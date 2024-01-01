Alıcı Niyeti Veri Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Bermuda En Popüler Son Eklenenler

Alıcı amacı verilerinin sağlayıcıları, potansiyel müşterilerin ve mevcut müşterilerin bir markayla etkileşime geçtiği anlara ilişkin bilgiler toplar ve sağlar. Alıcının amacı, bir müşterinin satın alma yapma olasılığını ifade eder ve bu araçlar, gerçek alıcı yolculukları ve satın alma eğilimlerinin göstergeleri hakkında bilgi toplar. Kuruluşlar, hedeflenen hesap tabanlı pazarlama (ABM) kampanyaları için alıcı amacı veri araçlarını kullanıyor, web sitesi deneyimlerini çevrimiçi ziyaretçiler için uyarlıyor ve gelen potansiyel müşterileri şirketle olan etkileşimlerine göre önceliklendiriyor. Ek olarak işletmeler, rakiplerle etkileşim örneklerini belirleyerek ve tedarikçi değiştirme potansiyelini değerlendirerek müşteri kaybını proaktif bir şekilde ele almak için bu verilerden yararlanır. Alıcının amacı verileri, şirketlerin müşterilerinin ihtiyaçlarını önceden karşılayabilecek ek ürünleri veya entegrasyonları anlamalarına yardımcı olma konusunda da faydalıdır.