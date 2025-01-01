İş Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İş planlama yazılımı, birden fazla takvimi sorunsuz bir şekilde senkronize ederek bireysel gizliliği koruyarak takvim koordinasyonunu kolaylaştırır. Bu aracın satış, gelir operasyonları ve müşteri başarı ekipleri için çok değerli olduğu kanıtlanmıştır; kullanılabilirliğin e-posta bağlantıları veya web sitelerindeki yerleşik planlayıcılar aracılığıyla kolayca paylaşılmasını kolaylaştırır. Harici taraflarla ilgili planlama engellerini en aza indirerek hataları azaltır ve önceden belirlenmiş kullanılabilirlik ayarları aracılığıyla toplantı sıklığını düzenler. Temel özellikler arasında bire bir veya grup toplantı planlaması, özelleştirilebilir markalama ve özel hatırlatıcılar yer alır. Ek olarak, genellikle tercih edilen toplantı saatlerini belirleme esnekliğini de içerir.
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Calendly
calendly.com
Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Reclaim
reclaim.ai
AI destekli Reclaim uygulaması, görev, toplantı ve alışkanlıkların en uygun zamanını otomatik olarak bulur ve takvim yönetimini optimize eder.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.
Zoho Bookings
zoho.com
Zoho Bookings, müşterilerin çevrimiçi randevu almasını ve ödemelerini yapmasını sağlayan, entegre bir randevu planlama uygulamasıdır.
Calendar
calendar.com
Takvim uygulaması, toplantıları planlama, etkinlikleri görüntüleme ve takvimleri paylaşma gibi işlevler sunarak zaman yönetimini kolaylaştırır.
Doodle
doodle.com
Doodle, toplantı ve randevuları kolaylaştıran bir uygulamadır. Kullanıcılar, kişisel ve profesyonel ihtiyaçlar için zamanlama yapabilir ve anketlerle geri bildirim toplayabilir.
Consolto
consolto.com
Consolto, KOBİ'ler için tasarlanmış bir video görüşme uygulamasıdır. Müşteri ile kolay, anonim ve etkili iletişim sağlar. İlgili iş yönetimi araçları içerir.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us, oturumları planlamaya, yürütmeye ve işbirliğini geliştirmeye yönelik merkezi bir platformdur.
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce tabanlı bir platformdur. Web sitesi üzerinden değerli alıcıları belirleyip satış görüşmeleri başlatır.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me, işletmelerin online randevu planlamasını kolaylaştıran bir yazılımdır. Müşteriler 24/7 randevu alabilir ve hatırlatmalar alır.
Morgen
morgen.so
Morgen, takvim ve görev yönetimi platformu olup, zaman planlaması ve entegrasyon özellikleriyle kullanıcıların programlarını yönetmelerine yardımcı olur.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax, satış ekiplerinin müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir satış katılım platformudur.
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşimde bulunmasını ve müşteri destek süreçlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir iletişim platformudur.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.
CalendarHero
calendarhero.com
CalendarHero, randevu planlamasını kolaylaştıran ve takvimle entegre çalışan bir uygulamadır. Kullanıcıların toplantı sürelerini yönetmelerine yardımcı olur.
Clockwise
getclockwise.com
Saat Yönü, ekiplerin takvimlerini optimize ederek zaman yönetimi yapan, AI destekli bir araçtır. Planlama ve odak blokları oluşturma işlemlerini otomatikleştirir.
vcita
vcita.com
vcita, işletmelerin randevu planlama, faturalama ve müşteri yönetimini kolaylaştıran, çok çeşitli hizmetler sunan bir yönetim platformudur.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM, sağlık ve yaşam bilimleri alanında etkileşimleri yönetmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir müşteri ilişkileri yönetim platformudur.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely, SimplyMeet.me olarak yeniden markalandı ve toplantı planlama aracı olarak kullanıcılara ücretsiz erişim sunuyor.
OnceHub
oncehub.com
OnceHub, randevu planlama ve dijital etkileşim çözümleri sunarak satışları hızlandıran ve hizmet sunumunu kolaylaştıran bir platformdur.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper, B2B satış ekiplerine randevu planlama ve müşteri yönlendirme konularında kolaylık sağlayan bir yazılımdır.
Appointlet
appointlet.com
Appointlet, randevu rezervasyonunu kolaylaştıran bir planlama aracıdır. Randevular, Google ve Office 365 takvimlerine entegre edilir.
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteri odaklı ekipler için AI destekli bir toplantı asistanıdır. Toplantıları kaydeder, transkriptler sağlar ve CRM ile entegre olur.
GReminders
greminders.com
GReminders, Google Takvim ve Microsoft Outlook ile çalışan randevu hatırlatıcıları gönderen bir uygulamadır. İletişimi kolaylaştırır ve iptalleri otomatikleştirir.
Yesware
yesware.com
Yesware, satış ekiplerinin e-posta iletişimini ve verimliliğini artırmalarına yardımcı olan bir izleme ve sosyal destek platformudur.
