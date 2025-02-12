Takvim ve Planlama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Güney Sudan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Takvim ve Planlama Hizmetleri, bireylerin ve kuruluşların zamanlarını, randevularını ve etkinliklerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış dijital araçlardır. Bu hizmetler genellikle etkinlik oluşturma ve düzenleme, hatırlatıcı ayarlama ve programları başkalarıyla paylaşma gibi özellikler sunar. Kullanıcılar önemli tarihleri, toplantıları ve son teslim tarihlerini girebilir ve hizmet, bireylerin doğru yolda kalmasını sağlamak için sıklıkla bildirimler ve uyarılar sağlar. Ek olarak, bazı platformlar, kullanıcıların meslektaşlarıyla toplantılar planlamalarına veya arkadaşlarıyla etkinlikleri koordine etmelerine olanak tanıyan işbirliğine dayalı özellikler içerebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Google Calendar
workspace.google.com
Google Takvim, Google tarafından geliştirilen bir zaman yönetimi ve planlama takvim hizmetidir. 13 Nisan 2006'da beta sürümüyle ve Temmuz 2009'da genel sürümüyle web üzerinde ve Android ve iOS platformları için mobil uygulamalar olarak kullanıma sunuldu. Google Takvim, kullanıcıların etkinlik oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanır. Tür ve zamana yönelik seçeneklerle etkinlikler için hatırlatıcılar etkinleştirilebilir. Etkinlik konumları da eklenebilir ve etkinliklere diğer kullanıcılar davet edilebilir. Kullanıcılar, uygulamanın Google kişilerinden doğum tarihlerini aldığı ve yıllık olarak doğum günü kartlarını görüntülediği Doğum Günleri ve özel günlerin tarihlerini görüntüleyen ülkeye özgü bir takvim olan Tatiller dahil olmak üzere özel takvimlerin görünürlüğünü etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Zamanla Google, bir kullanıcının Gmail iletilerindeki etkinlik bilgilerinin otomatik olarak Google Takvim'e eklendiği "Gmail'den Etkinlikler" de dahil olmak üzere, makine öğreniminden yararlanan işlevler ekledi; Kullanıcıların yeni bilgilerle otomatik olarak güncellenebilecek yapılacak iş etkinlikleri eklediği "Hatırlatıcılar"; Uygulamanın etkinlikler oluştururken başlıkları, kişileri ve konumları önerdiği "Akıllı Öneriler"; ve kullanıcıların belirli bir kişisel hedefe ilişkin bilgileri girdiği ve uygulamanın etkinliği en uygun zamanlara otomatik olarak planladığı "Hedefler". Google Takvim'in mobil uygulamaları kutuplaşmış incelemelere maruz kaldı. Android ve iOS uygulamalarına ilişkin 2015 incelemeleri tasarımı hem övdü hem de eleştirdi. Bazı eleştirmenler tasarımı "daha temiz", "cesur" olduğu ve "renkli grafiklerden" yararlandığı için överken, diğer eleştirmenler grafiklerin çok fazla yer kapladığını ileri sürdü. Akıllı Öneriler özelliği de hem beğenildi hem de beğenilmedi; uygulamada değişen başarı düzeyleri, aslında etkinlik oluşturulduktan sonra ilgili bilgileri önermeyi başardı. Ancak Google Takvim ile Gmail arasındaki entegrasyon, eleştirmenlerin "ilgili tüm ayrıntıların orada olduğunu" yazmasıyla övgüyle karşılandı.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
NAVER Takvim Uygulaması ile gününüzü planlarken eğlenin - Takviminizi ve Karanlık modunuzu görüntülemek için çeşitli tasarımlar - Kişiselleştirebileceğiniz 700 ücretsiz çıkartma - Hava durumu bilgileri ve günün Akıllı Brifingi
HEY Calendar
hey.com
Gününüzü güzelleştirin. Yepyeni HEY Takvimi zamanı sizin yararınıza kullanıyor. Aydan aya değil, haftadan haftaya İnsanlar aylarca değil, günler ve haftalar içinde düşünürler. Yarın ne var? Bu haftanın ilerleyen saatlerinde mi? Gelecek hafta mı? HEY Takvimi, kağıt takvimlerin nasıl tasarlandığına değil, sizin nasıl düşündüğünüze göre oluşturulmuştur. Alışkanlıklar ve öne çıkanlar Bir alışkanlık edinin, ona sadık kalın. Öne çıkmaları için önemli olayları daire içine alın. Günlerinizi yalnızca olaylarla değil anılarla veya anlarla doldurun. "Bu hafta bir ara" gerçek hayatı taklit ediyor Yağ değişimine mi ihtiyacınız var? ATM'den biraz para mı alacaksınız? Bir teşekkür notu yazar mısınız? Belki bu hafta veya önümüzdeki hafta, ne zaman şansınız olacağından tam olarak emin değil misiniz? HEY "belki"nin gerçek bir şey olduğunu biliyor. Ve daha fazlası HEY Takvimi, yaygın ve pek yaygın olmayan geleneklere ilişkin pek çok orijinal değişiklik içeren tam özellikli bir takvimdir. Yakında tüm takvimlerin neden bu şekilde çalışmadığını merak edeceksiniz. - Beklenen etkinlikler için geri sayımları ayarlayın - Günlere bağlam eklemek için Gün Etiketlerini kullanın - Renk kodlu alt takvimler ayarlayın - Kaçırmamanız için esnek hatırlatıcılar
