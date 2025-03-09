Aday İlişkileri Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Aday deneyimi yazılımı olarak da adlandırılan aday ilişkileri yönetimi yazılımı, İK profesyonellerine, işe alım uzmanlarına ve işe alım yöneticilerine, işe alım süreci boyunca aday katılımını artırma konusunda yardımcı olur. Bu araçlar adaylar için kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayarak katılımlarını ve memnuniyetlerini artırır. İşe alım uzmanları ve İK ekipleri, aktif bir yetenek hattı oluşturmak için aday ilişkileri çözümlerinden yararlanır ve mevcut roller için nitelikli adayların bulunmasını kolaylaştırır. Benzer işlevler sunmasına rağmen aday ilişkileri yönetimi yazılımını CRM yazılımından ayırmak önemlidir. Aday ilişkileri yönetimi özellikle aday yolculuğunu ve deneyimini geliştirmeye odaklanır. Tipik olarak işe alım pazarlama platformlarına entegre edilen bu yazılım, genellikle başvuru sahibi takip sistemleri (ATS) ve iş ilanı panosu yazılımıyla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapar.
Yeni Uygulama Gönder
WayUp
wayup.com
Keşfedilecek ve işe alınacak nitelikli ve çeşitli adaylar için sektör lideri. İş ve staj fırsatlarını arayın, kariyer tavsiyelerine erişin ve en iyi işverenlerle doğrudan bağlantı kurun.
TurboHire
turbohire.co
TurboHire, işe alım süreçlerini otomatikleştiren, aday deneyimini önceliklendirerek verimliliği artırmayı amaçlayan bir platformdur.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire, yenilikçi yazılımı ekibinizi güvenle büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz uygulamalı uzman desteğiyle birleştiren, ödüllü, uçtan uca bir işe alma platformudur. 18.000'den fazla işletme, ekiplerini büyütme konusunda Wizehire'a güveniyor.
Workable
workable.com
Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik işgücü için önde gelen İK, bordro ve işe alım platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırır. Burger King, Jimmy John’un, Taco Bell de dahil olmak üzere en iyi 50 hızlı hizmet restoran markasının 46'sı, takımlarını işe almak, elde tutmak ve ödemek için iş akışında.
The Muse
themuse.com
Muse, şirketlerin işveren markası hikayelerini ilgi çekici içerik ve marka güçlendirme kampanyaları aracılığıyla anlatarak, işe alım maliyetlerinin azalmasına, daha hızlı doldurma sürelerine ve geleneksel iş kurullarına kıyasla daha iyi elde tutma oranlarına yol açarak, şirketlerin çeşitli ve uygun yeteneklerden oluşan bir karışımını işe almasına yardımcı olur. Muse'un yetenek kaynak bulma ve katılım platformu, ölçeklenebilir marka güçlendirme araçlarını, özgün marka hikayesi anlatma içeriğini ve 5 milyon bilgi çalışanından oluşan seçilmiş ve çeşitliliğe sahip topluluğumuza hedefli erişimi birleştiren uçtan uca bir işe alım çözümü sunar.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch, işverenleri üniversite öğrencileriyle birleştirerek işe alım sürecini otomatikleştiren bir platformdur.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort, modern profesyoneller için kariyer geliştirme platformudur. 20 bin işe alım uzmanının doğru yeteneği işe almasına veya yönlendirmesine, kariyer fırsatlarını bulmasına ve olağan zorluklar olmadan öğrendiklerini paylaşmasına yardımcı olmak için 3 milyondan fazla premium profesyonelden ve gelişmiş yapay zekadan oluşan bir ağ getiriyor.
Beamery
beamery.com
Beamery Yetenek Yaşam Döngüsü Yönetim Platformu, verileri, yapay zekayı ve zekayı bir araya getiren uçtan uca bir çözümdür; böylece önce yeteneğe odaklanan kuruluşlar, stratejik yetenek dönüşümünü teşvik edebilir, tüm yetenekler için daha fazla insan deneyimi sunabilir ve küresel iş güçlerinin becerilerini ve potansiyelini açığa çıkarabilirler. .
