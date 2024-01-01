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Aday İlişkileri Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gana
Aday deneyimi yazılımı olarak da adlandırılan aday ilişkileri yönetimi yazılımı, İK profesyonellerine, işe alım uzmanlarına ve işe alım yöneticilerine, işe alım süreci boyunca aday katılımını artırma konusunda yardımcı olur. Bu araçlar adaylar için kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayarak katılımlarını ve memnuniyetlerini artırır. İşe alım uzmanları ve İK ekipleri, aktif bir yetenek hattı oluşturmak için aday ilişkileri çözümlerinden yararlanır ve mevcut roller için nitelikli adayların bulunmasını kolaylaştırır. Benzer işlevler sunmasına rağmen aday ilişkileri yönetimi yazılımını CRM yazılımından ayırmak önemlidir. Aday ilişkileri yönetimi özellikle aday yolculuğunu ve deneyimini geliştirmeye odaklanır. Tipik olarak işe alım pazarlama platformlarına entegre edilen bu yazılım, genellikle başvuru sahibi takip sistemleri (ATS) ve iş ilanı panosu yazılımıyla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapar.
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BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi ...
Gem
gem.com
Gem, TA ekiplerinin sevdiği yapay zeka destekli işe alma platformudur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza, daha hızlı işe almanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda işe alım görevlilerine kullanımı kolay buldukları bir çözüm sunar. Gem'i hepsi bir arada işe alım platformu...
Handshake
joinhandshake.com
İşverenler için El Sıkışma, 10 milyondan fazla duyarlı öğrenci ve mezuna erişimi olan tek hepsi bir arada erken yetenek işe alım platformudur. Üniversiteler, topluluk kolejleri ve alternatif eğitim programları (eğitim kampları, kurumsal öğrenme programları) genelinde öğrenciler ilgi alanlarına ve be...
TextUs
textus.com
TextUs, işe alım uzmanları ve satıcılar için satış hattı oluşturmayı teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran lider tüketici etkileşim platformudur. Kullanıcılar TextU'ları seviyor çünkü adaylarla, potansiyel müşterilerle ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Daha hızlı ...
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch, Z kuşağının iş bulma şeklini değiştiren işe alım otomasyon platformudur. RippleMatch, iş panolarını eşleştirme ve otomasyonla değiştirerek, hem işverenler hem de iş arayanlar için işe alım sürecinin en yoğun zaman alan kısımlarını ortadan kaldırıyor. Önde gelen işverenler çeşitli, yükse...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini iç...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir İK çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknolojiyle Paychex, işletmeniz nereye giderse gitsin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümleri ve özel desteğin doğru kombinasyonuna sahipti...
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, to...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tü...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılı...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirileb...
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temeld...
CareerBuilder
careerbuilder.com
İşe alım sürecinizi kolaylaştırmanıza ve kaliteli adayları çekmenize yardımcı olacak sezgisel bir başvuru sahibi takip sistemi.
Crelate
crelate.com
Crelate, elde tutulan arama ajansları, yönetici arama firmaları ve profesyonel kurumsal işe alım uzmanları için özel olarak tasarlanmış, modern, hızlı, tam özellikli bir başvuru takibi, işe alım CRM ve yetenek ilişkileri yönetimi çözümüdür. Crelate, Outlook istemci entegrasyonu, e-posta izleme, esne...
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için önde gelen İK, Bordro ve İşe Alma platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırıyor; üstelik hepsi tek bir yerde. ...
HiPeople
hipeople.io
En iyi yeteneklerin işe alınması, kapsamlı bir eleme süreci gerektiren kritik bir görevdir. Modern asistan ekipleri, tarama süresini %95 oranında azaltmak için HiPeople'ın kapsamlı tarama araç setini kullanıyor. Son teknoloji ürünü tarama araç setimiz, yapay zeka tabanlı değerlendirmelerin ve otomat...
Ashby
ashbyhq.com
Ashby, eyleme dönüştürülebilir analitikler, yerleşik en iyi uygulamalar ve eklentileri ortadan kaldıran hepsi bir arada çözümle yetenek ekiplerine birinci sınıf işe alım süreçlerini yürütme gücü veriyor. Bunun etkisi, gerçek zamanlı güvenilir veriler, sürekli olarak mükemmel bir aday ve işe alım uzm...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur tel...