CalendarWiz
calendarwiz.com
Ekipler ve topluluklar için paylaşılan takvimler. Ekibinizle işbirliği yapın, etkinlikleri ve etkinlikleri paylaşın veya özel programları yönetin. Takvimler, etkinlik panoları ve diğer eklentiler herhangi bir web sitesine hızlı bir şekilde yerleştirilir. Davet ve hatırlatıcılar gönderin ve çifte rezervasyonları önleyin.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Takvim, Yahoo!'nun Web tabanlı bir takvim hizmetidir. Yayınlanan Yahoo takvim programlama arayüzlerini kullanan sitelerden gönderilen takvim yayınlarını ve etkinlikleri okuyabilir.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Kolay modda zaman engelleme. Bir Yapılacaklar listesinden daha fazlası. Bir takvimden daha fazlası. Gününüzü sizin için zaman bloke eden akıllı takvim.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise, önemli olana zaman ayırmaya yardımcı olan yeni nesil bir takvimdir.
Notion Calendar
notion.so
Notion Calendar, toplantıları planlamanıza ve zamanınızı daha önce hiç olmadığı gibi kontrol etmenize olanak tanır. Tüm etkinliklerinizin senkronize edilmesi için Google Takvim hesaplarıyla derinlemesine bütünleşir. Notion Calendar, hız, güzellik ve aydınlık/karanlık modlarının yanı sıra güçlü özellikler içerir: - CONNECTED TO NOTION — Notion belgelerini, projelerini ve zaman çizelgelerini ekleyin. - ÇOKLU ZAMAN DİLİMLERİ — "herhangi bir şehre seyahat etmek" ve daha fazla saat dilimi eklemek için saat dilimi sütununu sağa çekin. - HEPSİ TEK YERDE — birden fazla takvimde tek bir birleşik görünüm görün ve aralarındaki etkinlikleri otomatik olarak senkronize edin. - WIDGET'LAR — yaklaşan etkinliklerin zengin önizlemelerini, ay özetlerini, hızlı etkinlik ekleme düğmelerini ve daha fazlasını içeren 6 Ana Ekran Widget'ı arasından seçim yapın! Kilit Ekranı Widget'ı, telefonunuzu elinize aldığınızda bir bakışta olacakları görmenizi sağlar. - 12 DİLDE MEVCUTTUR — Japonca, Korece, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe ve İsveççe. Zamanı geldi. Eskiden Cron Takvimi
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Takvim, düzenli etkinliklerden önemli toplantılara kadar günlük görevlerinizi planlamanıza yönelik bir hizmettir.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Takvim, tüm ekip üyelerini aynı sayfada tutmak için tasarlanmış çevrimiçi bir iş takvimidir. Kısa sürede randevu planlayabilir, etkinlikler düzenleyebilir ve kaynak rezervasyonu yapabilirsiniz. Temel avantajlar ve özellikler şunlardır: 1. Saat dilimleri arasında işbirliği Farklı saat dilimlerindeki iş arkadaşlarınızla çalışırken, onların yerel saat dilimini takviminiz için ikincil saat dilimi olarak ayarlayabilirsiniz. Bu, karışıklığı önlemenize ve coğrafi olarak dağınık bir ekiple daha iyi koordinasyon sağlamanıza yardımcı olacaktır. 2. Akıllı Planlama Akıllı Ekleme ve Hızlı Ekleme özelliklerimizle etkinlikleri anında planlayın. Akıllı Ekle, girdiğiniz ifadeyle veya e-postanızdaki bir ifadeyi seçerek akıllıca bir etkinlik oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Hızlı Ekleme ile takvim tablosuna tıklayarak etkinliği planlayabilirsiniz. 3. Katılımcıları davet etme ve onlara erişim izni verme Etkinlikleri katılımcının uygunluk durumuna göre planlayın. Etkinlik planlarken katılımcının boş ve müsait olmadığı zamanları kontrol edebilirsiniz. Katılımcıları davet ederken onlara düzenleme, görüntüleme ve katılımcı ekleme gibi farklı erişim düzeyleri verebilirsiniz. 4. Hatırlatıcılar Hiçbir güncellemeyi veya etkinliği kaçırmayın. Zoho Takvim'in çok seviyeli hatırlatıcılarıyla programınızı takip edebilirsiniz. Üç tür bildirim vardır: açılır pencere, e-posta ve bildirim zili. 5. Kaynak Rezervasyonu Zoho Takvimindeki kaynak rezervasyon özelliği ile yüz yüze toplantılar yapmak basittir. Yöneticiler toplantı odaları ve konferans salonları ekleyebileceği gibi bu odalarda bulunan kaynakları görüntüleyebilir ve buna göre rezervasyon yapabilir. Ücretsiz kaydolun ve ekibinizi düzenli tutun.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Kusursuz ücretsiz takvim uygulaması, Yahoo! Programınızı kolayca renk kodlu hale getirebilirsiniz, böylece önemli programları kaçırmazsınız. Meşgul olduğunuzda kullanışlı damga işlevini kullanarak kolayca randevu planlayabilirsiniz.