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım teknolojisi alanında faaliyet gösteren NYC merkezli bir SaaS şirketidir ve yakın zamanda Ekim 2021'de Greenhouse Software tarafından satın alınmıştır. 2016'dan bu yana, dünya çapındaki işe alım ajanslarının daha öngörülebilir müşteri ve aday hattı oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Platformumuz potansiyel müşteriler ve adaylarla etkileşime geçmek için gereken süreyi azaltmaya yardımcı olur. Interseller, 30'dan fazla CRM ve ATS'yi güncel tutarken, otomatik ve kişiselleştirilmiş e-posta dizileri aracılığıyla herhangi bir kişisel veya iş e-posta adresini bulabilir ve bunlara ulaşabilir.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Sorunsuz ve işbirlikçi işe alım için çevrimiçi başvuru izleme yazılımı. En iyi iş panolarına bir tıklama iş gönderimi, özelleştirilebilir işe alma iş akışları, uyumluluk raporlama ve daha fazlasını içerir. Kiralama, Trakstar'ın bir başvuru izleme sistemidir (ATS). Özgeçmişleri kolayca yönetin, çeşitli kaynaklardan adayları çekin, kariyer web sitenizi yönetin, işe alım ekibinizle işbirliği yapın ve işe alım çabalarınızla ilgili raporlar oluşturun - hepsi bir çözümle. Hire, şirketlerin bir iş göndermekten ideal adayı seçmeye kadar uçtan uca işe alım sürecini otomatikleştirmesine yardımcı olur. Her özgeçmişi yönetin. Kiralanmaya devam eder ve tutarlı bir şekilde biçimlendirilmiş aday profillerine ayrılır. İşe alım ekibi ile işbirliği yapın. İşe alım yöneticileri ve görüşmeciler aday geri bildirim sağlayabilir ve görüşme taleplerini doğrudan e -posta ve takvimlerinden kabul edebilir. İşe alım başarınızı ölçün: İşe alım sürecinizdeki darboğazları ve benzer akran gruplarına karşı nasıl biriktiğinizi belirlemenize yardımcı olan Trakstar Insights ile karşılaştırma ile raporlar oluşturun. Ürün Açıklaması Kiralama, Trakstar'ın başvuran izleme sistemidir. İşe alım sürecinin her adımını, işe alım yeteneğinden doğru adayı seçmeye kadar yönetin.
Covey
getcovey.com
Yeteneği sizin gibi değerlendirebilecek en akıllı yapay zeka aracına sahip işe alım platformu. Scout, bir aday profilini nasıl değerlendireceğinizi ve yapacağınız değiş tokuşları kendi kelimelerinizle açıklayarak stratejinizi yürütmek için bir bot oluşturacaktır. Gelen Aday Taraması - Binlerce profili inceleyebilir ve bir saat içinde ilk %5'lik başvuruyu ortaya çıkarabilir. Giden Aday Kaynak Kullanımı - Scout, milyonlarca adayı arayacak, değerlendirecek (tıpkı sizin yaptığınız gibi) ve gelen kutunuzla ve diğer mevcut yetenek sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde kişiselleştirilmiş damlama kampanyalarıyla onlara ulaşacaktır. İşe alma yöneticisi veya işe alım sorumlusu olarak tarama ve kaynak bulma stratejiniz üzerinde tam kontrole sahipsiniz ve Covey Scout sizin güvenilir yardımcınızdır. Harika bir profilin nasıl görüneceğine siz karar verin, gerisini Scout'a bırakın! Covey ayrıca maliyetleri düşürürken işe alım üretkenliğinizi hızlandırmanız için bir takım masa kazıkları araçları da sunuyor. Covey CRM: Covey aday ilişkileri yönetimi platformu, e-posta bulma ve sosyal yardım otomasyon aracı, analiz paketi ve yönlendirme portalı, kaynak kullanımınızı güçlendirecek özelliklerden sadece birkaçıdır.
hireEZ
hireez.com
hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.
TextUs
textus.com
TextUs, işe alım ve satış profesyonellerinin SMS iletişimini geliştirmelerini sağlayan bir platformdur.
Whippy
whippy.ai
Whippy, SMS ve e-posta ile iletişim kurmayı sağlayan, otomasyon ve yapay zeka kullanarak işletmelerin verimliliğini artıran bir platformdur.
