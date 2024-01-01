Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Takvim ve Planlama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Belçika
Takvim ve Planlama Hizmetleri, bireylerin ve kuruluşların zamanlarını, randevularını ve etkinliklerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış dijital araçlardır. Bu hizmetler genellikle etkinlik oluşturma ve düzenleme, hatırlatıcı ayarlama ve programları başkalarıyla paylaşma gibi özellikler sunar. Kullanıcılar önemli tarihleri, toplantıları ve son teslim tarihlerini girebilir ve hizmet, bireylerin doğru yolda kalmasını sağlamak için sıklıkla bildirimler ve uyarılar sağlar. Ek olarak, bazı platformlar, kullanıcıların meslektaşlarıyla toplantılar planlamalarına veya arkadaşlarıyla etkinlikleri koordine etmelerine olanak tanıyan işbirliğine dayalı özellikler içerebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Google Calendar
workspace.google.com
Google Takvim, Google tarafından geliştirilen bir zaman yönetimi ve planlama takvim hizmetidir. 13 Nisan 2006'da beta sürümüyle ve Temmuz 2009'da genel sürümüyle web üzerinde ve Android ve iOS platformları için mobil uygulamalar olarak kullanıma sunuldu. Google Takvim, kullanıcıların etkinlik oluşt...
TimeTree
timetreeapp.com
Zamanınızı, ilgi alanlarınızı paylaşan kişilerle ve birlikte takıldığınız kişilerle birleştirirseniz, daha da olağanüstü bir gelecek planlayabilirsiniz.
Proton Calendar
proton.me
ProtonMail geliştiricilerinin şifreli, açık kaynaklı takvimiyle planlarınızı gizli tutun.
iCloud Calendar
icloud.com
iCloud.com'daki Takvim'i kullanarak hayatınızın her alanına yönelik takvimler oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler otomatik olarak iCloud.com'da ve iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizdeki Takvim uygulaması ya da Windows bilgisayarınızdaki Microsoft Outlook da dahil olmak üz...
Zoho Calendar
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 60 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Notion Calendar
notion.so
Cron, profesyoneller ve ekipler için yeni nesil takvimdir.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Toplantı ve etkinlik zamanlarını planlayıp paylaşın ve otomatik olarak hatırlatıcılar alın. Microsoft 365 (Office 365) aboneleri için Microsoft Outlook Takvimi. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi...
Amie
amie.so
Neşeli üretkenlik uygulaması. Yapılacak işlerinizi ve takviminizi birleştiriyoruz. Şaşırtıcı derecede açık bir şekilde.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar, programları üzerinde kontrol ve esneklik isteyen bireylere ve ekiplere yönelik bir takvim uygulamasıdır.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Toplantı ve etkinlik zamanlarını planlayıp paylaşın ve otomatik olarak hatırlatıcılar alın. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir ...
Calendar
calendar.com
Takvim, toplantılarınızın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşebileceğine dair akıllı öneriler sunmak için makine öğreniminin gücünden yararlanır.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
NAVER Takvim Uygulaması ile gününüzü planlarken eğlenin - Takviminizi ve Karanlık modunuzu görüntülemek için çeşitli tasarımlar - Kişiselleştirebileceğiniz 700 ücretsiz çıkartma - Hava durumu bilgileri ve günün Akıllı Brifingi
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Kusursuz ücretsiz takvim uygulaması, Yahoo! Takvim! Randevularınızı kolayca renklendirebilirsiniz, böylece hiçbir önemli randevuyu kaçırmazsınız. Meşgul olduğunuzda kullanışlı damga işlevini kullanarak kolayca randevu planlayabilirsiniz.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Takvim, düzenli etkinliklerden önemli toplantılara kadar günlük görevlerinizi planlamanıza yönelik bir hizmettir.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise, önemli olana zaman ayırmaya yardımcı olan yeni nesil bir takvimdir.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Kolay modda zaman engelleme. Bir Yapılacaklar listesinden daha fazlası. Bir takvimden daha fazlası. Gününüzü sizin için zaman bloke eden akıllı takvim.
Kalender
termine.schule
Okullar için takvimler düzenliyoruz. - Okul yönetimi olarak takvimleri tarayıcıda, Outlook'ta, Thunderbird'de veya Android ve iOS'ta düzenleyebilirsiniz. - Tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler takvimi çevrimiçi olarak veya Outlook, Thunderbird ile veya Android 1 ve iOS aboneliğiyle görüntüleyebil...
Koalendar
koalendar.com
Toplantı planlamasının ileri geri gidişini ortadan kaldırın. Randevularınızı daha hızlı planlayın ve ileri geri e-postaları unutun. Takviminiz dolu kalır ve üretken kalırsınız.
Calenday
calenday.co
Birlikte Planlamak için Paylaşılan Takvimler
Calendar.online
calendar.online
Ekipler ve gruplar için birçok işlev içeren çevrimiçi takvim. Calendar.online, ekipler ve gruplar için oturum açmaya gerek kalmadan erişim bağlantıları aracılığıyla kolay erişime sahip ücretsiz bir çevrimiçi takvimdir.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Takvim, Yahoo!'nun Web tabanlı bir takvim hizmetidir. Yayınlanan Yahoo takvim programlama arayüzlerini kullanan sitelerden gönderilen takvim yayınlarını ve etkinlikleri okuyabilir.
HEY Calendar
hey.com
Gününüzü güzelleştirin. Yepyeni HEY Takvimi zamanı sizin yararınıza kullanıyor. Aydan aya değil, haftadan haftaya İnsanlar aylarca değil, günler ve haftalar içinde düşünürler. Yarın ne var? Bu hafta daha sonra? Gelecek hafta? HEY Takvimi, kağıt takvimlerin nasıl tasarlandığına değil, sizin nasıl ...
CalendarWiz
calendarwiz.com
Ekipler ve topluluklar için paylaşılan takvimler. Ekibinizle işbirliği yapın, etkinlikleri ve etkinlikleri paylaşın veya özel programları yönetin. Takvimler, etkinlik panoları ve diğer eklentiler herhangi bir web sitesine hızlı bir şekilde yerleştirilir. Davet ve hatırlatıcılar gönderin ve çifte re...