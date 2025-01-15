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Alıcı Niyeti Veri Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Filistin Bölgeleri
Alıcı amacı verilerinin sağlayıcıları, potansiyel müşterilerin ve mevcut müşterilerin bir markayla etkileşime geçtiği anlara ilişkin bilgiler toplar ve sağlar. Alıcının amacı, bir müşterinin satın alma yapma olasılığını ifade eder ve bu araçlar, gerçek alıcı yolculukları ve satın alma eğilimlerinin göstergeleri hakkında bilgi toplar. Kuruluşlar, hedeflenen hesap tabanlı pazarlama (ABM) kampanyaları için alıcı amacı veri araçlarını kullanıyor, web sitesi deneyimlerini çevrimiçi ziyaretçiler için uyarlıyor ve gelen potansiyel müşterileri şirketle olan etkileşimlerine göre önceliklendiriyor. Ek olarak işletmeler, rakiplerle etkileşim örneklerini belirleyerek ve tedarikçi değiştirme potansiyelini değerlendirerek müşteri kaybını proaktif bir şekilde ele almak için bu verilerden yararlanır. Alıcı amacı verileri aynı zamanda şirketlerin, müşterilerinin ihtiyaçlarını önceden karşılayabilecek ek ürünleri veya entegrasyonları anlamalarına yardımcı olma konusunda da faydalıdır.
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Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin gelir hedeflerine daha az kaynakla ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hareketlerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İstihbaratını kullanır. Her istihbarat ve içgörü kaynağını ve her satış ve pazarlama oyununu birbirine bağlayan tek bir pencereye sahip olacaksınız, böylece fırsatları daha erken tespit edebilir, onlarla daha akıllıca etkileşime geçebilir ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Hesap İstihbaratımızı, CRM ve MAP verilerinizi, amaç sinyallerinizi, teknografik özelliklerimizi ve daha fazlasını kullanarak kesin hedef kitleler oluşturun. Daha sonra daha fazla hassasiyet ve kontrol için ek özelliklerden yararlanın: tüm satın alma ekiplerine ulaşmak, kişiselleştirmeyle web sitesi dönüşümlerini artırmak, ekosisteminiz ve kanallarınız genelinde anlamlı müşteri etkileşimlerini koordine etmek ve pazarlama ve satış faaliyetlerinin satış hattını ve geliri nasıl artırdığını ölçmek için optimize edilmiş tek B2B reklam platformu. Satıcılar, kişiler ve şirketler hakkında akıllı bilgiler edinmek ve Demandbase katılımını ve amaç etkinliğini görmek için CRM uygulamalarından bile yararlanabilir. Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ile düşük sürtünmeli satın alma için tüm GTM dokunuşlarını koordine edebilirsiniz.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hedefleyerek dünya çapındaki on milyonlarca şirket arasında en uygun hesapları keşfetmenizi sağlıyoruz. Yapay zeka platformumuz, teknoloji ürünlerinize kimin ihtiyacı olduğunu ve bu ürünlerin ne zaman satın almaya hazır olduklarını tahmin eder. Dahası - Enlyft, güvenli, hedefli ve etkili bir destek için ekiplerinizin her hesapla ilgili iş açısından kritik bilgilere saniyeler içinde erişmesini sağlar. Bunu, pazardaki en zengin, en güvenilir ve güncel potansiyel veri veritabanını oluşturmak için satış ve pazarlama için optimize edilmiş yapay zeka modellerini özel veri toplama mekanizmalarıyla birleştirerek yapıyoruz. Enlyft, kullanımı kolay web sitesi, eklenti, veri indirmeleri, LinkedIn kişileri, CRM entegrasyonları ve çok daha fazlası aracılığıyla iş akışınızın kusursuz bir parçasıdır. Fortune 100'den start-up'lara kadar dünyanın en üretken satış ve pazarlama ekipleri, bütçelerinin çok küçük bir kısmı karşılığında potansiyel satış hattını güçlendirmek ve önceliklendirmek ve daha fazla iş kazanmak için Enlyft'in yapay zeka odaklı talep oluşturma teknolojisine güveniyor.
