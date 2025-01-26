Kariyer Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ermenistan

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Kariyer yönetimi yazılımı, kuruluşların çalışanlarını bireysel kariyer gelişimlerinde desteklemelerine yardımcı olur. Bu araçlar İK ekiplerinin ilerlemeyi, becerileri ve deneyimleri izlemesine olanak tanıyarak şirket içi yeteneklerin geliştirilmesini ve elde tutulmasını kolaylaştırır. Eş zamanlı olarak kariyer yönetimi çözümleri çalışanların becerilerini geliştirmelerine ve kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur. Özellikler arasında çalışan geliştirme programları, öz değerlendirmeler, yönetici desteği, dahili yetenek keşfi, mobilite yönetimi, tahmine dayalı analizler, raporlama, ağ oluşturma fırsatları ve daha fazlası yer alabilir. Bu tür çözümler tüm endüstriler, şirket büyüklükleri ve departmanlar için değerlidir. Genellikle başvuru sahibi izleme sistemleri (ATS) ve performans yönetimi yazılımıyla entegre edilirler.
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WorkDove
workdove.com
WorkDove'un katılım, performans ve yetenek yönetimi platformu çalışan deneyimini güçlendirir. Müşterilerimiz bağlı, yüksek performanslı ekipler oluşturur ve iş sonuçlarını artırmak için yetenekleri rekabet avantajı haline getirir. WorkDove platformu, müşterilere organizasyonu hizalama (Temel Değerler ve Basamaklı OKR'ler/Hedefler etrafında), düzenli koçluk ve geliştirme (Girişler, ÜİYOK'ler) yürütme ve belgeleme, çalışan katılımını ve diyaloğunu artırma (çalışan duyarlılığı/nabzı, tanınma, anketler) konusunda güç verir. , performans incelemelerini ve 360 derece geri bildirimi otomatikleştirin ve liderliğin devrini kolaylaştırın (9 kutu). Kullanımı kolay, güçlü yazılımları birinci sınıf müşteri başarı ekibimizle birleştirerek müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kuruyoruz. ADP Pazaryeri Altın Ortağı olarak WorkDove, diğer birçok HRIS sistemiyle birlikte çalışırken, özel bir ADP Yetenek Paketi ile kişi verilerinize doğrudan bağlanabilir.
Edform
edform.com
İşverenlerin yetenekli öğrenciler ve mezunlar bulmasına ve yetiştirmesine yardımcı olan akıllı bir kariyer ve işveren katılımı platformu.
Leadr
leadr.com
Leadr, kuruluşların sağlıklı ekipler oluşturan etkili liderler oluşturmasına yardımcı olan ve sonuçların artmasını sağlayan dijital bir çalışma alanıdır. Leadr, bire bir ve ekip toplantıları, daha bilinçli geri bildirimler, hedef belirleme ve performans incelemelerini izleme, çalışan katılımı ve daha fazlası için bir platform sağlayarak yöneticilere sağlıklı liderlik alışkanlıkları oluşturmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. En iyi kısım? Tüm bunları ve daha fazlasını kullanımı kolay tek bir platformda yapabilirsiniz. Platform, organizasyonun her seviyesinde 1:1 liderlik gelişimini geliştirerek sağlıklı geri bildirim ve öğrenme kültürleri yaratıyor. Her çalışanın bir sesi var. Her yönetici bir antrenördür. İnsan yönetimini insan gelişimine dönüştürmenin zamanı geldi.
Progression
progression.co
Bir numaralı kariyer geliştirme platformu Progression ile kuruluşunuzda kariyer gelişimini tanımlayın ve ölçün. İlerleme ile şunları yapabilirsiniz: - Şablonlar ve yapay zeka ile aylar yerine saatler içinde kariyer çerçeveleri oluşturun ve görselleştirin - Büyümeyi gerçekleştiği anda kanıtlayan basit alışkanlıklar oluşturun - Zengin, gerçek zamanlı içgörülerle ekibinizi ilerleme konusunda güçlendirin - Etkileşim kurun, motive edin ve etkinleştirin çalışanlarınızın kendi kariyerlerine sahip olmalarını sağlayın - Rekor sürede olağanüstü çalışan büyümesinin kilidini açın. Progression ile sınıfının en iyisi becerileri ve kariyer yollarını oluşturun, dağıtın ve sürdürün. Bugün gerçek çalışan büyümesine katkıda bulunan ve personel kaybını azaltan binlerce ekibe katılın.
