Takvim ve Planlama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Solomon Adaları

Google Calendar

workspace.google.com

Google Takvim, Google tarafından geliştirilen bir zaman yönetimi ve planlama takvim hizmetidir. 13 Nisan 2006'da beta sürümüyle ve Temmuz 2009'da genel sürümüyle web üzerinde ve Android ve iOS platformları için mobil uygulamalar olarak kullanıma sunuldu. Google Takvim, kullanıcıların etkinlik oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanır. Tür ve zamana yönelik seçeneklerle etkinlikler için hatırlatıcılar etkinleştirilebilir. Etkinlik konumları da eklenebilir ve etkinliklere diğer kullanıcılar davet edilebilir. Kullanıcılar, uygulamanın Google kişilerinden doğum tarihlerini aldığı ve yıllık olarak doğum günü kartlarını görüntülediği Doğum Günleri ve özel günlerin tarihlerini görüntüleyen ülkeye özgü bir takvim olan Tatiller dahil olmak üzere özel takvimlerin görünürlüğünü etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Zamanla Google, bir kullanıcının Gmail iletilerindeki etkinlik bilgilerinin otomatik olarak Google Takvim'e eklendiği "Gmail'den Etkinlikler" de dahil olmak üzere, makine öğreniminden yararlanan işlevler ekledi; Kullanıcıların yeni bilgilerle otomatik olarak güncellenebilecek yapılacak iş etkinlikleri eklediği "Hatırlatıcılar"; Uygulamanın etkinlikler oluştururken başlıkları, kişileri ve konumları önerdiği "Akıllı Öneriler"; ve kullanıcıların belirli bir kişisel hedefe ilişkin bilgileri girdiği ve uygulamanın etkinliği en uygun zamanlara otomatik olarak planladığı "Hedefler". Google Takvim'in mobil uygulamaları kutuplaşmış incelemelere maruz kaldı. Android ve iOS uygulamalarına ilişkin 2015 incelemeleri tasarımı hem övdü hem de eleştirdi. Bazı eleştirmenler tasarımı "daha temiz", "cesur" olduğu ve "renkli grafiklerden" yararlandığı için överken, diğer eleştirmenler grafiklerin çok fazla yer kapladığını ileri sürdü. Akıllı Öneriler özelliği de hem beğenildi hem de beğenilmedi; uygulamada değişen başarı düzeyleri, aslında etkinlik oluşturulduktan sonra ilgili bilgileri önermeyi başardı. Ancak Google Takvim ile Gmail arasındaki entegrasyon, eleştirmenlerin "ilgili tüm ayrıntıların orada olduğunu" yazmasıyla övgüyle karşılandı.