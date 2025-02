Takvim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

Akiflow

akiflow.com

Akiflow, kendinizi her zaman düzenli tutmanıza yardımcı olacak kişisel bir görev yöneticisi + takvim masaüstü uygulamasıdır (win+mac). Temel konularda 10 kat daha hızlı hale geldiğinizde kendinizi düzenli tutmak bir yük olmayacak veya gün boyunca çok fazla zaman gerektirmeyecek. NEDEN AKIFLOW? Akiflow'u üretkenliğin temellerini hızlandırmaya odaklanarak geliştirdik: görevleri yakalamak, işlemek ve her zaman ne üzerinde çalışılacağını bilmek. → Çabayı azaltın Temel konularda 10 kat daha hızlı hale geldiğinizde, kendinizi düzenli tutmak bir yük olmayacak veya gün boyunca çok fazla zaman gerektirmeyecek. → Hataları önleyin Akiflow, verimliliği etkileyen en yaygın hataları önlemek için tasarlanmıştır. Özelliklerimiz bilişsel aşırı yüklenmeden, dikkat dağıtıcı unsurlardan, aşırı planlamadan ve bağlam değişiminden kaçınmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. → İç huzuru Gerçeğin tek kaynağı. Net bir program. Gün boyunca size yol gösterecek bildirimler. Her şey bir kısayol uzakta. Akiflow zihninizi açık ve odaklanmış tutmak için tasarlandı. TEMEL ÖZELLİKLERİMİZ DAHİL → Evrensel görev Gelen Kutusu - Her şeyi, her yerde yakalayın. Görevlerinizi merkezileştirin. → Komut Çubuğu - İşleri saniyeler içinde sıralayın. Klavye kısayollarıyla Öncelik Belirleyin, Planlayın ve Erteleyin. → Tek araç - Artık içerik değiştirmeye gerek yok. Görevler + Takvimler. Gerçeğin tek kaynağı. → Tepsi Bildirimi - Her zaman bir sonraki adımda ne yapacağınızı bilin. Bir bakışta gününüz. ÖZELLİKLERLE DOLDURULMUŞ → Uygunluk durumunu paylaş - Uygunluk durumunuzu paylaşmak için artık e-posta ve takvim sekmeleri arasında ping atmaya gerek yok. Slotlarınızı saniyeler içinde hızla seçin ve paylaşın. → Tekrarlanan görevler - Herhangi bir yinelemeyle görevler oluşturun: her gün, ayın her 1'inde, özel - adını siz koyun. → Öncelik yönetimi - Akiflow'ta gerçek Hedeflerinizi - ilerlemenizi sağlayacak görevleri - belirleyin ve uygulamaya başlayın. → Zaman engelleme - Görevleriniz için takviminizde zamanı kilitleyin. Akiflow, iş arkadaşlarınızın meşgul olduğunuzu bilmesini sağlamak için takviminizde bir etkinlik oluşturacaktır. → Saat Dilimleri - Takviminizdeki her şehrin saat dilimini yerel saatinizle yan yana göstermek için bir kısayola basın. → Akıllı listeler - Çalışmanızı size uygun olacak şekilde organize etmek için özel etiketler. Eklemesi kolay olup, gününüzü görsel olarak net bir şekilde görmenize yardımcı olurlar. → Akıllı bildirimler - İhtiyacınız olan şey, doğru zamanda. Hiçbir toplantıyı kaçırmayın, bir çağrıya hızlıca geçin. Daha da iyisi, tamamen özelleştirilebilir. TÜM UYGULAMALARINIZLA ENTEGRE Gmail, Takvim, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman ve daha fazlası. Siz de istediğiniz entegrasyonları talep edebilirsiniz.