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon işe alım yazılımı, güçlü başvuru takibi (ATS) ve müşteri ilişkileri (CRM) özelliklerini, kullanıcı başına aylık 67,15 ABD dolarından başlayan fiyatlarla ekipleri işe almak ve işe almak için işe alım sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış tek bir işe alım çözümünde birleştirdi. Top Echelon, özgeçmiş ayrıştırma, e-posta ayrıştırma, toplu özgeçmiş yüklemeleri, özel alanlar, özel iş akışları, e-tabloları içe/dışa aktarma, kopya kontrolü, kayıt birleştirme, etiketleme, tam metin arama, özel alan araması ve isteğe bağlı olarak başvuru sahibi izleme özelliklerinin çoğunu otomatikleştirir. aday portalı. İşe alım sürecini yönetmeye yardımcı olmak için Top Echelon, özel işlem hattı aşamaları, e-posta entegrasyonu, takvim entegrasyonu, özel etkin listeler, etkinlik planlayıcı, e-posta şablonları, özel aktiviteler, raporlama, bildirim sistemi ve daha fazlasını içeren işe alım yaşam döngüsü boyunca aday iletişimi için CRM özelliklerine sahiptir. Tüm bunlar, hiçbir ek ücret ödemeden işe alım, eğitim ve destekle birlikte gelir.
Sense
sensehq.com
Yapay zeka destekli lider Yetenek Katılım Platformu Sense, kişiselleştirilmiş, çok kanallı aday deneyimlerini gelişmiş işe alım uzmanı verimliliğiyle kusursuz bir şekilde harmanlayarak işe alım sürecini yeniden tanımlıyor. 1.000'den fazla kuruluşun güvendiği Sense, İşe Alma Otomasyonu, Yetenek CRM'si, Kampanyalar, Aday Puanlama ve Eşleştirme, Yapay Zeka Sohbet Robotu, Metin Mesajlaşma, Mülakat Planlama ve Yönlendirmeler dahil olmak üzere kapsamlı bir özellikler paketi sunar. En son teknolojinin sezgisel işlevsellikle birleştiği Sense ile yetenek edinme yolculuğunun her adımını optimize edin.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire, en iyi adaylarla birkaç dakika içinde otomatik olarak etkileşime geçerek, tarayarak ve röportajlar planlayarak işe alım süresini (ve maliyetini) önemli ölçüde azaltan, yapay zeka destekli bir işe alım asistanıdır.
Phenom
phenom.com
Yapay zekayla desteklenen Phenom Intelligenct Yetenek Deneyimi platformu, adayların sizi daha hızlı bulup seçmesine, çalışanların becerilerini geliştirmesine ve gelişmesine, işe alım görevlilerinin son derece üretken olmasına ve yöneticilerin daha güçlü ekipler oluşturmasına yardımcı olan tek bir çözümdür.
Untapped
untapped.io
Untapped, işletmelerin çeşitli ekipleri etkili bir şekilde işe almasına yardımcı olan hepsi bir arada çeşitlilik işe alım platformudur. Yetenek her yerde; fırsat değil. Bunu hızlı bir şekilde değiştirmek için buradayız. Untapped, şirketlerin çeşitli ekipleri işe alırken tahmin yürütmeyi ortadan kaldırdığı yerdir. Yaratıcılıklarını, yeniliklerini ve büyümelerini dönüştürdükleri yer burasıdır. Ve toplumun talep ettiği değişimi yaratmak için hedefleri eyleme dönüştürdükleri yer. Neden? Çünkü çeşitlilik bekleyemez ve beklemeyecektir. Gelecek sana benziyor.
Longlist
longlist.io
Longlist, hızla büyüyen işe alım ve personel bulma firmaları için bir İşe Alma CRM ve ATS'dir.
