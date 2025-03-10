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Takvim yazılımı, kullanıcıların görevleri, toplantıları ve hedefleri basit bir görsel formatta organize etmelerine yardımcı olmak ve tüm işletmenin dahili faaliyetlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Şirket genelinde erişilebilen, düzenlenebilen ve çalışanlarla paylaşılabilen elektronik gündemlerin oluşturulmasına olanak sağlar. Bu yazılım, ekipler için görevleri planlamak, şirket çapındaki etkinlikleri paylaşmak ve ekip üyelerine meslektaşlarının ücretli izinleri, doğum günleri ve daha fazlası hakkında bilgi vermek için kullanılabilir. Takvim yazılımı bağımsız bir ürün olarak satılabilir ancak genellikle daha büyük bir ofis paketinin parçası olarak dahil edilir. Daha büyük bir paketin parçası olduğunda takvim yazılımı, e-posta, dijital kartvizitler ve video konferans araçları gibi diğer standart ofis araçlarıyla bütünleşir. Takvim yazılımı çevrimiçi randevu planlama yazılımından farklıdır. Takvim yazılımı öncelikle dahili paylaşım için toplantıları, görevleri ve etkinlikleri görsel bir formatta düzenlemeye odaklanırken, çevrimiçi randevu planlama araçları, harici kullanıcılar için randevu planlamak, randevular için ödemeleri işlemek ve müşterilerle iletişim kurmak için tasarlanmıştır. Alıcılar, hem takvim hem de çevrimiçi randevu planlama işlevlerini tek bir üründe sunan çözümleri düşünebilir ancak bu araçlar farklı amaçlara hizmet eder.
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Calendly
calendly.com
Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmeler için güvenli ve kullanıcı dostu bir e-posta hizmetidir. Diğer Zoho uygulamalarıyla entegre olup verimli iletişim sağlar.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Outlook Takvimi, randevu ve etkinlikleri zamanlama, paylaşma ve hatırlatmalar alma imkanı sunan bir kişisel bilgi yönetim aracıdır.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Takvim, ekip üyelerinin etkinlikleri planlayıp yönetmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir iş takvimidir.
Reclaim
reclaim.ai
AI destekli Reclaim uygulaması, görev, toplantı ve alışkanlıkların en uygun zamanını otomatik olarak bulur ve takvim yönetimini optimize eder.
Teamup
teamup.com
Teamup, grupların etkinlikleri planlamasını, görevleri organize etmesini ve kaynakları yönetmesini sağlayan bir çevrimiçi takvim uygulamasıdır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.
Spike
spikenow.com
Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.
Planyway
planyway.com
Planyway, Trello takvimi üzerinde program ve ekip çalışmasını görsel olarak yönetmenizi sağlayan bir zaman yönetimi uygulamasıdır.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI, ekiplerin ve profesyonellerin günlük planlama ve zaman yönetimi için tasarlanmış web tabanlı bir yapay zeka uygulamasıdır.
OneCal
onecal.io
OneCal, Outlook ve Google Takvimlerini senkronize ederek tek bir görünümde yönetim sağlar, randevu bağlantıları sunar ve kurulumu kolaydır.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us, oturumları planlamaya, yürütmeye ve işbirliğini geliştirmeye yönelik merkezi bir platformdur.
Akiflow
akiflow.com
Akiflow, kişisel görev yöneticisi ve takvim uygulamasıdır. Görevlerinizi merkezi bir yerde organize etmenizi ve zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlar.
Morgen
morgen.so
Morgen, takvim ve görev yönetimi platformu olup, zaman planlaması ve entegrasyon özellikleriyle kullanıcıların programlarını yönetmelerine yardımcı olur.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.
Calendar.online
calendar.online
Calendar.online, takımlar ve gruplar için kullanıcıların etkinliklerini oluşturup düzenlemelerini sağlayan, çevrimiçi ve giriş gerektirmeyen bir takvim uygulamasıdır.
Clockwise
getclockwise.com
Saat Yönü, ekiplerin takvimlerini optimize ederek zaman yönetimi yapan, AI destekli bir araçtır. Planlama ve odak blokları oluşturma işlemlerini otomatikleştirir.
AddEvent
addevent.com
AddEvent, etkinlikleri ve takvimleri kolayca paylaşmayı sağlayan bir planlama aracıdır. Kullanıcıların etkinlik yönetimini basit ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlar.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper, B2B satış ekiplerine randevu planlama ve müşteri yönlendirme konularında kolaylık sağlayan bir yazılımdır.
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz, ekiplerin paylaşılan takvimlerini yönetmelerine, etkinlikleri planlamalarına ve iletişimi geliştirmelerine olanak tanıyan bir uygulamadır.
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge, kullanıcıların birden fazla takvimi gerçek zamanlı olarak senkronize ederek etkinliklerini düzenlemelerine yardımcı olan bir takvim yönetim uygulamasıdır.
