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Alıcı Niyeti Veri Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Antigua ve Barbuda
Alıcı amacı verilerinin sağlayıcıları, potansiyel müşterilerin ve mevcut müşterilerin bir markayla etkileşime geçtiği anlara ilişkin bilgiler toplar ve sağlar. Alıcının amacı, bir müşterinin satın alma yapma olasılığını ifade eder ve bu araçlar, gerçek alıcı yolculukları ve satın alma eğilimlerinin göstergeleri hakkında bilgi toplar. Kuruluşlar, hedeflenen hesap tabanlı pazarlama (ABM) kampanyaları için alıcı amacı veri araçlarını kullanıyor, web sitesi deneyimlerini çevrimiçi ziyaretçiler için uyarlıyor ve gelen potansiyel müşterileri şirketle olan etkileşimlerine göre önceliklendiriyor. Ek olarak işletmeler, rakiplerle etkileşim örneklerini belirleyerek ve tedarikçi değiştirme potansiyelini değerlendirerek müşteri kaybını proaktif bir şekilde ele almak için bu verilerden yararlanır. Alıcının amacı verileri, şirketlerin müşterilerinin ihtiyaçlarını önceden karşılayabilecek ek ürünleri veya entegrasyonları anlamalarına yardımcı olma konusunda da faydalıdır.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 milyondan fazla üye | Profesyonel kimliğinizi yönetin. Profesyonel ağınızı oluşturun ve onunla etkileşime geçin. Bilgiye, içgörülere ve fırsatlara erişin.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Seamless.AI
seamless.ai
B2B doğrudan aramalar, cep telefonu numaraları ve e-postalar için 1 numaralı satış aracı. 300.000'den Fazla Satış Yöneticisi, Satış Potansiyellerini Oluşturmak için Seamless.AI'yı Kullanıyor.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit, tüm müşteri etkileşimleriniz için pazarlama veri motorudur. Müşterilerinizi derinlemesine anlayın, gelecekteki potansiyel müşterileri belirleyin ve her bir pazarlama ve satış etkileşimini kişiselleştirin.
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
SalesIntel
salesintel.io
İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.
Visual Visitor
visualvisitor.com
B2B Satış Zekası platformumuz, Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha fazla satış yapmasına yardımcı olur. Amaç Verileri, B2B Veritabanı, Web Ziyaretçi Kimliği ve E-posta Takibi.
N.Rich
nrich.ai
Bütçenizi aşmadan satış hattınızı artırın. Alıcı amacı kanıtlanmış ICP hesaplarını bulun, bunları kanallar arası dijital reklamlarla etkinleştirin ve sıcak hesapları satışa sunun.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics, turboşarjlı potansiyel müşteri üretimine yönelik bir B2B yazılımıdır. Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi, iletişim bilgilerinizi tanımlayın ve satış hattınızı artırın."
NetLine
netline.com
Başarılı B2B Pazarlamacıları Buradan Başlayın. NetLine, B2B pazarlamacılara, benzersiz alıcı düzeyinde amaç verileri ve potansiyel müşteri yaratma yetenekleri sunan hepsi bir arada alıcı katılımı platformu aracılığıyla geliri ölçeklendirme yetkisi verir. Tek alıcı düzeyindeki niyet platformunu işlet...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek olan şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hede...
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda daha iyi ürünler oluşturmanıza, ilişkileri derinleştirmenize ve daha hızlı büyümenize yardımcı olur.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius,...
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot'un Satın Alma Zekası Platformu, teknoloji profesyonellerinin kurumsal teknoloji hakkında pratik, güvenilir bilgiler edindiği yerdir; böylece satın aldıkları şeyin tam olarak ihtiyaç duydukları şey olduğundan emin olabilirler. Dünyanın en büyük kurumsal teknoloji alıcıları topluluğu tarafınd...
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğinizi aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasi...
LoneScale
lonescale.com
Niyet verilerinden ve satış tetikleyicilerinden yararlanarak daha nitelikli bir satış hattı oluşturun ve daha fazla anlaşma yapın.
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef he...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence, Hesap Tabanlı Pazarlama ve B2B istihbaratının lider sağlayıcısıdır. Teknoloji platformumuz, B2B pazarlamacıların ideal müşterilerini tanımlamasına, onlara ulaşmasına ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olmak için büyük verinin ve reklam otomasyonunun gücünü birleştirir. ...
Albacross
albacross.com
Hedef kitlenizi anlamak, görünmeyen potansiyel müşterileri ortaya çıkarmak ve pazarlama ve satış verimliliğini artırmak için her kaydı zenginleştirmek için Birinci Taraf Amaç Verileri.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (eski adıyla Leadleader), satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel müşterileri bulmak ve anlaşmaları kapatmak için ihtiyaç duydukları verileri, uygulamaları ve bilgileri sağlayan pazara açılma platformudur.
