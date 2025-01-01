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Alıcı Niyeti Veri Sağlayıcıları
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Alıcı Niyeti Veri Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

Alıcı amacı verilerinin sağlayıcıları, potansiyel müşterilerin ve mevcut müşterilerin bir markayla etkileşime geçtiği anlara ilişkin bilgiler toplar ve sağlar. Alıcının amacı, bir müşterinin satın alma yapma olasılığını ifade eder ve bu araçlar, gerçek alıcı yolculukları ve satın alma eğilimlerinin göstergeleri hakkında bilgi toplar. Kuruluşlar, hedeflenen hesap tabanlı pazarlama (ABM) kampanyaları için alıcı amacı veri araçlarını kullanıyor, web sitesi deneyimlerini çevrimiçi ziyaretçiler için uyarlıyor ve gelen potansiyel müşterileri şirketle olan etkileşimlerine göre önceliklendiriyor. Ek olarak işletmeler, rakiplerle etkileşim örneklerini belirleyerek ve tedarikçi değiştirme potansiyelini değerlendirerek müşteri kaybını proaktif bir şekilde ele almak için bu verilerden yararlanır. Alıcı amacı verileri aynı zamanda şirketlerin, müşterilerinin ihtiyaçlarını önceden karşılayabilecek ek ürünleri veya entegrasyonları anlamalarına yardımcı olma konusunda da faydalıdır.

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.

LinkedIn Sales Navigato‪r

LinkedIn Sales Navigato‪r

linkedin.com

LinkedIn Satış Navigatörü, satış profesyonellerine potansiyel müşterileri bulma, yönetme ve iletişim kurma konusunda yardımcı olan bir araçtır.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.

G2

G2

g2.com

G2, kullanıcıların yazılım seçimlerini gerçek incelemelere dayanarak yapmalarına yardımcı olan kapsamlı bir yazılım pazarı platformudur.

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog, web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürerek kullanıcıların birden fazla hesabı ve uygulamayı yönetmesini sağlar.

Drift

Drift

drift.com

Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşimde bulunmasını ve müşteri destek süreçlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir iletişim platformudur.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.ai, veri analizi ve otomasyon için yapay zeka tabanlı çözümler sunan bir araçtır. Kullanıcıların süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Seamless.AI, B2B satış bağlantıları için gerçek zamanlı iletişim bilgileri arama motorudur; kullanıcılar doğrulanmış telefon ve e-posta bilgilerine ulaşabilir.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit, şirketler ve çalışanlar hakkında 100'den fazla veri noktası sağlayarak satış ve pazarlama süreçlerini optimize eden bir veri zenginleştirme platformudur.

NetLine

NetLine

netline.com

NetLine, B2B pazarlamacılara alıcı niyet verileri ve lider oluşturma yetenekleri sunan, hepsi bir arada bir platformdur.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

N.Rich uygulaması, bütçenizi aşmadan potansiyel müşterileri bulup hedef kitleyi dijital reklamlarla aktif hale getirir ve satışa sıcak hesaplar iletir.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Visual Ziyaretçi, web sitesi trafiğini tanımlayıp izleyen, anonim ziyaretçileri belirleyen ve satış ekiplerine potansiyel müşteri verileri sunan bir platformdur.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Ortak Oda, topluluk katılımını kolaylaştırarak kullanıcıların etkileşimde bulunmasını ve bilgi paylaşmasını sağlar.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

SalesIntel, satış ve pazarlama ekiplerine veri sağlamak için tasarlanmış bir B2B istihbarat platformudur. Müşteri hedefleme ve iletişim bilgileri sunar.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşterileri tanımlayıp takip etmesine yardımcı olan bir satış zekası platformudur.

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo, pasif web trafiğini aktif potansiyel müşterilere dönüştüren bir platformdur ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çeşitli araçlar sunar.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross, web sitesi ziyaretçilerini izleyerek potansiyel müşterileri tanımlar ve satış takımlarını bilgilendirir. CRM sistemleriyle entegre olur.