Aptivio
aptiv.io
Gezegendeki en gelişmiş otomatik Ağ Satış Platformu, B2B şirketlerinin dönüşüm olasılığı en yüksek olan hesapları ve kapanmaya giden en kısa yolu keşfederek gelir artışlarını artırmalarına yardımcı olan Gerçek Alıcı Niyeti ile birleştirilmiştir. Aptivio'nun gelişmiş yapay zeka sinyalleri, alıcı döngüsünün her aşamasında bir fırsatın alıcı amacını belirler ve önceliklendirir; böylece gelir ekibiniz önemli potansiyel müşterilere odaklanır. Platformumuz, kullanımın ilk 60 gününde ortalama %25, 6 ay sonra ise %40 daha fazla satışa uygun potansiyel müşteri ekler. Aptivio'nun yapay zekasıyla üretim hattınızın maksimum potansiyelini ortaya çıkarın.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk, yapay zeka destekli B2B pazarlama otomasyon platformudur. Pazarlama ve satış ekipleri için çok yararlı olabilecek bir dizi özelliğe sahiptir; bunlar arasında: -Organik ve ücretli web trafiğini belirleme: Bu, ekiplerin web sitelerine en fazla trafiği hangi kanalların çektiğini anlamalarına ve bu web sitelerini ziyaret eden potansiyel müşterileri belirlemelerine yardımcı olabilir. ürünlerine veya hizmetlerine ilgi duyduklarını zaten belirtmişlerdir. -Potansiyel potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerinin zenginleştirilmesi: Bu, ekiplerin potansiyel müşterileri daha etkili bir şekilde nitelendirmesine ve daha kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına yardımcı olabilir. -İdeal Müşteri Profili (ICP) parametrelerini yapılandırmak ve Hedef Hesap listesi oluşturmak: Bu, ekiplerin çabalarını en umut verici potansiyel müşterilere odaklamasına ve dönüşüm oranlarını artırmasına yardımcı olabilir. -Listeler Oluşturma ve Hesapları/Kişileri CRM ile gerçek zamanlı olarak senkronize etme: Bu, ekiplerin CRM verilerini güncel tutmalarına ve her zaman en alakalı potansiyel müşteriler üzerinde çalıştıklarından emin olmalarına yardımcı olabilir. -Özel LLM ile son derece kişiselleştirilmiş e-posta gönderme: Bu, ekiplerin daha ilgi çekici ve etkili e-posta kampanyaları oluşturmasına yardımcı olabilir. -Önemli Müşteriler/Kişiler web sitenizi ziyaret ettiğinde Slack Uyarılarının ayarlanması: Bu, ekiplerin potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde takip etmelerine ve anlaşmaları tamamlama şanslarını artırmalarına yardımcı olabilir. -Genel olarak Revmonk, ekiplerin iş akışlarını otomatikleştirmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve daha fazla potansiyel müşteri ve satış elde etmelerine yardımcı olabilecek çok sayıda özelliğe sahiptir.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne, satış ve pazarlama ekipleri için tasarlanmış tahmine dayalı bir yapay zeka platformudur. Platform, işletmelerin yeni müşteriler için potansiyel müşterileri belirlemesine, satışları genişletmesine, çapraz satışlara ve risk altındaki müşterileri tespit etmesine yardımcı olan tahmine dayalı modeller oluşturmak için müşteri verilerinden yararlanıyor. Temel özellikler arasında yapay zeka öncü puanlaması, gerçek zamanlı MQL puanlaması, kimlik grafiği filtreleri ve canlı zenginleştirme yer alır. Ayrıca müşteri verilerinin otomatik olarak birleştirilmesi ve kayıp önleme mekanizmaları gibi işlevler de sağlar. Toplyne Sync ve CRM Copilot entegrasyonları, CRM sistemleriyle kesintisiz veri senkronizasyonuna olanak tanıyarak önemli ekonomik karar vericilerin CRM veritabanına dahil edilmesini sağlar. Toplyne'nin tahmine dayalı modelleri, kısa sürede kurulacak şekilde tasarlanmıştır ve şirket içi tahmine dayalı modellerle karşılaştırıldığında iş üzerinde daha hızlı bir etki sağlar. Platform, kullanıcıların etkileşimleri kişiselleştirmesine, satışları ve pazarlama iş akışlarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Toplyne, potansiyel müşterileri ve satışları tahmin etmenin yanı sıra, satış ve pazarlama kampanyalarında etkili bir şekilde kullanılabilecek, müşteri amacını yönlendiren kullanım kalıpları ve sinyallere ilişkin bilgiler de sağlar. Platform, B2B SaaS, Bankacılık ve Finansal hizmetler, Tüketici interneti, Sigorta, Satış, Gelir operasyonları, Pazarlama, Hesap Yönetimi ve Müşteri Başarısı dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ve ekiplerde kullanım alanı buldu.