Proton Calendar
proton.me
ProtonMail geliştiricilerinin şifreli, açık kaynaklı takvimiyle planlarınızı gizli tutun.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar, programları üzerinde kontrol ve esneklik isteyen bireylere ve ekiplere yönelik bir takvim uygulamasıdır.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Toplantı ve etkinlik zamanlarını planlayıp paylaşın ve otomatik olarak hatırlatıcılar alın. Microsoft 365 (Office 365) aboneleri için Microsoft Outlook Takvimi. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu, web üzerinde Skype ve uyarıların yanı sıra tüm web uygulamalarını kapsayan birleşik temaları da içerir. Web üzerinde Outlook, Office 365 ve Exchange Online abonelerinin kullanımına açıktır ve kullanıcıların, Microsoft Outlook veya diğer e-posta istemcilerinin yüklenmesini gerektirmeden bir web tarayıcısı aracılığıyla e-posta hesaplarına bağlanmalarını sağlamak için şirket içi Exchange Sunucusuna dahildir. .
Outlook Calendar
outlook.live.com
Toplantı ve etkinlik zamanlarını planlayıp paylaşın ve otomatik olarak hatırlatıcılar alın. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu, web üzerinde Skype ve uyarıların yanı sıra tüm web uygulamalarını kapsayan birleşik temaları da içerir.
Koalendar
koalendar.com
Toplantı planlamasının ileri geri gidişini ortadan kaldırın. Randevularınızı daha hızlı planlayın ve ileri geri e-postaları unutun. Takviminiz dolu kalır ve üretken kalırsınız.
Kalender
termine.schule
Okullar için takvimler düzenliyoruz. - Okul yönetimi olarak takvimleri tarayıcıda, Outlook'ta, Thunderbird'de veya Android ve iOS'ta düzenleyebilirsiniz. - Tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler takvimi çevrimiçi olarak veya Outlook, Thunderbird ile veya Android 1 ve iOS aboneliğiyle görüntüleyebilir. - Genel bir bakış için yıllık takvimi görüntüleyebilir ve doğrudan tarayıcıdan yazdırabilirsiniz. - Takvimlerinizi okulunuzun ana sayfasına özelleştirilmiş bir tasarıma yerleştirebilirsiniz. homepage.schule'yi öneriyoruz
iCloud Calendar
icloud.com
iCloud.com'daki Takvim'i kullanarak hayatınızın her alanına yönelik takvimler oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler otomatik olarak iCloud.com'da ve iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizdeki Takvim uygulaması ya da Windows bilgisayarınızdaki Microsoft Outlook da dahil olmak üzere Takvim için iCloud'u kurduğunuz her yerde görünür.
Calenday
calenday.co
Gerçek zamanlı takvim düzenleme, öneriler, oylama, bağlantı paylaşımı ve harici takvim entegrasyonu ile planlarınızı şekillendirin.
Calendar.online
calendar.online
Ekipler ve gruplar için birçok işlev içeren çevrimiçi takvim. Calendar.online, ekipler ve gruplar için oturum açmaya gerek kalmadan erişim bağlantıları aracılığıyla kolay erişime sahip ücretsiz bir çevrimiçi takvimdir.
Calendar
calendar.com
Takvim, toplantılarınızın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşebileceğine dair akıllı öneriler sunmak için makine öğreniminin gücünden yararlanır.
Amie
amie.so
Neşeli üretkenlik uygulaması. Yapılacak işlerinizi ve takviminizi birleştiriyoruz. Şaşırtıcı derecede açık bir şekilde. Yapılacaklar, etkinlikler ve kişiler için zaman planlayın. - Takviminizi yapılacaklar listesi olarak kullanın - Düzenlemek için takviminizi renklendirin - Birisinin müsait olup olmadığını anında öğrenin - Ne zaman dinlediğinizi takip edin - Konukların sevdiği planlama bağlantılarını gönderin - Ekibinizin ne yaptığını her zaman bilin
TimeTree
timetreeapp.com
Zamanınızı, ilgi alanlarınızı paylaşan kişilerle ve birlikte takıldığınız kişilerle birleştirirseniz, daha da olağanüstü bir gelecek planlayabilirsiniz.
© 2025 WebCatalog, Inc.