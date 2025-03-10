İş Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İş planlama yazılımı, birden fazla takvimi sorunsuz bir şekilde senkronize ederek bireysel gizliliği koruyarak takvim koordinasyonunu kolaylaştırır. Bu aracın satış, gelir operasyonları ve müşteri başarı ekipleri için çok değerli olduğu kanıtlanmıştır; kullanılabilirliğin e-posta bağlantıları veya web sitelerindeki yerleşik planlayıcılar aracılığıyla kolayca paylaşılmasını kolaylaştırır. Harici taraflarla ilgili planlama engellerini en aza indirerek hataları azaltır ve önceden belirlenmiş kullanılabilirlik ayarları aracılığıyla toplantı sıklığını düzenler. Temel özellikler arasında bire bir veya grup toplantı planlaması, özelleştirilebilir markalama ve özel hatırlatıcılar yer alır. Ek olarak, genellikle tercih edilen toplantı saatlerini belirleme esnekliğini de içerir.
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Calendly
calendly.com
Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Reclaim
reclaim.ai
AI destekli Reclaim uygulaması, görev, toplantı ve alışkanlıkların en uygun zamanını otomatik olarak bulur ve takvim yönetimini optimize eder.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.
Zoho Bookings
zoho.com
Zoho Bookings, müşterilerin çevrimiçi randevu almasını ve ödemelerini yapmasını sağlayan, entegre bir randevu planlama uygulamasıdır.
Calendar
calendar.com
Takvim uygulaması, toplantıları planlama, etkinlikleri görüntüleme ve takvimleri paylaşma gibi işlevler sunarak zaman yönetimini kolaylaştırır.
Doodle
doodle.com
Doodle, toplantı ve randevuları kolaylaştıran bir uygulamadır. Kullanıcılar, kişisel ve profesyonel ihtiyaçlar için zamanlama yapabilir ve anketlerle geri bildirim toplayabilir.
Consolto
consolto.com
Consolto, KOBİ'ler için tasarlanmış bir video görüşme uygulamasıdır. Müşteri ile kolay, anonim ve etkili iletişim sağlar. İlgili iş yönetimi araçları içerir.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us, oturumları planlamaya, yürütmeye ve işbirliğini geliştirmeye yönelik merkezi bir platformdur.
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce tabanlı bir platformdur. Web sitesi üzerinden değerli alıcıları belirleyip satış görüşmeleri başlatır.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me, işletmelerin online randevu planlamasını kolaylaştıran bir yazılımdır. Müşteriler 24/7 randevu alabilir ve hatırlatmalar alır.
Morgen
morgen.so
Morgen, takvim ve görev yönetimi platformu olup, zaman planlaması ve entegrasyon özellikleriyle kullanıcıların programlarını yönetmelerine yardımcı olur.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax, satış ekiplerinin müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir satış katılım platformudur.
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşimde bulunmasını ve müşteri destek süreçlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir iletişim platformudur.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.
CalendarHero
calendarhero.com
CalendarHero, randevu planlamasını kolaylaştıran ve takvimle entegre çalışan bir uygulamadır. Kullanıcıların toplantı sürelerini yönetmelerine yardımcı olur.
Clockwise
getclockwise.com
Saat Yönü, ekiplerin takvimlerini optimize ederek zaman yönetimi yapan, AI destekli bir araçtır. Planlama ve odak blokları oluşturma işlemlerini otomatikleştirir.
vcita
vcita.com
vcita, işletmelerin randevu planlama, faturalama ve müşteri yönetimini kolaylaştıran, çok çeşitli hizmetler sunan bir yönetim platformudur.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM, sağlık ve yaşam bilimleri alanında etkileşimleri yönetmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir müşteri ilişkileri yönetim platformudur.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely, SimplyMeet.me olarak yeniden markalandı ve toplantı planlama aracı olarak kullanıcılara ücretsiz erişim sunuyor.
OnceHub
oncehub.com
OnceHub, randevu planlama ve dijital etkileşim çözümleri sunarak satışları hızlandıran ve hizmet sunumunu kolaylaştıran bir platformdur.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper, B2B satış ekiplerine randevu planlama ve müşteri yönlendirme konularında kolaylık sağlayan bir yazılımdır.