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lider Forensics, işletmelerin anonim web sitesi ziyaretçilerini tanımlayıp iletişim bilgileri sağlayarak olası satışları artırmalarına yardımcı olur.

PeerSpot

PeerSpot

peerspot.com

PeerSpot, kurumsal teknoloji çözümleri hakkında güvenilir bilgi ve incelemeler sunan bir platformdur. Kullanıcılar, deneyim paylaşımı ve tavsiyeler alabilir.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin hedef şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşim sağlamasına ve dönüştürmesine yardımcı olan bir yapay zeka uygulamasıdır.

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

Ziyaretçi Kuyruğu, web sitesi ziyaretçilerini izleyerek işletmelere potansiyel müşteri bilgileri sunan bir B2B yazılımıdır.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence, B2B pazarlama için hesap bazlı pazarlama ve veri analizi sunarak, hedef kitleyle etkileşimde bulunmayı sağlar.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity, küçük B2B ekipleri için tasarlanmış bir ABM platformudur. Kullanıcıların hedef hesaplar ve kontaklar oluşturmasına, kampanya yönetmesine ve nitelikli liderler sağlamasına olanak tanır.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead, işletmelere B2B iletişim ve şirket verileri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ve CRM entegrasyonu özellikleri ile potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırır.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, işletmelere hedef hesaplarını belirleme, etkileşim kurma ve kampanya etkinliğini ölçme konusunda yardım eden hesap tabanlı pazarlama platformudur.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius, B2B satış takımlarının müşteri bulma süreçlerini optimize etmek için makine öğrenimi ve araştırmacılar kullanarak pazarlama ve satış hizmetleri sunar.

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

LoneScale, satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel alıcıları otomatik olarak sunarak toplantı ayarlamalarını ve gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora, işletmelerin araştırma yapan potansiyel müşterilerini belirlemelerine ve hedef hesapları önceliklendirmelerine yardımcı olan bir B2B niyet veri platformudur.

IntentHub

IntentHub

intenthub.com

IntentHub, 1 milyondan fazla B2B web sitesinden alıcı niyet sinyallerini toplayarak, kullanıcıların stratejik kararlar almasına yardımcı olur.

Signum

Signum

signum.ai

Müşterilerinizin şirketlerindeki, sektörlerindeki ve kariyer ilerlemelerindeki değişiklikleri takip edin; etkili sohbetler için yapay zeka destekli özetler kullanın.

inMarket

inMarket

inmarket.com

InMarket uygulaması, işletmelere müşteri verilerini kullanarak özelleştirilmiş pazarlama stratejileri oluşturmalarına ve kampanya performansını izlemelerine yardımcı olur.

Intentsify

Intentsify

intentsify.io

Intentsify, B2B organizasyonlara alıcı niyeti analizi ve bu verileri etkinleştirme çözümleri sunan bir platformdur.

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Toplyne, satış ve pazarlama ekipleri için müşteri verilerini kullanarak tahmin modelleri oluşturan bir yapay zeka platformudur. Müşteri potansiyelini belirler.

Aptivio

Aptivio

aptiv.io

Aptivio, B2B şirketlerin gelir artışını destekleyen, alıcı niyetini tanımlayan ve önceliklendiren otomatik bir ağ satış platformudur.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense, B2B hesap tabanlı pazarlama stratejileri geliştirmek için niyet analizi ve veri entegrasyonu sunan bir platformdur.

Amplemarket

Amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket, modern satış ekipleri için AI destekli bir platformdur. Müşteri bulma, etkileşim ve dönüşüm süreçlerini basitleştirir.

CANDDi

CANDDi

canddi.com

CANDDi, web sitenizi ziyaret eden şirketleri ve bireyleri tanımlamanıza yardımcı olan bir ziyaretçi takip aracıdır.

Revmonk

Revmonk

revmonk.io

Revmonk, B2B pazarlama otomasyonu için bir platformdur. Web trafiğini analiz eder, potansiyel müşterilerin bilgilerini zenginleştirir ve CRM ile entegrasyon sağlar.

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