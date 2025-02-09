Aday İlişkileri Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Senegal

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Aday deneyimi yazılımı olarak da adlandırılan aday ilişkileri yönetimi yazılımı, İK profesyonellerine, işe alım uzmanlarına ve işe alım yöneticilerine, işe alım süreci boyunca aday katılımını artırma konusunda yardımcı olur. Bu araçlar adaylar için kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayarak katılımlarını ve memnuniyetlerini artırır. İşe alım uzmanları ve İK ekipleri, aktif bir yetenek hattı oluşturmak için aday ilişkileri çözümlerinden yararlanır ve mevcut roller için nitelikli adayların bulunmasını kolaylaştırır. Benzer işlevler sunmasına rağmen aday ilişkileri yönetimi yazılımını CRM yazılımından ayırmak önemlidir. Aday ilişkileri yönetimi özellikle aday yolculuğunu ve deneyimini geliştirmeye odaklanır. Tipik olarak işe alım pazarlama platformlarına entegre edilen bu yazılım, genellikle başvuru sahibi takip sistemleri (ATS) ve iş ilanı panosu yazılımıyla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapar.
Yeni Uygulama Gönder
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi bulunmaktadır. 2019 yılında Gadjo C Sevilla ve Brian T. Horowitz, PC Magazine'de BambooHR'nin "rakip ürünlere göre daha pahalı" olduğunu ve "rakip çözümlerle karşılaştırıldığında fayda yönetimi (BA) özelliklerinden yoksun" olduğunu ancak "sağlam özellik seti ve kullanıcı dostu arayüzünün onu bizim sıralamamızda en üst sıraya taşıdığını" yazdı. liste".
Sense
sensehq.com
Yapay zeka destekli lider Yetenek Katılım Platformu Sense, kişiselleştirilmiş, çok kanallı aday deneyimlerini gelişmiş işe alım uzmanı verimliliğiyle kusursuz bir şekilde harmanlayarak işe alım sürecini yeniden tanımlıyor. 1.000'den fazla kuruluşun güvendiği Sense, İşe Alma Otomasyonu, Yetenek CRM'si, Kampanyalar, Aday Puanlama ve Eşleştirme, Yapay Zeka Sohbet Robotu, Metin Mesajlaşma, Mülakat Planlama ve Yönlendirmeler dahil olmak üzere kapsamlı bir özellikler paketi sunar. En son teknolojinin sezgisel işlevsellikle birleştiği Sense ile yetenek edinme yolculuğunun her adımını optimize edin.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire, yenilikçi yazılımı ekibinizi güvenle büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz uygulamalı uzman desteğiyle birleştiren, ödüllü, uçtan uca bir işe alma platformudur. 18.000'den fazla işletme, ekiplerini büyütme konusunda Wizehire'a güveniyor.
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temelden değiştirecek. Workable bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor ve 260 milyon adayın ve 1,5 milyondan fazla işe alınan kişinin işlenmesiyle geliştirilen tescilli yapay zekamızdan yararlanan bir ürün paketi sunuyor. Workable'ın misyonu şirketinizin İK verimliliğini 10 katına çıkarmaktır. Workable Recruiting, işe alım uzmanlarını ve işe alım yöneticilerini daha iyi hale getiren birinci sınıf bir Başvuru Takip Sistemidir. Çalışılabilir yapay zeka, kaynak bulma, tarama, e-posta gönderme, iş tanımları ve görüşme kitleri oluşturma ve daha fazlası gibi çoğu zaman harcayan görevlerde yardımcı olur. Workable, tüm önemli iş ilanı panolarıyla sıkı bir şekilde entegredir ve en iyi işe alım ekiplerinin aradığı tüm özellikleri sunar. Workable HR, çalışan verilerini güvenli bir şekilde işleyen, izinleri yöneten, maaş bordrosu ile entegre olan ve daha fazlasını tek bir yerden gerçekleştiren yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir sistemle uçtan uca çalışan yönetimine olanak tanır. Jobs by Workable, milyonlarca adayı Workable destekli şirketlerdeki fırsatlarla buluşturan bir iş ilanı kuruludur. Workable, 100'den fazla ülkede 27.000'den fazla şirketin en iyi yetenekleri bulmasına, işe almasına ve yönetmesine yardımcı oldu. İK ve işe alımda benzeri görülmemiş verimlilik iyileştirmeleri sunarak müşterilerimizin hızla gelişen teknolojik ortamda bir adım önde olmalarını sağlıyoruz.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için önde gelen İK, Bordro ve İşe Alma platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırıyor; üstelik hepsi tek bir yerde. Burger King, Jimmy John's, Taco Bell dahil olmak üzere en iyi 50 hızlı servis restoran markasından 46'sı, ekiplerini işe alma, elde tutma ve ödeme yapma konusunda Workstream'e güveniyor. Workstream.us adresinden daha fazla bilgi edinin.
The Muse
themuse.com
Muse, şirketlerin işveren markası hikayelerini ilgi çekici içerik ve marka güçlendirme kampanyaları aracılığıyla anlatarak, işe alım maliyetlerinin azalmasına, daha hızlı doldurma sürelerine ve geleneksel iş kurullarına kıyasla daha iyi elde tutma oranlarına yol açarak, şirketlerin çeşitli ve uygun yeteneklerden oluşan bir karışımını işe almasına yardımcı olur. Muse'un yetenek kaynak bulma ve katılım platformu, ölçeklenebilir marka güçlendirme araçlarını, özgün marka hikayesi anlatma içeriğini ve 5 milyon bilgi çalışanından oluşan seçilmiş ve çeşitliliğe sahip topluluğumuza hedefli erişimi birleştiren uçtan uca bir işe alım çözümü sunar.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch, Z kuşağının iş bulma şeklini değiştiren işe alım otomasyon platformudur. RippleMatch, iş panolarını eşleştirme ve otomasyonla değiştirerek, hem işverenler hem de iş arayanlar için işe alım sürecinin en yoğun zaman alan kısımlarını ortadan kaldırıyor. Önde gelen işverenler çeşitli, yüksek performanslı ekipler oluşturmak için RippleMatch'ten yararlanıyor ve ülke genelinde Z kuşağı iş arayanlar, kariyerlerini başlatmak ve büyütmek için RippleMatch'e güveniyor.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort, modern profesyoneller için kariyer geliştirme platformudur. 20 bin işe alım uzmanının doğru yeteneği işe almasına veya yönlendirmesine, kariyer fırsatlarını bulmasına ve olağan zorluklar olmadan öğrendiklerini paylaşmasına yardımcı olmak için 3 milyondan fazla premium profesyonelden ve gelişmiş yapay zekadan oluşan bir ağ getiriyor.
Beamery
beamery.com
Beamery Yetenek Yaşam Döngüsü Yönetim Platformu, verileri, yapay zekayı ve zekayı bir araya getiren uçtan uca bir çözümdür; böylece önce yeteneğe odaklanan kuruluşlar, stratejik yetenek dönüşümünü teşvik edebilir, tüm yetenekler için daha fazla insan deneyimi sunabilir ve küresel iş güçlerinin becerilerini ve potansiyelini açığa çıkarabilirler. .