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B büyüme ekipleri için oluşturulmuş tek hesap tabanlı pazarlama (ABM) platformudur. Pazardaki hesapların ve kişilerin listelerini oluşturmak, bu kişileri çok kanallı ABM kampanyalarıyla ısıtmak ve yüksek nitelikli potansiyel müşterilerin günlük listesini satışa sunmak için niyet verilerinin kullanımını kolaylaştırıyoruz. Sonuç, geleneksel B2B büyüme taktiklerine kıyasla MQA akışı ve 5 kat satış etkileşimi üreten otomatik, her zaman açık bir ABM motorudur. Neden Eğilim? - 5 dakikada bir hedef kitle oluşturun, <2 hafta içinde başlatın - Niyet verileriyle sınırsız hesap listesi oluşturma - Her hesap listesi için tamamen zenginleştirilmiş ilgili kişiler - Hazırlanan hesapların ve satış için ilgili kişilerin haftalık listesi - Programatik görüntülü reklamlar - Pazarlama e-posta dağıtımı - Erişim ABM başucu kitaplarından oluşan kütüphanemize - AI İçerik Oluşturucu - Propensity CSM ile haftalık toplantı - Hubspot ve Salesforce dahil entegrasyonlar - Rekor süre ROI — başucu kitabınıza bağlı olarak 30 - 180 gün Propensity Temel Özellikleri: Başucu Kitabı Kütüphanesi - 30'dan 30'a kadar önceden oluşturulmuş başucu kitabı 90 güne kadar uzunlukta Başucu Kitabı Düzenleyici - Kullanıcıların seçtiği başucu kitabındaki her oyunu kolayca düzenleyin Audience Builder - Satın Alma Çevreleri - Oluşturma ve hesap düzeyindeki amaca dayalı olarak hedef ilgili kişilerin yönetimi Kanal Yöneticisi - Kanallar arası kampanya düzenleme ve aktivasyonu ABM Kontrol Paneli - Artışı ve performansı ölçmek için hesap ölçümü ve analitiği Pazarlama teknolojisi ve satış teknolojisiyle entegrasyonlar
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence, Hesap Tabanlı Pazarlama ve B2B istihbaratının lider sağlayıcısıdır. Teknoloji platformumuz, B2B pazarlamacıların ideal müşterilerini tanımlamasına, onlara ulaşmasına ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olmak için büyük verinin ve reklam otomasyonunun gücünü birleştirir. Milyarlarca veri noktasını gerçek zamanlı olarak analiz ederek, doğrulanmış çevrimdışı iş verilerini çevrimiçi dünyaya doğru bir şekilde bağlayabiliyor ve pazarlamacılara dijital reklamcılık çalışmalarında B2B hedefleme ve Hesap Tabanlı Pazarlama için birinci sınıf çözümler sunabiliyoruz.
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef hesaplarınızı tanımlamanıza, dijital reklamlar, web kişiselleştirme, e-posta imzaları ve satış otomasyonu ile onlarla etkileşime geçmenize ve son olarak programlarınızın etkinliğini ölçmenize yardımcı olur. RollWorks, hesap tabanlı yaklaşımın iyi bir B2B pazarlama olduğuna inanan büyük ve küçük pazarlama ve satış ekipleri için vazgeçilmez bir platformdur. www.rollworks.com adresinden bugün başlayın.