Retime
retime.so
Retime, toplantıları düzenlemek, gündem oluşturmak, not almak ve görev yaratmak için kullanılan bir verimlilik aracıdır.
TimeTackle
timetackle.com
TimeTackle, takvim ve proje yönetim araçlarıyla zamana otomatik olarak kaydetmenizi ve verimlilik içgörüleri edinmenizi sağlar.
3veta
3veta.com
3veta, uzaktan ekipler için randevu planlama ve video konferans araçları sunan bir platformdur. Kullanıcılar, toplantıları düzenleyip gerçekleştirebilirler.
imeetify
imeetify.com
IMeetify, randevu planlama ve toplantı yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcıların randevuları kolayca yönetmelerini ve iş akışlarını otomatikleştirmelerini sağlar.
Pyas
pyas.io
Pyas, başlangıçlar ve bağımsız geliştiriciler için takvim entegrasyonları API çözümüdür. Google Takvim ve Outlook ile hızlı entegrasyon sağlar.
Planzer
planzer.io
Planzer, günlük yapılacaklarınızı tek bir yerde toplayarak zaman kazanmanızı sağlar. Trello, Notion, Outlook, ve takvim entegrasyonları ile görevlerinizi yönetir.
Bookeo
bookeo.com
Bookeo, salonlar ve profesyoneller için randevu yönetim uygulamasıdır. 7/24 çevrimiçi rezervasyon, ödeme alma ve müşteri randevularını düzenleme imkanı sunar.
Calday
calday.app
Calday, danışmanlar ve küçük işletmeler için randevu planlama aracıdır. Kullanıcılar, randevularını yönetebilir ve otomatik hatırlatmalar gönderebilir.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime, tüm işe alım deneyimini insan merkezli yapay zeka ile geliştirirken, görüşme yönetimi görevlerinin %90'ını otomatikleştirir. Hubspot, Spotify, Priceline ve Lyft gibi şirketlerin küresel yetenek ekiplerinin güvendiği platformumuz, yalnızca görüşme planlamasını otomatikleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda adayların ve görüşmecilerin işe alım yolculuğu boyunca derinlemesine katılımını sağlıyor. Süreçleri kolaylaştırmak ve her görüşmecinin her zaman iyi hazırlıklı olmasını sağlamak için güçlü içgörülere ve yapay zeka odaklı önerilere erişin. Sonuç? Size sürekli olarak en iyi yetenekleri kazandıran olağanüstü aday deneyimleri. Otomatik çok günlük görüşme planlama, SMS ve WhatsApp iletişimi, iş akışı otomasyonu, akıllı görüşmeci seçimi ve güçlü veriler ve karşılaştırma raporları gibi gelişmiş özelliklerle, kurumsal şirketlerin işe alım sürelerini yarıya indirmelerine yardımcı oluyoruz. Goodtime.io'da daha fazla bilgi edinin
Weezly
weezly.com
Weezly, planlamanın verimliliğini görüntülü mesajlaşmanın kişisel dokunuşu ve ekran kaydının çok yönlülüğüyle birleştirerek işletmelerin potansiyel müşterilerle nasıl iletişim kurduğunu yeniden tanımlayan çığır açan bir platformdur. Sosyal yardım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanan Weezly, işletmelerin müşterilerle daha anlamlı ve verimli bir şekilde bağlantı kurmasını sağlar. DEMOYU İZLEYİN: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly Özellikleri: Rezervasyon Sayfası: Uygunluk durumunuzu yansıtan özelleştirilebilir bir rezervasyon sayfasıyla toplantı planlama sürecini basitleştirin. Bu özellik, müşterilerin ileri geri e-postalara ihtiyaç duymadan kolayca randevu almalarına olanak tanıyarak planlama sürecinizi kolaylaştırır. Zaman Aralığı Seçici: Davetlilerinizin kendileri için en uygun toplantı saatini seçmelerine izin vererek onları güçlendirin. Siz uygun zamanları önerirsiniz, onlar da kendilerine en uygun zamanı seçerler, böylece planlamayı verimli ve sorunsuz hale getirirler. Grup Anketi: Grup toplantılarını koordine etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Grup anketi özelliği sayesinde, davetliler herkes için en uygun zamana oy verebilir ve böylece minimum zamanlama çakışması ile maksimum katılım sağlanır. Web Sitesi Widget'ı: Doğrudan sitenize rezervasyon özelliği içeren bir video ekleyerek web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürün. Bu yenilikçi widget, ziyaretçilerin ilgisini çeker ve onlara sizinle bağlantı kurmanın basit bir yolunu sunar. Ekran Kaydı: İletişim kurmanın daha ilgi çekici yollarını arayan işletmeler için ideal bir alternatif olan ekran kaydı özelliğiyle kişiselleştirilmiş video mesajları oluşturun ve gönderin. İster ürün demosu, ister eğitim, ister kişisel mesaj olsun, ekran