Whippy
whippy.ai
Whippy, Otomasyon ve yapay zeka odaklı teknolojiyle iş üretkenliğini ve müşteri etkileşimini artırmak için tasarlanmış güçlü bir SMS ve E-posta iletişim platformudur. Temel ürünler arasında Ekip Gelen Kutusu, Kampanyalar, Otomasyonlar, Yapay Zeka Entegrasyonu, Sıralar, Akışlar ve İncelemeler yer alı...
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarma...
100Hires
100hires.com
Kullanıcı dostu Başvuru Takip Sistemi: Ücretsiz plan, Gmail ve Takvim entegrasyonları. En iyi adayları daha hızlı çekin, röportaj yapın ve işe alın. Startup'lar, KOBİ'ler ve Siemens ve Magna gibi büyük şirketler tarafından kullanılır. Özgeçmiş veritabanınızı oluşturun: özgeçmiş ayrıştırıcı, csv içe ...
Fountain
fountain.com
Fountain, işe alımları tek bir yerde toplayarak, ister büyük bir kuruluş, ister franchise, ister küçük bir işletme olun, daha iyi kişileri daha hızlı işe alabilmenizi sağlar. Her konumda takip edin, yönetin ve katılım sağlayın. İster bir ister 1000 konumunuz olsun, bunu basit tutuyoruz. Fountain web...
Cutshort
cutshort.io
Cutshort, modern profesyoneller için kariyer geliştirme platformudur. 20 bin işe alım uzmanının doğru yeteneği işe almasına veya yönlendirmesine, kariyer fırsatlarını bulmasına ve olağan zorluklar olmadan öğrendiklerini paylaşmasına yardımcı olmak için 3 milyondan fazla premium profesyonelden ve gel...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire, çeşitli işe alım zorluklarının üstesinden gelmek için oluşturulmuş kapsamlı bir işe alım otomasyon platformudur. Araç, işe alım sürecinin her adımında otomasyonu ve zekayı entegre eder. Yüksek hacimli işe alımlar için özel olarak tasarlanan bu araç, ekiplerin kısa sürede ölçeklendirilmes...
Pinpoint
pinpointhq.com
iş akışları, güzel raporlar ve daha kolay bir işe alım süreci; yalnızca adaylarınız için değil, kendi ekibiniz için de. Pinpoint ile daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı alın.
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım teknolojisi alanında faaliyet gösteren NYC merkezli bir SaaS şirketidir ve yakın zamanda Ekim 2021'de Greenhouse Software tarafından satın alınmıştır. 2016'dan bu yana, dünya çapındaki işe alım ajanslarının daha öngörülebilir müşteri ve aday hattı oluşturmasına yardımcı oluyoru...
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi tek bir platformda sunar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderi...
Criteria
criteriacorp.com
Daha İyi Yetenek Kararları Alın. Amacınız en iyi takımı oluşturmaktır. Amacımız, bilimle desteklenen, sağlam ve kullanıcı dostu platformumuz aracılığıyla sunulan çok boyutlu değerlendirmelerle bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olmaktır.
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeribulut tabanlı bir İK, işe alım ve performans yönetim sistemidir. HRLocker, şirketlerin insan yönetimi ve işe alım süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyarak İK gereksinimlerini tek bir yerde düzene sokar.
Beamery
beamery.com
Beamery Yetenek Yaşam Döngüsü Yönetim Platformu, verileri, yapay zekayı ve zekayı bir araya getiren uçtan uca bir çözümdür; böylece önce yeteneğe odaklanan kuruluşlar, stratejik yetenek dönüşümünü teşvik edebilir, tüm yetenekler için daha fazla insan deneyimi sunabilir ve küresel iş güçlerinin becer...
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent, insanları şirketleri, kariyerleri ve toplulukları büyütmek için birbirine bağlamak için çalışan bir yetenek edinme platformu sağlayıcısıdır. Platformumuz, kuruluşların doğru kişileri çekmesine, yönetmesine ve işe almasına yardımcı olmak için uzmanlaşmış bir dizi yazılım modülü ve yeten...