flair HR
flair.hr
Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker, bulut tabanlı bir insan kaynakları yönetim sistemi olup, işe alım ve çalışan performansını merkezileştirerek süreçleri otomatikleştirir.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — işe alım yöneticilerini güçlendirmek için tasarlanmış kapsamlı bir platform. Aday katılımından değerlendirmelere ve başvuru takibine kadar işe alım sürecinizi zahmetsizce kolaylaştırın. Sorunsuz bir şekilde iletişim kurun, etkinlikleri planlayın, uzaktan görüşmeler gerçekleştirin ve verileri koruyun. Tacitbase ile optimize edilmiş iş akışını deneyimleyin. Temel Özellikler: Ortak Çalışma: Tacitbase'in esnek abonelik planlarıyla kusursuz işbirliğini benimseyin. Aday veritabanı, aday incelemesi ve başvuru takibi genelinde ekip üyeleriyle zahmetsizce işbirliği yapın. Konumdan bağımsız olarak görevleri atayın, ilerlemeyi takip edin ve gerçek zamanlı iletişimi sürdürün. Kontrollü erişim için ayrıntılı izin yönetiminin keyfini çıkarın. Aday Veritabanı: Çeşitli kaynaklardan adayları kolayca oluşturun, yönetin ve saklayın. Tacitbase, sosyal medyadan, e-postadan veya mevcut veritabanlarından sorunsuz aday organizasyonunu mümkün kılar. Aday veritabanınızı kişiselleştirilmiş sütunlarla özelleştirin ve potansiyel adayları eğitim, deneyim, beceriler ve konum gibi belirli kriterlere göre arayın. İncelemeler, başvurular ve iletişimler dahil tüm aday etkinliklerini tek bir merkezi konumdan takip edin. Aday İncelemesi: İşbirlikçi ve yapıcı aday incelemeleriyle değerlendirme sürecini basitleştirin ve hızlandırın. Her adayın niteliklerine ve işe uygunluğuna ilişkin kapsamlı bir görünüm elde ederek daha hızlı karar almayı ve işe alım kalitesini iyileştirin. Bilinçli seçimler yapın ve güçlü bir ekip oluşturun. Gizli Posta: Adaylarla ilgili tüm e-postaları tek bir yerde birleştirerek, özel bir e-posta adresi aracılığıyla adaylarla etkili bir şekilde iletişim kurun. Zamandan tasarruf etmek, aday ilişkilerini geliştirmek ve işe alım süreci boyunca kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için özelleştirilebilir e-posta şablonlarından ve otomatik iletişimden yararlanın. Zahmetsizce bağlantıda kalın. Başvuru Takibi: Sezgisel Kanban tabanlı Başvuru Takip Sistemimiz (ATS) ile işe alım süreci boyunca adayları sorunsuz bir şekilde takip edin. İşe alma sürecinizi özelleştirin, ekip üyeleriyle işbirliği yapın ve adaylarla doğrudan sistem içinde iletişim kurun. Etkin aday yönetimi ve sorunsuz bir iş akışı sağlayarak işe alım sürecini etiketler ve filtrelerle kolaylaştırın. Etkinlik Planlama: Kullanışlı etkinlik planlama özelliğimizle görüşme ve değerlendirme programlarını basitleştirin. Doğrudan Tacitbase aracılığıyla etkinlikler oluşturun, ayrıntıları belirtin ve adaylara davetiye gönderin. Takvimdeki tüm planlanmış etkinlikleri yönetin ve adaylara hatırlatıcılar göndererek kusursuz bir işe alım deneyimi sağlayın ve zamanlama çakışmalarını önleyin. Konferans Entegrasyonu: Tacitbase'in Zoom ve Google Meet gibi popüler konferans platformlarına yönelik entegrasyon yetenekleriyle güvenli uzaktan görüşmeler ve değerlendirmeler gerçekleştirin. Adayları sanal görüşmelere planlayın ve davet edin, gelecekte başvurmak üzere oturumları kaydedin ve uzaktan işe alım faaliyetlerinizi kolaylaştırın. Mesafeleri zahmetsizce aşın. Gelişmiş Arama: Adayları beceriler, deneyim, eğitim ve daha fazlası gibi belirli kriterlere göre belirlemek için gelişmiş arama filtrelerimizin gücünden yararlanın. Arama sonuçlarını çeşitli arama seçenekleri ve filtrelerle hassaslaştırarak zamandan tasarruf edin ve açılan her iş ilanı için en uygun adayların seçilmesini sağlayın. Mükemmel eşleşmeyi verimli bir şekilde bulun. Veri Güvenliği: Tacitbase'de veri güvenliği en büyük önceliğimizdir. Hassas aday bilgilerini korumak için satır düzeyinde güvenlik ve düzenli veri yedeklemeleri de dahil olmak üzere güçlü güvenlik önlemleri kullanıyoruz. Platformumuz veri koruma düzenlemelerine uygundur ve üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyonlar sıkı güvenlik standartlarını karşılar. Verileriniz konusunda bize güvenin. Tacitbase ile işe alım başarınızı artırın. Kolaylaştırılmış iş akışlarının, gelişmiş özelliklerin ve veriye dayalı içgörülerin gücünün kilidini açın. Tacitbase ile işe alımda en büyük avantajı deneyimleyin ve işe alım oyununuzda devrim yaratın!
