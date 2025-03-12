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Takvim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Takvim yazılımı, kullanıcıların görevleri, toplantıları ve hedefleri basit bir görsel formatta organize etmelerine yardımcı olmak ve tüm işletmenin dahili faaliyetlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Şirket genelinde erişilebilen, düzenlenebilen ve çalışanlarla paylaşılabilen elektronik gündemlerin oluşturulmasına olanak sağlar. Bu yazılım, ekipler için görevleri planlamak, şirket çapındaki etkinlikleri paylaşmak ve ekip üyelerine meslektaşlarının ücretli izinleri, doğum günleri ve daha fazlası hakkında bilgi vermek için kullanılabilir. Takvim yazılımı bağımsız bir ürün olarak satılabilir ancak genellikle daha büyük bir ofis paketinin parçası olarak dahil edilir. Daha büyük bir paketin parçası olduğunda takvim yazılımı, e-posta, dijital kartvizitler ve video konferans araçları gibi diğer standart ofis araçlarıyla bütünleşir. Takvim yazılımı çevrimiçi randevu planlama yazılımından farklıdır. Takvim yazılımı öncelikle dahili paylaşım için toplantıları, görevleri ve etkinlikleri görsel bir formatta düzenlemeye odaklanırken, çevrimiçi randevu planlama araçları, harici kullanıcılar için randevu planlamak, randevular için ödemeleri işlemek ve müşterilerle iletişim kurmak için tasarlanmıştır. Alıcılar, hem takvim hem de çevrimiçi randevu planlama işlevlerini tek bir üründe sunan çözümleri düşünebilir ancak bu araçlar farklı amaçlara hizmet eder.

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Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail, işletmeler için güvenli ve kullanıcı dostu bir e-posta hizmetidir. Diğer Zoho uygulamalarıyla entegre olup verimli iletişim sağlar.

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Outlook Takvimi, randevu ve etkinlikleri zamanlama, paylaşma ve hatırlatmalar alma imkanı sunan bir kişisel bilgi yönetim aracıdır.

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Zoho Takvim, ekip üyelerinin etkinlikleri planlayıp yönetmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir iş takvimidir.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

AI destekli Reclaim uygulaması, görev, toplantı ve alışkanlıkların en uygun zamanını otomatik olarak bulur ve takvim yönetimini optimize eder.

Teamup

Teamup

teamup.com

Teamup, grupların etkinlikleri planlamasını, görevleri organize etmesini ve kaynakları yönetmesini sağlayan bir çevrimiçi takvim uygulamasıdır.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.

Planyway

Planyway

planyway.com

Planyway, Trello takvimi üzerinde program ve ekip çalışmasını görsel olarak yönetmenizi sağlayan bir zaman yönetimi uygulamasıdır.

BeforeSunset AI

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

BeforeSunset AI, ekiplerin ve profesyonellerin günlük planlama ve zaman yönetimi için tasarlanmış web tabanlı bir yapay zeka uygulamasıdır.

OneCal

OneCal

onecal.io

OneCal, Outlook ve Google Takvimlerini senkronize ederek tek bir görünümde yönetim sağlar, randevu bağlantıları sunar ve kurulumu kolaydır.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Sessions.us, oturumları planlamaya, yürütmeye ve işbirliğini geliştirmeye yönelik merkezi bir platformdur.

Akiflow

Akiflow

akiflow.com

Akiflow, kişisel görev yöneticisi ve takvim uygulamasıdır. Görevlerinizi merkezi bir yerde organize etmenizi ve zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlar.

Morgen

Morgen

morgen.so

Morgen, takvim ve görev yönetimi platformu olup, zaman planlaması ve entegrasyon özellikleriyle kullanıcıların programlarını yönetmelerine yardımcı olur.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Calendar.online, takımlar ve gruplar için kullanıcıların etkinliklerini oluşturup düzenlemelerini sağlayan, çevrimiçi ve giriş gerektirmeyen bir takvim uygulamasıdır.

