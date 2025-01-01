Web uygulamaları için uygulama mağazası Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

Ara

✨ WebCatalog Desktop ✨ WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin. WebCatalog Desktop'u İndir Daha fazla bilgi edinin

En Popüler Son Eklenenler Araç Kiralama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Araç kiralama yazılımı, otomobil kiralama işletmelerinin operasyonlarını kolaylaştırmasına, çalışanları yönetmesine ve müşteri etkileşimlerini geliştirmesine yardımcı olan özelleştirilebilir araçlar sunar. Ofis yöneticileri ve satış temsilcileri, kiralık araç stoklarını denetlemek, müşterilere yardımcı olmak ve idari görevleri yerine getirmek için bu çözümleri kullanıyor. Temel özellikler genellikle envanter yönetimi, araç geçmişi raporları, müşteri veritabanları, ödeme işlemleri, GPS takibi ve muhasebe işlevlerini içerir. Ayrıca bu yazılım, araç onarımı için garajlar ve oto tamir atölyeleriyle bağlantı kurabilir ve kiralık araç satın almak için araba satıcılarıyla iletişimi kolaylaştırabilir. Birçok araç kiralama yazılım sistemi, güvenli işlemler sağlamak için ödeme ağ geçitleriyle ve ayrıca finansal süreçleri basitleştirmek için faturalandırma ve muhasebe yazılımlarıyla da entegre olur.