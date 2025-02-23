Takvim ve Planlama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Tacikistan

Google Calendar

workspace.google.com

Google Takvimi, Google tarafından geliştirilen bir zaman yönetimi ve zamanlama takvimi hizmetidir. 13 Nisan 2006'da ve genel olarak Temmuz 2009'da, Web'de ve Android ve iOS platformları için mobil uygulamalar olarak piyasaya sürüldü. Google takvimi, kullanıcıların etkinlikler oluşturmasına ve düzenlemelerine olanak tanır. Hatırlatıcılar, tür ve zaman için mevcut seçeneklerle etkinlikler için etkinleştirilebilir. Etkinlik konumları da eklenebilir ve diğer kullanıcılar etkinliklere davet edilebilir. Kullanıcılar, uygulamanın Google kişilerinden doğum tarihlerini geri aldığı ve doğum günü kartlarını yıllık bazda görüntüler ve özel günleri gösteren ülkeye özgü bir takvim olan tatil günleri de dahil olmak üzere doğum günleri de dahil olmak üzere özel takvimlerin görünürlüğünü etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Zamanla Google, bir kullanıcının Gmail mesajlarından olay bilgilerinin Google takvimine otomatik olarak eklendiği "Gmail'den Etkinlikler" de dahil olmak üzere makine öğreniminden yararlanan işlevsellik ekledi; Kullanıcıların yeni bilgilerle otomatik olarak güncellenebilecek yapılacaklar etkinlikleri ekledikleri "hatırlatıcılar"; "Akıllı Öneriler", uygulamanın etkinlik oluştururken başlıklar, kişiler ve konumlar önerdiği; ve kullanıcıların belirli bir kişisel hedefe bilgi girdiği "hedefler" ve uygulamanın etkinliği otomatik olarak optimal zamanlarda planladığı. Google Calendar'ın mobil uygulamaları kutupsal incelemeler aldı. Android ve iOS uygulamalarının 2015 incelemeleri tasarımı hem övdü hem de eleştirdi. Bazı eleştirmenler tasarımı "daha temiz", "cesur" olduğu ve "renkli grafiklerden" yararlandığı için överken, diğer hakemler grafiklerin çok fazla yer kapladığını iddia ettiler. Akıllı öneriler özelliği de beğenildi ve sevilmedi, uygulamada değişen başarı seviyeleri aslında olay oluşturma üzerine ilgili bilgileri önermeyi yönetti. Bununla birlikte, Google Takvimi ve Gmail arasındaki entegrasyon övüldü, eleştirmenler "ilgili tüm ayrıntıların orada" olduğunu yazdı.