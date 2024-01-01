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Takvim ve Planlama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Brezilya

Takvim ve Planlama Hizmetleri, bireylerin ve kuruluşların zamanlarını, randevularını ve etkinliklerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış dijital araçlardır. Bu hizmetler genellikle etkinlik oluşturma ve düzenleme, hatırlatıcı ayarlama ve programları başkalarıyla paylaşma gibi özellikler sunar. Kullanıcılar önemli tarihleri, toplantıları ve son teslim tarihlerini girebilir ve hizmet, bireylerin doğru yolda kalmasını sağlamak için sıklıkla bildirimler ve uyarılar sağlar. Ek olarak, bazı platformlar, kullanıcıların meslektaşlarıyla toplantılar planlamalarına veya arkadaşlarıyla etkinlikleri koordine etmelerine olanak tanıyan işbirliğine dayalı özellikler içerebilir.

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Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Google Takvim, Google tarafından geliştirilen bir zaman yönetimi ve planlama takvim hizmetidir. 13 Nisan 2006'da beta sürümüyle ve Temmuz 2009'da genel sürümüyle web üzerinde ve Android ve iOS platformları için mobil uygulamalar olarak kullanıma sunuldu. Google Takvim, kullanıcıların etkinlik oluşt...

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

iCloud.com'daki Takvim'i kullanarak hayatınızın her alanına yönelik takvimler oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler otomatik olarak iCloud.com'da ve iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizdeki Takvim uygulaması ya da Windows bilgisayarınızdaki Microsoft Outlook da dahil olmak üz...

Notion Calendar

Notion Calendar

notion.so

Notion Calendar, toplantıları planlamanıza ve zamanınızı daha önce hiç olmadığı gibi kontrol etmenize olanak tanır. Tüm etkinliklerinizin senkronize edilmesi için Google Takvim hesaplarıyla derinlemesine bütünleşir. Notion Calendar, hız, güzellik ve aydınlık/karanlık modlarının yanı sıra güçlü öze...

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

Zamanınızı, ilgi alanlarınızı paylaşan kişilerle ve birlikte takıldığınız kişilerle birleştirirseniz, daha da olağanüstü bir gelecek planlayabilirsiniz.

Calendar

Calendar

calendar.com

Takvim, toplantılarınızın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşebileceğine dair akıllı öneriler sunmak için makine öğreniminin gücünden yararlanır.

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

ProtonMail geliştiricilerinin şifreli, açık kaynaklı takvimiyle planlarınızı gizli tutun.

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Toplantı ve etkinlik zamanlarını planlayıp paylaşın ve otomatik olarak hatırlatıcılar alın. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir ...

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Toplantı ve etkinlik zamanlarını planlayıp paylaşın ve otomatik olarak hatırlatıcılar alın. Microsoft 365 (Office 365) aboneleri için Microsoft Outlook Takvimi. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi...

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

Yandex.Takvim, düzenli etkinliklerden önemli toplantılara kadar günlük görevlerinizi planlamanıza yönelik bir hizmettir.

Amie

Amie

amie.so

Neşeli üretkenlik uygulaması. Yapılacak işlerinizi ve takviminizi birleştiriyoruz. Şaşırtıcı derecede açık bir şekilde. Yapılacaklar, etkinlikler ve kişiler için zaman planlayın. - Takviminizi yapılacaklar listesi olarak kullanın - Düzenlemek için takviminizi renklendirin - Birisinin müsait olup o...

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Rise, önemli olana zaman ayırmaya yardımcı olan yeni nesil bir takvimdir.

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

Toplantı planlamasının ileri geri gidişini ortadan kaldırın. Randevularınızı daha hızlı planlayın ve ileri geri e-postaları unutun. Takviminiz dolu kalır ve üretken kalırsınız.

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Ekipler ve gruplar için birçok işlev içeren çevrimiçi takvim. Calendar.online, ekipler ve gruplar için oturum açmaya gerek kalmadan erişim bağlantıları aracılığıyla kolay erişime sahip ücretsiz bir çevrimiçi takvimdir.

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Zoho Takvim, tüm ekip üyelerini aynı sayfada tutmak için tasarlanmış çevrimiçi bir iş takvimidir. Kısa sürede randevu planlayabilir, etkinlikler düzenleyebilir ve kaynak rezervasyonu yapabilirsiniz. Temel avantajlar ve özellikler şunlardır: 1. Saat dilimleri arasında işbirliği Farklı saat dilimlerin...

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

NAVER Takvim Uygulaması ile gününüzü planlarken eğlenin - Takviminizi ve Karanlık modunuzu görüntülemek için çeşitli tasarımlar - Kişiselleştirebileceğiniz 700 ücretsiz çıkartma - Hava durumu bilgileri ve günün Akıllı Brifingi

Nook Calendar

Nook Calendar

nookcalendar.com

Nook Calendar, programları üzerinde kontrol ve esneklik isteyen bireylere ve ekiplere yönelik bir takvim uygulamasıdır.

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

Kusursuz ücretsiz takvim uygulaması, Yahoo! Programınızı kolayca renk kodlu hale getirebilirsiniz, böylece önemli programları kaçırmazsınız. Meşgul olduğunuzda kullanışlı damga işlevini kullanarak kolayca randevu planlayabilirsiniz.

FlowSavvy

FlowSavvy

flowsavvy.app

Kolay modda zaman engelleme. Bir Yapılacaklar listesinden daha fazlası. Bir takvimden daha fazlası. Gününüzü sizin için zaman bloke eden akıllı takvim.

Kalender

Kalender

termine.schule

Okullar için takvimler düzenliyoruz. - Okul yönetimi olarak takvimleri tarayıcıda, Outlook'ta, Thunderbird'de veya Android ve iOS'ta düzenleyebilirsiniz. - Tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler takvimi çevrimiçi olarak veya Outlook, Thunderbird ile veya Android 1 ve iOS aboneliğiyle görüntüleyebil...

Calenday

Calenday

calenday.co

Gerçek zamanlı takvim düzenleme, öneriler, oylama, bağlantı paylaşımı ve harici takvim entegrasyonu ile planlarınızı şekillendirin.

Yahoo Calendar

Yahoo Calendar

calendar.yahoo.com

Yahoo Takvim, Yahoo!'nun Web tabanlı bir takvim hizmetidir. Yayınlanan Yahoo takvim programlama arayüzlerini kullanan sitelerden gönderilen takvim yayınlarını ve etkinlikleri okuyabilir.

HEY Calendar

HEY Calendar

hey.com

Gününüzü güzelleştirin. Yepyeni HEY Takvimi zamanı sizin yararınıza kullanıyor. Aydan aya değil, haftadan haftaya İnsanlar aylarca değil, günler ve haftalar içinde düşünürler. Yarın ne var? Bu haftanın ilerleyen saatlerinde mi? Gelecek hafta mı? HEY Takvimi, kağıt takvimlerin nasıl tasarlandığına...

CalendarWiz

CalendarWiz

calendarwiz.com

Ekipler ve topluluklar için paylaşılan takvimler. Ekibinizle işbirliği yapın, etkinlikleri ve etkinlikleri paylaşın veya özel programları yönetin. Takvimler, etkinlik panoları ve diğer eklentiler herhangi bir web sitesine hızlı bir şekilde yerleştirilir. Davet ve hatırlatıcılar gönderin ve çifte re...

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