. Bu tür çözümler tüm endüstriler, şirket büyüklükleri ve departmanlar için değerlidir. Genellikle başvuru sahibi izleme sistemleri (ATS) ve performans yönetimi yazılımıyla entegre edilirler.

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Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice, çalışan performansını artırmak ve şirket hedefleriyle uyum sağlamak için insan yönetimi araçları sunan bir platformdur.

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox, çalışanların becerilerini geliştirmek için eğitim içeriği oluşturan, yöneten ve sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp, kişisel ve mesleki gelişim için koçluk, bilim ve AI teknolojilerini birleştirerek destek sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome, İK süreçlerini otomatikleştiren, bağlantı kuran ve basitleştiren bir platformdur, çalışan katılımı ve performans yönetimi sağlar.

Valence

Valence

valence.co

Valence, yöneticilere ekip sağlığını anlık izleme, etkileşimde bulunma ve ortak taahhütleri takip etme imkanı sunan bir ekip yönetim platformudur.

Kahuna

Kahuna

joinkahuna.com

Kahuna uygulaması, uzmanlık alanınıza dayalı abonelikler satmayı ve kişiye özel AI asistanı ile tavsiye sunmayı sağlar.

Mesh AI

Mesh AI

mesh.ai

Mesh, çalışanların hedeflerine ulaşmasını ve geri bildirim almasını kolaylaştıran bir performans yönetim platformudur.

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman, çalışanları tanıma ve ödüllendirme süreçlerini basit hale getiren bulut tabanlı bir platformdur.

Leadr

Leadr

leadr.com

Leadr, liderlik gelişimini destekleyen, sağlıklı takımlar oluşturmayı amaçlayan bir dijital çalışma alanıdır. Bireysel ve takım toplantıları için araçlar sunar.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey, çalışanların gelişimini destekleyen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim platformudur. Şirketlerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.

Torch

Torch

torch.io

Torch, bireylerin, ekiplerin ve organizasyonların potansiyelini açan, kapsayıcı koçluk ve mentorluk programları sunan bir geliştirme platformudur.

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

Kültür AMP, çalışan katılımını artırmak için geri bildirim toplama, analiz yapma ve eylemde bulunma konusunda kuruluşlara yardımcı olan bir platformdur.

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış özelleştirilebilir bir yazılımdır. İşe alımdan performans yönetimine kadar çeşitli İK işlemlerini kolaylaştırır.

Draup

Draup

draup.com

Draup, AI destekli bir platform olup, insan kaynakları ve satış liderleri için veri odaklı içgörüler sunarak iş gücü planlaması ve satış stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

Fuel50, çalışanların kariyer gelişimini destekleyen, geri bildirim ve beceri eşleştirmesi sunan bir AI odaklı yetenek platformudur.

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

CoachHub, kurumların tüm çalışanları için kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir koçluk programları oluşturan bir dijital yetenek geliştirme platformudur.

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Koçluğu, çalışanlara bireysel koçluk deneyimleri sunan dijital bir platformdur; performans değerlendirmeleri ve kullanıcı geri bildirimi ile desteklenir.

Edform

Edform

edform.com

Edform, yetenekli öğrencileri ve mezunları bulup geliştirerek işverenlerle etkileşimi sağlayan akıllı bir kariyer platformudur.

Progression

Progression

progression.co

Progression, kariyer gelişimini tanımlayıp ölçen bir platformdur. Kariyer çerçeveleri oluşturur, gelişimi destekler ve çalışanların kariyerlerini yönetmelerine yardımcı olur.

Peoplelogic

Peoplelogic

peoplelogic.ai

Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sunan, çalışan katılımını ve verimliliği artırmayı hedefleyen bir platformdur.

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace, bireyler ve ekipler için kişiselleştirilmiş beceri geliştirme programları sunan bir yetenek geliştirme platformudur.

Zavvy

Zavvy

zavvy.io

Zavvy, kariyer gelişimini otomatikleştiren ve yönlendiren bir platformdur. Çalışanların becerilerini analiz ederek öğrenme ve gelişim fırsatları sunar.

Marlee

Marlee

getmarlee.com

Marlee, birey ve ekiplerin en iyi performansını ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir yapay zeka koçluk uygulamasıdır. Hedef belirleme ve başarıyı destekler.

Thrive

Thrive

thrivemycareer.com

Thrive, işten çıkarılan çalışanlara kariyer geçiş desteği sunan modern bir platformdur. Bireysel ihtiyaçlara uygun destek sağlar.

Klaar

Klaar

klaarhq.com

Klaar, iş performansı yönetimi, hedef belirleme ve çalışan etkileşimi sunan bir B2B SaaS platformudur. Ekiplerin gelişimini destekler ve verileri analiz eder.

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman, bireysel ve profesyonel gelişimi desteklemek için koçlarla bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılara kişiselleştirilmiş koçluk hizmeti sunar.

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange, sürekli öğrenmeyi destekleyen bir yazılım. Kullanıcılar, yetenek geliştirme kaynaklarına kolayca erişim sağlarken, işletmeler veri analizi ile gelişimi yönetir.

Encompassing Visions

Encompassing Visions

encv.com

Insala

Insala

insala.com

Insala, katılımcıları güçlendirip sonuçları artıran kapsamlı bir mentorluk çözümüdür. Danışmanlık, eğitim ve mentorluk yazılımı sunar.

Snapshot Reviews

Snapshot Reviews

snapshot.reviews

Snapshot Reviews, mühendislik liderlerine ekiplerin gelişim ilerlemesini ve kod incelemelerini görsel olarak sunan bir mühendislik yönetim platformudur.

WorkDove

WorkDove

workdove.com

WorkDove, çalışanların hedeflerini organizasyonel hedeflerle hizalayarak katılım ve verimlilik artıran bir performans yönetim platformudur.

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