Bryq
bryq.com
Bryq, kuruluşların doğru kişileri hızlı bir şekilde işe almasına ve mevcut yeteneklerin tam potansiyellerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir yetenek istihbaratı platformudur. I-O psikolojisindeki en son gelişmelerden yararlanan Bryq, İK profesyonellerinin ve liderlerinin işe alma maliyetlerini azaltmasına, çalışan performansını artırmasına ve yetenekleri etkili bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir platform sunuyor. Bryq şirket içi mobiliteyi destekler, öğrenme ve gelişim kültürünü teşvik eder, çalışan motivasyonunu artırır, büyüme alanlarını belirler ve en iyi performans gösterenleri tahmin eder; tüm bunlar yalnızca sezgiyi değil verileri de kullanır. Bryq ile aynı zamanda istihdam yasalarına uyumu sağlayabilir ve işe alımda önyargı riskini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale, LinkedIn ve diğer platformlar üzerinden otomatik işe alım kampanyaları oluşturarak ilişkileri yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Chattr
chattr.ai
Saatlik işgücünün işe alınmasını günün en kolay kısmı haline getiren İK otomasyon yazılımı.
Survale
survale.com
Survale’nin ödüllü yetenek geri bildirimi platformu, işverenlere işe alım sürecinin her aşamasında ve yetenek yaşam döngüsü boyunca adaylardan, işe alım görevlilerinden, işe alım yöneticilerinden ve çalışanlardan deneyimsel verileri otomatik olarak toplamak, analiz etmek ve hareket etmek için “her zaman açık” bir çözüm sunar. Survale'nin En İyi İK Ürün Ödülü Kazanan Aday Modülü veri odaklı aday deneyimleri sunar, OboardX verilere yönelik bir yıl deneyimler sunar ve istihdam tüm yeteneklerle karşılaşan programları optimize eder. Hemen hemen tüm dahili yeteneklerle karşılaşan programlar hakkında otomatik olarak geri bildirim alır. Survale'nin öngörücü analizi, sorunlara öncelik verir ve işe alım ve yetenek liderliğine işe alım ve yetenek operasyonları hakkında eşi görülmemiş bilgiler sağlar ve bu önden çıkışa kadar, halkını ve ortak metrikler etrafında optimize etmelerine ve hizalamalarına izin verir.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity, şirketler ve kişiler için yapay zeka tarafından desteklenen tek bir işe alım platformudur. Şirketler, dünyanın en büyük büyüyen profesyonel topluluklarından birine bağlı olan SupportFinity'nin ATS yazılımını kullanarak istihdam veya sözleşme için yetenekleri tam olarak bulabilirler. İnsanlar ve İş arayanlar, iş veya proje bulmak ve meslektaşları ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için SupportFinity'ye katılabilir. SupportFinity topluluğu, işlere ve projelere erişimin yanı sıra bonuslar, blog yazma ve topluluğa özel özelliklere erişim gibi birçok başka ücretsiz avantaj sunar.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake, üniversite öğrencilerini iş ve staj fırsatlarıyla bağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, profil oluşturarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirler.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby, işe alım süreçlerini yönetmek için kapsamlı analitik ve özelleştirilebilir iş akışları sunan, kullanımı kolay bir başvuru izleme sistemidir.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur telefon ekranını sizin için yönetir. Aralarında Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs ve Nike'ın da bulunduğu yüzlerce Fortune 1000 kuruluşunun güvendiği Braintrust AIR, yetenek edinme profesyonellerini 100 kat daha etkili hale getiriyor ve şirketlerin işe alım maliyetlerinden yüzbinlerce dolar tasarruf etmesini sağlıyor.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder, iş arayanlar için iş ilanlarını arama, profiller oluşturma ve kariyer tavsiyeleri alma imkanı sunan bir iş arama platformudur.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.
Crelate
crelate.com
Crelate, işe alım ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik özelleştirilebilir bir platformdur. Aday takibi, esnek iş akışları ve raporlama özellikleri sunar.
Criteria
criteriacorp.com
Daha İyi Yetenek Kararları Alın. Amacınız en iyi takımı oluşturmaktır. Amacımız, bilimle desteklenen, sağlam ve kullanıcı dostu platformumuz aracılığıyla sunulan çok boyutlu değerlendirmelerle bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olmaktır.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.
Fountain
fountain.com
Fountain, işe alımları tek bir yerde toplayarak, ister büyük bir kuruluş, ister franchise, ister küçük bir işletme olun, daha iyi kişileri daha hızlı işe alabilmenizi sağlar. Her konumda takip edin, yönetin ve katılım sağlayın. İster bir ister 1000 konumunuz olsun, bunu basit tutuyoruz. Fountain web ve mobil cihazlarda mevcuttur, böylece ister masanızda ister hareket halindeyken adayları işe alabilirsiniz.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.
Gem
gem.com
Gem, TA ekiplerinin sevdiği yapay zeka destekli işe alma platformudur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza, daha hızlı işe almanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda işe alım görevlilerine kullanımı kolay buldukları bir çözüm sunar. Gem'i hepsi bir arada işe alım platformunuz olarak kullanın veya mevcut ATS'nizi CRM, kaynak sağlama, planlama, analiz, kariyer siteleri, etkinlikler ve daha fazlasına yönelik entegre ürünlerle geliştirin. Startup'lardan Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash ve Zillow gibi sektör liderlerine kadar 1.000'den fazla şirket, hızlı ve kolay bir şekilde işe alım konusunda Gem'e güveniyor.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir başvuru izleme sistemidir. Aday deneyimini değerlendirmeye ve süreçleri optimize etmeye yarar.
100Hires
100hires.com
100Hires, işe alım sürecini yönetmek için kullanıcı dostu bir başvuru izleme sistemidir. Aday veritabanı, görüşme planlama ve entegrasyon gibi araçlar sunar.
HiPeople
hipeople.io
Hipeople, adayları değerlendirip referans kontrollerini otomatikleştirerek işe alım sürecini geliştiren bir yetenek değerlendirme platformudur.
Hireology
hireology.com
Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
LiveHire
livehire.com
LiveHires işe alım yazılımı, sezgisel ve kullanımı kolay birinci sınıf bir aday ve işe alım uzmanı deneyimi sağlarken kuruluşunuzun şunları yapmasına olanak tanır: - Daha üretken ve yüksek işlevli bir işe alım ekibi oluşturma - Aday reddini azaltarak marka itibarınızı koruma - İşe alım hedeflerine ulaşırken Harcamaları azaltmak - Markanızla ilgilenen ve markanızla ilgilenen kişileri işe alın - Adaylarla gerçek ve özgün ilişkiler kurun - Daha çeşitli bir iş gücü oluşturun
Paychex
paychex.com
Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Pinpoint
pinpointhq.com
iş akışları, güzel raporlar ve daha kolay bir işe alım süreci; yalnızca adaylarınız için değil, kendi ekibiniz için de. Pinpoint ile daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı alın.
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers Başvuru Takip Yazılımı, en kaliteli işe alımı hızlı bir şekilde almak için işe alım yöneticileriyle işbirliğini kolaylaştıran, kullanımı kolay, web tabanlı bir platformdur. Otomatik iş akışları, en son teknolojiyi kullanan sıralama araçları ve otomatik sıralama sayesinde yönetim süresini önemli ölçüde azaltır. Aday deneyiminizi geliştirin ve işe alımlarınızı uzaktan kolayca yönetin. Karar verme sürecini işe alma şeklinize uyacak şekilde devredin.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna, üst düzey işverenlerin gençleri nasıl işe aldığını yeniden tanımlayan işe alım platformudur. Rakuna Platformu, çevrimdışı etkinlikleri işe almak için en basit mobil uygulama olan Rakuna Recruit'i ve kampüs/etkinlik işe alımı için etkinlik yönetimi ve aday ilişkileri yönetimi kontrol paneli olan Rakuna Recruit Dashboard'u içerir. İşe alım operasyonlarını kolaylaştırmaya ve şirketlerin Mülakat Planlama, SMS işe alma, İşe Alma CRM'si vb. gibi işe alım pazarlama çabalarını güçlendirmeye yardımcı olan işe alım araçlarını içerecek şekilde ürün paketlerimizi genişletmeye devam ediyoruz. Şirketlerin Y kuşağını işe alma yöntemi biziz: https://www.rakuna .co/
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent, insanları şirketleri, kariyerleri ve toplulukları büyütmek için birbirine bağlamak için çalışan bir yetenek edinme platformu sağlayıcısıdır. Platformumuz, kuruluşların doğru kişileri çekmesine, yönetmesine ve işe almasına yardımcı olmak için uzmanlaşmış bir dizi yazılım modülü ve yetenek kazanma çözümleri sunmaktadır. Öncü :Recruit yazılımımız, kuruluşların yetenek edinme ve stratejik büyümeyi teşvik etme konusunda proaktif bir yaklaşım benimsemesine olanak tanıyan güçlü bir aday yönetim sistemidir. :Recruit, çifte işlemleri azaltır, zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve süreç boyunca insan hatası riskini azaltır. Scout :Recruit şunları yapmanıza olanak tanır: - İşe Alım Yaşam Döngüsünü Yönetin - Markalı işe alım web sayfaları oluşturun, yönetin ve yayınlayın - Rolünüzün doğru adaylar tarafından görülmesini sağlamak için doğrudan iş kurullarına gönderin - En iyi sonuçlar için adayları kolayca tarayın - Puan verin, sıralayın ve yorum yapın Takip etmek için en iyi adaylarınızı takip edin - İşe alım süreci boyunca adayları takip edin - Favori işe alım ve İK teknolojisi çözümlerinizle entegre olun
TalentLyft
talentlyft.com
Başvuru Takip Sistemi, İşe Alım Pazarlama, Kaynak Kullanımı ve Yetenek CRM çözümünü 1 platformda birleştiren işe alım yazılımı.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef, merkezi olmayan saatlik iş gücü için özel olarak tasarlanmış SaaS tabanlı başvuru takibi ve yetenek yönetimi çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Mobil öncelikli platformumuz, işverenlerin işe alma, işe alma, eğitim ve katılımdan saatlik işçileri takip etme biçimini dönüştürmek için işe alımdan elde tutma sürecini kolaylaştırıyor. En iyi bilinen küresel markaların çoğu, yetenek yönetimi süreçlerini optimize etmek ve yönlendirmek için ihtiyaç duyulan eyleme geçirilebilir bilgileri sağlama konusunda TalentReef'e güveniyor.
Team Engine
teamengine.io
Seçtiğiniz işverenler, saha işgücünü işe almak, elde tutmak, meşgul etmek ve geliştirmek için ekip motoru kullanırlar. Team Engine, büyüyen şirketlerin en iyi yetenekler için tıkanmasına ve çalışanların katılımında en iyi uygulamaları uygulamalarına yardımcı olan bir İK otomasyon paketidir. Kuruluşlar manuel, ayrık, zaman alıcı süreçlere veda edebilir ve olağanüstü bir yetenek stratejisinin kritik, zamana duyarlı bileşenlerini otomatik olarak yürüten sezgisel, özelleştirilebilir yazılımlara merhaba diyebilirler. Şu anda yüzlerce büyüyen şirket tarafından kullanılan Team Engine’in metin ilk iletişim platformu, alanda dağıtılmış bir işgücüne sahip kuruluşların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çünkü saha çalışanları hem işe alım sürecinde hem de günlük çalışmalarında hız ve sadelik arıyorlar. Takım motoru ile kuruluşlar, önce en iyi insanları dışlamak ve işe almak için endüstrilerine özgü katılım zorluklarının üstesinden gelebilir, daha sonra tutarlı iletişim ve geri bildirim fırsatlarıyla tutma ve katılım sağlayabilir. Takım motoru kuruluşlara yardımcı olacak: * Harika insanları bulun ve işe alın: İşe alım sürecindeki gereksiz görevleri otomatikleştirin, böylece en önemli yere değer katabilirler. * Kaliteli çalışanları motive edin ve elde tutun: Yapılandırılmış bire bir ve deneyim hakkında geri bildirim sağlama fırsatı ile yeni işe alımlar iyi bir başlangıç yapın. * Yürüt ve sürekli iyileştirin: İş yapmak, verimli süreçler oluşturmak ve büyüme ve gelişme kültürünü beslemek için şirket genelinde bağlantı kurun. Takım motorunun nasıl yardımcı olduğuna dair bir bakış: * Massless çalışanları ve iş başvuru sahipleriyle mesajlaşma * Zamana duyarlı iletişim için otomatik mesajlaşma (ör. Röportaj hatırlatıcıları ve açık kayıt son tarihleri) * Craigslist, Facebook ve Instagram'da yerleşik işe alım reklamları * İspanyolca konuşmacılar için çevrilmiş iletişim * Tüm işe alım faaliyetlerini ve başvuru sahibini organize etmek için merkezi bir merkez * Daha fazla erişim için aday tedarikinin çeşitlendirilmesi
© 2025 WebCatalog, Inc.