Klaar
klaarhq.com
Dünya çapında 150'den fazla kuruluşun insan liderleri ve İK ekipleri, sürekli Performans Yönetimi, Yedekleme Planlama ve Hazırlık, Mentorluk ve Çalışan Bağlılığı Anketlerini birleştiren yapay zeka destekli Eylem Sistemi olarak Klaar'a güveniyor ve onu seviyor. Klaar ile ilk kez İK liderleri, sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak karşılaştırmalı dış görüşlere erişebiliyor
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sağlar. Patent bekleyen teknolojimiz, bağlılık ve tükenmişlik sinyallerini tek bir StayFactor™ puanıyla birleştirir. Organizasyonel Ağ Analizi Grafiğimiz (ONA) ile birleştirildiğinde, yüksek performanslı ekipler yetiştirmek, dahili işbirliği modellerini ortaya çıkarmak, siloları ve darboğazları belirlemek ve en çok bağlantılı ve bağlantısız çalışanları vurgulamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz. Peoplelogic ile etkili iş kararları vermek için ihtiyaç duyduğunuz tüm verilere ve içgörülere sahip olacaksınız.
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman Platformu, çalışanları hem kişisel hem de profesyonel olarak insanlık durumunun benzersiz alanlarında büyürken ve uyum sağlarken destekler. Refah Koçluğu, Liderlik Gelişimi, Satış Performansı ve Mentorluk aracılığıyla tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayarak profesyonel mükemmelliğe bütünsel bir yaklaşım getiriyoruz.
Insala
insala.com
Insala'nın kapsamlı mentorluk çözümüyle katılımcıları güçlendirin ve ölçülebilir sonuçlar elde edin. İhtiyacınız olan yerde destek alın; çözümlerimiz danışmanlık, eğitim ve mentorluk yazılımlarından oluşur. Birçok sektördeki müşterilerle çalışma konusunda 25 yıldan fazla deneyime sahibiz. US Bank, Societe Generalle, Open University, Channel 4, Nestle Purina, Ralph Lauren ve daha fazlası tarafından güvenilmektedir. Kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına uyacak şekilde uyarlanmış bir çözümle mentorluk programınızın gücünden yararlanın.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching, kurumsal çapta geniş ölçekte koçluk yoluyla çalışanlarınızın sınırsız potansiyelini ortaya çıkarır. EZRA dünya çapındaki en büyük koçluk sağlayıcılarından biridir. Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZeneca ve P&G gibi kurumsal markalardaki binlerce çalışana koçluk yapıyorlar. Ana şirketleri The Adecco Group, 500 servetli bir İK hizmetleri sağlayıcısıdır ve yönetici koçluğu alanında 50 yıldan fazla deneyime sahiptir ve EZRA'ya dünya çapında 2000'den fazla koçtan oluşan bir kadro sağlamaktadır. EZRA koçları kişiselleştirilmiş öğrenme ve gelişim sağlar ve teknolojileri, geleneksel olarak koçlukla ilişkilendirilen idari yükü, lojistik zorlukları ve maliyetleri ortadan kaldırarak bunu geniş ölçekte mümkün kılar. Teknoloji, liderlere her programın etkisini ölçme yetkisi veriyor ve uygulama içinde öngörü ve raporlar sağlıyor. Yöneticiler kaç koçluk oturumunun gerçekleştiğini, bu oturumların geri bildirimini ve duyarlılığını ve video, ses ve koçluk kalitesi derecelendirmelerini ölçebilir. Yerleşik EZRA Measure değerlendirmesi, liderlerin aldıkları sonuçlar ve hangi davranış değişikliklerinin gerçekleştiğine ilişkin toplu verileri anlamalarına olanak tanır. Tipik iş sonuçları arasında elde tutma oranında %14'lük bir artış, şirkete olan bağlılıkta %77'lik bir artış yer alıyor. Tipik davranışsal sonuçlar arasında Duygusal Zeka, iletişim, çatışmayı yönetme, dayanıklılık ve değişime liderlik etme gibi yetkinliklerde önemli artışlar yer alır. EZRA tüm önemli dillerde, ülkelerde ve kıtalarda desteklenmektedir.