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım teknolojisi alanında faaliyet gösteren NYC merkezli bir SaaS şirketidir ve yakın zamanda Ekim 2021'de Greenhouse Software tarafından satın alınmıştır. 2016'dan bu yana, dünya çapındaki işe alım ajanslarının daha öngörülebilir müşteri ve aday hattı oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Platformumuz potansiyel müşteriler ve adaylarla etkileşime geçmek için gereken süreyi azaltmaya yardımcı olur. Interseller, 30'dan fazla CRM ve ATS'yi güncel tutarken, otomatik ve kişiselleştirilmiş e-posta dizileri aracılığıyla herhangi bir kişisel veya iş e-posta adresini bulabilir ve bunlara ulaşabilir.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire, Trakstar'ın sunduğu bir başvuru takip sistemidir (ATS). Özgeçmişleri kolayca yönetin, çeşitli kaynaklardan adayların ilgisini çekin, kariyer web sitenizi yönetin, işe alım ekibinizle işbirliği yapın ve işe alım çabalarınızla ilgili raporlar oluşturun; üstelik hepsi tek bir çözümle. Hire, şirketlerin iş ilanı vermekten ideal adayı seçmeye kadar uçtan uca işe alım sürecini otomatikleştirmesine yardımcı olur. Her özgeçmişi yönetin. Özgeçmişler Hire'a aktarılır ve tutarlı biçimde biçimlendirilmiş aday profillerine ayrıştırılır. İşe alma ekibiyle işbirliği yapın. İşe alma yöneticileri ve görüşmeciler adaylara geri bildirim sağlayabilir ve görüşme isteklerini doğrudan e-postalarından ve takvimlerinden kabul edebilir. İşe alma başarınızı ölçün: Trakstar Insights'ta, işe alım sürecinizdeki darboğazları ve benzer benzer gruplara göre nasıl bir performans sergilediğinizi belirlemenize yardımcı olacak kıyaslama özellikli raporlar oluşturun. Ürün Açıklaması Hire, Trakstar'ın sunduğu bir başvuru takip sistemidir. Yeteneklerin işe alınmasından doğru adayın seçilmesine kadar işe alım sürecinin her adımını yönetin.
Covey
getcovey.com
Yeteneği sizin gibi değerlendirebilecek en akıllı yapay zeka aracına sahip işe alım platformu. Scout, bir aday profilini nasıl değerlendireceğinizi ve yapacağınız değiş tokuşları kendi kelimelerinizle açıklayarak stratejinizi yürütmek için bir bot oluşturacaktır. Gelen Aday Taraması - Binlerce profili inceleyebilir ve bir saat içinde ilk %5'lik başvuruyu ortaya çıkarabilir. Giden Aday Kaynak Kullanımı - Scout, milyonlarca adayı arayacak, değerlendirecek (tıpkı sizin yaptığınız gibi) ve gelen kutunuzla ve diğer mevcut yetenek sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde kişiselleştirilmiş damlama kampanyalarıyla onlara ulaşacaktır. İşe alma yöneticisi veya işe alım sorumlusu olarak tarama ve kaynak bulma stratejiniz üzerinde tam kontrole sahipsiniz ve Covey Scout sizin güvenilir yardımcınızdır. Harika bir profilin nasıl görüneceğine siz karar verin, gerisini Scout'a bırakın! Covey ayrıca maliyetleri düşürürken işe alım üretkenliğinizi hızlandırmanız için bir takım masa kazıkları araçları da sunuyor. Covey CRM: Covey aday ilişkileri yönetimi platformu, e-posta bulma ve sosyal yardım otomasyon aracı, analiz paketi ve yönlendirme portalı, kaynak kullanımınızı güçlendirecek özelliklerden sadece birkaçıdır.
hireEZ
hireez.com
HireEZ, giden işe alımı kolaylaştırmak için büyük ve küçük ekiplerin işe alınmasına yönelik tüm işe alım çabalarını merkezileştiren, ödüllü, uçtan uca giden bir işe alım platformudur. 800 milyondan fazla açık web profilinde ve 45'ten fazla platformda hızlı ve basit Yapay Zeka Kaynak Kullanımı deneyimini yaşayın. Şablonlar, sıralar, takip ve takvim planlamayla kişiselleştirilmiş işe alım kampanyalarını otomatikleştirin ve oluşturun. Sıfıra yakın yönetim ve güvenli bir veri merkezi ile önceden silolara yerleştirilmiş verileri merkezileştirmek, yenilemek ve yeniden keşfetmek için yetenek veri bulutumuzla işe alım kalitesine ulaşın. Daha fazla bilgi için, rentez.com adresini ziyaret edin.
TextUs
textus.com
TextUs, işe alım uzmanları ve satıcılar için satış hattı oluşturmayı teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran lider tüketici etkileşim platformudur. Kullanıcılar TextU'ları seviyor çünkü adaylarla, potansiyel müşterilerle ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Daha hızlı şekilde daha fazla yanıt alarak, satış döngüsü dönüşümünü ve adayların pazara çıkış hızını geliştirerek iş üretkenliğini en üst düzeye çıkarın.
Whippy
whippy.ai
Whippy, Otomasyon ve yapay zeka odaklı teknolojiyle iş üretkenliğini ve müşteri etkileşimini artırmak için tasarlanmış güçlü bir SMS ve E-posta iletişim platformudur. Temel ürünler arasında Ekip Gelen Kutusu, Kampanyalar, Otomasyonlar, Yapay Zeka Entegrasyonu, Sıralar, Akışlar ve İncelemeler yer alır. Whippy'nin hepsi bir arada çözümü iletişimi kolaylaştırır, birden fazla aracın yerini sorunsuz bir şekilde alır ve işletmelerin üretkenliği artırmalarına ve büyümelerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır.
WayUp
wayup.com
Keşfedilecek ve işe alınacak nitelikli ve çeşitli adaylar için sektör lideri. İş ve staj fırsatlarını arayın, kariyer tavsiyelerine erişin ve en iyi işverenlerle doğrudan bağlantı kurun.
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon işe alım yazılımı, güçlü başvuru takibi (ATS) ve müşteri ilişkileri (CRM) özelliklerini, kullanıcı başına aylık 67,15 ABD dolarından başlayan fiyatlarla ekipleri işe almak ve işe almak için işe alım sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış tek bir işe alım çözümünde birleştirdi. Top Echelon, özgeçmiş ayrıştırma, e-posta ayrıştırma, toplu özgeçmiş yüklemeleri, özel alanlar, özel iş akışları, e-tabloları içe/dışa aktarma, kopya kontrolü, kayıt birleştirme, etiketleme, tam metin arama, özel alan araması ve isteğe bağlı olarak başvuru sahibi izleme özelliklerinin çoğunu otomatikleştirir. aday portalı. İşe alım sürecini yönetmeye yardımcı olmak için Top Echelon, özel işlem hattı aşamaları, e-posta entegrasyonu, takvim entegrasyonu, özel etkin listeler, etkinlik planlayıcı, e-posta şablonları, özel aktiviteler, raporlama, bildirim sistemi ve daha fazlasını içeren işe alım yaşam döngüsü boyunca aday iletişimi için CRM özelliklerine sahiptir. Tüm bunlar, hiçbir ek ücret ödemeden işe alım, eğitim ve destekle birlikte gelir.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire, en iyi adaylarla birkaç dakika içinde otomatik olarak etkileşime geçerek, tarayarak ve röportajlar planlayarak işe alım süresini (ve maliyetini) önemli ölçüde azaltan, yapay zeka destekli bir işe alım asistanıdır.
