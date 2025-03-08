Takvim ve Planlama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

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Takvim ve Planlama Hizmetleri, bireylerin ve kuruluşların zamanlarını, randevularını ve etkinliklerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış dijital araçlardır. Bu hizmetler genellikle etkinlik oluşturma ve düzenleme, hatırlatıcı ayarlama ve programları başkalarıyla paylaşma gibi özellikler sunar. Kullanıcılar önemli tarihleri, toplantıları ve son teslim tarihlerini girebilir ve hizmet, bireylerin doğru yolda kalmasını sağlamak için sıklıkla bildirimler ve uyarılar sağlar. Ek olarak, bazı platformlar, kullanıcıların meslektaşlarıyla toplantılar planlamalarına veya arkadaşlarıyla etkinlikleri koordine etmelerine olanak tanıyan işbirliğine dayalı özellikler içerebilir.
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Google Calendar
workspace.google.com
Google Takvim, etkinlikleri düzenleme, hatırlatıcı ayarlama ve zaman yönetimi sağlayan kullanıcı dostu bir takvim uygulamasıdır.
Notion Calendar
notion.so
Notion Takvim, toplantıları planlamanızı ve zamanınızı yönetmenizi sağlar. Google Takvim ile entegrasyon ve çeşitli özellikler sunar.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar, programları üzerinde kontrol ve esneklik isteyen bireylere ve ekiplere yönelik bir takvim uygulamasıdır.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Takvim, düzenli etkinliklerden önemli toplantılara kadar günlük görevlerinizi planlamanıza yönelik bir hizmettir.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Takvim, ekip üyelerinin etkinlikleri planlayıp yönetmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir iş takvimidir.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Outlook Takvimi, randevu ve etkinlikleri zamanlama, paylaşma ve hatırlatmalar alma imkanı sunan bir kişisel bilgi yönetim aracıdır.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
NAVER Takvim Uygulaması ile gününüzü planlarken eğlenin - Takviminizi ve Karanlık modunuzu görüntülemek için çeşitli tasarımlar - Kişiselleştirebileceğiniz 700 ücretsiz çıkartma - Hava durumu bilgileri ve günün Akıllı Brifingi
HEY Calendar
hey.com
Gününü yap. Tamamen yeni hey takvim sizin tarafınıza zaman ayırıyor. Haftalarca, aydan değil İnsanlar aylarca değil, günler ve haftalar içinde düşünüyorlar. Yarın ne var? Bu hafta sonra mı? Gelecek hafta? Hey takvim, kağıt takvimlerin nasıl tasarlandığını değil, nasıl düşündüğünüz üzerine inşa edilmiştir. Alışkanlıklar ve vurgular Bir alışkanlık kurun, ona bağlı kalın. Önemli olayları daire içine alırlar, böylece öne çıkın. Günlerinizi anılar veya anlarla doldurun - sadece olaylar değil. "Bu hafta bir ara" gerçek hayatı taklit ediyor Yağ değişimi almanız mı gerekiyor? ATM'den biraz para mı alıyorsunuz? Bir teşekkür notu yazın mı? Belki bu hafta veya bir sonraki, ne zaman bir şansınız olacağından tam olarak emin değil misiniz? Hey, “belki” nin gerçek bir şey olduğunu bilir. Ve çok daha fazlası Hey takvim, ortak-ve çok yaygın olmayan-birçok orijinal bükülme ile tam özellikli bir takvimdir. Yakında tüm takvimlerin neden böyle çalışmadığını merak edeceksiniz. - Beklenen olaylar için geri sayımlar ayarlayın - Günlere bağlam eklemek için gün etiketlerini kullanın -Renk kodlu alt kaldarlar ayarlayın - Esnek hatırlatıcılar, böylece kaçırmazsınız
CalendarWiz
calendarwiz.com
Ekipler ve topluluklar için paylaşılan takvimler. Ekibinizle işbirliği yapın, etkinlikleri ve etkinlikleri paylaşın veya özel programları yönetin. Takvimler, etkinlik panoları ve diğer eklentiler herhangi bir web sitesine hızlı bir şekilde yerleştirilir. Davet ve hatırlatıcılar gönderin ve çifte rezervasyonları önleyin.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Takvim, Yahoo!'nun Web tabanlı bir takvim hizmetidir. Yayınlanan Yahoo takvim programlama arayüzlerini kullanan sitelerden gönderilen takvim yayınlarını ve etkinlikleri okuyabilir.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Kolay modda zaman engelleme. Bir Yapılacaklar listesinden daha fazlası. Bir takvimden daha fazlası. Gününüzü sizin için zaman bloke eden akıllı takvim.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise, önemli olana zaman ayırmaya yardımcı olan yeni nesil bir takvimdir.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Yahoo! Takvim kesin ücretsiz takvim uygulamasıdır. Planlarınızı renk kodlamak kolaydır, böylece önemli planları kaçırmazsınız. Meşgul olduğunuzda, programınızı uygun damga işlevini kullanarak kolayca kaydedebilirsiniz.
