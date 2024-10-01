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Kariyer Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Haiti
Kariyer yönetimi yazılımı, kuruluşların çalışanlarını bireysel kariyer gelişimlerinde desteklemelerine yardımcı olur. Bu araçlar İK ekiplerinin ilerlemeyi, becerileri ve deneyimleri izlemesine olanak tanıyarak şirket içi yeteneklerin geliştirilmesini ve elde tutulmasını kolaylaştırır. Eş zamanlı olarak kariyer yönetimi çözümleri çalışanların becerilerini geliştirmelerine ve kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur. Özellikler arasında çalışan geliştirme programları, öz değerlendirmeler, yönetici desteği, dahili yetenek keşfi, mobilite yönetimi, tahmine dayalı analizler, raporlama, ağ oluşturma fırsatları ve daha fazlası yer alabilir. Bu tür çözümler tüm endüstriler, şirket büyüklükleri ve departmanlar için değerlidir. Genellikle başvuru sahibi izleme sistemleri (ATS) ve performans yönetimi yazılımıyla entegre edilirler.
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Lattice
lattice.com
Lattice, kuruluşların kazanma kültürü içinde bağlı ve yüksek performanslı çalışanlar geliştirmesine yardımcı olacak tüm araçları, iş akışlarını ve içgörüleri bir araya getiren İnsan Yönetimi Platformudur. Sürekli performans yönetimi, çalışan bağlılığı anketleri, ücret yönetimi ve kariyer geliştirme ...
Schoox
schoox.com
Schoox, önce insanı öne çıkaran bir işyeri öğrenme yazılımıdır. İnsanlar çarklar değildir ve Schoox, insanların gerçekte nasıl öğrendiğine göre tasarlanmıştır. Ön saflardan kurumsal ofise kadar, nerede olurlarsa olsunlar daha fazla türde içerik sunmanıza olanak tanıyarak öğrencilerin merakını canlı ...
Leapsome
leapsome.com
İleriyi düşünen şirketlerin (Spotify, monday.com ve Unity dahil) CEO'ları ve İK ekipleri, performans yönetimi, çalışan katılımı ve öğrenme arasındaki döngüyü kapatmak için Leapsome platformunu kullanıyor. İnsanları etkinleştirme platformu olarak Leapsome, Hedefler ve OKR Yönetimi, Performans İncelem...
BetterUp
betterup.com
İş sonuçlarını dönüştürmek için yetenek sonuçlarını artırın. Kuruluşunuzun her türlü fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu çevikliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği oluşturmak için koçluk, bilim ve yapay zeka destekli deneyimleri bir araya getiren tek platformla belirsizliği güven ile değiştirin.
Valence
valence.co
Valence, günümüzün işyerleri için gereken ekip sağlığını, bağlantıyı ve performansı hızlandıran, yöneticilere yönelik tek ekip çalışması platformudur. Valence, her yöneticiye ekibinin sağlığını gerçek zamanlı olarak anlamak, güçlü rehberli görüşmelere müdahale etmek ve ekibin iyileştirilmesine yönel...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman, merkezi Framingham, Massachusetts ve Dublin'de bulunan ve bulut tabanlı (hizmet olarak yazılım) insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılım çözümleri sağlayan çok uluslu bir şirkettir. Sosyal tanınma çözümleri, çalışanların şirket değerlerine uygun performans ve davranışlar için teşvik olarak...
Culture Amp
cultureamp.com
Çalışan deneyiminde küresel platform lideri olan Culture Amp, 6.500 şirketteki 25 milyondan fazla çalışanın daha iyi bir iş dünyası yaratmasında devrim yaratıyor. Culture Amp'in kullanımı kolay, hepsi bir arada platformu, her büyüklükteki ve sektördeki şirketlere, çalışan bağlılığını dönüştürme, yük...
Torch
torch.io
Torch, insanların, ekiplerin ve kuruluşların potansiyelini açığa çıkaran İnsan Gelişim Platformudur. Torch ile çalışanlarınızın ve kuruluşunuzun başarısını artıran kapsayıcı, entegre ve etkili koçluk ve mentorluk programları sunabilirsiniz. Önde gelen markalar, çalışanlarını geliştirmek, daha güçlü ...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50'nin 360 Geri Bildirimi, gerçek zamanlı akran onaylı kariyer gelişimini destekler. Kuruluşunuzdaki çalışanlarınızın sonsuz kariyer gelişimini destekleyin. 360 Geribildirim çalışanların, liderlerin, mentorların ve koçların birbirlerinden geri bildirim istemesine, almasına ve vermesine olanak ta...
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yet...
Kahuna
joinkahuna.com
Yapay zekanın yardımıyla uzmanlığınıza abonelik satın. Benzersiz bilgi tabanınızı temel alan özel bir yapay zeka yardımcısıyla tavsiye verme yeteneğinizi güçlendirin.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub, kuruluşların departman ve kıdem düzeyine bakılmaksızın tüm işgücü için kişiselleştirilmiş, ölçülebilir ve ölçeklenebilir bir koçluk programı oluşturmasına olanak tanıyan lider küresel yetenek geliştirme platformudur. Kuruluşlar bunu yaparak, artan çalışan bağlılığı, daha yüksek üretkenlik ...
Edform
edform.com
İşverenlerin yetenekli öğrenciler ve mezunlar bulmasına ve yetiştirmesine yardımcı olan akıllı bir kariyer ve işveren katılımı platformu.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sağlar. Patent bekleyen teknolojimiz, bağlılık ve tükenmişlik sinyallerini tek bir StayFactor™ puanıyla birleştirir. Organizasyonel Ağ Analizi Grafiğimiz (ONA) ile birleştirildiğinde, yüksek performanslı ekipler yetiştirmek, ...