CANDDi
canddi.com
Web sitenizi ziyaret eden potansiyel müşterilerin %98'i asla sizinle iletişime geçmeyecek. Peki ya bu insanları tespit edip onlara ulaşıp anlaşmayı sonuçlandırabilseydiniz? CANDDi, hangi ŞİRKETLERİN ve BİREYLERİN web sitenize göz attığını ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir web sitesi ziyaretçisi izleme aracıdır. Piyasadaki diğer araçların sunduğu "şirket düzeyinde izlemenin" ötesine geçiyoruz; bu, satış ve pazarlama hunileriniz üzerinde maksimum görünürlük elde edeceğiniz anlamına geliyor. Ancak bunun için bizim sözümüze güvenmeyin; CANDDi'yi gerçekten test edebilmeniz ve işletmeniz için doğru araç olup olmadığını görebilmeniz için 30 günlük ücretsiz deneme sunuyoruz! İzleme kodumuzu web sitenize ekledikten sonra muhteşem müşteri başarısı ekibimizle çalışacaksınız. CANDDi konusunda size rehberlik edecekler ve satış döngünüzü kısaltacak özellikleri seçmenize, dijital pazarlama çalışmalarınızı daha iyi anlamanıza ve zamanınızı daha etkili bir şekilde önceliklendirmenize yardımcı olacaklar. CANDDi size yalnızca web sitenizi hangi şirketlerin ziyaret ettiğini söylemez... CANDDi süreçlerinize uyum sağlar, böylece bu bilgilere göre hareket edebilir ve bu anlaşmayı tamamlayabilirsiniz.
Intentsify
intentsify.io
NE YAPIYORUZ Intentsify, B2B kuruluşlarına günümüz pazarındaki en doğru, kapsamlı alıcı niyeti istihbaratını ve bu istihbarata göre hareket edecek çözümleri sağlar. Tescilli, yeni nesil hassas amaç verilerini sağlayan ve etkinleştiren Intentsify'ın İstihbarat Aktivasyon Platformu, doğrudan iş çözümlerinizle ilgili araştırma davranışları sergileyen şirketleri tanımlar, satın alma sürecinde nerede olduklarını belirler, en çok önemsedikleri konuları ortaya çıkarır ve Tanımlanmış şirketlerle hızlı ve etkili bir şekilde iletişime geçmenizi sağlar. NEDEN YAPIYORUZ B2B kuruluşlarının amacı tüketme, yorumlama ve etkinleştirme biçimini dönüştürmek, böylece geliri artıran, tam dönüşüm hunisi boyunca olağanüstü satın alma deneyimleri sağlamak.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziyaret eden işletmelerin adını, iletişim bilgilerini ve kullanıcı verilerini tanımlayın. Soğuk arama ve tahmin etme günleri geride kaldı; ürünlerinize ve/veya hizmetlerinize zaten ilgi göstermiş olan satış ekibinizi sıcak potansiyel müşterilerle besliyoruz. Web sitesi ziyaretçilerinin %98'i web sitenizden hiçbir iz bırakmadan kaybolurken, onların kim olduğunu öğrenmenin zamanı gelmedi mi? Yeni web sitesi kişiselleştirme özelliğimizle web sitenizin ziyaretçilerine benzersiz davranın. Ziyaretçilere, coğrafi konum, şirket büyüklüğü ve hatta adları gibi firma bilgilerine dayalı olarak web sitenizin özel bir görünümünü sunun. Onlara niteliklerine göre ilgili vaka çalışmalarını, kullanım senaryolarını ve referansları gösterin. Ziyaretçi Kuyruğu'nu oluşturduk çünkü piyasadaki mevcut yazılımlar arasında iyileştirilmesi gereken açık alanları ilk elden gördük. Ancak bizim sözümüze güvenmeyin, bugün ücretsiz deneyin!