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

Saat Yönü, ekiplerin takvimlerini optimize ederek zaman yönetimi yapan, AI destekli bir araçtır. Planlama ve odak blokları oluşturma işlemlerini otomatikleştirir.

AddEvent

AddEvent

addevent.com

AddEvent, etkinlikleri ve takvimleri kolayca paylaşmayı sağlayan bir planlama aracıdır. Kullanıcıların etkinlik yönetimini basit ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlar.

Chili Piper

Chili Piper

chilipiper.com

Chili Piper, B2B satış ekiplerine randevu planlama ve müşteri yönlendirme konularında kolaylık sağlayan bir yazılımdır.

CalendarWiz

CalendarWiz

calendarwiz.com

CalendarWiz, ekiplerin paylaşılan takvimlerini yönetmelerine, etkinlikleri planlamalarına ve iletişimi geliştirmelerine olanak tanıyan bir uygulamadır.

CalendarBridge

CalendarBridge

calendarbridge.com

CalendarBridge, kullanıcıların birden fazla takvimi gerçek zamanlı olarak senkronize ederek etkinliklerini düzenlemelerine yardımcı olan bir takvim yönetim uygulamasıdır.

Retime

Retime

retime.so

Retime, toplantıları düzenlemek, gündem oluşturmak, not almak ve görev yaratmak için kullanılan bir verimlilik aracıdır.

TimeTackle

TimeTackle

timetackle.com

TimeTackle, takvim ve proje yönetim araçlarıyla zamana otomatik olarak kaydetmenizi ve verimlilik içgörüleri edinmenizi sağlar.

3veta

3veta

3veta.com

3veta, uzaktan ekipler için randevu planlama ve video konferans araçları sunan bir platformdur. Kullanıcılar, toplantıları düzenleyip gerçekleştirebilirler.

imeetify

imeetify

imeetify.com

IMeetify, randevu planlama ve toplantı yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcıların randevuları kolayca yönetmelerini ve iş akışlarını otomatikleştirmelerini sağlar.

Pyas

Pyas

pyas.io

Pyas, başlangıçlar ve bağımsız geliştiriciler için takvim entegrasyonları API çözümüdür. Google Takvim ve Outlook ile hızlı entegrasyon sağlar.

Planzer

Planzer

planzer.io

Planzer, günlük yapılacaklarınızı tek bir yerde toplayarak zaman kazanmanızı sağlar. Trello, Notion, Outlook, ve takvim entegrasyonları ile görevlerinizi yönetir.

Bookeo

Bookeo

bookeo.com

Bookeo, salonlar ve profesyoneller için randevu yönetim uygulamasıdır. 7/24 çevrimiçi rezervasyon, ödeme alma ve müşteri randevularını düzenleme imkanı sunar.

Calday

Calday

calday.app

Calday, danışmanlar ve küçük işletmeler için randevu planlama aracıdır. Kullanıcılar, randevularını yönetebilir ve otomatik hatırlatmalar gönderebilir.

GoodTime

GoodTime

goodtime.io

GoodTime, görüşme yönetimini otomatikleştirirken mülakat süreçlerini iyileştiren bir yapay zeka uygulamasıdır. İşe alım deneyimini geliştirir.

Weezly

Weezly

weezly.com

Weezly, işletmelerin video mesajlaşma ve ekran kaydı ile müşteriyle etkili iletişim kurmasını sağlayan bir planlama platformudur.

Cirrus Insight

Cirrus Insight

cirrusinsight.com

Cirrus Insight, Gmail ve Outlook için bir eklenti olup, satış yapanların e-posta ile müşteriyle bağlantı kurmasını ve Salesforce ile entegre çalışmasını sağlar.

QReserve

QReserve

get.qreserve.com

QReserve, ekipman, laboratuvar, toplantı odası ve kaynakların yönetimi için esnek bir zamanlama platformudur.

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