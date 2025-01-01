Araba Satıcısı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Araba satıcısı yazılımı veya bayilik yönetim sistemleri (DMS), otomobil perakendecilerinin operasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış araçları içerir. Bu sistemler, envanter yönetimi, maliyet hesaplamaları, finansman seçenekleri ve müşteri yetkilendirmesi (kredi kontrolleri ve kaza geçmişleri gibi) için özellikler sağlayarak hem ön hem de arka ofis işlevlerini destekler. Ek olarak, otomobil satıcısı yazılımı, garanti ayrıntılarının, satış sözleşmelerinin, araç onarımlarının, değerlendirmelerin ve yinelenen elektronik ödemelerin yönetilmesine yardımcı olabilir. Genellikle yeni ve kullanılmış otomobil bayilerindeki satış ekipleri ve ofis yöneticileri tarafından kullanılan bu çözümler aynı zamanda faturalandırma yazılımı, envanter yönetimi sistemleri, web sitesi oluşturucuları veya müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) araçlarıyla da entegre edilebilir.
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DealerCenter
dealercenter.com
DealerCenter, bağımsız otomobil bayileri için envanter takibi, müşteri veritabanı, kredi raporlaması ve formlar sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.
TruVideo
truvideo.com
TruVideo, otomobil bayilerine video iletişimi ile müşteri etkileşimini artırmayı sağlayan bir uygulamadır. Müşterilere aracın videosunu gönderir.
Carsforsale.com
carsforsale.com
Carsforsale.com uygulaması, kullanıcıların araç araması, karşılaştırması ve satın alması için kapsamlı bir platform sunar.
CDK
cdkglobal.com
CDK Global, 15.000'den fazla bayilik ile bağlantı kurarak, iş potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olan yazılım çözümleri sunar.
Space Auto
space.auto
Space Auto CRM, satış personelinin müşterileri takip etmesine ve anlaşmalar oluşturmasına imkân tanır. Masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir.
AutoRaptor CRM
autoraptor.com
Autoraptor CRM, otomotiv bayileri için müşteri ilişkileri yönetimi aracıdır. Olası satışları yönetir, iletişimi kolaylaştırır ve takip süreçlerini otomatikleştirir.