Phenom
phenom.com
Yapay zekayla desteklenen Phenom Intelligenct Yetenek Deneyimi platformu, adayların sizi daha hızlı bulup seçmesine, çalışanların becerilerini geliştirmesine ve gelişmesine, işe alım görevlilerinin son derece üretken olmasına ve yöneticilerin daha güçlü ekipler oluşturmasına yardımcı olan tek bir çözümdür.
Untapped
untapped.io
Untapped, işletmelerin çeşitli ekipleri etkili bir şekilde işe almasına yardımcı olan hepsi bir arada çeşitlilik işe alım platformudur. Yetenek her yerde; fırsat değil. Bunu hızlı bir şekilde değiştirmek için buradayız. Untapped, şirketlerin çeşitli ekipleri işe alırken tahmin yürütmeyi ortadan kaldırdığı yerdir. Yaratıcılıklarını, yeniliklerini ve büyümelerini dönüştürdükleri yer burasıdır. Ve toplumun talep ettiği değişimi yaratmak için hedefleri eyleme dönüştürdükleri yer. Neden? Çünkü çeşitlilik bekleyemez ve beklemeyecektir. Gelecek sana benziyor.
Longlist
longlist.io
Longlist, hızla büyüyen işe alım ve personel bulma firmaları için bir İşe Alma CRM ve ATS'dir.
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğunu kapsar ve tamamen özelleştirilebilir. Standart özelliklerle başlayın veya her süreci kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın; seçim sizin. Sürükle ve bırak kariyer sayfası oluşturucumuz ve özelleştirilebilir aday hunilerimiz gibi işe alım özellikleriyle yetenekleri çekin ve işe alım süresini kısaltın. Kişiselleştirilmiş katılım yolculuklarıyla hevesli yeni başlayanları sadık marka savunucularına dönüştürün. Ve devamsızlık yönetimi, bordro, performans incelemeleri, zaman takibi ve daha fazlası gibi temel İK görevlerini basitleştirin. Çözümümüz Salesforce üzerine inşa edilmiştir ve dünyanın önde gelen CRM platformunun gücünden ve güvenliğinden yararlanmanıza olanak tanır. Ancak Salesforce'u kullanmıyor olsanız bile size erişim sağlayacağız. Organizasyonunuza biraz yetenek katın ve İK uyumunu yakalayın.
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeribulut tabanlı bir İK, işe alım ve performans yönetim sistemidir. HRLocker, şirketlerin insan yönetimi ve işe alım süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyarak İK gereksinimlerini tek bir yerde düzene sokar.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — işe alım yöneticilerini güçlendirmek için tasarlanmış kapsamlı bir platform. Aday katılımından değerlendirmelere ve başvuru takibine kadar işe alım sürecinizi zahmetsizce kolaylaştırın. Sorunsuz bir şekilde iletişim kurun, etkinlikleri planlayın, uzaktan görüşmeler gerçekleştirin ve verileri koruyun. Tacitbase ile optimize edilmiş iş akışını deneyimleyin. Temel Özellikler: Ortak Çalışma: Tacitbase'in esnek abonelik planlarıyla kusursuz işbirliğini benimseyin. Aday veritabanı, aday incelemesi ve başvuru takibi genelinde ekip üyeleriyle zahmetsizce işbirliği yapın. Konumdan bağımsız olarak görevleri atayın, ilerlemeyi takip edin ve gerçek zamanlı iletişimi sürdürün. Kontrollü erişim için ayrıntılı izin yönetiminin keyfini çıkarın. Aday Veritabanı: Çeşitli kaynaklardan adayları kolayca oluşturun, yönetin ve saklayın. Tacitbase, sosyal medyadan, e-postadan veya mevcut veritabanlarından sorunsuz aday organizasyonunu mümkün kılar. Aday veritabanınızı kişiselleştirilmiş sütunlarla özelleştirin ve potansiyel adayları eğitim, deneyim, beceriler ve konum gibi belirli kriterlere göre arayın. İncelemeler, başvurular ve iletişimler dahil tüm aday etkinliklerini tek bir merkezi konumdan takip edin. Aday İncelemesi: İşbirlikçi ve yapıcı aday incelemeleriyle değerlendirme sürecini basitleştirin ve hızlandırın. Her adayın niteliklerine ve işe uygunluğuna ilişkin kapsamlı bir görünüm elde ederek daha hızlı karar almayı ve işe alım kalitesini iyileştirin. Bilinçli seçimler yapın ve güçlü bir ekip oluşturun. Gizli Posta: Adaylarla ilgili tüm e-postaları tek bir yerde birleştirerek, özel bir e-posta adresi aracılığıyla adaylarla etkili bir şekilde iletişim kurun. Zamandan tasarruf etmek, aday ilişkilerini geliştirmek ve işe alım süreci boyunca kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için özelleştirilebilir e-posta şablonlarından ve otomatik iletişimden yararlanın. Zahmetsizce bağlantıda kalın. Başvuru Takibi: Sezgisel Kanban tabanlı Başvuru Takip Sistemimiz (ATS) ile işe alım süreci boyunca adayları sorunsuz bir şekilde takip edin. İşe alma sürecinizi özelleştirin, ekip üyeleriyle işbirliği yapın ve adaylarla doğrudan sistem içinde iletişim kurun. Etkin aday yönetimi ve sorunsuz bir iş akışı sağlayarak işe alım sürecini etiketler ve filtrelerle kolaylaştırın. Etkinlik Planlama: Kullanışlı etkinlik planlama özelliğimizle görüşme ve değerlendirme programlarını basitleştirin. Doğrudan Tacitbase aracılığıyla etkinlikler oluşturun, ayrıntıları belirtin ve adaylara davetiye gönderin. Takvimdeki tüm planlanmış etkinlikleri yönetin ve adaylara hatırlatıcılar göndererek kusursuz bir işe alım deneyimi sağlayın ve zamanlama çakışmalarını önleyin. Konferans Entegrasyonu: Tacitbase'in Zoom ve Google Meet gibi popüler konferans platformlarına yönelik entegrasyon yetenekleriyle güvenli uzaktan görüşmeler ve değerlendirmeler gerçekleştirin. Adayları sanal görüşmelere planlayın ve davet edin, gelecekte başvurmak üzere oturumları kaydedin ve uzaktan işe alım faaliyetlerinizi kolaylaştırın. Mesafeleri zahmetsizce aşın. Gelişmiş Arama: Adayları beceriler, deneyim, eğitim ve daha fazlası gibi belirli kriterlere göre belirlemek için gelişmiş arama filtrelerimizin gücünden yararlanın. Arama sonuçlarını çeşitli arama seçenekleri ve filtrelerle hassaslaştırarak zamandan tasarruf edin ve açılan her iş ilanı için en uygun adayların seçilmesini sağlayın. Mükemmel eşleşmeyi verimli bir şekilde bulun. Veri Güvenliği: Tacitbase'de veri güvenliği en büyük önceliğimizdir. Hassas aday bilgilerini korumak için satır düzeyinde güvenlik ve düzenli veri yedeklemeleri de dahil olmak üzere güçlü güvenlik önlemleri kullanıyoruz. Platformumuz veri koruma düzenlemelerine uygundur ve üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyonlar sıkı güvenlik standartlarını karşılar. Verileriniz konusunda bize güvenin. Tacitbase ile işe alım başarınızı artırın. Kolaylaştırılmış iş akışlarının, gelişmiş özelliklerin ve veriye dayalı içgörülerin gücünün kilidini açın. Tacitbase ile işe alımda en büyük avantajı deneyimleyin ve işe alım oyununuzda devrim yaratın!
