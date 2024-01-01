Kariyer Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gine En Popüler Son Eklenenler

Kariyer yönetimi yazılımı, kuruluşların çalışanlarını bireysel kariyer gelişimlerinde desteklemelerine yardımcı olur. Bu araçlar İK ekiplerinin ilerlemeyi, becerileri ve deneyimleri izlemesine olanak tanıyarak şirket içi yeteneklerin geliştirilmesini ve elde tutulmasını kolaylaştırır. Eş zamanlı olarak kariyer yönetimi çözümleri çalışanların becerilerini geliştirmelerine ve kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur. Özellikler arasında çalışan geliştirme programları, öz değerlendirmeler, yönetici desteği, dahili yetenek keşfi, mobilite yönetimi, tahmine dayalı analizler, raporlama, ağ oluşturma fırsatları ve daha fazlası yer alabilir. Bu tür çözümler tüm endüstriler, şirket büyüklükleri ve departmanlar için değerlidir. Genellikle başvuru sahibi izleme sistemleri (ATS) ve performans yönetimi yazılımıyla entegre edilirler.