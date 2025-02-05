Takvim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovenya

BeforeSunset AI

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BeforeSunset AI, ekiplere ve meşgul profesyonellere günlük planlama ve zaman yönetimi konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış web tabanlı bir yapay zeka günlük planlayıcıdır. NASIL ÇALIŞIR: BeforeSunset AI planlayıcı ve yapılacaklar yazılımıyla, dünkü başarıları ve tamamlanmamış görevleri gözden geçirerek, takvim ve yapılacaklar listesi aracılığıyla gününüzü planlayabilirsiniz. Her görev için zamanı takip ederek ve her seferinde tek bir göreve odaklanarak gün boyunca programa sadık kalabilirsiniz. Ayrıca her görev için gereken süreyi tahmin ederek çalışmalarınızın planlandığı gibi ilerlemesini sağlayabilir ve ihtiyaç halinde ayarlamalar yapabilirsiniz. Kaydettiğiniz ilerlemeyi gözden geçirmek ve üzerinde düşünmek için günü BeforeSunset AI tarafından sağlanan analizlerle kapatın. ÖZELLİKLER: Bırakın yapay zeka gününüzü sizin için planlasın: BeforeSunset AI, siz endişelenmeden takviminizi ve yapılacaklar listenizi senkronize ederek mükemmel programı oluşturur. Yapay Zeka, yapılacaklar listenizi mükemmel programa göre optimize eder: Yapay Zeka asistanı sizin için alt görevler oluşturur ve yapılacak işlerinizi eyleme dönüştürülebilir görevlere dönüştürür. Rutininiz için en iyi planı yapın: Etkili günlük planlama için kendinize şunu sorun: görev nedir, ne kadar sürecek ve ne kadar zaman var. BeforeSunset tüm adımlarda yardımcı olur. Etiketlere göre hedefler belirleyin: Yapay zeka yardımı aracılığıyla günlük planlamanızı geliştirmek, analizleri kullanarak ilerlemenizi takip etmek ve etkili bir şekilde hedefler belirleyip yapılacak işlerinizi kategorilere ayırmak için etiketleri kullanın. Haftalık Analizler: Haftalık başarılarınıza kuşbakışı bakın ve daha da büyük başarı için plan yapın. Yer İmleri: Favori görevlerinize ve notlarınıza anında kolayca erişin. Yapılacak işleri tek bir çalışma alanında yapın: Takım arkadaşınızın alışveriş listenizi veya özel meselelerinizi bilmeyeceğine söz veriyoruz. Yapılacak işlerinizi sürükleyip bırakarak iş/ekip işlerinizi ayırabilirsiniz. Ekip Akışı ile bağlantıda kalın: İsterseniz ilerlemenizi paylaşabilir ve ekibinizden gerçek zamanlı güncellemeleri görebilirsiniz. Ayrıca takım arkadaşınızın ruh halini, neyi sevip neyi sevmediğini de öğrenebilirsiniz. Takım arkadaşlarınızı tanıyın: Buzları kırmak istiyorsunuz ama nasıl yapılacağını bilmiyor musunuz? Sadece bilgilerini kontrol edin, neyi seviyorlar veya neyi sevmiyorlar? - ve onları daha iyi tanıyın. Doğum günlerinizi asla kaçırmayın ve bize güvenin; ilk konuşmayı garipleştirmeden başlatmanın temellerini bileceksiniz. Konumu belirleyin: Analiz sayfasında iş yerinizin günlük planlamanızı ve performansınızı nasıl etkilediğini görün. Ruh halinizi belirleyin ve bunun hakkında yazın: Takım arkadaşlarınızın ruh hallerini onlara sormadan öğrenin. Gerekirse onları kontrol edin. Her alan için etiketler ayarlayın: Artık her ekip üyesinin ne üzerinde çalıştığını veya en iyi arkadaşınızla aynı alanda çalışıp çalışamayacağınızı öğrenmek için etiketler ayarlayabilirsiniz.