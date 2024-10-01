Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Takvim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Yeni Kaledonya
Takvim yazılımı, kullanıcıların görevleri, toplantıları ve hedefleri basit bir görsel formatta organize etmelerine yardımcı olmak ve tüm işletmenin dahili faaliyetlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Şirket genelinde erişilebilen, düzenlenebilen ve çalışanlarla paylaşılabilen elektronik gündemlerin oluşturulmasına olanak sağlar. Bu yazılım, ekipler için görevleri planlamak, şirket çapındaki etkinlikleri paylaşmak ve ekip üyelerine meslektaşlarının ücretli izinleri, doğum günleri ve daha fazlası hakkında bilgi vermek için kullanılabilir. Takvim yazılımı bağımsız bir ürün olarak satılabilir ancak genellikle daha büyük bir ofis paketinin parçası olarak dahil edilir. Daha büyük bir paketin parçası olduğunda takvim yazılımı, e-posta, dijital kartvizitler ve video konferans araçları gibi diğer standart ofis araçlarıyla bütünleşir. Takvim yazılımı çevrimiçi randevu planlama yazılımından farklıdır. Takvim yazılımı öncelikle dahili paylaşım için toplantıları, görevleri ve etkinlikleri görsel bir formatta düzenlemeye odaklanırken, çevrimiçi randevu planlama araçları, harici kullanıcılar için randevu planlamak, randevular için ödemeleri işlemek ve müşterilerle iletişim kurmak için tasarlanmıştır. Alıcılar, hem takvim hem de çevrimiçi randevu planlama işlevlerini tek bir üründe sunan çözümleri düşünebilir ancak bu araçlar farklı amaçlara hizmet eder.
Yeni Uygulama Gönder
Calendly
calendly.com
Calendly, planlama ile ileri geri gidişi ortadan kaldırarak bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamasına, adayları işe almasına, ilişkiler kurmasına ve işlerini büyütmesine...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
Outlook Calendar
outlook.live.com
Toplantı ve etkinlik zamanlarını planlayıp paylaşın ve otomatik olarak hatırlatıcılar alın. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir ...
Reclaim
reclaim.ai
Görevleriniz, alışkanlıklarınız, toplantılarınız ve molalarınız için en iyi zamanı bulan yoğun ekiplere yönelik yapay zeka destekli planlama uygulaması. Uyarlanabilir, gerçek zamanlı planlamayla çalışma haftasının %40'ına kadar geri kazanın ve haftanız doldukça öncelikleri dinamik bir şekilde savunm...
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Takvim, tüm ekip üyelerini aynı sayfada tutmak için tasarlanmış çevrimiçi bir iş takvimidir. Kısa sürede randevu planlayabilir, etkinlikler düzenleyebilir ve kaynak rezervasyonu yapabilirsiniz. Temel avantajlar ve özellikler şunlardır: 1. Saat dilimleri arasında işbirliği Farklı saat dilimlerin...
Teamup
teamup.com
Teamup, gruplara yönelik kişileri ve kaynakları organize etmek, işleri planlamak, kullanılabilirliği yönetmek ve etkinlikleri paylaşmak için kullanılan çevrimiçi bir takvim uygulamasıdır. Takım oluşturma
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi ya...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların ke...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
Planyway
planyway.com
Takvim veya zaman çizelgesinde programınızı görsel olarak yönetmenin ve ekip çalışmasını planlamanın en iyi yolu. Günlük programdan ekip çalışmasına ve büyük projelere kadar her şeyi Trello için tek bir takvimde yönetin!
Akiflow
akiflow.com
Akiflow, kendinizi her zaman düzenli tutmanıza yardımcı olacak kişisel bir görev yöneticisi + takvim masaüstü uygulamasıdır (win+mac). Temel konularda 10 kat daha hızlı hale geldiğinizde kendinizi düzenli tutmak bir yük olmayacak veya gün boyunca çok fazla zaman gerektirmeyecek. NEDEN AKIFLOW? Akifl...
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI, ekiplere ve meşgul profesyonellere günlük planlama ve zaman yönetimi konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış web tabanlı bir yapay zeka günlük planlayıcıdır. NASIL ÇALIŞIR: BeforeSunset AI planlayıcı ve yapılacaklar yazılımıyla, dünkü başarıları ve tamamlanmamış görevleri gözden g...
OneCal
onecal.io
Takvimlerinizi gerçek zamanlı olarak senkronize edin. Ekibinizin her zaman müsaitlik durumunuzu bilmesi için etkinliklerinizi birden fazla takvim arasında senkronize tutun.
Morgen
morgen.so
Morgen Assist'in özel iş akışlarıyla zamanınızı istediğiniz şekilde otomatikleştirin. Zamanınızın tam kontrolünü sağlamak için onu Morgen'in takvimi ve görev yöneticisi uygulamasıyla eşleştirin.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hal...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise, ekiplerin programlarını günde daha fazla zaman yaratacak şekilde optimize eden, yapay zeka destekli bir zaman yönetimi takvim aracıdır. Esneklik ve odaklanma ile çalışmanın yeni bir yolunu sunar. Saat yönünde, kullanıcılar için tercihlerine ve üretkenlik kalıplarına göre ideal bir gün ta...
AddEvent
addevent.com
Takvim ve etkinlik araçları. - Harika takvime ekleme düğmelerimizi, güzel yerleştirilebilir widget'larımızı, RSVP'yi ve abone araçlarımızı kullanarak etkinliklerinizi ve takvimlerinizi paylaşmayı kolaylaştırın. Web siteleri ve haber bültenleri için Takvim ve etkinlik araçlarına ekleyin. RSVP'li etk...
