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Takvim ve Planlama Hizmetleri, bireylerin ve kuruluşların zamanlarını, randevularını ve etkinliklerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış dijital araçlardır. Bu hizmetler genellikle etkinlik oluşturma ve düzenleme, hatırlatıcı ayarlama ve programları başkalarıyla paylaşma gibi özellikler sunar. Kullanıcılar önemli tarihleri, toplantıları ve son teslim tarihlerini girebilir ve hizmet, bireylerin doğru yolda kalmasını sağlamak için sıklıkla bildirimler ve uyarılar sağlar. Ek olarak, bazı platformlar, kullanıcıların meslektaşlarıyla toplantılar planlamalarına veya arkadaşlarıyla etkinlikleri koordine etmelerine olanak tanıyan işbirliğine dayalı özellikler içerebilir.
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네이버 캘린더
calendar.naver.com
Naver Takvim, etkinlikleri ve randevuları düzenlemeyi sağlayan, kullanıcı dostu bir dijital takvim uygulamasıdır. Senkronizasyon ve hatırlatıcılar gibi özellikler sunar.
HEY Calendar
hey.com
Gününü yap. Tamamen yeni hey takvim sizin tarafınıza zaman ayırıyor. Haftalarca, aydan değil İnsanlar aylarca değil, günler ve haftalar içinde düşünüyorlar. Yarın ne var? Bu hafta sonra mı? Gelecek hafta? Hey takvim, kağıt takvimlerin nasıl tasarlandığını değil, nasıl düşündüğünüz üzerine inşa edilmiştir. Alışkanlıklar ve vurgular Bir alışkanlık kurun, ona bağlı kalın. Önemli olayları daire içine alırlar, böylece öne çıkın. Günlerinizi anılar veya anlarla doldurun - sadece olaylar değil. "Bu hafta bir ara" gerçek hayatı taklit ediyor Yağ değişimi almanız mı gerekiyor? ATM'den biraz para mı alıyorsunuz? Bir teşekkür notu yazın mı? Belki bu hafta veya bir sonraki, ne zaman bir şansınız olacağından tam olarak emin değil misiniz? Hey, “belki” nin gerçek bir şey olduğunu bilir. Ve çok daha fazlası Hey takvim, ortak-ve çok yaygın olmayan-birçok orijinal bükülme ile tam özellikli bir takvimdir. Yakında tüm takvimlerin neden böyle çalışmadığını merak edeceksiniz. - Beklenen olaylar için geri sayımlar ayarlayın - Günlere bağlam eklemek için gün etiketlerini kullanın -Renk kodlu alt kaldarlar ayarlayın - Esnek hatırlatıcılar, böylece kaçırmazsınız
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz, ekiplerin paylaşılan takvimlerini yönetmelerine, etkinlikleri planlamalarına ve iletişimi geliştirmelerine olanak tanıyan bir uygulamadır.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Takvimi, kullanıcıların etkinliklerini düzenlemelerine, hatırlatıcılar ayarlamalarına ve programlarını paylaşmalarına olanak tanıyan bir takvim uygulamasıdır.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Flowsavvy, kullanıcıların görevlerini tercih ettikleri zaman dilimlerine göre planlamalarına yardımcı olan bir görev yönetimi uygulamasıdır.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise Takvim, kullanıcıların etkinliklerini planlamasına, zamanını yönetmesine ve işbirliği yapmasına yardımcı olan kapsamlı bir takvim uygulamasıdır.
Notion Calendar
notion.so
Notion Takvim, toplantıları planlamanızı ve zamanınızı yönetmenizi sağlar. Google Takvim ile entegrasyon ve çeşitli özellikler sunar.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex Takvimi, kullanıcıların günlük görevlerini planlamalarına, etkinlik oluşturup paylaşmalarına ve hatırlatıcılar ayarlamalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Takvim, ekip üyelerinin etkinlikleri planlayıp yönetmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir iş takvimidir.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Yahoo! Takvim, etkinlikleri düzenlemek, hatırlatıcılar ayarlamak ve takvimleri paylaşmak için kullanıcı dostu bir dijital takvim uygulamasıdır.