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef, merkezi olmayan saatlik iş gücü için özel olarak tasarlanmış SaaS tabanlı başvuru takibi ve yetenek yönetimi çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Mobil öncelikli platformumuz, işverenlerin işe alma, işe alma, eğitim ve katılımdan saatlik işçileri takip etme biçimini dönüştürmek için işe al...
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale, sıkıcı olanı otomatikleştirmek, sıkıcı olanı basitleştirmek ve işe alım görevlilerinin aklı başında kalmasını sağlamak için var. Linkedin gibi platformlar üzerinde çalışarak (aynı zamanda Github, Crunchbase, Angel List, Facebook, Twitter ve diğer birçok siteyle de ilgileniyoruz) ve mevc...
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğun...
Covey
getcovey.com
Yeteneği sizin gibi değerlendirebilecek en akıllı yapay zeka aracına sahip işe alım platformu. Scout, bir aday profilini nasıl değerlendireceğinizi ve yapacağınız değiş tokuşları kendi kelimelerinizle açıklayarak stratejinizi yürütmek için bir bot oluşturacaktır. Gelen Aday Taraması - Binlerce profi...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire, Trakstar'ın sunduğu bir başvuru takip sistemidir (ATS). Özgeçmişleri kolayca yönetin, çeşitli kaynaklardan adayların ilgisini çekin, kariyer web sitenizi yönetin, işe alım ekibinizle işbirliği yapın ve işe alım çabalarınızla ilgili raporlar oluşturun; üstelik hepsi tek bir çözümle. Hire, şirke...
The Muse
themuse.com
Muse, şirketlerin işveren markası hikayelerini ilgi çekici içerik ve marka güçlendirme kampanyaları aracılığıyla anlatarak, işe alım maliyetlerinin azalmasına, daha hızlı doldurma sürelerine ve geleneksel iş kurullarına kıyasla daha iyi elde tutma oranlarına yol açarak, şirketlerin çeşitli ve uygun ...
TalentLyft
talentlyft.com
Başvuru Takip Sistemi, İşe Alım Pazarlama, Kaynak Kullanımı ve Yetenek CRM çözümünü 1 platformda birleştiren işe alım yazılımı.
LiveHire
livehire.com
LiveHires işe alım yazılımı, sezgisel ve kullanımı kolay birinci sınıf bir aday ve işe alım uzmanı deneyimi sağlarken kuruluşunuzun şunları yapmasına olanak tanır: - Daha üretken ve yüksek işlevli bir işe alım ekibi oluşturma - Aday reddini azaltarak marka itibarınızı koruma - İşe alım hedeflerine u...
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon işe alım yazılımı, güçlü başvuru takibi (ATS) ve müşteri ilişkileri (CRM) özelliklerini, kullanıcı başına aylık 67,15 ABD dolarından başlayan fiyatlarla ekipleri işe almak ve işe almak için işe alım sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış tek bir işe alım çözümünde birleştirdi. Top Ech...
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers Başvuru Takip Yazılımı, en kaliteli işe alımı hızlı bir şekilde almak için işe alım yöneticileriyle işbirliğini kolaylaştıran, kullanımı kolay, web tabanlı bir platformdur. Otomatik iş akışları, en son teknolojiyi kullanan sıralama araçları ve otomatik sıralama sayesinde yönetim süresini ön...
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity, şirketler ve kişiler için yapay zeka tarafından desteklenen tek bir işe alım platformudur. Şirketler, dünyanın en büyük büyüyen profesyonel topluluklarından birine bağlı olan SupportFinity'nin ATS yazılımını kullanarak istihdam veya sözleşme için yetenekleri tam olarak bulabilirler. İ...
Survale
survale.com
Survale'in ödüllü Yetenek Geri Bildirim Platformu, işe alım sürecinin her aşamasında ve yetenek yaşam döngüsü boyunca adaylardan, işe alım uzmanlarından, işe alım yöneticilerinden ve çalışanlardan deneyimsel verileri otomatik olarak toplamak, analiz etmek ve bunlara göre hareket etmek için işverenle...
Chattr
chattr.ai
Saatlik işgücünün işe alınmasını günün en kolay kısmı haline getiren İK otomasyon yazılımı.
