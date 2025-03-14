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Takvim ve Planlama Hizmetleri
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Takvim ve Planlama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar

Takvim ve Planlama Hizmetleri, bireylerin ve kuruluşların zamanlarını, randevularını ve etkinliklerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış dijital araçlardır. Bu hizmetler genellikle etkinlik oluşturma ve düzenleme, hatırlatıcı ayarlama ve programları başkalarıyla paylaşma gibi özellikler sunar. Kullanıcılar önemli tarihleri, toplantıları ve son teslim tarihlerini girebilir ve hizmet, bireylerin doğru yolda kalmasını sağlamak için sıklıkla bildirimler ve uyarılar sağlar. Ek olarak, bazı platformlar, kullanıcıların meslektaşlarıyla toplantılar planlamalarına veya arkadaşlarıyla etkinlikleri koordine etmelerine olanak tanıyan işbirliğine dayalı özellikler içerebilir.

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Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Google Takvim, etkinlikleri düzenleme, hatırlatıcı ayarlama ve zaman yönetimi sağlayan kullanıcı dostu bir takvim uygulamasıdır.

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

Zaman çizelgesi, kullanıcıların etkinliklerini paylaşmasını ve takvimlerini yönetmesini sağlayan bir takvim uygulamasıdır.

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

Proton Calendar, kullanıcıların güvenli bir şekilde etkinliklerini yönetmesine yardımcı olan, şifreleme ile korunan ve açık kaynaklı bir takvim uygulamasıdır.

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

iCloud Takvimi, kullanıcıların etkinlikleri oluşturup yönetmesine, hatırlatıcı ayarlamasına ve diğerleriyle paylaşmasına olanak tanır.

Notion Calendar

Notion Calendar

notion.so

Notion Takvim, toplantıları planlamanızı ve zamanınızı yönetmenizi sağlar. Google Takvim ile entegrasyon ve çeşitli özellikler sunar.

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Outlook Takvim Business, toplantı, etkinlik zamanlaması ve hatırlatmalar için entegre bir takvim yönetim aracıdır. E-posta ile uyumlu çalışır.

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Outlook Takvimi, randevu ve etkinlikleri zamanlama, paylaşma ve hatırlatmalar alma imkanı sunan bir kişisel bilgi yönetim aracıdır.

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Zoho Takvim, ekip üyelerinin etkinlikleri planlayıp yönetmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir iş takvimidir.

Nook Calendar

Nook Calendar

nookcalendar.com

Nook Takvim, kullanıcıların etkinlikleri, randevuları ve görevleri düzenlemesine yardımcı olan bir dijital takvim uygulamasıdır.

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

Yandex Takvimi, kullanıcıların günlük görevlerini planlamalarına, etkinlik oluşturup paylaşmalarına ve hatırlatıcılar ayarlamalarına yardımcı olan bir uygulamadır.

Amie

Amie

amie.so

Amie, yapılacaklar ve takviminizi bir araya getiren, zaman planlama ve organizasyonu kolaylaştıran bir uygulamadır.

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

Yahoo! Takvim, etkinlikleri düzenlemek, hatırlatıcılar ayarlamak ve takvimleri paylaşmak için kullanıcı dostu bir dijital takvim uygulamasıdır.

Calendar

Calendar

calendar.com

Takvim uygulaması, toplantıları planlama, etkinlikleri görüntüleme ve takvimleri paylaşma gibi işlevler sunarak zaman yönetimini kolaylaştırır.

FlowSavvy

FlowSavvy

flowsavvy.app

Flowsavvy, kullanıcıların görevlerini tercih ettikleri zaman dilimlerine göre planlamalarına yardımcı olan bir görev yönetimi uygulamasıdır.

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

Naver Takvim, etkinlikleri ve randevuları düzenlemeyi sağlayan, kullanıcı dostu bir dijital takvim uygulamasıdır. Senkronizasyon ve hatırlatıcılar gibi özellikler sunar.

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Rise Takvim, kullanıcıların etkinliklerini planlamasına, zamanını yönetmesine ve işbirliği yapmasına yardımcı olan kapsamlı bir takvim uygulamasıdır.

HEY Calendar

HEY Calendar

hey.com

HEY Takvim, olayları gün ve haftalara göre düzenleyen, kişisel alışkanlıklarınızı takip etmenize yardımcı olan, gelişmiş bir takvim uygulamasıdır.

Calenday

Calenday

calenday.co

Calenday, etkinliklerinizi düzenlemek, hatırlatıcılar ayarlamak ve takvimlerinizi yönetmek için tasarlanmış bir takvim yönetimi uygulamasıdır.

Yahoo Calendar

Yahoo Calendar

calendar.yahoo.com

Yahoo Takvimi, kullanıcıların etkinliklerini düzenlemelerine, hatırlatıcılar ayarlamalarına ve programlarını paylaşmalarına olanak tanıyan bir takvim uygulamasıdır.

Kalender

Kalender

termine.schule

Kalender uygulaması, okullar için takvimler sunar. Yönetim, takvimleri düzenleyebilir; öğretmenler, öğrenciler ve veliler çevrimiçi erişebilir.

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

Koalendar, toplantı ve randevu planlamasını kolaylaştıran kullanıcı dostu bir yazılımdır. Tek bir platformda tüm randevuları yönetmeyi sağlar.

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Calendar.online, takımlar ve gruplar için kullanıcıların etkinliklerini oluşturup düzenlemelerini sağlayan, çevrimiçi ve giriş gerektirmeyen bir takvim uygulamasıdır.

CalendarWiz

CalendarWiz

calendarwiz.com

CalendarWiz, ekiplerin paylaşılan takvimlerini yönetmelerine, etkinlikleri planlamalarına ve iletişimi geliştirmelerine olanak tanıyan bir uygulamadır.

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