Bryq
bryq.com
Bryq, kuruluşların doğru kişileri hızlı bir şekilde işe almasına ve mevcut yeteneklerin tam potansiyellerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir yetenek istihbaratı platformudur. I-O psikolojisindeki en son gelişmelerden yararlanan Bryq, İK profesyonellerinin ve liderlerinin işe alma maliyetlerini azaltmasına, çalışan performansını artırmasına ve yetenekleri etkili bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir platform sunuyor. Bryq şirket içi mobiliteyi destekler, öğrenme ve gelişim kültürünü teşvik eder, çalışan motivasyonunu artırır, büyüme alanlarını belirler ve en iyi performans gösterenleri tahmin eder; tüm bunlar yalnızca sezgiyi değil verileri de kullanır. Bryq ile aynı zamanda istihdam yasalarına uyumu sağlayabilir ve işe alımda önyargı riskini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale, sıkıcı olanı otomatikleştirmek, sıkıcı olanı basitleştirmek ve işe alım görevlilerinin aklı başında kalmasını sağlamak için var. Linkedin gibi platformlar üzerinde çalışarak (aynı zamanda Github, Crunchbase, Angel List, Facebook, Twitter ve diğer birçok siteyle de ilgileniyoruz) ve mevcut e-posta istemcinize ve ATS/CRM'ye entegre olarak kaynak bulma ve sosyal yardım sürecini otomatikleştirmeye yardımcı oluyoruz.
Chattr
chattr.ai
Saatlik işgücünün işe alınmasını günün en kolay kısmı haline getiren İK otomasyon yazılımı.
Survale
survale.com
Survale'in ödüllü Yetenek Geri Bildirim Platformu, işe alım sürecinin her aşamasında ve yetenek yaşam döngüsü boyunca adaylardan, işe alım uzmanlarından, işe alım yöneticilerinden ve çalışanlardan deneyimsel verileri otomatik olarak toplamak, analiz etmek ve bunlara göre hareket etmek için işverenlere "Her Zaman Açık" bir çözüm sunar. Survale'in En İyi İK Ürünü Ödüllü CandidateX Modülü, veriye dayalı aday deneyimleri sunar, OboardX, veriye dayalı birinci yıl deneyimleri sunar ve İşverenX, yeteneklere yönelik tüm programları optimize eder. neredeyse tüm şirket içi yeteneklere yönelik programlar hakkında otomatik olarak geri bildirim toplar. Survale'in tahmine dayalı analitiği, sorunları önceliklendirir ve işe alım ve yetenek liderlerine, işe alım öncesinden çıkışa kadar işe alım ve yetenek operasyonlarına ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler sağlayarak, çalışanlarını ve süreçlerini ortak ölçümler etrafında optimize etmelerine ve hizalamalarına olanak tanır. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://survale.com.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity, şirketler ve kişiler için yapay zeka tarafından desteklenen tek bir işe alım platformudur. Şirketler, dünyanın en büyük büyüyen profesyonel topluluklarından birine bağlı olan SupportFinity'nin ATS yazılımını kullanarak istihdam veya sözleşme için yetenekleri tam olarak bulabilirler. İnsanlar ve İş arayanlar, iş veya proje bulmak ve meslektaşları ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için SupportFinity'ye katılabilir. SupportFinity topluluğu, işlere ve projelere erişimin yanı sıra bonuslar, blog yazma ve topluluğa özel özelliklere erişim gibi birçok başka ücretsiz avantaj sunar.
HiPeople
hipeople.io
En iyi yeteneklerin işe alınması, kapsamlı bir eleme süreci gerektiren kritik bir görevdir. Modern asistan ekipleri, tarama süresini %95 oranında azaltmak için HiPeople'ın kapsamlı tarama araç setini kullanıyor. Son teknoloji ürünü tarama araç setimiz, yapay zeka tabanlı değerlendirmelerin ve otomatik referans kontrollerinin gücünü birleştirerek kuruluşunuza en uygun kişiyi işe alma konusunda veriye dayalı kararlar vermenizi sağlar. Yapay zeka destekli değerlendirmelerimiz sayesinde adayları sert beceriler, sosyal beceriler, kişilik özellikleri, kültür uyumu ve bilişsel yetenekler açısından değerlendirebilirsiniz. Adayları, müşteri başarısı yöneticisinden detaylara gösterilen özene kadar işle ilgili yüzlerce spesifik beceri konusunda test edin. Adayın sonuçlarını analiz ederek, işe uygunluğunu değerlendirmek ve kuruluşunuzda başarılı olmak için gerekli becerilere sahip olup olmadıklarını belirlemek için eyleme dönüştürülebilir öngörüleri karşılaştırabilirsiniz. Otomatik referans kontrollerimiz, geçmiş yöneticilerden, meslektaş gruplarından veya adayın geçmiş performansına ilişkin doğrudan raporlardan paha biçilmez bilgiler sağlar. Otomatik referans kontrollerimiz, manuel referans kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak işe alım sürecinizi kolaylaştırır ve yanlış kişiyi işe alma riskini en aza indirir. HiPeople'ın tarama araç seti ile daha iyi işe alım kararları verebilir, kötü işe alım riskini azaltabilir ve kuruluşunuzun genel kalitesini yükseltebilirsiniz. HiPeople ile iş için doğru yeteneği işe aldığınızdan emin olabilirsiniz. Tamamen Otomatik Zengin yetenekleri ve işe alım analitiğini sorunsuz bir şekilde toplayın ve analiz edin, normal süreçlerinizden %95 daha hızlı. Bilim Destekli Bilim destekli modellerden oluşan geniş bir kitaplık arasından seçim yapın ve güvenebileceğiniz derin içgörüler elde edin. Veya kendi özel sorularınızı oluşturun. O size kalmış! Tek Platformda Birleşik Kullanıcı Deneyimi Adaylarınız ve işe alım ekibiniz için mükemmel bir kullanıcı deneyimi yaratın. HiPeople, tüm yetenek ve işe alım analitiği için tek adresinizdir ve araçlarınızı %75 oranında azaltmanıza olanak tanır. Secure HiPeople platformunun tasarımı özeldir, tamamen GDPR uyumludur ve SOC 2 Type II sertifikalıdır. Özel veri operasyon politikalarını farklı coğrafyalara uygularken HiPeople'ı global olarak kullanın.