Growthspace
growthspace.com
Growthspace ile uzman liderliğindeki geliştirme programları aracılığıyla iş KPI'larını yönlendirin. Bireysel veya ekip programları da dahil olmak üzere tüm öğrenme deneyimlerini başlatmak, yönetmek ve etkiyi ölçmek için tasarlanan platform, işletme genelinde verimlilik ve etki sağlar. Dünyanın en güçlü yetenek geliştirme veri kümesinden ve 80'den fazla beceri seti ve 50'den fazla dili kapsayan 2.000'den fazla küresel uzmandan oluşan ağımızdan yararlanan Growthspace, aralarında Siemens, Microsoft, EY, Deloitte ve ABD Hükümeti'nin de bulunduğu yüzlerce müşterinin kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor iş performansını %5'in üzerinde artırır, yıpranmayı %10 azaltır ve terfi ettirilebilir tabanı %30 artırır; böylece öğrenme ve geliştirmenin kritik bir görev olmasını sağlar. Platform benzersiz derecede verimlidir: Yapay zeka eşleştirmemiz, her birey veya grupla doğru uzmanın eşleştirilmesini sağlar ve benzersiz sprint modelimiz, %95'in üzerinde tamamlama oranlarını ve kanıtlanabilir sonuçları garanti eder. Growthspace, kuruluşunuzun en yüksek potansiyeline ulaşmanıza yardımcı olmak için burada. Hızlı. Kolay. Esnek. Daha fazlasını öğrenin ve bizimle tanışın.
OneRange
onerange.co
OneRange, sürekli öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmaya adanmış yeni bir profesyonel gelişim yazılımı çağına öncülük ediyor. Yenilikçi platformumuz, kullanıcıların, seçilmiş kaynaklardan oluşan kapsamlı bir pazar aracılığıyla beceri geliştirme çabalarını zahmetsizce keşfetmesine, erişmesine ve denetlemesine olanak tanır. Bu misyonu şu şekilde gerçekleştiriyoruz: ● Verilerden ve ileri teknolojiden yararlanarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi oluşturarak ● Sağlayıcılardan bağımsız olarak her kullanıcıya özel, birinci sınıf içerik sunarak ● İşletmeleri kapsamlı analizler yoluyla strateji oluşturma, denetleme ve beceri geliştirmeyi geliştirme konusunda güçlendirerek Beceri geliştirme devrimine öncülük ediyoruz kurumsal hedefleri, bireysel istekleri ve öğrenme sağlayıcılarının tekliflerini uyumlu hale getirerek. Kullanıma ve iş akışı otomasyonuna odaklanarak öğrenme yatırımlarını optimize ederek müşterilerimizin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlıyoruz.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve iş ortaklarının sevdiği ve kârlılık etkisi yaratan öğrenme ve gelişim programları oluşturmak için kullandığı ÖYS/LMS'dir.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy, yeteneğinizi yönetmek için yapay zeka ile geliştirilmiş bir Hepsi Bir Arada Platformdur. Performans, geliştirme ve eğitim; hepsi tek bir araçta.
Marlee
getmarlee.com
Marlee (Başarı için Parmak İzi), bireylere ve ekiplere yönelik, iş akışında her zaman, her yerde herkesin içindeki en iyiyi ortaya çıkarmaya yönelik bir işbirliği ve performans yapay zekasıdır. 20 yılı aşkın süredir kanıta dayalı araştırma ve verilere dayanan devrim niteliğindeki analizlerimiz, kişisel ve ekip motivasyonlarını, davranışlarını ve performansını tahmin etmede %90'ın üzerinde güvenilirliğe ulaştı. 2020'de herkesin gelişmesine ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için dünyanın ilk Yapay Zeka Koçu Marlee'yi başlattık. 4,4 yıldızlı müşteri derecelendirmesiyle Marlee, iş, kariyer, liderlik, finansal, refah ve ilişkileri desteklemek için 1.000 farklı hedef türüne koçluk yapıyor. İnsanların %90'ı sadece dört hafta içinde hedeflerine ulaşıyor!