Appointlet
appointlet.com
Appointlet, randevu rezervasyonunu kolaylaştıran bir planlama aracıdır. Randevular, Google ve Office 365 takvimlerine entegre edilir.
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteri odaklı ekipler için AI destekli bir toplantı asistanıdır. Toplantıları kaydeder, transkriptler sağlar ve CRM ile entegre olur.
GReminders
greminders.com
GReminders, Google Takvim ve Microsoft Outlook ile çalışan randevu hatırlatıcıları gönderen bir uygulamadır. İletişimi kolaylaştırır ve iptalleri otomatikleştirir.
Yesware
yesware.com
Yesware, satış ekiplerinin e-posta iletişimini ve verimliliğini artırmalarına yardımcı olan bir izleme ve sosyal destek platformudur.
Groove
groove.co
Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyumlu bir şekilde uygulamalarını sağlayan bir satış etkileşim platformudur.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy, görüşme planlamayı otomatikleştirip kolaylaştıran bir zamanlama aracıdır. İlgili uygulamalarla entegrasyon sağlar ve aday deneyimini iyileştirir.
3veta
3veta.com
3veta, uzaktan ekipler için randevu planlama ve video konferans araçları sunan bir platformdur. Kullanıcılar, toplantıları düzenleyip gerçekleştirebilirler.
MeetFox
meetfox.com
MeetFox, randevu planlama, görüntülü görüşme yapma ve otomatik faturalama gibi işlemleri kolaylaştıran bulut tabanlı bir uygulamadır.
lemcal
lemcal.com
Lemcal, toplantı rezervasyonlarını hızlıca yapmak için özelleştirilmiş bir sayfa sunan kullanıcı dostu bir planlama aracıdır.
CallPage
callpage.io
CallPage, web sitenizdeki ziyaretçilerle 28 saniye içinde ücretsiz arama yapmanızı sağlayan bir widget'tır. Potansiyel müşterilerle hızlı iletişim kurma olanağı sunar.
Kronologic
kronologic.com
Kronolojik, AI destekli bir zamanlama asistanıdır. Toplantı davetlerini otomatikleştirir ve kullanıcıların verimli bir şekilde randevu ayarlamasına yardımcı olur.
Sidekick
sidekickai.com
Sidekick, AI destekli toplantı planlama ve görev yönetimi sunan bir uygulamadır. Kullanıcıların iş akışlarını kolaylaştırmasını sağlar.
Rezrva
rezrva.com
Rezrva, müşterileri planlama, hizmet rezervasyonu yapma ve çevrimiçi takvim yönetimi için kullanılan kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Flexperto
flexperto.com
Flexperto, daha verimli satışlar için size İletişim Bulutunu getiriyor. Satış departmanınızın çevrimdışı olarak yaptığı her şey artık çevrimiçi olarak mümkün: müşteri randevularını ayarlayın, görüntülü sohbet yoluyla soruları yanıtlayın, belgeleri birlikte düzenleyin, sözleşmeleri imzalayın veya Whatsapp aracılığıyla merhaba deyin.
DaySchedule
dayschedule.com
Ekip verimliliğini artırmak, gelmeyenleri azaltmak ve tüm toplantıları, hizmet rezervasyonlarını ve çağrıları tek platformda organize etmek için gelişmiş randevu, hizmet ve web semineri planlama yazılımı
GoodTime
goodtime.io