Proton Calendar
proton.me
Proton Calendar, kullanıcıların güvenli bir şekilde etkinliklerini yönetmesine yardımcı olan, şifreleme ile korunan ve açık kaynaklı bir takvim uygulamasıdır.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Outlook Takvim Business, toplantı, etkinlik zamanlaması ve hatırlatmalar için entegre bir takvim yönetim aracıdır. E-posta ile uyumlu çalışır.
Koalendar
koalendar.com
Toplantı planlamasının ileri geri gidişini ortadan kaldırın. Randevularınızı daha hızlı planlayın ve ileri geri e-postaları unutun. Takviminiz dolu kalır ve üretken kalırsınız.
Kalender
termine.schule
Okullar için takvimler düzenliyoruz. - Okul yönetimi olarak takvimleri tarayıcıda, Outlook'ta, Thunderbird'de veya Android ve iOS'ta düzenleyebilirsiniz. - Tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler takvimi çevrimiçi olarak veya Outlook, Thunderbird ile veya Android 1 ve iOS aboneliğiyle görüntüleyebilir. - Genel bir bakış için yıllık takvimi görüntüleyebilir ve doğrudan tarayıcıdan yazdırabilirsiniz. - Takvimlerinizi okulunuzun ana sayfasına özelleştirilmiş bir tasarıma yerleştirebilirsiniz. homepage.schule'yi öneriyoruz
iCloud Calendar
icloud.com
iCloud Takvimi, kullanıcıların etkinlikleri oluşturup yönetmesine, hatırlatıcı ayarlamasına ve diğerleriyle paylaşmasına olanak tanır.
Calenday
calenday.co
Gerçek zamanlı takvim düzenleme, öneriler, oylama, bağlantı paylaşımı ve harici takvim entegrasyonu ile planlarınızı şekillendirin.
Calendar.online
calendar.online
Ekipler ve gruplar için birçok işlev içeren çevrimiçi takvim. Calendar.online, ekipler ve gruplar için oturum açmaya gerek kalmadan erişim bağlantıları aracılığıyla kolay erişime sahip ücretsiz bir çevrimiçi takvimdir.
Calendar
calendar.com
Takvim, toplantılarınızın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşebileceğine dair akıllı öneriler sunmak için makine öğreniminin gücünden yararlanır.
Amie
amie.so
Neşeli üretkenlik uygulaması. Yapılacak işlerinizi ve takviminizi birleştiriyoruz. Şaşırtıcı derecede açık bir şekilde. Yapılacaklar, etkinlikler ve kişiler için zaman planlayın. - Takviminizi yapılacaklar listesi olarak kullanın - Düzenlemek için takviminizi renklendirin - Birisinin müsait olup olmadığını anında öğrenin - Ne zaman dinlediğinizi takip edin - Konukların sevdiği planlama bağlantılarını gönderin - Ekibinizin ne yaptığını her zaman bilin
TimeTree
timetreeapp.com
Zaman çizelgesi, kullanıcıların etkinliklerini paylaşmasını ve takvimlerini yönetmesini sağlayan bir takvim uygulamasıdır.
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