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini içerir. Çalışanlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ADP Workforce Now, sizi yalnızca İK bilgilerini izlemek için değil, aynı zamanda iş gücünüzü yönetmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak araçlarla donatır. Ve büyüdükçe ihtiyacınız olan işlevselliği ekleyebilirsiniz. İş liderleri, yöneticiler ve çalışanlar için ilgi çekici bir deneyim sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış araçlar ve yeteneklerle kuruluşunuzun tüm düzeylerini güçlendirin. • Hepsi bir arada: Tüm insan yönetimi işlevlerinizi (bordro, İK, zaman, yetenek ve yan haklar) tek bir veritabanında verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan yapılandırılabilir bir İK platformu. • Güvenilir Uyumluluk: Sektör lideri güvenliğimiz verilerinizi güvende tutarken, derin uyumluluk uzmanlığımız ve çözümlerimiz işinizi korumanıza yardımcı olur. • Kullanım kolaylığı: İhtiyaçlarınıza uygun şekillerde çalışmayı kolaylaştırırken aynı zamanda iş gücünüz için daha iyi bir deneyim sağlayan yenilikçi, kullanımı kolay özellikler parmaklarınızın ucunda • İş akışına ilişkin içgörüler: Kararlarınızı güvenle alın, Sektördeki en zengin ve en sağlam işgücü veri tabanından elde edilen bilgilerle bilgilendirilir. • Entegre ve bağlantılı ekosistem: Önde gelen üçüncü taraf çözümlerle kolay ve güvenli bir şekilde entegre olan en büyük İK ekosistemiyle insan yönetimi becerilerinizi genişletin. Muhasebeciler, komisyoncular ve finansal sağlayıcılar gibi hayati ortaklarla kolayca bağlantı kurun. BORDRO. İşinizi yürütmenize ve uyumluluk ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada paketle zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby, eyleme dönüştürülebilir analitikler, yerleşik en iyi uygulamalar ve eklentileri ortadan kaldıran hepsi bir arada çözümle yetenek ekiplerine birinci sınıf işe alım süreçlerini yürütme gücü veriyor. Bunun etkisi, gerçek zamanlı güvenilir veriler, sürekli olarak mükemmel bir aday ve işe alım uzmanı deneyimi ve tek bir gerçek kaynaktır. Ödün vermeden birleştirin, sınırsız ölçeklendirin. Birleştirilmiş hepsi bir arada çözüm Ashby, ATS, CRM, planlama ve analitiklerinizi türünün en iyisi özelliklere sahip tek bir ölçeklenebilir çözümde birleştirir. Eklentileri ortadan kaldırın ve işe alım yazılımı maliyetlerini azaltın. Ekibinizi birinci sınıf işe alım operasyonel süreçlerini uygulamak için yalnızca tek bir araç kullanacak şekilde eğitin. Güçlü işe alma analitiği İş akışlarını iyileştirmek, paydaşlarla sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak ve geniş ölçekte süreç iyileştirmelerini desteklemek için ekibiniz için gerçek zamanlı güvenilir veriler ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Stratejik veri hikaye anlatıcıları olmak, işe alım kapasitesini tahmin etmek ve işe alım hedeflerine yönelik ilerlemeyi takip edip optimize etmek için Ashby analitiğinden yararlanın. Eski elektronik tabloları, rapor oluşturmak için uzun bekleme sürelerini ve verilerinizin doğruluğuna ilişkin şüpheleri ortadan kaldırın. Yerleşik en iyi uygulamalar Ashby size tutarlı, adil işe alım sonuçları sağlamak için gereken yerleşik yapıyı ve otomatik iş akışlarını sağlar. İncelenmiş şablonlar, özelleştirilebilir uyarılar ve paylaşılabilir satış hattı görselleştirmeleri ile zamandan tasarruf ederken her zaman olağanüstü bir aday deneyimi sunun. Ekibinizi, işe almanın sevdikleri ödüllendirici, zorlu yönlerine odaklanmaları için güçlendirin.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur telefon ekranını sizin için yönetir. Aralarında Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs ve Nike'ın da bulunduğu yüzlerce Fortune 1000 kuruluşunun güvendiği Braintrust AIR, yetenek edinme profesyonellerini 100 kat daha etkili hale getiriyor ve şirketlerin işe alım maliyetlerinden yüzbinlerce dolar tasarruf etmesini sağlıyor.
CareerBuilder
careerbuilder.com
İşe alım sürecinizi kolaylaştırmanıza ve kaliteli adayları çekmenize yardımcı olacak sezgisel bir başvuru sahibi takip sistemi.
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elinde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıdı. ClearCompany, çalışanları işe almak, geliştirmek, tanımak ve elde tutmak için veri odaklı en iyi uygulamaları, uzman bilgili içeriği ve özel yazılım araçlarını entegre ederek iş başarısı elde etmek için insanları ve süreçleri birleştirir. Yetenek maksimizasyonu, İK'nın doğru planlama yapmak, insan girişimlerini kusursuz bir şekilde yürütmek ve bilinçli bir şekilde kültür oluşturmak için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olması durumunda elde edilir; yetenek maksimizasyonunun bu temel direkleri, Yetenek Yönetimi platformumuzun temelini oluşturur.
Crelate
crelate.com
Crelate, elde tutulan arama ajansları, yönetici arama firmaları ve profesyonel kurumsal işe alım uzmanları için özel olarak tasarlanmış, modern, hızlı, tam özellikli bir başvuru takibi, işe alım CRM ve yetenek ilişkileri yönetimi çözümüdür. Crelate, Outlook istemci entegrasyonu, e-posta izleme, esnek iş akışları, aday portalı, mobil erişim, müşteri gönderimleri ve daha fazlası gibi meşgul işe alım uzmanlarının istediği tüm özellikleri sunar; yanı sıra bekleyecekleri işe alım, eğitim ve hizmet de dahil olmak üzere tüm bunları makul bir fiyata yapıyoruz.
Criteria
criteriacorp.com
Daha İyi Yetenek Kararları Alın. Amacınız en iyi takımı oluşturmaktır. Amacımız, bilimle desteklenen, sağlam ve kullanıcı dostu platformumuz aracılığıyla sunulan çok boyutlu değerlendirmelerle bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olmaktır.