LoneScale
lonescale.com
LoneScale, gelir ekiplerinin en muhtemel alıcıları sunarak daha fazla satış hattı oluşturmasına ve kapatmasına yardımcı olur. Satışlar için LoneScale, her gün nitelikli satış hattı ve satış noktaları sağlamak için satış amacını CRM'ye geniş ölçekte otomatikleştirir, böylece temsilciler daha fazla toplantı rezervasyonu yapar ve daha fazla gelir elde eder. Pazarlama açısından LoneScale, yüksek performanslı ABM kampanyalarını otomatikleştirmek, CAC'yi azaltmak ve gelir katkısını artırmak için her önemli amacı ve kişiyi yakalar. Yapay zekadan yararlanan LoneScale, CRM'yi otomatik olarak en iyi müşterilerinizle eşleşen alıcılarla besler. Bu, temsilcilerin verileri araştırmak yerine satışa odaklanabileceği anlamına geliyor. Hızlı büyüyen şirketler kazanma oranlarını 3 kat artırmak, tekrar başına +10 saat tasarruf etmek ve üretim hatlarını 100 bin $ ARR artırmak için LoneScale'e güveniyor.
N.Rich
nrich.ai
Bütçenizi aşmadan satış hattınızı artırın. Alıcı amacı kanıtlanmış ICP hesaplarını bulun, bunları kanallar arası dijital reklamlarla etkinleştirin ve sıcak hesapları satışa sunun.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğini aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasiftir ve satın almaya hazır değildir. Ortalama olarak site ziyaretçilerinin %98'i dönüşüm gerçekleştirmeden siteden ayrılıyor. Bu düşük dönüşüm oranları performansı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, daha iyi dönüşüm sağlamak ve birlikte yeni ticari verimlilikler yaratmak için pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirme ve güçlendirme misyonundalar. Bunu şu yollarla yaparlar: * Dönüşüm yolculuklarını artırmak için yerinde botlarla etkileşime geçmek * Kullanıcı deneyimini geliştirmek için güçlü kişiselleştirme * Potansiyel müşterileri belirlemek için şirket kimliği * Satış döngülerini haritalandırmak için kullanıcı yolculuğu haritalaması * Kullanıcıları anlamak için analitik * Site içeriğine göre kullanıcı sorularını otomatik olarak yanıtlayan yapay zeka * Ticari ekipleri desteklemek için satış uyarıları * Hepsini bir araya getirmek için CRM entegrasyonu * Leadoo ayrıca sitedeki dönüşüm yolculuklarını ayarlayan ve sürekli olarak optimize eden dönüşüm uzmanlarından oluşan özel bir ekiple birlikte gelir. 800 Leadoo müşterisi için ilk 12 ay boyunca baz dönüşüm oranlarındaki ortalama artışın %74 olduğunu buldular. Basit bir ifadeyle Leadoo aşağıdakiler için gereken tüm araçları ve bilgileri sağlar: * Web sitesi ziyaretçilerini tanımlayın * Bunları yerinde etkinleştirin * Satın alma yolculuklarında onları besleyin * Sonuçta daha fazlasını müşteriye dönüştürün
inMarket
inmarket.com
InMarket'te sınıfının en iyisi olmak, müşterilerimize bugün mevcut olan en doğru ve kesin, izne dayalı, SDK'dan türetilmiş konum verilerine erişim sağlamak anlamına gelir. Bu aynı zamanda önemli anlarda son derece alakalı, zamanlı mesajlar aracılığıyla çığır açan deneyimler yaratmak, dönüşümsel 360 derecelik ölçüm sağlamak ve reklamverenleri her etkileşimde daha akıllı hale getiren tüketici zekası sunmak anlamına da geliyor.
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot'un Satın Alma Zekası Platformu, teknoloji profesyonellerinin kurumsal teknoloji hakkında pratik, güvenilir bilgiler edindiği yerdir; böylece satın aldıkları şeyin tam olarak ihtiyaç duydukları şey olduğundan emin olabilirler. Dünyanın en büyük kurumsal teknoloji alıcıları topluluğu tarafından desteklenen PeerSpot, derinlemesine incelemeler, çevrimiçi forumlar, doğrudan Soru-Cevap desteği ve daha fazlasını sunarak profesyonellere doğru kararı verme konusunda güven ve beklentileri karşılayan gerçekliğin mutluluğunu verir.
