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İş Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İş planlama yazılımı, birden fazla takvimi sorunsuz bir şekilde senkronize ederek bireysel gizliliği koruyarak takvim koordinasyonunu kolaylaştırır. Bu aracın satış, gelir operasyonları ve müşteri başarı ekipleri için çok değerli olduğu kanıtlanmıştır; kullanılabilirliğin e-posta bağlantıları veya web sitelerindeki yerleşik planlayıcılar aracılığıyla kolayca paylaşılmasını kolaylaştırır. Harici taraflarla ilgili planlama engellerini en aza indirerek hataları azaltır ve önceden belirlenmiş kullanılabilirlik ayarları aracılığıyla toplantı sıklığını düzenler. Temel özellikler arasında bire bir veya grup toplantı planlaması, özelleştirilebilir markalama ve özel hatırlatıcılar yer alır. Ek olarak, genellikle tercih edilen toplantı saatlerini belirleme esnekliğini de içerir.

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Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

AI destekli Reclaim uygulaması, görev, toplantı ve alışkanlıkların en uygun zamanını otomatik olarak bulur ve takvim yönetimini optimize eder.

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

Zoho Bookings, müşterilerin çevrimiçi randevu almasını ve ödemelerini yapmasını sağlayan, entegre bir randevu planlama uygulamasıdır.

Calendar

Calendar

calendar.com

Takvim uygulaması, toplantıları planlama, etkinlikleri görüntüleme ve takvimleri paylaşma gibi işlevler sunarak zaman yönetimini kolaylaştırır.

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle, toplantı ve randevuları kolaylaştıran bir uygulamadır. Kullanıcılar, kişisel ve profesyonel ihtiyaçlar için zamanlama yapabilir ve anketlerle geri bildirim toplayabilir.

Consolto

Consolto

consolto.com

Consolto, KOBİ'ler için tasarlanmış bir video görüşme uygulamasıdır. Müşteri ile kolay, anonim ve etkili iletişim sağlar. İlgili iş yönetimi araçları içerir.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Sessions.us, oturumları planlamaya, yürütmeye ve işbirliğini geliştirmeye yönelik merkezi bir platformdur.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified, Salesforce tabanlı bir platformdur. Web sitesi üzerinden değerli alıcıları belirleyip satış görüşmeleri başlatır.

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

SimplyBook.me, işletmelerin online randevu planlamasını kolaylaştıran bir yazılımdır. Müşteriler 24/7 randevu alabilir ve hatırlatmalar alır.

Morgen

Morgen

morgen.so

Morgen, takvim ve görev yönetimi platformu olup, zaman planlaması ve entegrasyon özellikleriyle kullanıcıların programlarını yönetmelerine yardımcı olur.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Mixmax, satış ekiplerinin müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir satış katılım platformudur.

Drift

Drift

drift.com

Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşimde bulunmasını ve müşteri destek süreçlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir iletişim platformudur.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.

CalendarHero

CalendarHero

calendarhero.com

CalendarHero, randevu planlamasını kolaylaştıran ve takvimle entegre çalışan bir uygulamadır. Kullanıcıların toplantı sürelerini yönetmelerine yardımcı olur.

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

Saat Yönü, ekiplerin takvimlerini optimize ederek zaman yönetimi yapan, AI destekli bir araçtır. Planlama ve odak blokları oluşturma işlemlerini otomatikleştirir.

vcita

vcita

vcita.com

vcita, işletmelerin randevu planlama, faturalama ve müşteri yönetimini kolaylaştıran, çok çeşitli hizmetler sunan bir yönetim platformudur.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

FreeAgent CRM, sağlık ve yaşam bilimleri alanında etkileşimleri yönetmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir müşteri ilişkileri yönetim platformudur.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.

Harmonizely

Harmonizely

harmonizely.com

Harmonizely, SimplyMeet.me olarak yeniden markalandı ve toplantı planlama aracı olarak kullanıcılara ücretsiz erişim sunuyor.

OnceHub

OnceHub

oncehub.com

OnceHub, randevu planlama ve dijital etkileşim çözümleri sunarak satışları hızlandıran ve hizmet sunumunu kolaylaştıran bir platformdur.

Chili Piper

Chili Piper

chilipiper.com

Chili Piper, B2B satış ekiplerine randevu planlama ve müşteri yönlendirme konularında kolaylık sağlayan bir yazılımdır.

Appointlet

Appointlet

appointlet.com

Appointlet, randevu rezervasyonunu kolaylaştıran bir planlama aracıdır. Randevular, Google ve Office 365 takvimlerine entegre edilir.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma, müşteri odaklı ekipler için AI destekli bir toplantı asistanıdır. Toplantıları kaydeder, transkriptler sağlar ve CRM ile entegre olur.

GReminders

GReminders

greminders.com

GReminders, Google Takvim ve Microsoft Outlook ile çalışan randevu hatırlatıcıları gönderen bir uygulamadır. İletişimi kolaylaştırır ve iptalleri otomatikleştirir.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware, satış ekiplerinin e-posta iletişimini ve verimliliğini artırmalarına yardımcı olan bir izleme ve sosyal destek platformudur.

Groove

Groove

groove.co

Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyumlu bir şekilde uygulamalarını sağlayan bir satış etkileşim platformudur.

Cronofy

Cronofy

cronofy.com

Cronofy, görüşme planlamayı otomatikleştirip kolaylaştıran bir zamanlama aracıdır. İlgili uygulamalarla entegrasyon sağlar ve aday deneyimini iyileştirir.