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tüm manuel süreçlerinizi optimize etmenize ve dijitalleştirmenize olanak tanıyan basit ve sezgisel bir arayüzle sorunları çözerek elektronik tabloları unutacaksınız. Şirketlerin yönetimlerini iyileştirmelerine ve maliyetleri azaltmalarına yardımcı olacak bilgi ve öngörüler sağlayarak idari süreçleri otomatikleştiren, basitleştiren ve kolaylaştıran eksiksiz bir İK çözümü.
Fountain
fountain.com
Fountain, işe alımları tek bir yerde toplayarak, ister büyük bir kuruluş, ister franchise, ister küçük bir işletme olun, daha iyi kişileri daha hızlı işe alabilmenizi sağlar. Her konumda takip edin, yönetin ve katılım sağlayın. İster bir ister 1000 konumunuz olsun, bunu basit tutuyoruz. Fountain web ve mobil cihazlarda mevcuttur, böylece ister masanızda ister hareket halindeyken adayları işe alabilirsiniz.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirilebilir bir kariyer sitesi, birden fazla ücretsiz ve premium iş ilanı panosuyla entegrasyon ve sosyal medya kanalları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla en iyi yetenekleri çekmeye ve kaynak sağlamaya yardımcı olur. Adaylar içeri girdikten sonra işe alım uzmanları, onları taramak ve röportaj yapmak, geri bildirimleri paylaşmak, birbirlerine not bırakmak ve son olarak en iyi adayları işe alıp onlara teklifler sunmak için işe alım yöneticileriyle işbirliği yapabilir. Freshteam ayrıca İK ekibinin yeni işe alınan kişileri daha ilk günden önce işe almasına olanak tanır; ister formların doldurulması, belgelerin imzalanması veya el kitaplarının dağıtılması olsun, Freshteam bunu birkaç tıklamayla yapabilir. Ayrıca işe alım görev listesi oluşturmanıza ve bunu ilgili kişilere atamanıza da olanak tanır. Gerekli tüm bilgileri toplayabilir ve (bir dizine dökülen) çalışan profilleri oluşturabilir, çalışan bilgi ve belgelerine erişim izinlerini yönetebilirsiniz, vb. çalışanların taleplerini iletmelerini, yönetici onay iş akışlarını, ekipler ve tüm organizasyon için yaklaşan izinler, devamsızlık eğilimleri ve daha fazlası hakkında hızlı bir bakış sağlayan izin raporları. Android ve iOS uygulamaları, hareket halindeyken önemli eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. Freshteam, ürünleri arasında Freshdesk Müşteri Destek Yazılımı, Freshservice BT Hizmet Yönetimi Yazılımı, Freshsales CRM Yazılımı vb. yer alan ve Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux ve dahil olmak üzere dünya çapında 150.000'den fazla işletmeye sahip Freshworks ürün ailesinin bir parçasıdır. PharmEasy.
Gem
gem.com
Gem, TA ekiplerinin sevdiği yapay zeka destekli işe alma platformudur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza, daha hızlı işe almanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda işe alım görevlilerine kullanımı kolay buldukları bir çözüm sunar. Gem'i hepsi bir arada işe alım platformunuz olarak kullanın veya mevcut ATS'nizi CRM, kaynak sağlama, planlama, analiz, kariyer siteleri, etkinlikler ve daha fazlasına yönelik entegre ürünlerle geliştirin. Startup'lardan Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash ve Zillow gibi sektör liderlerine kadar 1.000'den fazla şirket, hızlı ve kolay bir şekilde işe alım konusunda Gem'e güveniyor.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılındaki A serisi turunda 7,5 milyon dolar, 2015 yılındaki B serisi turunda 13,6 milyon dolar, 2015 yılındaki C serisi turunda 35 milyon dolar ve D serisi turunda 50 milyon dolar topladı. Araştırma firması CB Insights, The New York Times tarafından yaptırılan bir araştırmada Greenhouse'u, tek boynuzlu at olacağı tahmin edilen elli startup arasında, en az 1 milyar dolar değerlemeye sahip şirketler arasında listeledi.
Handshake
joinhandshake.com
İşverenler için El Sıkışma, 10 milyondan fazla duyarlı öğrenci ve mezuna erişimi olan tek hepsi bir arada erken yetenek işe alım platformudur. Üniversiteler, topluluk kolejleri ve alternatif eğitim programları (eğitim kampları, kurumsal öğrenme programları) genelinde öğrenciler ilgi alanlarına ve becerilerine uygun anlamlı işler aradıklarında bu yolculuğa Handshake ile başlarlar. Handshake'te bir sonraki harika işe alımınızla tanışın. Demo talep edin: https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
TurboHire
turbohire.co
TurboHire, çeşitli işe alım zorluklarının üstesinden gelmek için oluşturulmuş kapsamlı bir işe alım otomasyon platformudur. Araç, işe alım sürecinin her adımında otomasyonu ve zekayı entegre eder. Yüksek hacimli işe alımlar için özel olarak tasarlanan bu araç, ekiplerin kısa sürede ölçeklendirilmesi sürecini optimize eder. Ayrıca son derece kolay benimsenebilir ve otomasyonla doludur. TurboHire, aday deneyimine öncelik vererek aday ilişkilerini ilk katılımdan işe alıma kadar geliştirir. Araç, güvenli platformuyla birden fazla konumda uyumluluk sağlar. TurboHire'ın zekası, Restful API'ler aracılığıyla kullanıcının tercih ettiği sistemlere de entegre edilebilir. Teklif, pasif adayları bulmak için giden işe alım, yetenek taramayı kolaylaştırmak için yapay zeka aday puanlaması, mülakat kolaylığı için planlama otomasyonu, aday katılımı için bir işe alım sohbet robotu ve gerçek zamanlı kontrol panelleri gibi uçtan uca işe alımı kapsayan yedi hayati modülü içerir. işe alım analitiği için. Büyük sektörlerdeki şirketlerin güvenilir tercihi olan TurboHire, küresel uyumluluk standartlarını karşılar ve BT, Üretim, BFSI ve İlaç gibi sektörlerde örnek olaylara sahiptir.
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda toplar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderin ve beceri testleri ve doğrulamalarla riski azaltın. Bugün 7.500'den fazla işletme, ihtiyaç duydukları kişileri bulma ve işe alma konusunda Hireology'ye güveniyor.
