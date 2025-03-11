Takvim ve Planlama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar

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Takvim ve Planlama Hizmetleri, bireylerin ve kuruluşların zamanlarını, randevularını ve etkinliklerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış dijital araçlardır. Bu hizmetler genellikle etkinlik oluşturma ve düzenleme, hatırlatıcı ayarlama ve programları başkalarıyla paylaşma gibi özellikler sunar. Kullanıcılar önemli tarihleri, toplantıları ve son teslim tarihlerini girebilir ve hizmet, bireylerin doğru yolda kalmasını sağlamak için sıklıkla bildirimler ve uyarılar sağlar. Ek olarak, bazı platformlar, kullanıcıların meslektaşlarıyla toplantılar planlamalarına veya arkadaşlarıyla etkinlikleri koordine etmelerine olanak tanıyan işbirliğine dayalı özellikler içerebilir.
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Google Calendar
workspace.google.com
Google Takvim, etkinlikleri düzenleme, hatırlatıcı ayarlama ve zaman yönetimi sağlayan kullanıcı dostu bir takvim uygulamasıdır.
TimeTree
timetreeapp.com
Zaman çizelgesi, kullanıcıların etkinliklerini paylaşmasını ve takvimlerini yönetmesini sağlayan bir takvim uygulamasıdır.
Proton Calendar
proton.me
Proton Calendar, kullanıcıların güvenli bir şekilde etkinliklerini yönetmesine yardımcı olan, şifreleme ile korunan ve açık kaynaklı bir takvim uygulamasıdır.
iCloud Calendar
icloud.com
iCloud Takvimi, kullanıcıların etkinlikleri oluşturup yönetmesine, hatırlatıcı ayarlamasına ve diğerleriyle paylaşmasına olanak tanır.
Notion Calendar
notion.so
Notion Takvim, toplantıları planlamanızı ve zamanınızı yönetmenizi sağlar. Google Takvim ile entegrasyon ve çeşitli özellikler sunar.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Outlook Takvim Business, toplantı, etkinlik zamanlaması ve hatırlatmalar için entegre bir takvim yönetim aracıdır. E-posta ile uyumlu çalışır.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Outlook Takvimi, randevu ve etkinlikleri zamanlama, paylaşma ve hatırlatmalar alma imkanı sunan bir kişisel bilgi yönetim aracıdır.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Takvim, ekip üyelerinin etkinlikleri planlayıp yönetmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir iş takvimidir.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Takvim, kullanıcıların etkinlikleri, randevuları ve görevleri düzenlemesine yardımcı olan bir dijital takvim uygulamasıdır.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex Takvimi, kullanıcıların günlük görevlerini planlamalarına, etkinlik oluşturup paylaşmalarına ve hatırlatıcılar ayarlamalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Amie
amie.so
Amie, yapılacaklar ve takviminizi bir araya getiren, zaman planlama ve organizasyonu kolaylaştıran bir uygulamadır.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Yahoo! Takvim, etkinlikleri düzenlemek, hatırlatıcılar ayarlamak ve takvimleri paylaşmak için kullanıcı dostu bir dijital takvim uygulamasıdır.
Calendar
calendar.com
Takvim uygulaması, toplantıları planlama, etkinlikleri görüntüleme ve takvimleri paylaşma gibi işlevler sunarak zaman yönetimini kolaylaştırır.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Flowsavvy, kullanıcıların görevlerini tercih ettikleri zaman dilimlerine göre planlamalarına yardımcı olan bir görev yönetimi uygulamasıdır.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Naver Takvim, etkinlikleri ve randevuları düzenlemeyi sağlayan, kullanıcı dostu bir dijital takvim uygulamasıdır. Senkronizasyon ve hatırlatıcılar gibi özellikler sunar.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise Takvim, kullanıcıların etkinliklerini planlamasına, zamanını yönetmesine ve işbirliği yapmasına yardımcı olan kapsamlı bir takvim uygulamasıdır.
HEY Calendar
hey.com
HEY Takvim, olayları gün ve haftalara göre düzenleyen, kişisel alışkanlıklarınızı takip etmenize yardımcı olan, gelişmiş bir takvim uygulamasıdır.
Calenday
calenday.co
Calenday, etkinliklerinizi düzenlemek, hatırlatıcılar ayarlamak ve takvimlerinizi yönetmek için tasarlanmış bir takvim yönetimi uygulamasıdır.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Takvimi, kullanıcıların etkinliklerini düzenlemelerine, hatırlatıcılar ayarlamalarına ve programlarını paylaşmalarına olanak tanıyan bir takvim uygulamasıdır.
Kalender
termine.schule
Kalender uygulaması, okullar için takvimler sunar. Yönetim, takvimleri düzenleyebilir; öğretmenler, öğrenciler ve veliler çevrimiçi erişebilir.
Koalendar
koalendar.com
Koalendar, toplantı ve randevu planlamasını kolaylaştıran kullanıcı dostu bir yazılımdır. Tek bir platformda tüm randevuları yönetmeyi sağlar.
Calendar.online
calendar.online
Calendar.online, takımlar ve gruplar için kullanıcıların etkinliklerini oluşturup düzenlemelerini sağlayan, çevrimiçi ve giriş gerektirmeyen bir takvim uygulamasıdır.
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz, ekiplerin paylaşılan takvimlerini yönetmelerine, etkinlikleri planlamalarına ve iletişimi geliştirmelerine olanak tanıyan bir uygulamadır.
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