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Aday İlişkileri Yönetimi Yazılımı
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Aday İlişkileri Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Aday deneyimi yazılımı olarak da adlandırılan aday ilişkileri yönetimi yazılımı, İK profesyonellerine, işe alım uzmanlarına ve işe alım yöneticilerine, işe alım süreci boyunca aday katılımını artırma konusunda yardımcı olur. Bu araçlar adaylar için kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayarak katılımlarını ve memnuniyetlerini artırır. İşe alım uzmanları ve İK ekipleri, aktif bir yetenek hattı oluşturmak için aday ilişkileri çözümlerinden yararlanır ve mevcut roller için nitelikli adayların bulunmasını kolaylaştırır. Benzer işlevler sunmasına rağmen aday ilişkileri yönetimi yazılımını CRM yazılımından ayırmak önemlidir. Aday ilişkileri yönetimi özellikle aday yolculuğunu ve deneyimini geliştirmeye odaklanır. Tipik olarak işe alım pazarlama platformlarına entegre edilen bu yazılım, genellikle başvuru sahibi takip sistemleri (ATS) ve iş ilanı panosu yazılımıyla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapar.

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ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake, üniversite öğrencilerini iş ve staj fırsatlarıyla bağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, profil oluşturarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirler.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder, iş arayanlar için iş ilanlarını arama, profiller oluşturma ve kariyer tavsiyeleri alma imkanı sunan bir iş arama platformudur.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs, işe alım ve satış profesyonellerinin SMS iletişimini geliştirmelerini sağlayan bir platformdur.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream, saatlik iş gücü için insan kaynakları, maaş ve işe alım süreçlerini merkezi bir platformda basitleştiren bir uygulamadır.

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy, SMS ve e-posta ile iletişim kurmayı sağlayan, otomasyon ve yapay zeka kullanarak işletmelerin verimliliğini artıran bir platformdur.

Workable

Workable

workable.com

Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Ashby, işe alım süreçlerini yönetmek için kapsamlı analitik ve özelleştirilebilir iş akışları sunan, kullanımı kolay bir başvuru izleme sistemidir.

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

Hipeople, adayları değerlendirip referans kontrollerini otomatikleştirerek işe alım sürecini geliştiren bir yetenek değerlendirme platformudur.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir başvuru izleme sistemidir. Aday deneyimini değerlendirmeye ve süreçleri optimize etmeye yarar.

Gem

Gem

gem.com

Gem, işe alım süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için entegre çözümler sunar.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort, modern profesyoneller için kariyer gelişim platformudur. 3M'lik profesyonel ağı ve AI ile işe alım süreçlerini kolaylaştırır.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires, işe alım sürecini yönetmek için kullanıcı dostu bir başvuru izleme sistemidir. Aday veritabanı, görüşme planlama ve entegrasyon gibi araçlar sunar.

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate, işe alım ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik özelleştirilebilir bir platformdur. Aday takibi, esnek iş akışları ve raporlama özellikleri sunar.

TurboHire

TurboHire

turbohire.co

TurboHire, işe alım süreçlerini otomatikleştiren, aday deneyimini önceliklendirerek verimliliği artırmayı amaçlayan bir platformdur.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

SourceWhale

SourceWhale

sourcewhale.com

SourceWhale, LinkedIn ve diğer platformlar üzerinden otomatik işe alım kampanyaları oluşturarak ilişkileri yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.

HRLocker

HRLocker

hrlocker.com

HRLocker, bulut tabanlı bir insan kaynakları yönetim sistemi olup, işe alım ve çalışan performansını merkezileştirerek süreçleri otomatikleştirir.

Scout Talent

Scout Talent

applynow.net.au

Scout Talent, şirketlerin işe alım süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir platformdur. Adayları etkili bir şekilde tarama ve takip etme imkanı sunar.

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist, hızlı büyüyen işe alım ve personel firmaları için bir İK CRM ve ATS uygulamasıdır.

Untapped

Untapped

untapped.io

Untapped, şirketlerin çeşitli ekipler kurmasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Çeşitlilik ve fırsat eşitliğini sağlamayı hedefler.

Phenom

Phenom

phenom.com

Fenom, AI destekli bir yetenek deneyim platformudur; adayları hızlı bulur, çalışanları geliştirir, işe alım verimliliğini artırır ve güçlü ekipler oluşturur.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense, AI destekli bir Yetenek İlişkileri platformudur. İşe alım sürecini otomasyona, aday skorlamasına ve diğer özelliklere entegre ederek optimize eder.

Fountain

Fountain

fountain.com

Fountain, işe alım süreçlerini merkezi bir yerde toplayarak, işletmelerin hızlı ve etkili bir şekilde personel alımını yönetmelerine yardımcı olur.