LiveHire
livehire.com
LiveHires işe alım yazılımı, sezgisel ve kullanımı kolay birinci sınıf bir aday ve işe alım uzmanı deneyimi sağlarken kuruluşunuzun şunları yapmasına olanak tanır: - Daha üretken ve yüksek işlevli bir işe alım ekibi oluşturma - Aday reddini azaltarak marka itibarınızı koruma - İşe alım hedeflerine ulaşırken Harcamaları azaltmak - Markanızla ilgilenen ve markanızla ilgilenen kişileri işe alın - Adaylarla gerçek ve özgün ilişkiler kurun - Daha çeşitli bir iş gücü oluşturun
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir İK çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknolojiyle Paychex, işletmeniz nereye giderse gitsin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümleri ve özel desteğin doğru kombinasyonuna sahiptir.•Çalışanları güvenle işe alın, ödeme yapın, yönetin ve elinizde tutun• 7/24/365 ABD merkezli canlı destek ekibimizle ihtiyaç duyduğunuz yerde ve zamanda deneyimli, ödüllü destek alın•Uyumluluk uzmanlarımızla değişen yasa ve yönetmeliklerin önünde kalın•Bilgilerinize hareket halindeyken erişin Paychex Flex Mobil Uygulaması Yetenek Yönetimi: Tek bir İK platformundan en iyi yetenekleri işe alın, elde tutun ve geliştirin ve işe alım ve işe alım sürecinizi kolaylaştırın. İşgücü Yönetimi: Hayati önem taşıyan iş gücü yönetimi kaynaklarımızla çalışan verimliliğini ve üretkenliğini artırın. Bordro ve Mali Destek: Çalışanlara kolayca ödeme yapın ve vergileri, masrafları ve daha fazlasını yönetin; böylece işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Çalışanlara Sağlanan Faydalar: Plan yönetiminizi basitleştirirken değerli çalışanlara sağlanan faydalar sunarak en iyi yetenekleri çekin ve elinizde tutun. PEO ve İK Dış Kaynak Kullanımı: Kapsamlı İK dış kaynak kullanımı çözümlerimizle işinizi tüm çalışan yaşam döngüsü boyunca destekleyin. Çalışan Deneyimi: Çalışanların self-servis İK, eğitim ve finansal araçlara erişmesini sağlayarak zamandan tasarruf edin ve doğruluğu artırın. Entegrasyonlar: Yazılımınız ile Paychex Flex arasında otomatik ve doğru bir şekilde bağlantı kurun ve veri paylaşın. İhtiyaçlarınız değiştikçe büyüme yeteneğinizi korurken işletmeniz için doğru teknoloji ve destek düzeyini hemen seçin. Paychex'in neden küçük ve orta ölçekli işletmeler için en büyük İK şirketi olduğunu görün ve bordro deneyiminizi basitleştirmemize izin verin.
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den fazla kuruluş, Ücret Yönetimi, İK Yardım Masası, Performans ve Gelişim ve Anketler gibi yenilikçi özelliklerle verimliliği artırma konusunda Personio'ya güveniyor. %90 müşteri memnuniyeti seviyesi ve 180'den fazla entegrasyonla destek sağlayan 300'den fazla çalışanımız var. İK ekibinizi hemen e-tablolardan stratejiye yükseltin; ücretsiz demonuzu bugün ayırtın: https://www.personio.com/webdemo/
Pinpoint
pinpointhq.com
iş akışları, güzel raporlar ve daha kolay bir işe alım süreci; yalnızca adaylarınız için değil, kendi ekibiniz için de. Pinpoint ile daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı alın.
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers Başvuru Takip Yazılımı, en kaliteli işe alımı hızlı bir şekilde almak için işe alım yöneticileriyle işbirliğini kolaylaştıran, kullanımı kolay, web tabanlı bir platformdur. Otomatik iş akışları, en son teknolojiyi kullanan sıralama araçları ve otomatik sıralama sayesinde yönetim süresini önemli ölçüde azaltır. Aday deneyiminizi geliştirin ve işe alımlarınızı uzaktan kolayca yönetin. Karar verme sürecini işe alma şeklinize uyacak şekilde devredin.
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, toplamak ve üzerinde işlem yapmak istediğiniz tüm içgörüler için silolanmış veya dış kaynak operasyonlarını bütünsel, uçtan uca bir platforma getirebilirsiniz. Her departmana yönelik özellikler ve çözümler sunan CoreXM, hedef kitlenize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmanıza yardımcı olarak içgörüleri her zamankinden daha hızlı almanızı sağlar. Hatta kendi projelerinizi oluşturabilir veya marka, müşteri içgörüleri, ürün araştırması veya çalışan deneyimi için Qualtrics uzmanları tarafından tasarlanan projeleri kullanabilir, böylece en çok ihtiyaç duyulan yerde harekete geçebilirsiniz. Qualtrics CoreXM ile herkesin eyleme dönüştürülebilir öngörüleri yakalamasına, analiz etmesine ve paylaşmasına ve bunları mevcut ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri tanımlamak veya geliştirmek için kullanmasına olanak tanırsınız. Günümüz araştırma ve geri bildirimlerine yönelik dünyanın en esnek çözümüyle deneyim veri verimliliğinizi artırmanın zamanı geldi. 1) Doğru sonuçlara odaklanın Doğru eylemleri gerçekleştirmek ve deneyimleri iyileştirmek için her kararı tahmine dayalı içgörüler ve yapay zeka destekli önerilerle güçlendirin. Buna, açık uçlu geri bildirimleri geniş ölçekte anlamak için yapay zeka destekli metin analitiği, her paydaş için raporlama ve çok daha fazlası dahildir. 2) Gelişmiş araştırma basitleştirildi İşaretle ve tıkla kullanıcı arayüzü, doktora destekli metodolojiler ve anket bilim adamları tarafından tasarlanan 100'den fazla soru türü ve şablondan oluşan sağlam bir kitaplık ile herhangi bir araştırma projesini dakikalar içinde oluşturun, özelleştirin ve değiştirin. Hiçbir kodlama gerektirmeden, tamamı kullanıma hazır. 3) Hızı ve çevikliği artırın Amaca yönelik çözümler, iş akışları ve kolay işbirliği ile kuruluş genelinde deneyim içgörülerine erişimi ölçeklendirin. Buna, kuruluşunuzun halihazırda kullandığı sistemlerle benzersiz entegrasyonlara sahip esnek bir platform ekleyin. 4) Zamandan ve paradan tasarruf edin Tüm yanıtlayan verileriniz için kapsamlı bir kayıt sistemi oluşturmak amacıyla araştırmanızı tek bir platformda standartlaştırın. Sizin için işin zor kısmını yapan, anket kalitesini ve uyumluluğunu artırmaya yönelik öneriler sunan yapay zekaya sahip bir araştırma uzmanı olun. 5) Araştırmayı pekiştirin ve kolaylaştırın Herkesin dinleme, anlama ve geri bildirim ve deneyim fırsatlarına göre hareket etme yeteneğini birbirine bağlayan ve merkezileştiren, verileri daha derinlemesine inceleme, kişisel deneyimleri geniş ölçekte tasarlama ve araştırma verimliliğini büyük ölçüde artıran birleşik bir sistem aracılığıyla. 