GoodTime, tüm işe alım deneyimini insan merkezli yapay zeka ile geliştirirken, görüşme yönetimi görevlerinin %90'ını otomatikleştirir. Hubspot, Spotify, Priceline ve Lyft gibi şirketlerin küresel yetenek ekiplerinin güvendiği platformumuz, yalnızca görüşme planlamasını otomatikleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda adayların ve görüşmecilerin işe alım yolculuğu boyunca derinlemesine katılımını sağlıyor. Süreçleri kolaylaştırmak ve her görüşmecinin her zaman iyi hazırlıklı olmasını sağlamak için güçlü içgörülere ve yapay zeka odaklı önerilere erişin. Sonuç? Size sürekli olarak en iyi yetenekleri kazandıran olağanüstü aday deneyimleri. Otomatik çok günlük görüşme planlama, SMS ve WhatsApp iletişimi, iş akışı otomasyonu, akıllı görüşmeci seçimi ve güçlü veriler ve karşılaştırma raporları gibi gelişmiş özelliklerle, kurumsal şirketlerin işe alım sürelerini yarıya indirmelerine yardımcı oluyoruz. Goodtime.io'da daha fazla bilgi edinin
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk, web formunuz, soğuk aramalarınız, kampanyalarınız ve daha fazlası olsun, gelir ekiplerinin her yerden gerçek zamanlı olarak nitelendirme, yönlendirme ve planlama yaparak potansiyel müşterileri toplantılara dönüştürmesine yardımcı olan bir satış otomasyon platformudur. Anında Potansiyel Müşteri Kalifikasyonu - Potansiyel müşterileri, kendi kendilerine sağlanan bilgilere ve zenginleştirilmiş verilere göre değerlendiren gerçek zamanlı bir potansiyel müşteri yeterlilik yolu oluşturun. Önemsiz toplantıları %90 azaltın ve nitelikli toplantıları %35 artırın. Potansiyel müşterileri kişisel veya geçici e-posta alan adları ve doğrulanmamış e-posta adresleriyle kolayca filtreleyebilirsiniz. Gerçek Zamanlı Potansiyel Müşteri Yönlendirme - Karmaşık koşullara göre potansiyel müşterileri anında yönlendirin ve potansiyel müşterilerin toplantı rezervasyonu yapması için web sitenizde bir takvim görüntüleyin. Artık uzun satış döngüleri yok. Nitelikli müşteri adaylarıyla doğrudan toplantılara gidin. Potansiyel müşterilerinizi gizli alanlardan yönlendirin - Clearbit veya ZoomInfo ile pazarlama formlarınızı sektör, şirket büyüklüğü ve diğer verilerle zenginleştirebilirsiniz. Bu, formlarınızı kısaltmanıza ve potansiyel müşterilerinizi doğru satış temsilcisine yönlendirmenize yardımcı olacaktır. Sahiplik Yönlendirmesi - Gerçek zamanlı CRM hesabı sahipliğine dayalı olarak, bilinen potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri doğru satış temsilcisiyle otomatik olarak eşleştiren ve planlayan yönlendirme kuralları oluşturun. Basitleştirilmiş Planlama - Müşterilerinizin ileri geri gitmeden talep üzerine toplantı planlamasını kolaylaştırın. Leadmonk'u web sitenize, e-postalarınıza, kısa mesajlarınıza, WhatsApp'a veya sosyal profillerinize ekleyin. Dönüşümün %150'ye kadar hızla arttığını izleyin. Formlar - Leadmonk ile dakikalar içinde dinamik bir yönlendirme formu oluşturun. Leadmonk ayrıca HubSpot formları, Pardot formları ve Özel web formları gibi mevcut formlarınızla da çalışır. Web Formunuzdan Toplantı Rezervasyonu Yapın - Web formunuzdan, HubSpot formunuzdan ve Leadmonk yerel formunuzdan potansiyel müşterileri otomatik olarak nitelendirin ve yönlendirin ve onlarla gerçek zamanlı olarak toplantılar planlayın. Gelen Potansiyel Müşteri Yeterliliğinizi Otomatikleştirin - Yeterlilik çağrılarına, işten ayrılmalara ve sürtüşmelere elveda deyin. Potansiyel müşteriden fırsata geçişleri %50'nin üzerinde hızlandırın. Bir SDR veya BDR'nin maliyetinin %2'sinden daha düşük bir maliyetle, en iyi potansiyel müşterilerinizi hızla takip edin. Leadmonk, gelir yığınınıza bağlıdır. Leadmonk'u kullanarak gelen dönüşümünüzü ikiye katlayın.