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews, mühendislik liderlerine ekiplerinin geliştirme sürecine, bireyler tarafından sunulan kod incelemelerine ve yazılı kodun kendisine ilişkin görsel bilgiler sağlayarak performans ölçümünde devrim yaratan bir mühendislik yönetimi platformudur. Jira ve GitHub gibi mühendislik araçlarından gerçek zamanlı veriler elde eden Snapshot, yazılım geliştirme sürecini daha görünür hale getiriyor. İlerlemenin kodlanmasına ve ölçülmesine yardımcı olarak bireyler ve ekipler arasında şeffaflık ve uyum sağlayarak daha yüksek hız, gerçek zamanlı veriler ve iş memnuniyeti sağlar. Snapshot, günlük faaliyetleri yapay zekayla desteklenen genel şirket performansıyla birleştirerek günlük işlere bağlam ve alaka katarak daha yüksek performanslı, daha başarılı mühendislere yol açar.
BetterUp
betterup.com
İş sonuçlarını dönüştürmek için yetenek sonuçlarını artırın. Kuruluşunuzun her türlü fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu çevikliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği oluşturmak için koçluk, bilim ve yapay zeka destekli deneyimleri bir araya getiren tek platformla belirsizliği güven ile değiştirin.
Mesh AI
mesh.ai
Mesh, özellikle uzak ekiplerde çalışanların hedeflere ulaşmasını ve zamanında geri bildirim almasını kolaylaştıran bir performans yönetimi platformudur. Facebook'a benziyor ve sıkıcı İK formlarını doldurmak yerine çalışanlar birbirlerinin ilerlemesini beğeniyor ve yorum yapıyor.
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive Career Wellness Platformu, kuruluşların işten çıkarmaları yönetmesine yardımcı olmak ve ayrılan çalışanlara kariyer geçiş desteği sağlamak için modern işe yerleştirme çözümleri sunuyor. Ödüllü dijital platform, en son teknolojiyi kişiselleştirilmiş yüksek dokunmatik destekle birleştirerek işin geleceği için işe alım sürecini yeniden tasarlıyor. Yaklaşımımız, kariyerlerini ileriye taşımalarına yardımcı olurken her bireyin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Herkes sevdiği, büyüyebileceği ve potansiyelini ortaya çıkarabileceği bir işi hak eder. Kariyer sağlığına ulaşmayı bu şekilde tanımlıyoruz. Daha fazla bilgi içingelişmeycareer.com'u ziyaret edin
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yetenek hatları geliştirebilir ve yeniden beceri kazandırma stratejileri oluşturabilir. Draup ayrıca gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarının planlanmasına yardımcı olmak için yeni ortaya çıkan roller, yetenek noktaları ve talep edilen beceriler hakkında bilgiler sağlar. Draup, satış liderleri için temel alıcı bilgilerinin ötesine geçen satış zekası araçları sunar. İlgi, teknoloji ihtiyaçları ve dış kaynak kullanımı ilişkilerine dayalı olarak potansiyel müşterilerin mikro hedeflenmesine olanak tanır. Draup ayrıntılı hesap raporları ve paydaş haritalaması sağlar ve hedeflenen satış stratejileri için doğru karar vericilerin belirlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda satış ekiplerinin çeşitli sektörlerde yeni hizmet sağlayıcı fırsatlarını keşfetmesine de yardımcı olur. Draup, yapay zeka, makine öğrenimi (ML) ve doğal dil işleme (NLP) uzmanları tarafından yapay zeka odaklı analizi insan iyileştirmeyle birleştirerek oluşturulmuştur. Platform, milyonlarca veri noktasına dayalı hiper-hedefli öngörüler sunarak güncel ve doğrulanmış verilerle desteklenen eyleme geçirilebilir stratejiler sağlar. Draup'un verileri, tarafsız bilgi sağlamak amacıyla uzman araştırmacılar ve analistler tarafından incelenir. Platform, değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için hızlı katılım, sürekli destek ve çevik dağıtım özellikleri sunar. Neredeyse gerçek zamanlı veri yenileme, esnek dağıtım modelleri ve öngörülebilir ücretler sunar. Draup, kurumsal çözümlere kusursuz entegrasyon için platformuna, özel raporlara ve veri dışa aktarma/REST API'lerine çok kanallı erişim sağlar. Genel olarak Draup, yetenek ve satış ekiplerini veriye dayalı kararlar alma ve dünya çapındaki işletmelerde gelir artışını hızlandırma konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.