Bryq
bryq.com
Bryq, kuruluşların doğru kişileri hızlı bir şekilde işe almasına ve mevcut yeteneklerin tam potansiyellerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir yetenek istihbaratı platformudur. I-O psikolojisindeki en son gelişmelerden yararlanan Bryq, İK profesyonellerinin ve liderlerinin işe alma maliyetlerini...
Tacitbase
tacitbase.com
İşe Alım Sürecinizde Devrim Yapın: Daha Akıllı, Daha Hızlı, Daha İyi. Hızla gelişen teknoloji endüstrisinde, işe alım görevlileri, şirketler ve adaylar arasında önemli bir bağlantı görevi görmelerine rağmen genellikle göz ardı ediliyor. İlgi çekici iş tanımları hazırlamaktan adayları bulmak ve müşte...
Longlist
longlist.io
Longlist, hızla büyüyen işe alım ve personel bulma firmaları için bir İşe Alma CRM ve ATS'dir.
Untapped
untapped.io
Untapped, işletmelerin çeşitli ekipleri etkili bir şekilde işe almasına yardımcı olan hepsi bir arada çeşitlilik işe alım platformudur. Yetenek her yerde; fırsat değil. Bunu hızlı bir şekilde değiştirmek için buradayız. Untapped, şirketlerin çeşitli ekipleri işe alırken tahmin yürütmeyi ortadan kald...
Phenom
phenom.com
Yapay zekayla desteklenen Phenom Intelligenct Yetenek Deneyimi platformu, adayların sizi daha hızlı bulup seçmesine, çalışanların becerilerini geliştirmesine ve gelişmesine, işe alım görevlilerinin son derece üretken olmasına ve yöneticilerin daha güçlü ekipler oluşturmasına yardımcı olan tek bir çö...
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire, en iyi adaylarla birkaç dakika içinde otomatik olarak etkileşime geçerek, tarayarak ve röportajlar planlayarak işe alım süresini (ve maliyetini) önemli ölçüde azaltan, yapay zeka destekli bir işe alım asistanıdır.
Sense
sensehq.com
Yapay zeka destekli lider Yetenek Katılım Platformu Sense, kişiselleştirilmiş, çok kanallı aday deneyimlerini gelişmiş işe alım uzmanı verimliliğiyle kusursuz bir şekilde harmanlayarak işe alım sürecini yeniden tanımlıyor. 1.000'den fazla kuruluşun güvendiği Sense, İşe Alma Otomasyonu, Yetenek CRM's...
WayUp
wayup.com
Keşfedilecek ve işe alınacak nitelikli ve çeşitli adaylar için sektör lideri. İş ve staj fırsatlarını arayın, kariyer tavsiyelerine erişin ve en iyi işverenlerle doğrudan bağlantı kurun.
hireEZ
hireez.com
HireEZ, giden işe alımı kolaylaştırmak için büyük ve küçük ekiplerin işe alınmasına yönelik tüm işe alım çabalarını merkezileştiren, ödüllü, uçtan uca giden bir işe alım platformudur. 800 milyondan fazla açık web profilinde ve 45'ten fazla platformda hızlı ve basit Yapay Zeka Kaynak Kullanımı deneyi...
Rakuna
rakuna.co
Rakuna, üst düzey işverenlerin gençleri nasıl işe aldığını yeniden tanımlayan işe alım platformudur. Rakuna Platformu, çevrimdışı etkinlikleri işe almak için en basit mobil uygulama olan Rakuna Recruit'i ve kampüs/etkinlik işe alımı için etkinlik yönetimi ve aday ilişkileri yönetimi kontrol paneli o...
Team Engine
teamengine.io
Yeteneğe karşı savaşı kazanmak için, ışık hızında bir işe alma sürecine ve hem adaylar hem de çalışanlarla tutarlı iletişim için hatasız bir sisteme ihtiyacınız var. Team Engine, daha fazla başvuru sahibi çekmenize, onları daha hızlı işe almanıza ve en önemlisi, görev süreleri boyunca onları meşgul ...
WizeHire
wizehire.com
Wizehire, yenilikçi yazılımı ekibinizi güvenle büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz uygulamalı uzman desteğiyle birleştiren, ödüllü, uçtan uca bir işe alma platformudur. 18.000'den fazla işletme, ekiplerini büyütme konusunda Wizehire'a güveniyor.