Signum
signum.ai
Müşterilerinizin şirketlerindeki, sektörlerindeki ve kariyerlerindeki ilerlemelerden haberdar olun ve etkili konuşmalar için yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri kullanın.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerine ayrı ayrı veya uçtan uca tek bir çözüm olarak kullanılabilecek 3 temel hizmet sunar: Özel Potansiyel Müşteri Oluşturma, Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ve Yönetilen E-posta Erişimi. LeadGenius ile işletmeler yeni müşterileri belirleyebilir, mevcut potansiyel müşteri veritabanını güncelleyebilir ve geliştirebilir ve giden e-postalardan zaman alan adımları kaldırabilir.
NetLine
netline.com
Başarılı B2B Pazarlamacıları Buradan Başlayın. NetLine, B2B pazarlamacılara, benzersiz alıcı düzeyinde amaç verileri ve potansiyel müşteri yaratma yetenekleri sunan hepsi bir arada alıcı katılımı platformu aracılığıyla geliri ölçeklendirme yetkisi verir. Alıcı seviyesindeki tek niyet platformunu işleten INTENTIVE, gerçek zamanlı bilgiler sunuyor
IntentHub
intenthub.com
IntentHub, 1 milyondan fazla kişiden erken alıcı niyeti sinyallerini toplar ve işler. B2B web siteleri, müşterilere pazardaki hesaplara ilişkin uygulanabilir bilgiler sunar. Daha fazla bilgi edinin: Intenthub.com IntentHub, General Electric Healthcare, Powell Software, Rise Up ve diğerleri tarafından güvenilen hesap tabanlı pazara açılma platformunu geliştiren Fin şirketi N.Rich tarafından geliştirilmiştir.
UpLead
uplead.com
UpLead, en yüksek kalitede B2B iletişim ve şirket verilerini sağlayan bir B2B müşteri adayı platformudur. Özellikler şunları içerir: gerçek zamanlı e-posta doğrulama, 200'den fazla ülkede dünya çapında bağlantılar, 50'den fazla arama kriteri, teknoloji takibi, hesap tabanlı pazarlama, rakip istihbaratı, e-posta modeli istihbaratı, sosyal profil bağlantıları, Salesforce ve diğer 12 CRM entegrasyonu, güçlü API ve daha fazlası .
Bombora
bombora.com
Bombora'nın sunduğu teklifler, hangi işletmelerin şu anda hangi konuları araştırdığını ve bu çabaların yoğunluğunu belirliyor. Bu sinyalleri puanlayarak satış ve pazarlama ekiplerinin hedef hesaplara öncelik vermesine, onlarla olan görüşmelerini özelleştirmesine ve pazarlama çabalarını optimize etmesine yardımcı olur. Bombora, en büyük değerini 100'den fazla çalışanı olan kuruluşlara sunuyor.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment, sahip olduğunuz her kayda bir şirkete, teknolojisine ve çalışanlarına ilişkin 100'den fazla veri noktasını anında ekler; böylece potansiyel müşterileri daha kısa sürede müşterilere dönüştürebilirsiniz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz: • İş akışlarınızı otomatikleştirmek ve optimize etmek için Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. • Değerli potansiyel müşterileri kaçırmayı bırakın — anında bağlamla, alıcının yolculuğunu puanlamanız, yönlendirmeniz ve hızlandırmanız gerekir. • Formları kısaltın: Dönüşümleri artırmak için bilinen alanları gizleyin veya otomatik olarak doldurun. • Güvenilir, doğru bir kaynaktan yararlanın: Yalnızca Fortune 500 grubu için değil, web sitesi olan her şirket için makine öğrenimi algoritmaları ve yüksek düzeyde eğitimli QA ile optimize edilmiş yeni iş verilerine göre hareket edin.
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda daha iyi ürünler oluşturmanıza, ilişkileri derinleştirmenize ve daha hızlı büyümenize yardımcı olur.
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
G2
g2.com
G2 dünyanın en büyük ve en güvenilir yazılım pazarıdır. Tüm Fortune 500 şirketlerindeki çalışanlar da dahil olmak üzere yılda 90 milyondan fazla kişi, gerçek akran incelemelerine dayanarak daha akıllı yazılım kararları vermek için G2'yi kullanıyor. Her ölçekten binlerce yazılım ve hizmet şirketi, itibarlarını artırmak, yazılım harcamalarını yönetmek ve işlerini büyütmek için G2 ile ortaklık yapıyor.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics, turboşarjlı potansiyel müşteri üretimine yönelik bir B2B yazılımıdır. Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi, iletişim bilgilerinizi tanımlayın ve satış hattınızı artırın."