Schoox
schoox.com
Schoox, önce insanı öne çıkaran bir işyeri öğrenme yazılımıdır. İnsanlar çarklar değildir ve Schoox, insanların gerçekte nasıl öğrendiğine göre tasarlanmıştır. Ön saflardan kurumsal ofise kadar, nerede olurlarsa olsunlar daha fazla türde içerik sunmanıza olanak tanıyarak öğrencilerin merakını canlı tutuyoruz. Öğrenmeyi kolay, erişilebilir, ödüllendirici ve eğlenceli hale getirerek herkesin kariyer gelişimi konusunda daha fazla heyecan duymasına yardımcı oluyoruz. Öğrenciler becerilerini "geliştirebilir", işlerinde büyüyebilir ve daha fazlasını başarabilirler; siz de onların muhteşem başarılarının etkisini ölçebilirsiniz. Schoox, öğrenme, içerik, katılım, yetenek geliştirme ve iş etkisi araçlarını, öğrencileri modern ve sezgisel kullanıcı arayüzleri aracılığıyla ilgili beceri geliştirme içeriğiyle etkileşime geçmeye teşvik eden kapsamlı bir çözümde birleştirir.
Kahuna
joinkahuna.com
Yapay zekanın yardımıyla uzmanlığınıza abonelik satın. Benzersiz bilgi tabanınızı temel alan özel bir yapay zeka yardımcısıyla tavsiye verme yeteneğinizi güçlendirin.
Valence
valence.co
Valence, günümüzün işyerleri için gereken ekip sağlığını, bağlantıyı ve performansı hızlandıran, yöneticilere yönelik tek ekip çalışması platformudur. Valence, her yöneticiye ekibinin sağlığını gerçek zamanlı olarak anlamak, güçlü rehberli görüşmelere müdahale etmek ve ekibin iyileştirilmesine yönelik ortak taahhütler belirleyip takip etmek için ihtiyaç duyduğu araçları ve bilgileri sağlar. Valence'ın kullanımı kolay, web özellikli ekip deneyimi modülleri, pahalı koçlara ve yetenek ekibi müdahalelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yöneticileri ekip deneyiminin sürücü koltuğuna oturtuyor. Yönetmek hiç bu kadar zor olmamıştı ve Valence, yöneticilerin takımlarını geliştirmelerine ve desteklemelerine yardımcı olurken aynı zamanda performans ve iyileştirmeyi teşvik ederek yöneticilerin taşıdığı yükü hafifletiyor.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman, merkezi Framingham, Massachusetts ve Dublin'de bulunan ve bulut tabanlı (hizmet olarak yazılım) insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılım çözümleri sağlayan çok uluslu bir şirkettir. Sosyal tanınma çözümleri, çalışanların şirket değerlerine uygun performans ve davranışlar için teşvik olarak birbirlerini tanıması ve ödüllendirmesi için tasarlanmıştır. Workhuman'ın müşterilerinden bazıları arasında Symantec, Intuit, JetBlue, Cisco ve InterContinental Hotels Group bulunmaktadır. Şubat 2019'da şirket, Globoforce olan adını Workhuman olarak değiştirdi.
Torch
torch.io
Torch, insanların, ekiplerin ve kuruluşların potansiyelini açığa çıkaran İnsan Gelişim Platformudur. Torch ile çalışanlarınızın ve kuruluşunuzun başarısını artıran kapsayıcı, entegre ve etkili koçluk ve mentorluk programları sunabilirsiniz. Önde gelen markalar, çalışanlarını geliştirmek, daha güçlü liderler ve yöneticiler yaratmak ve iş performansını artırmak için Torch'u kullanıyor.
Sympa
sympa.com
Sympa, çalışanlarınıza ve akıllı karar almaya odaklanmanızı sağlayan eksiksiz, tamamen özelleştirilebilir bir İK yazılımıdır. Çözümümüzü keşfedin ve ücretsiz bir demo rezervasyonu yaptırın.