6) Risk maruziyetini azaltın Rakipsiz kurumsal düzeyde güvenlik, uyumluluk ve yönetişim işlevselliğine sahip Qualtrics CoreXM, GDPR, HITRUST, ISO 27001 sertifikalı ve FedRAMP uyumludur. 7) Talep üzerine uzmanlarla bant genişliğinizi genişletin Verilerinizin sizin için daha sıkı çalışmasını sağlayın. Tasarım, analiz, raporlama ve yanıtlayıcı kaynak bulma konusunda destek için Araştırma Hizmetlerimize ve ortak ağımıza kaydolun. Üstelik tamamen esnek katılım modeli sayesinde, bizden ihtiyacınız kadar çok veya az yararlanın. Temel Qualtrics CoreXM ürün özellikleri - Uzman tasarımlı şablonlar - Sürükle ve bırak anket oluşturucu - Otomatik XM Çözümleri - Özelleştirilebilir anket temaları - Tam işbirliği araçları - Gelişmiş anket mantığı - Kota yönetimi - Yerleşik, yapay zeka odaklı metodoloji ve soru kalitesi analizi (ExpertReview) - Yapay zeka destekli analiz ve zeka (Stats iQ ve Text iQ) - Çapraz tablolar - Sistem entegrasyonu için REST API erişimi - SMS dağıtımı -WCAG 2.0 uyumlu - E-posta ve sohbet desteği
Rakuna
rakuna.co
Rakuna, üst düzey işverenlerin gençleri nasıl işe aldığını yeniden tanımlayan işe alım platformudur. Rakuna Platformu, çevrimdışı etkinlikleri işe almak için en basit mobil uygulama olan Rakuna Recruit'i ve kampüs/etkinlik işe alımı için etkinlik yönetimi ve aday ilişkileri yönetimi kontrol paneli olan Rakuna Recruit Dashboard'u içerir. İşe alım operasyonlarını kolaylaştırmaya ve şirketlerin Mülakat Planlama, SMS işe alma, İşe Alma CRM'si vb. gibi işe alım pazarlama çabalarını güçlendirmeye yardımcı olan işe alım araçlarını içerecek şekilde ürün paketlerimizi genişletmeye devam ediyoruz. Şirketlerin Y kuşağını işe alma yöntemi biziz: https://www.rakuna .co/
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent, insanları şirketleri, kariyerleri ve toplulukları büyütmek için birbirine bağlamak için çalışan bir yetenek edinme platformu sağlayıcısıdır. Platformumuz, kuruluşların doğru kişileri çekmesine, yönetmesine ve işe almasına yardımcı olmak için uzmanlaşmış bir dizi yazılım modülü ve yetenek kazanma çözümleri sunmaktadır. Öncü :Recruit yazılımımız, kuruluşların yetenek edinme ve stratejik büyümeyi teşvik etme konusunda proaktif bir yaklaşım benimsemesine olanak tanıyan güçlü bir aday yönetim sistemidir. :Recruit, çifte işlemleri azaltır, zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve süreç boyunca insan hatası riskini azaltır. Scout :Recruit şunları yapmanıza olanak tanır: - İşe Alım Yaşam Döngüsünü Yönetin - Markalı işe alım web sayfaları oluşturun, yönetin ve yayınlayın - Rolünüzün doğru adaylar tarafından görülmesini sağlamak için doğrudan iş kurullarına gönderin - En iyi sonuçlar için adayları kolayca tarayın - Puan verin, sıralayın ve yorum yapın Takip etmek için en iyi adaylarınızı takip edin - İşe alım süreci boyunca adayları takip edin - Favori işe alım ve İK teknolojisi çözümlerinizle entegre olun
TalentLyft
talentlyft.com
Başvuru Takip Sistemi, İşe Alım Pazarlama, Kaynak Kullanımı ve Yetenek CRM çözümünü 1 platformda birleştiren işe alım yazılımı.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef, merkezi olmayan saatlik iş gücü için özel olarak tasarlanmış SaaS tabanlı başvuru takibi ve yetenek yönetimi çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Mobil öncelikli platformumuz, işverenlerin işe alma, işe alma, eğitim ve katılımdan saatlik işçileri takip etme biçimini dönüştürmek için işe alımdan elde tutma sürecini kolaylaştırıyor. En iyi bilinen küresel markaların çoğu, yetenek yönetimi süreçlerini optimize etmek ve yönlendirmek için ihtiyaç duyulan eyleme geçirilebilir bilgileri sağlama konusunda TalentReef'e güveniyor.
Team Engine
teamengine.io
Yeteneğe karşı savaşı kazanmak için, ışık hızında bir işe alma sürecine ve hem adaylar hem de çalışanlarla tutarlı iletişim için hatasız bir sisteme ihtiyacınız var. Team Engine, daha fazla başvuru sahibi çekmenize, onları daha hızlı işe almanıza ve en önemlisi, görev süreleri boyunca onları meşgul etmenize yardımcı olur. Team Engine, ekibinizin mesai saatleri dışındayken bile adayların ilerlemesini sağlamak için gereken manuel (ancak zamana duyarlı) adımları otomatikleştirerek işe alım sürecini hızlandırır! Herkesi gelişmelerden haberdar eden otomatik mesajlaşma platformumuz sayesinde adaylara ve çalışanlara iletişim kurmayı tercih ettikleri yerde (metinleriyle) ulaşın. İşe alma ve işte tutma konusundaki en iyi uygulamaları otomatikleştirerek, başvuranlarınız ve çalışanlarınız için en iyi deneyimi sağlayacaksınız. Team Engine size şu konularda yardımcı olacaktır: Harika insanları bulun ve işe alın — İşe alma sürecinizdeki gereksiz görevleri otomatikleştirerek en önemli noktalara değer katabilirsiniz. Kaliteli çalışanları motive edin ve elinizde tutun — Yeni işe alınanların, yapılandırılmış bire bir görüşmeler ve deneyim hakkında geri bildirim verme fırsatı ile iyi bir başlangıç yapmasını sağlayın. Yürütün ve sürekli geliştirin — İşlerinizi tamamlamak, verimli süreçler oluşturmak ve büyüme ve gelişme kültürünü beslemek için şirketiniz genelinde bağlantı kurun. Nasıl yardımcı olduğumuza bir bakış: • masası olmayan çalışanlarla ve iş başvurusunda bulunanlarla mesajlaşma • zamana duyarlı iletişimler için otomatik mesajlaşma (örn. röportaj hatırlatıcıları ve açık kayıt son tarihleri) • Craigslist, Facebook ve Instagram'da yerleşik işe alım reklamları • İspanyolca için tercüme edilmiş iletişimler- konuşmacılar • tüm işe alım faaliyetlerini ve başvuru sahibi ayrıntılarını organize etmek için merkezi bir merkez • daha fazla erişim için aday kaynaklarının çeşitlendirilmesi.
100Hires
100hires.com
Kullanıcı dostu Başvuru Takip Sistemi: Ücretsiz plan, Gmail ve Takvim entegrasyonları. En iyi adayları daha hızlı çekin, röportaj yapın ve işe alın. Startup'lar, KOBİ'ler ve Siemens ve Magna gibi büyük şirketler tarafından kullanılır. Özgeçmiş veritabanınızı oluşturun: özgeçmiş ayrıştırıcı, csv içe aktarma, kopya dedektörü. Toplu e-posta kampanyaları gönderin. Görüşmeleri planlayın ve gerçekleştirin, görüşmeyi yapanlar için geri bildirim hatırlatıcıları. İşe alım sürecinizi görselleştirmek için Kanban panosu. Adayları Linkedin, Github vb.'den içe aktarmak için Chrome uzantısı.
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