Proton Calendar
proton.me
Proton Calendar, kullanıcıların güvenli bir şekilde etkinliklerini yönetmesine yardımcı olan, şifreleme ile korunan ve açık kaynaklı bir takvim uygulamasıdır.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Takvim, kullanıcıların etkinlikleri, randevuları ve görevleri düzenlemesine yardımcı olan bir dijital takvim uygulamasıdır.
Google Calendar
workspace.google.com
Google Takvim, etkinlikleri düzenleme, hatırlatıcı ayarlama ve zaman yönetimi sağlayan kullanıcı dostu bir takvim uygulamasıdır.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Outlook Takvim Business, toplantı, etkinlik zamanlaması ve hatırlatmalar için entegre bir takvim yönetim aracıdır. E-posta ile uyumlu çalışır.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Outlook Takvimi, randevu ve etkinlikleri zamanlama, paylaşma ve hatırlatmalar alma imkanı sunan bir kişisel bilgi yönetim aracıdır.
Koalendar
koalendar.com
Koalendar, toplantı ve randevu planlamasını kolaylaştıran kullanıcı dostu bir yazılımdır. Tek bir platformda tüm randevuları yönetmeyi sağlar.
Kalender
termine.schule
Okullar için takvimler düzenliyoruz. - Okul yönetimi olarak takvimleri tarayıcıda, Outlook'ta, Thunderbird'de veya Android ve iOS'ta düzenleyebilirsiniz. - Tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler takvimi çevrimiçi olarak veya Outlook, Thunderbird ile veya Android 1 ve iOS aboneliğiyle görüntüleyebilir. - Genel bir bakış için yıllık takvimi görüntüleyebilir ve doğrudan tarayıcıdan yazdırabilirsiniz. - Takvimlerinizi okulunuzun ana sayfasına özelleştirilmiş bir tasarıma yerleştirebilirsiniz. homepage.schule'yi öneriyoruz
iCloud Calendar
icloud.com
iCloud Takvimi, kullanıcıların etkinlikleri oluşturup yönetmesine, hatırlatıcı ayarlamasına ve diğerleriyle paylaşmasına olanak tanır.
Calenday
calenday.co
Calenday, etkinliklerinizi düzenlemek, hatırlatıcılar ayarlamak ve takvimlerinizi yönetmek için tasarlanmış bir takvim yönetimi uygulamasıdır.
Calendar.online
calendar.online
Calendar.online, takımlar ve gruplar için kullanıcıların etkinliklerini oluşturup düzenlemelerini sağlayan, çevrimiçi ve giriş gerektirmeyen bir takvim uygulamasıdır.
Calendar
calendar.com
Takvim uygulaması, toplantıları planlama, etkinlikleri görüntüleme ve takvimleri paylaşma gibi işlevler sunarak zaman yönetimini kolaylaştırır.
Amie
amie.so
Neşeli üretkenlik uygulaması. Yapılacak işlerinizi ve takviminizi birleştiriyoruz. Şaşırtıcı derecede açık bir şekilde. Yapılacaklar, etkinlikler ve kişiler için zaman planlayın. - Takviminizi yapılacaklar listesi olarak kullanın - Düzenlemek için takviminizi renklendirin - Birisinin müsait olup olmadığını anında öğrenin - Ne zaman dinlediğinizi takip edin - Konukların sevdiği planlama bağlantılarını gönderin - Ekibinizin ne yaptığını her zaman bilin
TimeTree
timetreeapp.com
Zaman çizelgesi, kullanıcıların etkinliklerini paylaşmasını ve takvimlerini yönetmesini sağlayan bir takvim uygulamasıdır.
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