yayınları dijital iletişiminize kişisel bir dokunuş katar. Ekran Kaydı + Rezervasyon Sayfası: Weezly, ekran kayıtlarını rezervasyon sayfasıyla birleştiren dünyadaki tek platformdur. Bir video kaydedin ve videonuzun yanına yerleştirilmiş bir rezervasyon sayfası aracılığıyla izleyicilere anında bir toplantı planlama şansı sunun. Bu benzersiz çözüm, katılım ve eylem arasındaki boşluğu doldurarak müşteri yolculuğunu geliştirir. Dinamik Videolar: Dinamik videolarla erişiminizi artırın. Tek bir tanıtım mesajı kaydedin, bir web sitesi adresi girin ve Weezly'nin mesajınızı belirli bir web sitesinin kayan görünümüyle birleştiren kişiselleştirilmiş bir video oluşturmasına izin verin. Bu özellik benzersiz bir kişiselleştirme sunarak her iletişimin alıcıya göre benzersiz şekilde uyarlanmasını sağlar. Weezly Kullanmanın Yararları: Artan Verimlilik: Weezly'nin entegre özellikleri zamandan tasarruf sağlar ve planlama ve iletişim süreçlerini düzene sokarak işletmelerin büyümeye ve müşteri hizmetlerine odaklanmasına olanak tanır. Artan Katılım: Kişiselleştirilmiş ekran yayınları, dinamik videolar ve kolay planlama seçenekleriyle Weezly, katılım oranlarını önemli ölçüde artırarak potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürür. Esneklik ve Özelleştirme: İster bireysel toplantılar, grup oturumları planlıyor olun, ister web sitenizin etkileşimini artırmayı hedefliyor olun, Weezly'nin çok yönlü özellikleri özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. Yenilikçi İletişim: Weezly, görüntülü mesajlaşmayı planlama yetenekleriyle birleştirerek, müşterilerle bağlantı kurmanın daha kişisel ve etkili bir yolunu sunarak iş iletişiminde yeni bir standart belirliyor. Weezly'yi benimseyen işletmeler aşağıdakiler gibi dönüştürücü sonuçlar rapor ediyor: Toplantı planlamaya %50'ye kadar daha az zaman harcanıyor. Dinamik ve kişiselleştirilmiş video içeriği kullanıldığında etkileşim oranlarında %70'in üzerinde artış. Kolaylaştırılmış planlama süreci ve gelişmiş iletişim yöntemleri sayesinde dönüşüm oranlarında önemli artış.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight, satış görevlilerine yönelik Gmail ve Outlook için bir eklentidir. 2011 yılında kurulan Gmail ve Outlook için Cirrus Insight satış etkinleştirme platformu, birinci sınıf Salesforce entegrasyonuyla hepsi bir arada satış üretkenliği platformu sunuyor. Anladık. Müşterilerle bağlantı kurmak için gelen kutunuzda çalışırsınız. Bir anlaşmayı tek bir yerde tamamlamak için tüm araçlara ihtiyacınız var. Gelen kutunuzdan potansiyel müşterilerle bağlantı kurun, ısınma kampanyaları oluşturun, toplantılar planlayın ve ekleri takip edin. Salesforce entegrasyonumuz sayesinde artık bilgileri Salesforce'a kaydetmek için gelen kutunuzdan ayrılmanıza gerek yok. Kimse yoğun çalışmayı sevmez. Artık çalışırken Salesforce'u görebilir ve güncelleyebilirsiniz. Hangi e-posta istemcisini kullanırsanız kullanın, e-postaları ve randevuları Salesforce ile otomatik olarak senkronize edebilir, e-posta açılışlarını takip edebilir, takip hatırlatıcıları ayarlayabilir, potansiyel müşteriler, ilgili kişiler ve fırsatlar gibi Salesforce kayıtları oluşturabilir ve güncelleyebilir, satış çağrılarını planlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
QReserve
get.qreserve.com
Ekipmanları, laboratuvarları, toplantı odalarını, olanakları, insanları ve daha fazlasını kolayca yönetirken aynı zamanda çok çeşitli raporlama ve finansal yetenekler sağlayan esnek ve kullanıcı dostu bir planlama platformu. QReserve ile: -Ayrıntılı kaynak erişim kuralları belirleyin -Rezervasyon formları toplayın -Projeleri yönetin -Rezervasyonların giriş/çıkışlarını yapın ve geç veya kullanılmayan rezervasyonları otomatik olarak iptal edin -Mevcut Outlook ve Google takvimleriyle entegrasyon -Kiosk üzerinden canlı rezervasyona izin verin haritalar/kat planları -Belirlenen zaman aralıklarından rezervasyon yapın -Misafirleri rezervasyonlara davet edin ve RSVP talep edin -Fatura ve ödemeleri işleyin -Entegre barkod okuyucu desteğine sahip giriş/çıkış ekipmanı -Erişim etkinlik, gerçek kullanım, kapasite ve kullanım verileri - ve çok daha fazlası!
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