Groove
groove.co
Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyumlu bir şekilde uygulamalarını sağlayan bir satış etkileşim platformudur.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy, görüşme planlamayı otomatikleştirip kolaylaştıran bir zamanlama aracıdır. İlgili uygulamalarla entegrasyon sağlar ve aday deneyimini iyileştirir.
3veta
3veta.com
3veta, uzaktan ekipler için randevu planlama ve video konferans araçları sunan bir platformdur. Kullanıcılar, toplantıları düzenleyip gerçekleştirebilirler.
MeetFox
meetfox.com
MeetFox, randevu planlama, görüntülü görüşme yapma ve otomatik faturalama gibi işlemleri kolaylaştıran bulut tabanlı bir uygulamadır.
lemcal
lemcal.com
Lemcal, toplantı rezervasyonlarını hızlıca yapmak için özelleştirilmiş bir sayfa sunan kullanıcı dostu bir planlama aracıdır.
CallPage
callpage.io
CallPage, web sitenizdeki ziyaretçilerle 28 saniye içinde ücretsiz arama yapmanızı sağlayan bir widget'tır. Potansiyel müşterilerle hızlı iletişim kurma olanağı sunar.
Kronologic
kronologic.com
Kronolojik, AI destekli bir zamanlama asistanıdır. Toplantı davetlerini otomatikleştirir ve kullanıcıların verimli bir şekilde randevu ayarlamasına yardımcı olur.
Sidekick
sidekickai.com
Sidekick, AI destekli toplantı planlama ve görev yönetimi sunan bir uygulamadır. Kullanıcıların iş akışlarını kolaylaştırmasını sağlar.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime, görüşme yönetimini otomatikleştirirken mülakat süreçlerini iyileştiren bir yapay zeka uygulamasıdır. İşe alım deneyimini geliştirir.
Rezrva
rezrva.com
Rezrva, müşterileri planlama, hizmet rezervasyonu yapma ve çevrimiçi takvim yönetimi için kullanılan kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Flexperto
flexperto.com
Flexperto, satış süreçlerini online hale getirerek randevu düzenleme, video görüşme yapma, belge düzenleme ve sözleşme imzalama imkanı sunar.
DaySchedule
dayschedule.com
DaysSchedule, randevu, hizmet ve webinar planlaması için tasarlanmış bir uygulamadır. Takvimleri yönetir, hatırlatıcılar gönderir ve personel planlaması yapar.
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk, satış ekiplerinin potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak nitelendirmesine, yönlendirmesine ve randevu almasına yardımcı olan bir otomasyon platformudur.
Weezly
weezly.com
Weezly, işletmelerin video mesajlaşma ve ekran kaydı ile müşteriyle etkili iletişim kurmasını sağlayan bir planlama platformudur.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop, işe alım süreçlerini görüşme planlaması, görüşmeci eğitimi ve analizlerle verimli hale getirir.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight, Gmail ve Outlook için bir eklenti olup, satış yapanların e-posta ile müşteriyle bağlantı kurmasını ve Salesforce ile entegre çalışmasını sağlar.
Zipteams
zipteams.com
Zipteams, iç satış ve müşteri başarı takımları için tasarlanmış akıllı toplantı odaları sunar. Anlık müşteri bilgileri ve önerilerle toplantıları daha verimli hale getirir.
Arrangr
arrangr.com
Arrangr, sanal veya yüz yüze iş toplantılarını hızlı ve kolay bir şekilde organize etmeyi sağlayan bir zamanlama uygulamasıdır.
Setster
setster.com
Setster, işletmelerin randevu planlamasını otomatikleştirerek rezervasyonları yönetmelerine ve müşteri deneyimini geliştirmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.
Re:catch
recatch.cc
Re:catch, hızlı satış hunisi otomasyonu sunan bulut tabanlı bir yazılımdır. Gelir ekiplerine hız ve zaman optimizasyonu ile gelir artışı sağlar.
Nylas
nylas.com
Nylas, geliştiricilere e-posta, takvim ve kişileri tek bir entegrasyonla yönetme olanağı sunan bir API platformudur.
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
AppointmentCore, kullanıcıların randevuları hızlıca ayarlamasını ve yönetmesini sağlayan, bulut tabanlı bir zamanlama ve randevu yönetim aracıdır.
Default
default.com
Default, manuel iş akışlarını otomasyona dönüştürerek finans operasyonlarını basitleştirir. Raporlama, yönlendirme ve zenginleştirme özellikleri sunar.
Apptoto
apptoto.com
Apptoto, randevu hatırlatıcıları, çevrimiçi planlama ve müşteri mesajlaşması sunan bir yazılımdır. Randevu tabanlı işletmeler için etkili bir yönetim aracı sağlar.
Engageware
engageware.com
Engageware, müşteri etkileşimini artıran bir platformdur. İlk etkileşimde müşteri ihtiyaçlarını çözerek bilgiye erişim ve müşteri hizmetlerini otomatikleştirir.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero, B2B gelir ekipleri için toplantı planlaması ve potansiyel müşteri yönlendirmesini otomatikleştiren bir araçtır.
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