3veta

3veta

3veta.com

3veta, uzaktan ekipler için randevu planlama ve video konferans araçları sunan bir platformdur. Kullanıcılar, toplantıları düzenleyip gerçekleştirebilirler.

MeetFox

MeetFox

meetfox.com

MeetFox, randevu planlama, görüntülü görüşme yapma ve otomatik faturalama gibi işlemleri kolaylaştıran bulut tabanlı bir uygulamadır.

lemcal

lemcal

lemcal.com

Lemcal, toplantı rezervasyonlarını hızlıca yapmak için özelleştirilmiş bir sayfa sunan kullanıcı dostu bir planlama aracıdır.

CallPage

CallPage

callpage.io

CallPage, web sitenizdeki ziyaretçilerle 28 saniye içinde ücretsiz arama yapmanızı sağlayan bir widget'tır. Potansiyel müşterilerle hızlı iletişim kurma olanağı sunar.

Kronologic

Kronologic

kronologic.com

Kronolojik, AI destekli bir zamanlama asistanıdır. Toplantı davetlerini otomatikleştirir ve kullanıcıların verimli bir şekilde randevu ayarlamasına yardımcı olur.

Sidekick

Sidekick

sidekickai.com

Sidekick, AI destekli toplantı planlama ve görev yönetimi sunan bir uygulamadır. Kullanıcıların iş akışlarını kolaylaştırmasını sağlar.

Rezrva

Rezrva

rezrva.com

Rezrva, müşterileri planlama, hizmet rezervasyonu yapma ve çevrimiçi takvim yönetimi için kullanılan kullanıcı dostu bir uygulamadır.

Flexperto

Flexperto

flexperto.com

Flexperto, satış süreçlerini online hale getirerek randevu düzenleme, video görüşme yapma, belge düzenleme ve sözleşme imzalama imkanı sunar.

DaySchedule

DaySchedule

dayschedule.com

DaysSchedule, randevu, hizmet ve webinar planlaması için tasarlanmış bir uygulamadır. Takvimleri yönetir, hatırlatıcılar gönderir ve personel planlaması yapar.

GoodTime

GoodTime

goodtime.io

GoodTime, görüşme yönetimini otomatikleştirirken mülakat süreçlerini iyileştiren bir yapay zeka uygulamasıdır. İşe alım deneyimini geliştirir.

Leadmonk

Leadmonk

leadmonk.io

Leadmonk, satış ekiplerinin potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak nitelendirmesine, yönlendirmesine ve randevu almasına yardımcı olan bir otomasyon platformudur.

Weezly

Weezly

weezly.com

Weezly, işletmelerin video mesajlaşma ve ekran kaydı ile müşteriyle etkili iletişim kurmasını sağlayan bir planlama platformudur.

ModernLoop

ModernLoop

modernloop.com

ModernLoop, işe alım süreçlerini görüşme planlaması, görüşmeci eğitimi ve analizlerle verimli hale getirir.

Cirrus Insight

Cirrus Insight

cirrusinsight.com

Cirrus Insight, Gmail ve Outlook için bir eklenti olup, satış yapanların e-posta ile müşteriyle bağlantı kurmasını ve Salesforce ile entegre çalışmasını sağlar.

Zipteams

Zipteams

zipteams.com

Zipteams, iç satış ve müşteri başarı takımları için tasarlanmış akıllı toplantı odaları sunar. Anlık müşteri bilgileri ve önerilerle toplantıları daha verimli hale getirir.

Arrangr

Arrangr

arrangr.com

Arrangr, sanal veya yüz yüze iş toplantılarını hızlı ve kolay bir şekilde organize etmeyi sağlayan bir zamanlama uygulamasıdır.

Setster

Setster

setster.com

Setster, işletmelerin randevu planlamasını otomatikleştirerek rezervasyonları yönetmelerine ve müşteri deneyimini geliştirmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.

Re:catch

Re:catch

recatch.cc

Re:catch, hızlı satış hunisi otomasyonu sunan bulut tabanlı bir yazılımdır. Gelir ekiplerine hız ve zaman optimizasyonu ile gelir artışı sağlar.

Nylas

Nylas

nylas.com

Nylas, geliştiricilere e-posta, takvim ve kişileri tek bir entegrasyonla yönetme olanağı sunan bir API platformudur.

AppointmentCore

AppointmentCore

get.appointmentcore.com

AppointmentCore, kullanıcıların randevuları hızlıca ayarlamasını ve yönetmesini sağlayan, bulut tabanlı bir zamanlama ve randevu yönetim aracıdır.

Default

Default

default.com

Default, manuel iş akışlarını otomasyona dönüştürerek finans operasyonlarını basitleştirir. Raporlama, yönlendirme ve zenginleştirme özellikleri sunar.

Apptoto

Apptoto

apptoto.com

Apptoto, randevu hatırlatıcıları, çevrimiçi planlama ve müşteri mesajlaşması sunan bir yazılımdır. Randevu tabanlı işletmeler için etkili bir yönetim aracı sağlar.

Engageware

Engageware

engageware.com

Engageware, müşteri etkileşimini artıran bir platformdur. İlk etkileşimde müşteri ihtiyaçlarını çözerek bilgiye erişim ve müşteri hizmetlerini otomatikleştirir.

RevenueHero

RevenueHero

revenuehero.io

RevenueHero, B2B gelir ekipleri için toplantı planlaması ve potansiyel müşteri yönlendirmesini otomatikleştiren bir araçtır.

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