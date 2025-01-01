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En Popüler Son Eklenenler Araba Satıcısı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Araba satıcısı yazılımı veya bayilik yönetim sistemleri (DMS), otomobil perakendecilerinin operasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış araçları içerir. Bu sistemler, envanter yönetimi, maliyet hesaplamaları, finansman seçenekleri ve müşteri yetkilendirmesi (kredi kontrolleri ve kaza geçmişleri gibi) için özellikler sağlayarak hem ön hem de arka ofis işlevlerini destekler. Ek olarak, otomobil satıcısı yazılımı, garanti ayrıntılarının, satış sözleşmelerinin, araç onarımlarının, değerlendirmelerin ve yinelenen elektronik ödemelerin yönetilmesine yardımcı olabilir. Genellikle yeni ve kullanılmış otomobil bayilerindeki satış ekipleri ve ofis yöneticileri tarafından kullanılan bu çözümler aynı zamanda faturalandırma yazılımı, envanter yönetimi sistemleri, web sitesi oluşturucuları veya müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) araçlarıyla da entegre edilebilir.