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 milyondan fazla üye | Profesyonel kimliğinizi yönetin. Profesyonel ağınızı oluşturun ve onunla etkileşime geçin. Bilgiye, içgörülere ve fırsatlara erişin.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış potansiyel müşterileri için ilk ve tek gerçek zamanlı arama motorudur. 350.000'den fazla kullanıcı ve on binlerce Başkanlık Kulübü Ödülü Sahibi, satış yapmak istedikleri herkesin doğrulanmış cep telefonlarını, e-postalarını ve doğrudan aramalarını bulmak için Seamless.AI'yı kullanıyor. Az önce DUYURULDU: Seamless.AI'dan Alıcı Niyeti ve İş Değişiklikleri! Seamless.AI, şu anda piyasada bulunan ve ürününüzü veya hizmetinizi satın almaya hazır hesaplara ulaşarak satış hattını her zamankinden daha hızlı oluşturabilmeniz için Alıcı Niyeti Verilerini yayınladı. Seamless.AI tarafından sunulan İş Değişiklikleri, rolünü değiştiren veya yeni bir şirkete geçen herkese erişmenizi sağlar; böylece bu kritik dönemde müşterilerinize ve potansiyel müşterilerinize iletişiminizi kaybetmeden ulaşabilirsiniz.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
Albacross
albacross.com
Dünya çapındaki gelir ekipleri, daha fazla fırsat yaratmak ve geliri daha hızlı artırmak için Albacross'un Niyet Verilerini kullanıyor. Erken aşamadaki farkındalıktan son aşamadaki karara kadar, potansiyel alıcılarınızı ortaya çıkarmak, istedikleri şeyle etkileşime geçmek ve satın almaya hazır olduklarında bildirim almak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahipsiniz. İşte nasıl: - Satış üretkenliğini artırın: Web sitenizi ziyaret eden şirketlerin satın alma niyetini belirleyin ve satın almaya hazır olduklarında satış ekibinizi bilgilendirin. - Pazarlamada varsayımları ortadan kaldırın: Hangi hesapların içeriğinizle etkileşime geçtiğini ve onları en çok neyin ilgilendirdiğini anlayın. - İhtiyacınız olan tüm veri noktaları: Dünya çapında aylık 3 milyar olayı takip ediyoruz ve veri noktalarını haftalık olarak yeniliyoruz. - Halihazırda kullanmakta olduğunuz teknik araçlara sorunsuz bir şekilde entegre edin; öğrenilecek başka bir araç değildir.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Güçlü, Uygun Fiyatlı ve Kullanımı Kolay Satış Zekası Platformu. B2B Satışlarını Kolaylaştırıyoruz. Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha kısa sürede daha fazla satış yapmasına yardımcı olmak. Platformumuz şunları içerir: - Alıcı Niyeti Verileri - 606 milyondan fazla kişi içeren B2B İletişim Veritabanı - Anonim Web Sitesi Ziyaretçi Kimliği - E-posta/Teklif Takibi Platformumuzun faydaları şunları içerir: - Satış ve pazarlama ekiplerinizin ilk teması kurmasına yardımcı olmak. Satışların %36'sı ilk yanıt veren satıcıya gidiyor. - Potansiyel müşteri bulma süresini %80'e kadar azaltın. Bu zorlu potansiyel müşteriye ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz verileri sağlıyoruz. - Gizli Potansiyel Müşterilerinizi Ortaya Çıkarın. Halihazırda sahip olduğunuz trafikten daha fazla potansiyel müşteri elde etmenize yardımcı oluyoruz. - Potansiyel müşteriler yanıt vermiyor mu? Potansiyel müşteriler tarafında neler olup bittiğine dair size fikir vereceğiz. 2009 yılında kurulan Jacksonville, FL ve Atlanta, GA'da ofislerimiz bulunmaktadır. 2.220'den fazla müşterisi ve beyaz etiketli bayisiyle Visual Visitor, hızla büyüyen şirketlerin tercih ettiği platform haline geliyor.