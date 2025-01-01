Araç Kiralama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Araç kiralama yazılımı, otomobil kiralama işletmelerinin operasyonlarını kolaylaştırmasına, çalışanları yönetmesine ve müşteri etkileşimlerini geliştirmesine yardımcı olan özelleştirilebilir araçlar sunar. Ofis yöneticileri ve satış temsilcileri, kiralık araç stoklarını denetlemek, müşterilere yardımcı olmak ve idari görevleri yerine getirmek için bu çözümleri kullanıyor. Temel özellikler genellikle envanter yönetimi, araç geçmişi raporları, müşteri veritabanları, ödeme işlemleri, GPS takibi ve muhasebe işlevlerini içerir. Ayrıca bu yazılım, araç onarımı için garajlar ve oto tamir atölyeleriyle bağlantı kurabilir ve kiralık araç satın almak için araba satıcılarıyla iletişimi kolaylaştırabilir. Birçok araç kiralama yazılım sistemi, güvenli işlemler sağlamak için ödeme ağ geçitleriyle ve ayrıca finansal süreçleri basitleştirmek için faturalandırma ve muhasebe yazılımlarıyla da entegre olur.
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Turo
turo.com
Turo, kullanıcıların yerel sahiplerden araç kiralayabileceği bir eşler arası araba paylaşım uygulamasıdır.
Fleetlane
fleetlane.com
Fleetlane, ototeklerden car loaner yönetimini sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır. Araçları gerçek zamanlı takip eder, sözleşmeleri ve ödemeleri yönetir.
RentSyst
rentsyst.com
RentSyst, araç kiralama işlemlerini yönetmek için tasarlanmış bir yazılımdır. Filoları, rezervasyonları ve müşteri ödemelerini kolaylaştırır.
Fleetee
fleetee.io
Fleetee, araç kira yönetimi için kapsamlı bir CRM uygulamasıdır. Rezervasyon, araç hazırlığı, bakım ve hasar yönetimi modülleri sunar.
Loopit
loopit.co
Loopit, işletmelerin kendi araç abonelik hizmetlerini başlatıp yönetmelerini sağlayan hepsi bir arada bir yazılımdır.
CarCort
carcort.com
CarCort, New York City ve çevresindeki araç kiralama işletmeleri için sözleşme yönetimi, bilet entegrasyonu ve sorumluluk transferi sunan bir yönetim platformudur.
RENTALL
rentallsoftware.com
RENTALL, araç kiralama işinizi yönetmek için bulut tabanlı bir yazılımdır. Filonuzu, müşterilerinizi ve rezervasyonları basitçe yönetmenizi sağlar.