Weezly
weezly.com
Weezly, planlamanın verimliliğini görüntülü mesajlaşmanın kişisel dokunuşu ve ekran kaydının çok yönlülüğüyle birleştirerek işletmelerin potansiyel müşterilerle nasıl iletişim kurduğunu yeniden tanımlayan çığır açan bir platformdur. Sosyal yardım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanan Weezly, işletmelerin müşterilerle daha anlamlı ve verimli bir şekilde bağlantı kurmasını sağlar. DEMOYU İZLEYİN: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly Özellikleri: Rezervasyon Sayfası: Uygunluk durumunuzu yansıtan özelleştirilebilir bir rezervasyon sayfasıyla toplantı planlama sürecini basitleştirin. Bu özellik, müşterilerin ileri geri e-postalara ihtiyaç duymadan kolayca randevu almalarına olanak tanıyarak planlama sürecinizi kolaylaştırır. Zaman Aralığı Seçici: Davetlilerinizin kendileri için en uygun toplantı saatini seçmelerine izin vererek onları güçlendirin. Siz uygun zamanları önerirsiniz, onlar da kendilerine en uygun zamanı seçerler, böylece planlamayı verimli ve sorunsuz hale getirirler. Grup Anketi: Grup toplantılarını koordine etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Grup anketi özelliği sayesinde, davetliler herkes için en uygun zamana oy verebilir ve böylece minimum zamanlama çakışması ile maksimum katılım sağlanır. Web Sitesi Widget'ı: Doğrudan sitenize rezervasyon özelliği içeren bir video ekleyerek web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürün. Bu yenilikçi widget, ziyaretçilerin ilgisini çeker ve onlara sizinle bağlantı kurmanın basit bir yolunu sunar. Ekran Kaydı: İletişim kurmanın daha ilgi çekici yollarını arayan işletmeler için ideal bir alternatif olan ekran kaydı özelliğiyle kişiselleştirilmiş video mesajları oluşturun ve gönderin. İster ürün demosu, ister eğitim, ister kişisel mesaj olsun, ekran yayınları dijital iletişiminize kişisel bir dokunuş katar. Ekran Kaydı + Rezervasyon Sayfası: Weezly, ekran kayıtlarını rezervasyon sayfasıyla birleştiren dünyadaki tek platformdur. Bir video kaydedin ve videonuzun yanına yerleştirilmiş bir rezervasyon sayfası aracılığıyla izleyicilere anında bir toplantı planlama şansı sunun. Bu benzersiz çözüm, katılım ve eylem arasındaki boşluğu doldurarak müşteri yolculuğunu geliştirir. Dinamik Videolar: Dinamik videolarla erişiminizi artırın. Tek bir tanıtım mesajı kaydedin, bir web sitesi adresi girin ve Weezly'nin mesajınızı belirli bir web sitesinin kayan görünümüyle birleştiren kişiselleştirilmiş bir video oluşturmasına izin verin. Bu özellik benzersiz bir kişiselleştirme sunarak her iletişimin alıcıya göre benzersiz şekilde uyarlanmasını sağlar. Weezly Kullanmanın Yararları: Artan Verimlilik: Weezly'nin entegre özellikleri zamandan tasarruf sağlar ve planlama ve iletişim süreçlerini düzene sokarak işletmelerin büyümeye ve müşteri hizmetlerine odaklanmasına olanak tanır. Artan Katılım: Kişiselleştirilmiş ekran yayınları, dinamik videolar ve kolay planlama seçenekleriyle Weezly, katılım oranlarını önemli ölçüde artırarak potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürür. Esneklik ve Özelleştirme: İster bireysel toplantılar, grup oturumları planlıyor olun, ister web sitenizin etkileşimini artırmayı hedefliyor olun, Weezly'nin çok yönlü özellikleri özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. Yenilikçi İletişim: Weezly, görüntülü mesajlaşmayı planlama yetenekleriyle birleştirerek, müşterilerle bağlantı kurmanın daha kişisel ve etkili bir yolunu sunarak iş iletişiminde yeni bir standart belirliyor. Weezly'yi benimseyen işletmeler aşağıdakiler gibi dönüştürücü sonuçlar rapor ediyor: Toplantı planlamaya %50'ye kadar daha az zaman harcanıyor. Dinamik ve kişiselleştirilmiş video içeriği kullanıldığında etkileşim oranlarında %70'in üzerinde artış. Kolaylaştırılmış planlama süreci ve gelişmiş iletişim yöntemleri sayesinde dönüşüm oranlarında önemli artış.