Progression
progression.co
Bir numaralı kariyer geliştirme platformu Progression ile kuruluşunuzda kariyer gelişimini tanımlayın ve ölçün. İlerleme ile şunları yapabilirsiniz: - Şablonlar ve yapay zeka ile aylar yerine saatler içinde kariyer çerçeveleri oluşturun ve görselleştirin - Büyümeyi gerçekleştiği anda kanıtlayan basi...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching, kurumsal çapta geniş ölçekte koçluk yoluyla çalışanlarınızın sınırsız potansiyelini ortaya çıkarır. EZRA dünya çapındaki en büyük koçluk sağlayıcılarından biridir. Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZeneca ve P&G gibi kurumsal markalardaki binlerce çalışana koçluk y...
Mesh AI
mesh.ai
Mesh, özellikle uzak ekiplerde çalışanların hedeflere ulaşmasını ve zamanında geri bildirim almasını kolaylaştıran bir performans yönetimi platformudur. Facebook'a benziyor ve sıkıcı İK formlarını doldurmak yerine çalışanlar birbirlerinin ilerlemesini beğeniyor ve yorum yapıyor.
Leadr
leadr.com
Leadr, kuruluşların sağlıklı ekipler oluşturan etkili liderler oluşturmasına yardımcı olan ve sonuçların artmasını sağlayan dijital bir çalışma alanıdır. Leadr, bire bir ve ekip toplantıları, daha bilinçli geri bildirimler, hedef belirleme ve performans incelemelerini izleme, çalışan katılımı ve dah...
Klaar
klaarhq.com
Dünya çapında 150'den fazla kuruluşun insan liderleri ve İK ekipleri, sürekli Performans Yönetimi, Yedekleme Planlama ve Hazırlık, Mentorluk ve Çalışan Bağlılığı Anketlerini birleştiren yapay zeka destekli Eylem Sistemi olarak Klaar'a güveniyor ve onu seviyor. Klaar ile ilk kez İK liderleri, sorunun...
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman Platformu, çalışanları hem kişisel hem de profesyonel olarak insanlık durumunun benzersiz alanlarında büyürken ve uyum sağlarken destekler. Refah Koçluğu, Liderlik Gelişimi, Satış Performansı ve Mentorluk aracılığıyla tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayarak profesyonel mükemmelliğe büt...
Insala
insala.com
Insala'nın kapsamlı mentorluk çözümüyle katılımcıları güçlendirin ve ölçülebilir sonuçlar elde edin. İhtiyacınız olan yerde destek alın; çözümlerimiz danışmanlık, eğitim ve mentorluk yazılımlarından oluşur. Birçok sektördeki müşterilerle çalışma konusunda 25 yıldan fazla deneyime sahibiz. US Bank, S...
Growthspace
growthspace.com
Growthspace ile uzman liderliğindeki geliştirme programları aracılığıyla iş KPI'larını yönlendirin. Bireysel veya ekip programları da dahil olmak üzere tüm öğrenme deneyimlerini başlatmak, yönetmek ve etkiyi ölçmek için tasarlanan platform, işletme genelinde verimlilik ve etki sağlar. Dünyanın en gü...
OneRange
onerange.co
OneRange, sürekli öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmaya adanmış yeni bir profesyonel gelişim yazılımı çağına öncülük ediyor. Yenilikçi platformumuz, kullanıcıların, seçilmiş kaynaklardan oluşan kapsamlı bir pazar aracılığıyla beceri geliştirme çabalarını zahmetsizce keşfetmesine, erişmesine ve de...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve iş ortaklarının sevdiği ve kârlılık etkisi yaratan öğrenme ve gelişim programları oluşturmak için kullandığı ÖYS/LMS'dir.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy, yeteneğinizi yönetmek için yapay zeka ile geliştirilmiş bir Hepsi Bir Arada Platformdur. Performans, geliştirme ve eğitim; hepsi tek bir araçta.
Marlee
getmarlee.com
Marlee (Başarı için Parmak İzi), bireylere ve ekiplere yönelik, iş akışında her zaman, her yerde herkesin içindeki en iyiyi ortaya çıkarmaya yönelik bir işbirliği ve performans yapay zekasıdır. 20 yılı aşkın süredir kanıta dayalı araştırma ve verilere dayanan devrim niteliğindeki analizlerimiz, kiş...
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews, mühendislik liderlerine ekiplerinin geliştirme sürecine, bireyler tarafından sunulan kod incelemelerine ve yazılı kodun kendisine ilişkin görsel bilgiler sağlayarak performans ölçümünde devrim yaratan bir mühendislik yönetimi platformudur. Jira ve GitHub gibi mühendislik araçlarınd...
WorkDove
workdove.com
WorkDove'un katılım, performans ve yetenek yönetimi platformu çalışan deneyimini güçlendirir. Müşterilerimiz bağlı, yüksek performanslı ekipler oluşturur ve iş sonuçlarını artırmak için yetenekleri rekabet avantajı haline getirir. WorkDove platformu, müşterilere organizasyonu hizalama (Temel Değerle...
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive Career Wellness Platformu, kuruluşların işten çıkarmaları yönetmesine yardımcı olmak ve ayrılan çalışanlara kariyer geçiş desteği sağlamak için modern işe yerleştirme çözümleri sunuyor. Ödüllü dijital platform, en son teknolojiyi kişiselleştirilmiş yüksek dokunmatik destekle birleştirerek işi...
Sympa
sympa.com
Sympa, çalışanlarınıza ve akıllı karar almaya odaklanmanızı sağlayan eksiksiz, tamamen özelleştirilebilir bir İK yazılımıdır. Çözümümüzü keşfedin ve ücretsiz bir demo rezervasyonu yaptırın.