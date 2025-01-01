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En Popüler Son Eklenenler Aday İlişkileri Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Aday deneyimi yazılımı olarak da adlandırılan aday ilişkileri yönetimi yazılımı, İK profesyonellerine, işe alım uzmanlarına ve işe alım yöneticilerine, işe alım süreci boyunca aday katılımını artırma konusunda yardımcı olur. Bu araçlar adaylar için kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayarak katılımlarını ve memnuniyetlerini artırır. İşe alım uzmanları ve İK ekipleri, aktif bir yetenek hattı oluşturmak için aday ilişkileri çözümlerinden yararlanır ve mevcut roller için nitelikli adayların bulunmasını kolaylaştırır. Benzer işlevler sunmasına rağmen aday ilişkileri yönetimi yazılımını CRM yazılımından ayırmak önemlidir. Aday ilişkileri yönetimi özellikle aday yolculuğunu ve deneyimini geliştirmeye odaklanır. Tipik olarak işe alım pazarlama platformlarına entegre edilen bu yazılım, genellikle başvuru sahibi takip sistemleri (ATS) ve iş ilanı panosu yazılımıyla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapar.