Aday İlişkileri Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Somali

Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılındaki A serisi turunda 7,5 milyon dolar, 2015 yılındaki B serisi turunda 13,6 milyon dolar, 2015 yılındaki C serisi turunda 35 milyon dolar ve D serisi turunda 50 milyon dolar topladı. Araştırma firması CB Insights, The New York Times tarafından yaptırılan bir araştırmada Greenhouse'u, tek boynuzlu at olacağı tahmin edilen elli startup arasında, en az 1 milyar dolar değerlemeye sahip şirketler arasında listeledi.