Calendar.online
calendar.online
Ekipler ve gruplar için birçok işlev içeren çevrimiçi takvim. Calendar.online, ekipler ve gruplar için oturum açmaya gerek kalmadan erişim bağlantıları aracılığıyla kolay erişime sahip ücretsiz bir çevrimiçi takvimdir.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper'ın gelişmiş planlama yazılımı, B2B gelir ekiplerinin dönüşüm oranlarını iki katına çıkarmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve yeni üretkenlik düzeylerine ulaşmasına yardımcı olur.
3veta
3veta.com
3veta, uzak ekipler için eksiksiz bir randevu planlama ve video konferans araçları paketidir. Öne çıkan kullanım örnekleri: → Randevu Planlama (rezervasyon sayfası, paylaşılan ekip takvimi, 2 yönlü takvim senkronizasyonu, Microsoft Exchange, Google Takvim, Apple Takvim ile senkronizasyon; toplantı h...
TimeTackle
timetackle.com
Tackle, zamanı otomatik olarak ve zahmetsizce izlemenize ve takviminizden, proje yönetiminizden ve işbirliği araçlarınızdan üretkenlik öngörüleri toplamanıza yardımcı olur. Google Takviminizle sorunsuz bir şekilde çalışır ve etkinliklerinizi doğrudan takvim arayüzünden takip etmenize yardımcı olur. ...
CalendarWiz
calendarwiz.com
Ekipler ve topluluklar için paylaşılan takvimler. Ekibinizle işbirliği yapın, etkinlikleri ve etkinlikleri paylaşın veya özel programları yönetin. Takvimler, etkinlik panoları ve diğer eklentiler herhangi bir web sitesine hızlı bir şekilde yerleştirilir. Davet ve hatırlatıcılar gönderin ve çifte re...
Pyas
pyas.io
Pyas, start-up'lar ve solo geliştiriciler için takvim entegrasyonları API çözümüdür. Takvim entegrasyon özelliğinizi aylar yerine dakikalar içinde oluşturun. Google Takvim ve Microsoft Outlook ile kolayca entegre olun. Video konferans için Zoom ve Google Meet'i tek bir API kullanarak entegre edin.
Retime
retime.so
Retime, takviminizi yöneterek, gündemler oluşturarak, notlar alarak ve görevleri tek bir yerden oluşturarak toplantılarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olan bir üretkenlik aracıdır. Retime ile toplantılarınızı kolayca planlayıp gündem belirleyebilir, toplantı sırasında not alabilir, toplantı sonrası...
Planzer
planzer.io
Planzer.io, kullanıcıların günlük yapılacak işlerde zaman kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. Kullanıcılar güne Planzer.io ile başlamayı ve günü Planzer.io ile bitirmeyi alışkanlık haline getirebilirler. Çözüm, birden fazla kaynaktan gelen tüm görevleri ve e-postaları tek bir görünümde top...
imeetify
imeetify.com
imeetify.com- Çevrimiçi Randevu Planlama platformu, Zaman Planlayıcı, Zamanlayıcı, Takvim Yönetimi Dinamik ancak kullanımı kolay zamanlayıcımız, günlük görevlerinize odaklanmanıza ve bunları hizalamanıza olanak tanır. Birden fazla e-posta zahmetinden kurtulun ve program geninin işleri sizin için kol...
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge, takvimleri gerçek zamanlı olarak senkronize eder ve birden fazla takvimi olan kişiler için oluşturulmuş planlama sayfaları sağlar
Bookeo
bookeo.com
Bookeo Randevuları kullanarak randevu planlama sürecinizi zahmetsizce kolaylaştırın. Servis sağlayıcılar, profesyoneller, salonlar, spa'lar, terapistler, parti planlayıcıları ve daha fazlası için mükemmeldir. Bookeo ile web ve mobil üzerinden 7/24 rezervasyon ve ödemeleri kabul edin. Gerçek zamanlı ...
GoodTime
goodtime.io
GoodTime, tüm işe alım deneyimini insan merkezli yapay zeka ile geliştirirken, görüşme yönetimi görevlerinin %90'ını otomatikleştirir. Hubspot, Spotify, Priceline ve Lyft gibi şirketlerin küresel yetenek ekiplerinin güvendiği platformumuz, yalnızca görüşme planlamasını otomatikleştirmekle kalmıyor, ...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight, satış görevlilerine yönelik Gmail ve Outlook için bir eklentidir. 2011 yılında kurulan Gmail ve Outlook için Cirrus Insight satış etkinleştirme platformu, birinci sınıf Salesforce entegrasyonuyla hepsi bir arada satış üretkenliği platformu sunuyor. Anladık. Müşterilerle bağlantı kurm...
Calday
calday.app
Calday, danışmanlar, profesyoneller, bireysel hizmet sağlayıcılar ve küçük işletmelere yönelik bir randevu planlama aracıdır. İster terapist, özel öğretmen, danışman veya koç olun, Calday çevrimiçi varlığınızı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Calday uygulaması kullanımı kolay olacak şekilde tasarlan...
Weezly
weezly.com
Weezly, planlamanın verimliliğini görüntülü mesajlaşmanın kişisel dokunuşu ve ekran kaydının çok yönlülüğüyle birleştirerek işletmelerin potansiyel müşterilerle nasıl iletişim kurduğunu yeniden tanımlayan çığır açan bir platformdur. Sosyal yardım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanan Weezly, işlet...
QReserve
get.qreserve.com
Ekipmanları, laboratuvarları, toplantı odalarını, olanakları, insanları ve daha fazlasını kolayca yönetirken aynı zamanda çok çeşitli raporlama ve finansal yetenekler sağlayan esnek ve kullanıcı dostu bir planlama platformu. QReserve ile: -Ayrıntılı kaynak erişim kuralları belirleyin -Rezervasyon fo...