Takvim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Takvim yazılımı, kullanıcıların görevleri, toplantıları ve hedefleri basit bir görsel formatta organize etmelerine yardımcı olmak ve tüm işletmenin dahili faaliyetlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Şirket genelinde erişilebilen, düzenlenebilen ve çalışanlarla paylaşılabilen elektronik gündemlerin oluşturulmasına olanak sağlar. Bu yazılım, ekipler için görevleri planlamak, şirket çapındaki etkinlikleri paylaşmak ve ekip üyelerine meslektaşlarının ücretli izinleri, doğum günleri ve daha fazlası hakkında bilgi vermek için kullanılabilir. Takvim yazılımı bağımsız bir ürün olarak satılabilir ancak genellikle daha büyük bir ofis paketinin parçası olarak dahil edilir. Daha büyük bir paketin parçası olduğunda takvim yazılımı, e-posta, dijital kartvizitler ve video konferans araçları gibi diğer standart ofis araçlarıyla bütünleşir. Takvim yazılımı çevrimiçi randevu planlama yazılımından farklıdır. Takvim yazılımı öncelikle dahili paylaşım için toplantıları, görevleri ve etkinlikleri görsel bir formatta düzenlemeye odaklanırken, çevrimiçi randevu planlama araçları, harici kullanıcılar için randevu planlamak, randevular için ödemeleri işlemek ve müşterilerle iletişim kurmak için tasarlanmıştır. Alıcılar, hem takvim hem de çevrimiçi randevu planlama işlevlerini tek bir üründe sunan çözümleri düşünebilir ancak bu araçlar farklı amaçlara hizmet eder.
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Calendly
calendly.com
Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmeler için güvenli ve kullanıcı dostu bir e-posta hizmetidir. Diğer Zoho uygulamalarıyla entegre olup verimli iletişim sağlar.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Outlook Takvimi, randevu ve etkinlikleri zamanlama, paylaşma ve hatırlatmalar alma imkanı sunan bir kişisel bilgi yönetim aracıdır.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Takvim, ekip üyelerinin etkinlikleri planlayıp yönetmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir iş takvimidir.
Reclaim
reclaim.ai
AI destekli Reclaim uygulaması, görev, toplantı ve alışkanlıkların en uygun zamanını otomatik olarak bulur ve takvim yönetimini optimize eder.
Teamup
teamup.com
Teamup, grupların etkinlikleri planlamasını, görevleri organize etmesini ve kaynakları yönetmesini sağlayan bir çevrimiçi takvim uygulamasıdır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.
Spike
spikenow.com
Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.
Planyway
planyway.com
Planyway, Trello takvimi üzerinde program ve ekip çalışmasını görsel olarak yönetmenizi sağlayan bir zaman yönetimi uygulamasıdır.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI, ekiplerin ve profesyonellerin günlük planlama ve zaman yönetimi için tasarlanmış web tabanlı bir yapay zeka uygulamasıdır.
OneCal
onecal.io
OneCal, Outlook ve Google Takvimlerini senkronize ederek tek bir görünümde yönetim sağlar, randevu bağlantıları sunar ve kurulumu kolaydır.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us, oturumları planlamaya, yürütmeye ve işbirliğini geliştirmeye yönelik merkezi bir platformdur.
Akiflow
akiflow.com
Akiflow, kişisel görev yöneticisi ve takvim uygulamasıdır. Görevlerinizi merkezi bir yerde organize etmenizi ve zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlar.
Morgen
morgen.so
Morgen, takvim ve görev yönetimi platformu olup, zaman planlaması ve entegrasyon özellikleriyle kullanıcıların programlarını yönetmelerine yardımcı olur.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.
Calendar.online
calendar.online
Calendar.online, takımlar ve gruplar için kullanıcıların etkinliklerini oluşturup düzenlemelerini sağlayan, çevrimiçi ve giriş gerektirmeyen bir takvim uygulamasıdır.
Clockwise
getclockwise.com
Saat Yönü, ekiplerin takvimlerini optimize ederek zaman yönetimi yapan, AI destekli bir araçtır. Planlama ve odak blokları oluşturma işlemlerini otomatikleştirir.
AddEvent
addevent.com
AddEvent, etkinlikleri ve takvimleri kolayca paylaşmayı sağlayan bir planlama aracıdır. Kullanıcıların etkinlik yönetimini basit ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlar.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper, B2B satış ekiplerine randevu planlama ve müşteri yönlendirme konularında kolaylık sağlayan bir yazılımdır.
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz, ekiplerin paylaşılan takvimlerini yönetmelerine, etkinlikleri planlamalarına ve iletişimi geliştirmelerine olanak tanıyan bir uygulamadır.
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge, kullanıcıların birden fazla takvimi gerçek zamanlı olarak senkronize ederek etkinliklerini düzenlemelerine yardımcı olan bir takvim yönetim uygulamasıdır.
Retime
retime.so
Retime, toplantıları düzenlemek, gündem oluşturmak, not almak ve görev yaratmak için kullanılan bir verimlilik aracıdır.
TimeTackle
timetackle.com
TimeTackle, takvim ve proje yönetim araçlarıyla zamana otomatik olarak kaydetmenizi ve verimlilik içgörüleri edinmenizi sağlar.
3veta
3veta.com
3veta, uzaktan ekipler için randevu planlama ve video konferans araçları sunan bir platformdur. Kullanıcılar, toplantıları düzenleyip gerçekleştirebilirler.
imeetify
imeetify.com
IMeetify, randevu planlama ve toplantı yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcıların randevuları kolayca yönetmelerini ve iş akışlarını otomatikleştirmelerini sağlar.
Pyas
pyas.io
Pyas, başlangıçlar ve bağımsız geliştiriciler için takvim entegrasyonları API çözümüdür. Google Takvim ve Outlook ile hızlı entegrasyon sağlar.
Planzer
planzer.io
Planzer, günlük yapılacaklarınızı tek bir yerde toplayarak zaman kazanmanızı sağlar. Trello, Notion, Outlook, ve takvim entegrasyonları ile görevlerinizi yönetir.
Bookeo
bookeo.com
Bookeo, salonlar ve profesyoneller için randevu yönetim uygulamasıdır. 7/24 çevrimiçi rezervasyon, ödeme alma ve müşteri randevularını düzenleme imkanı sunar.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime, görüşme yönetimini otomatikleştirirken mülakat süreçlerini iyileştiren bir yapay zeka uygulamasıdır. İşe alım deneyimini geliştirir.
Calday
calday.app
Calday, danışmanlar ve küçük işletmeler için randevu planlama aracıdır. Kullanıcılar, randevularını yönetebilir ve otomatik hatırlatmalar gönderebilir.
Weezly
weezly.com
Weezly, işletmelerin video mesajlaşma ve ekran kaydı ile müşteriyle etkili iletişim kurmasını sağlayan bir planlama platformudur.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight, Gmail ve Outlook için bir eklenti olup, satış yapanların e-posta ile müşteriyle bağlantı kurmasını ve Salesforce ile entegre çalışmasını sağlar.
QReserve
get.qreserve.com
QReserve, ekipman, laboratuvar, toplantı odası ve kaynakların yönetimi için esnek bir zamanlama platformudur.
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