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller, işe alım süreçlerini otomatikleştirerek aday bulmayı ve iletişimi kolaylaştıran bir platformdur.

Criteria

Criteria

criteriacorp.com

Kriterler uygulaması, adayları yapılandırılmış bir şekilde değerlendirerek işe alım sürecini kolaylaştırır ve bilinçli seçimler yapmaya yardımcı olur.

Top Echelon

Top Echelon

topechelon.com

Top Echelon, işe alım sürecini yönetmek için aday izleme ve müşteri ilişkileri özellikleri sunan bir yazılımdır.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp, iş ve staj fırsatları sunan, kariyer tavsiyeleri sağlayan ve işverenlerle doğrudan bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur.

Covey

Covey

getcovey.com

Covey, aday profillerini değerlendirip kişiselleştirilmiş iletişim stratejileri ile en uygun adayları bulmaya yardımcı olan bir işe alım platformudur.

Beamery

Beamery

beamery.com

Beamery, aday ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış, veriye dayalı bir yetenek yönetim platformudur.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse, şirketlerin çeşitli yetenekleri işe almasına yardımcı olan bir platformdur, marka hikayesini anlatır ve uygun adaylara erişim sağlar.

QJumpers

QJumpers

qjumpers.com

QJumpers, işe alım sürecini yönetmek için işverenlere yönelik web tabanlı bir platformdur; aday izleme, görüşme planlama ve karar verme süreçlerini destekler.

talentReef

talentReef

jobappnetwork.com

TalentReef, saatlik işgücü için başvuru izleme ve yetenek yönetimi çözümleri sunan mobil uyumlu bir platformdur. İşe alım süreçlerini basitleştirir.

Survale

Survale

survale.com

Survale, işe alım süreçlerinden ve yetenek yaşam döngüsünden geri bildirim toplayarak deneyimleri analiz eden bir platformdur.

Bryq

Bryq

bryq.com

Bryq, adayların yeteneklerini değerlendirerek işe alım süreçlerini hızlandıran ve iyileştiren bir duygu zekası platformudur.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire, işe alım sürecini yönetmek için özelleştirilebilir bir başvuru izleme yazılımıdır. Adayları çekmek ve mülakatları düzenlemek için işbirliği araçları sunar.

Team Engine

Team Engine

teamengine.io

Team Engine, işletmelerin saha çalışanlarını işe alım, bağlılık ve etkileşim süreçlerini otomatikleştiren bir İK otomasyon yazılımıdır.

TalentLyft

TalentLyft

talentlyft.com

TalentLyft, başvuru takip sistemi, işe alım pazarlama, kaynak bulma ve yetenek CRM çözümlerini bir arada sunan bir işe alım platformudur.

LiveHire

LiveHire

livehire.com

LiveHire, işe alım süreçlerini kolaylaştıran ve aday deneyimini iyileştiren bir başvuru sahibi izleme sistemidir. Otomasyon ve veri analizi sunar.

RippleMatch

RippleMatch

ripplematch.com

RippleMatch, işverenleri üniversite öğrencileriyle birleştirerek işe alım sürecini otomatikleştiren bir platformdur.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

Pinpoint, işe alım sürecini kolaylaştıran, etkili iş akışları ve raporlar sunan bir uygulamadır. Daha hızlı ve daha iyi işe alım kararları almanıza yardımcı olur.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity, şirketler ve bireyler için yapay zeka destekli bir işe alım platformudur. Kullanıcılar iş ve proje bulabilir, topluluk olanaklarından yararlanabilir.

Chattr

Chattr

chattr.ai

Chattr, saatlik iş gücü alımını kolaylaştıran bir İK otomasyon yazılımıdır.

Tacitbase

Tacitbase

tacitbase.com

Tacitbase, işe alım sürecini kolaylaştıran bir platformdur. Adayları yönetme, mülakat planlama ve değerlendirme işlemlerini entegre bir şekilde sunar.

Hellohire

Hellohire

tryhellohire.com

Hellohire, işe alım süreçlerini otomatikleştirerek, adaylarla iletişim kurma, tarama ve mülakat planlaması yaparak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Rakuna

Rakuna

rakuna.co

Rakuna, kampüs ve etkinliklerde işe alım sürecini kolaylaştıran bir platformdur. Aday ilişkilerini yönetmeye yönelik araçlar sunar, mülakat planlama gibi özellikler içerir.

WizeHire

WizeHire

wizehire.com

WizeHire, işe alım süreçlerini yönetmek için aday başvurularını, ekip işbirliğini ve iş ilanlarını kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.

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