Takvim ve Planlama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

HEY Calendar

hey.com

Gününü yap. Tamamen yeni hey takvim sizin tarafınıza zaman ayırıyor. Haftalarca, aydan değil İnsanlar aylarca değil, günler ve haftalar içinde düşünüyorlar. Yarın ne var? Bu hafta sonra mı? Gelecek hafta? Hey takvim, kağıt takvimlerin nasıl tasarlandığını değil, nasıl düşündüğünüz üzerine inşa edilmiştir. Alışkanlıklar ve vurgular Bir alışkanlık kurun, ona bağlı kalın. Önemli olayları daire içine alırlar, böylece öne çıkın. Günlerinizi anılar veya anlarla doldurun - sadece olaylar değil. "Bu hafta bir ara" gerçek hayatı taklit ediyor Yağ değişimi almanız mı gerekiyor? ATM'den biraz para mı alıyorsunuz? Bir teşekkür notu yazın mı? Belki bu hafta veya bir sonraki, ne zaman bir şansınız olacağından tam olarak emin değil misiniz? Hey, “belki” nin gerçek bir şey olduğunu bilir. Ve çok daha fazlası Hey takvim, ortak-ve çok yaygın olmayan-birçok orijinal bükülme ile tam özellikli bir takvimdir. Yakında tüm takvimlerin neden böyle çalışmadığını merak edeceksiniz. - Beklenen olaylar için geri sayımlar ayarlayın - Günlere bağlam eklemek için gün etiketlerini kullanın -Renk kodlu alt kaldarlar ayarlayın - Esnek hatırlatıcılar, böylece kaçırmazsınız