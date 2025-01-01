Aday İlişkileri Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Aday deneyimi yazılımı olarak da adlandırılan aday ilişkileri yönetimi yazılımı, İK profesyonellerine, işe alım uzmanlarına ve işe alım yöneticilerine, işe alım süreci boyunca aday katılımını artırma konusunda yardımcı olur. Bu araçlar adaylar için kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayarak katılımlarını ve memnuniyetlerini artırır. İşe alım uzmanları ve İK ekipleri, aktif bir yetenek hattı oluşturmak için aday ilişkileri çözümlerinden yararlanır ve mevcut roller için nitelikli adayların bulunmasını kolaylaştırır. Benzer işlevler sunmasına rağmen aday ilişkileri yönetimi yazılımını CRM yazılımından ayırmak önemlidir. Aday ilişkileri yönetimi özellikle aday yolculuğunu ve deneyimini geliştirmeye odaklanır. Tipik olarak işe alım pazarlama platformlarına entegre edilen bu yazılım, genellikle başvuru sahibi takip sistemleri (ATS) ve iş ilanı panosu yazılımıyla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapar.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake, üniversite öğrencilerini iş ve staj fırsatlarıyla bağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, profil oluşturarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirler.
Paychex
paychex.com
Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder, iş arayanlar için iş ilanlarını arama, profiller oluşturma ve kariyer tavsiyeleri alma imkanı sunan bir iş arama platformudur.
TextUs
textus.com
TextUs, işe alım ve satış profesyonellerinin SMS iletişimini geliştirmelerini sağlayan bir platformdur.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için insan kaynakları, maaş ve işe alım süreçlerini merkezi bir platformda basitleştiren bir uygulamadır.
Whippy
whippy.ai
Whippy, SMS ve e-posta ile iletişim kurmayı sağlayan, otomasyon ve yapay zeka kullanarak işletmelerin verimliliğini artıran bir platformdur.
Workable
workable.com
Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby, işe alım süreçlerini yönetmek için kapsamlı analitik ve özelleştirilebilir iş akışları sunan, kullanımı kolay bir başvuru izleme sistemidir.
HiPeople
hipeople.io
Hipeople, adayları değerlendirip referans kontrollerini otomatikleştirerek işe alım sürecini geliştiren bir yetenek değerlendirme platformudur.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir başvuru izleme sistemidir. Aday deneyimini değerlendirmeye ve süreçleri optimize etmeye yarar.
Gem
gem.com
Gem, işe alım süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için entegre çözümler sunar.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort, modern profesyoneller için kariyer gelişim platformudur. 3M'lik profesyonel ağı ve AI ile işe alım süreçlerini kolaylaştırır.
100Hires
100hires.com
100Hires, işe alım sürecini yönetmek için kullanıcı dostu bir başvuru izleme sistemidir. Aday veritabanı, görüşme planlama ve entegrasyon gibi araçlar sunar.
flair HR
flair.hr
Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.
hireEZ
hireez.com
hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.
Crelate
crelate.com
Crelate, işe alım ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik özelleştirilebilir bir platformdur. Aday takibi, esnek iş akışları ve raporlama özellikleri sunar.
TurboHire
turbohire.co
TurboHire, işe alım süreçlerini otomatikleştiren, aday deneyimini önceliklendirerek verimliliği artırmayı amaçlayan bir platformdur.
Hireology
hireology.com
Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale, LinkedIn ve diğer platformlar üzerinden otomatik işe alım kampanyaları oluşturarak ilişkileri yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker, bulut tabanlı bir insan kaynakları yönetim sistemi olup, işe alım ve çalışan performansını merkezileştirerek süreçleri otomatikleştirir.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent, şirketlerin işe alım süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir platformdur. Adayları etkili bir şekilde tarama ve takip etme imkanı sunar.
Longlist
longlist.io
Longlist, hızlı büyüyen işe alım ve personel firmaları için bir İK CRM ve ATS uygulamasıdır.
Untapped
untapped.io
Untapped, şirketlerin çeşitli ekipler kurmasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Çeşitlilik ve fırsat eşitliğini sağlamayı hedefler.
Phenom
phenom.com
Fenom, AI destekli bir yetenek deneyim platformudur; adayları hızlı bulur, çalışanları geliştirir, işe alım verimliliğini artırır ve güçlü ekipler oluşturur.