Intentsify
intentsify.io
NE YAPIYORUZ Intentsify, B2B kuruluşlarına günümüz pazarındaki en doğru, kapsamlı alıcı niyeti istihbaratını ve bu istihbarata göre hareket edecek çözümleri sağlar. Tescilli, yeni nesil hassas amaç verilerini sağlayan ve etkinleştiren Intentsify'ın İstihbarat Aktivasyon Platformu, doğrudan iş çözüml...
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B büyüme ekipleri için oluşturulmuş tek hesap tabanlı pazarlama (ABM) platformudur. Pazardaki hesapların ve kişilerin listelerini oluşturmak, bu kişileri çok kanallı ABM kampanyalarıyla ısıtmak ve yüksek nitelikli potansiyel müşterilerin günlük listesini satışa sunmak için niyet ...
Toplyne
toplyne.io
Birinci taraf ürün kullanımı, CRM, faturalandırma ve üçüncü taraf zenginleştirme verileri üzerine kurulu, self servis huninizde satış hattını bulan davranışsal müşteri adayı puanlama platformu.
Foundry
foundryco.com
En iyi hesaplarınızı Foundry'nin amaç odaklı ABM orkestrasyonu aracılığıyla dönüştürün; böylece daha büyük, daha iyi bir üretim hattı elde edilir.
Amplemarket
amplemarket.com
Siz satışa odaklanırken Amplemarket sıkıcı işlerle ilgilenir. Bu, potansiyel müşteri yaratma, e-posta erişimi ve otomatik pilotta potansiyel müşteri yeterliliğidir.
UpLead
uplead.com
Büyümeyi desteklemek için doğru ve gerçek zamanlı doğrulanmış B2B veri tabanımıza erişin. Yerleşik e-posta doğrulamasıyla UpLead, yüksek kaliteli iş iletişim verilerinde liderdir. 7 günlük ücretsiz denemenizi bugün başlatın!
Bombora
bombora.com
Satın almaya hazır işletmeleri rakiplerinizden önce bulun. Sektörün en kapsamlı ve gizlilikle uyumlu Intent verilerini kullanarak bağlanın ve satış yapın.
IntentHub
intenthub.com
IntentHub, 1 milyondan fazla kişiden erken alıcı niyeti sinyallerini toplar ve işler. B2B web siteleri, müşterilere pazardaki hesaplara ilişkin uygulanabilir bilgiler sunar. Daha fazla bilgi edinin: Intenthub.com IntentHub, General Electric Healthcare, Powell Software, Rise Up ve diğerleri tarafında...
Signum
signum.ai
Müşterilerinizin şirketlerindeki, sektörlerindeki ve kariyer ilerlemesindeki değişimler hakkında bilgi sahibi olun ve etkili konuşmalar için yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri kullanın.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziya...
CANDDi
canddi.com
Web sitenizi ziyaret eden potansiyel müşterilerin %98'i asla sizinle iletişime geçmeyecek. Peki ya bu insanları tespit edip onlara ulaşıp anlaşmayı sonuçlandırabilseydiniz? CANDDi, hangi ŞİRKETLERİN ve BİREYLERİN web sitenize göz attığını ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir web sitesi ziyaretçisi izl...
Aptivio
aptiv.io
Gezegendeki en gelişmiş otomatik Ağ Satış Platformu, B2B şirketlerinin dönüşüm olasılığı en yüksek olan hesapları ve kapanmaya giden en kısa yolu keşfederek gelir artışlarını artırmalarına yardımcı olan Gerçek Alıcı Niyeti ile birleştirilmiştir. Aptivio'nun gelişmiş yapay zeka sinyalleri, alıcı döng...
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
inMarket
inmarket.com
InMarket'te sınıfının en iyisi olmak, müşterilerimize bugün mevcut olan en doğru ve kesin, izne dayalı, SDK'dan türetilmiş konum verilerine erişim sağlamak anlamına gelir. Bu aynı zamanda önemli anlarda son derece alakalı, zamanlı mesajlar aracılığıyla çığır açan deneyimler yaratmak, dönüşümsel 360 ...
Revmonk
revmonk.io
Revmonk, yapay zeka destekli B2B pazarlama otomasyon platformudur. Pazarlama ve satış ekipleri için çok yararlı olabilecek bir dizi özelliğe sahiptir; bunlar arasında: -Organik ve ücretli web trafiğini belirleme: Bu, ekiplerin web sitelerine en fazla trafiği hangi kanalların çektiğini anlamalarına v...