Leapsome
leapsome.com
İleriyi düşünen şirketlerin (Spotify, monday.com ve Unity dahil) CEO'ları ve İK ekipleri, performans yönetimi, çalışan katılımı ve öğrenme arasındaki döngüyü kapatmak için Leapsome platformunu kullanıyor. İnsanları etkinleştirme platformu olarak Leapsome, Hedefler ve OKR Yönetimi, Performans İncelemeleri ve 360'lar, Geliştirme Çerçeveleri, Çalışan Öğrenimi ve İşe Alım, Çalışan Bağlılığı Anketleri, Geri Bildirim ve Övgü, Ücretlendirme ve Terfiler ve Toplantılara yönelik araçları birleştirir. Daha fazla bilgi edinin: Leapsome.com
Lattice
lattice.com
Lattice, kuruluşların kazanma kültürü içinde bağlı ve yüksek performanslı çalışanlar geliştirmesine yardımcı olacak tüm araçları, iş akışlarını ve içgörüleri bir araya getiren İnsan Yönetimi Platformudur. Sürekli performans yönetimi, çalışan bağlılığı anketleri, ücret yönetimi ve kariyer geliştirme araçlarını tek bir bağlantılı çözümde birleştiren Lattice, etkili iş sonuçları elde etmek için İK ve insan ekipleri tarafından kullanılan güçlü insan analitiği sunabilir. Inc.'in En Hızlı Büyüyen 500 Özel Şirket listesinde üç yıl üst üste yer alan ve çalışanlarının yüzde 99'u tarafından Great Place to Work olarak derecelendirilen Lattice, Slack, Cruise ve Reddit dahil dünya çapında 5.000'den fazla müşteriye hizmet veriyor.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50'nin 360 Geri Bildirimi, gerçek zamanlı akran onaylı kariyer gelişimini destekler. Kuruluşunuzdaki çalışanlarınızın sonsuz kariyer gelişimini destekleyin. 360 Geribildirim çalışanların, liderlerin, mentorların ve koçların birbirlerinden geri bildirim istemesine, almasına ve vermesine olanak tanır. İş gücünüzün kendi kendine sürdürülebilir kariyer gelişimini destekleyin. Çalışanlarınıza sizinle birlikte kariyerlerini sürekli olarak geliştirmek ve ilerletmek için ihtiyaç duydukları düzenli geri bildirimleri verin.
Culture Amp
cultureamp.com
Çalışan deneyiminde küresel platform lideri olan Culture Amp, 6.500 şirketteki 25 milyondan fazla çalışanın daha iyi bir iş dünyası yaratmasında devrim yaratıyor. Culture Amp'in kullanımı kolay, hepsi bir arada platformu, her büyüklükteki ve sektördeki şirketlere, çalışan bağlılığını dönüştürme, yüksek performanslı ekipler geliştirme, başarıyı tanıma, çalışanların gelişimini teşvik etme ve yetenekleri koruma konusunda güç verir. En ileri araştırmalarla, en son teknolojiyle ve dünyadaki en büyük çalışan veri kümesiyle desteklenen Culture Amp, çalışanlara fayda sağlayan ve iş başarısını artıran, kendine güvenen, veri odaklı bir insan stratejisi oluşturmayı kolaylaştırır.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub, kuruluşların departman ve kıdem düzeyine bakılmaksızın tüm işgücü için kişiselleştirilmiş, ölçülebilir ve ölçeklenebilir bir koçluk programı oluşturmasına olanak tanıyan lider küresel yetenek geliştirme platformudur. Kuruluşlar bunu yaparak, artan çalışan bağlılığı, daha yüksek üretkenlik seviyeleri, gelişmiş iş performansı ve artan işte kalma oranı dahil olmak üzere çok sayıda fayda elde edebilir. CoachHub'ın küresel koç havuzu, 500'den fazla müşteriye hizmet vermek üzere altı kıtada 70 ülkede 60'tan fazla dilde koçluk oturumları sunan 3.500'ün üzerinde sertifikalı iş koçundan oluşmaktadır. Programlarımız, Prof. Jonathan Passmore ve Bilim Konseyimiz liderliğindeki Koçluk Laboratuvarımızın ileri düzey Ar-Ge çalışmalarına dayanmaktadır. CoachHub, Draper Esprit, Holtzbrinck Ventures, Partech, RTP Global, Signals Venture Capital ve Speedinvest gibi önde gelen teknoloji yatırımcıları tarafından desteklenmektedir. Eylül 2021'de CoachHub, koçluğu ortaklaşa demokratikleştirmeye odaklanan küresel bir şampiyon oluşturmak için Fransız dijital koçluk öncüsü MoovOne'u satın aldı.
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