Sense
sensehq.com
Sense, AI destekli bir Yetenek İlişkileri platformudur. İşe alım sürecini otomasyona, aday skorlamasına ve diğer özelliklere entegre ederek optimize eder.
Fountain
fountain.com
Fountain, işe alım süreçlerini merkezi bir yerde toplayarak, işletmelerin hızlı ve etkili bir şekilde personel alımını yönetmelerine yardımcı olur.
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım süreçlerini otomatikleştirerek aday bulmayı ve iletişimi kolaylaştıran bir platformdur.
Criteria
criteriacorp.com
Kriterler uygulaması, adayları yapılandırılmış bir şekilde değerlendirerek işe alım sürecini kolaylaştırır ve bilinçli seçimler yapmaya yardımcı olur.
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon, işe alım sürecini yönetmek için aday izleme ve müşteri ilişkileri özellikleri sunan bir yazılımdır.
WayUp
wayup.com
WayUp, iş ve staj fırsatları sunan, kariyer tavsiyeleri sağlayan ve işverenlerle doğrudan bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur.
Covey
getcovey.com
Covey, aday profillerini değerlendirip kişiselleştirilmiş iletişim stratejileri ile en uygun adayları bulmaya yardımcı olan bir işe alım platformudur.
Beamery
beamery.com
Beamery, aday ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış, veriye dayalı bir yetenek yönetim platformudur.
The Muse
themuse.com
The Muse, şirketlerin çeşitli yetenekleri işe almasına yardımcı olan bir platformdur, marka hikayesini anlatır ve uygun adaylara erişim sağlar.
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers, işe alım sürecini yönetmek için işverenlere yönelik web tabanlı bir platformdur; aday izleme, görüşme planlama ve karar verme süreçlerini destekler.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef, saatlik işgücü için başvuru izleme ve yetenek yönetimi çözümleri sunan mobil uyumlu bir platformdur. İşe alım süreçlerini basitleştirir.
Team Engine
teamengine.io
Team Engine, işletmelerin saha çalışanlarını işe alım, bağlılık ve etkileşim süreçlerini otomatikleştiren bir İK otomasyon yazılımıdır.
Survale
survale.com
Survale, işe alım süreçlerinden ve yetenek yaşam döngüsünden geri bildirim toplayarak deneyimleri analiz eden bir platformdur.
Bryq
bryq.com
Bryq, adayların yeteneklerini değerlendirerek işe alım süreçlerini hızlandıran ve iyileştiren bir duygu zekası platformudur.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire, işe alım sürecini yönetmek için özelleştirilebilir bir başvuru izleme yazılımıdır. Adayları çekmek ve mülakatları düzenlemek için işbirliği araçları sunar.
TalentLyft
talentlyft.com
TalentLyft, başvuru takip sistemi, işe alım pazarlama, kaynak bulma ve yetenek CRM çözümlerini bir arada sunan bir işe alım platformudur.
LiveHire
livehire.com
LiveHire, işe alım süreçlerini kolaylaştıran ve aday deneyimini iyileştiren bir başvuru sahibi izleme sistemidir. Otomasyon ve veri analizi sunar.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch, işverenleri üniversite öğrencileriyle birleştirerek işe alım sürecini otomatikleştiren bir platformdur.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint, işe alım sürecini kolaylaştıran, etkili iş akışları ve raporlar sunan bir uygulamadır. Daha hızlı ve daha iyi işe alım kararları almanıza yardımcı olur.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity, şirketler ve bireyler için yapay zeka destekli bir işe alım platformudur. Kullanıcılar iş ve proje bulabilir, topluluk olanaklarından yararlanabilir.
Chattr
chattr.ai
Chattr, saatlik iş gücü alımını kolaylaştıran bir İK otomasyon yazılımıdır.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase, işe alım sürecini kolaylaştıran bir platformdur. Adayları yönetme, mülakat planlama ve değerlendirme işlemlerini entegre bir şekilde sunar.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire, işe alım süreçlerini otomatikleştirerek, adaylarla iletişim kurma, tarama ve mülakat planlaması yaparak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna, kampüs ve etkinliklerde işe alım sürecini kolaylaştıran bir platformdur. Aday ilişkilerini yönetmeye yönelik araçlar sunar, mülakat planlama gibi özellikler içerir.
WizeHire
wizehire.com
WizeHire, işe alım süreçlerini yönetmek için aday başvurularını, ekip işbirliğini ve iş ilanlarını kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.
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