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, pazarlama, satış ve gelir operasyonları ekiplerinin satış hattı verimliliğinde 5 kata kadar artış sağlamasına yardımcı olan bir pazara giriş istihbarat platformudur: - 300 milyon benzersiz teknolojiyle profillenen 22 milyon hesap arasından ideal müşterilerinizi (ICP) belirleyerek veri noktalarını yükleyin. - Alanında en iyi amacı, şirket haberlerini ve web ziyaretçi verilerini kullanarak, ürününüz veya hizmetiniz için aktif olarak pazarda olan hesapları ortaya çıkarmak. - E-postaları ve cep telefonu numaraları olan 100 milyondan fazla kişiden oluşan veri tabanımızdan karar vericilere doğrulanmış iletişim bilgileri sağlamak - 2.000'den fazla kişilik araştırma ekibimizden yararlanarak her türlü iletişim veya hesap verisi boşluğunu doldurmak için ekibinizin bir uzantısı olarak hareket etmek - Üstelik sınırsız kredi sağlarken birinci sınıf müşteri hizmetleriyle desteklenen fiyatlandırma Müşterilerimiz, günümüzün zorlu ekonomisinde boru hattı verimliliğini artırmanın gelir artışının anahtarı olduğunu anlayan, ServiceTitan, ProGlove, Openprise ve Veranex gibi sektör lideri şirketlerin bilgili gelir ekipleridir. 15 yılı aşkın bir süredir sektöre kaliteli veriler sağlıyoruz ve bunları ancak yakın zamanda doğrudan 800'den fazla müşterimizin kullanımına sunduk.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket, Modern Satış Ekiplerine yönelik Yapay Zeka Platformudur. Amplemarket ile bir sonraki müşterilerinizi keşfetme, onlarla etkileşim kurma ve dönüştürme yönteminizi sihirli bir şekilde basitleştireceksiniz. Müşterilerimiz ne diyor: * Deel: 12 ayda A serisinden tek boynuzlu atlara. Amplemarket, Deel'in 20 kat gelir artışını nasıl destekledi? * Vanta: Vanta, Amplemarket satın alma amacı verileriyle (9x yatırım getirisi) nasıl daha fazla ve daha hızlı kapanıyor? Amplemarket sayesinde satış oyunlarını yükselten Deel, Rippling, Vanta ve daha pek çok şirketten yüzlerce şirkete katılın. İşte elde edeceğiniz şey: * Yerel veri: Anlaşmaları tamamlamanıza yardımcı olacak verileri kolayca bulun. * Yerleşik kişiselleştirme: Aşırı kişiselleştirilmiş mesajlarla yanıt oranlarınızı 3 kat artırın. * Çok kanallı erişim: E-posta, Telefon, LinkedIn vb. * Yapay zeka destekli: Bırakın temsilciler satışa odaklansın, gerisini yapay zeka halledsin. * Teslim edilebilirlik optimizasyonu: E-postalarınızı potansiyel müşterinizin birincil gelen kutusuna yerleştirin. * Satın Alma Niyeti Sinyalleri: Aktif olarak sizinkine benzer bir çözüm arayan alıcıları hedefleyin.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront, satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel müşteriler kazanmak ve anlaşmaları kapatmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayan Pazara Çıkma Platformudur. Almanya'nın Echobot'u ile Finlandiya'nın Leadfeeder'ının ortak birleşmesi olan Dealfront'un algoritmaları ve uygulamaları, şeffaflık sunarken ve Avrupa'nın katı ve karmaşık düzenlemelerine uyum sağlarken, diğer araçların erişemediği verilere ve içgörülere erişiyor. Dealfront, satış ve pazarlama sürecinin araçlarını ve aşamalarını tek bir platformda birleştirerek, pazara giriş operasyonunuzun tamamını sürekli bir döngüde optimize eden bir volanı çalıştırır. Sonuç, sürekli olarak iyileştirilen doğruluk, dinamik ve gerçek zamanlı ICP'ler ve anlaşmalarla sonuçlanan daha fazla potansiyel müşteridir.
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.