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop, mülakat planlama, mülakatçı eğitim operasyonları ve kapsamlı analizler yoluyla işe alım operasyonlarına verimlilik kazandırmaya yardımcı olur. Çözüm, ekibinize en iyi aday deneyimini ve şirket içi işe alım deneyimini sunmanıza yardımcı olmak için e-posta, takvim, Slack, Zoom/Google Meets ve başvuru sahibi takip sisteminizle entegre olur. Platformumuz işe alım ekiplerinin, küçük ekiplerin ve zamanı kısıtlı olan ekiplerin daha verimli bir şekilde etkileşime geçmesine yardımcı olur. Şunları yapabileceksiniz: - Mükemmel görüşme programınızı bulun ve anında teslim edin - Sınıfının en iyisi aday deneyimi sunun - Şirket içi görüşmecileri daha hızlı eğitin - Görüşmeci ihtiyaçlarınızı özelleştirin - İşe alma performans ölçümlerini kullanarak veriye dayalı kararlar alın Bize göz atın modernloop.io'da
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight, satış görevlilerine yönelik Gmail ve Outlook için bir eklentidir. 2011 yılında kurulan Gmail ve Outlook için Cirrus Insight satış etkinleştirme platformu, birinci sınıf Salesforce entegrasyonuyla hepsi bir arada satış üretkenliği platformu sunuyor. Anladık. Müşterilerle bağlantı kurmak için gelen kutunuzda çalışırsınız. Bir anlaşmayı tek bir yerde tamamlamak için tüm araçlara ihtiyacınız var. Gelen kutunuzdan potansiyel müşterilerle bağlantı kurun, ısınma kampanyaları oluşturun, toplantılar planlayın ve ekleri takip edin. Salesforce entegrasyonumuz sayesinde artık bilgileri Salesforce'a kaydetmek için gelen kutunuzdan ayrılmanıza gerek yok. Kimse yoğun çalışmayı sevmez. Artık çalışırken Salesforce'u görebilir ve güncelleyebilirsiniz. Hangi e-posta istemcisini kullanırsanız kullanın, e-postaları ve randevuları Salesforce ile otomatik olarak senkronize edebilir, e-posta açılışlarını takip edebilir, takip hatırlatıcıları ayarlayabilir, potansiyel müşteriler, ilgili kişiler ve fırsatlar gibi Salesforce kayıtları oluşturabilir ve güncelleyebilir, satış çağrılarını planlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Zipteams
zipteams.com
Müşteri toplantılarını daha ilgi çekici ve verimli hale getirmek için gerçek zamanlı müşteri bağlamı, bilgiler ve öneriler sağlayan, iç satış ve müşteri başarısı ekipleri için tasarlanmış akıllı toplantı odaları.
Arrangr
arrangr.com
Arrangr, sanal veya yüz yüze iş toplantılarını hızlı ve kolay bir şekilde organize etmeyi sağlayan bir zamanlama uygulamasıdır.
Setster
setster.com
Setster, herhangi bir işletme veya departman için kusursuz randevu planlaması sunar. Her seferinde özel bir kullanıcı deneyimi sunarken karmaşık planlama kurallarını ve iş akışlarını otomatikleştirir. Şirketiniz ister geniş bir şube ve konum ağını yönetiyor olsun, ister sadece bir sanal toplantı çözümüne ihtiyaç duyuyor olsun, Setster'ın bulut odaklı veya şirket içi alternatifi, büyümenize göre ölçeklenecek şekilde tasarlanmıştır ve gelişen ihtiyaçlarınız için güven verici bir çözüm sunar. Randevuları ve kaynakları planlamayı kolayca yönetin, üretkenliği artırın ve randevuya gelmeme masraflarını azaltın. Güçlü, her şey dahil platformu, bir ürün lideri tarafından veya API'ler ve geliştirici araç setleri aracılığıyla programlı olarak kolayca yapılandırılabilen zengin bir özellik seti içerir. Setster'la daha fazlasını yapın.
Re:catch
recatch.cc
Re:catch, Satış Hızını ve Gelire Dönüş Süresini optimize ederek gelir ekiplerine gelir artışı elde etme gücü veren bulut tabanlı bir satış hunisi otomasyon yazılımıdır.
Nylas
nylas.com
Dünya çapında yüz binlerce geliştirici, hızı artırmak ve en son teknolojiye sahip API'ler aracılığıyla sorunsuz bir şekilde özelleştirilebilir e-posta ve planlama yetenekleri oluşturmak için Nylas'ı kullanıyor. Nylas, geliştiricilere tek bir entegrasyon aracılığıyla e-posta, takvim ve iletişim sağlayıcılarına evrensel erişim sağlayan tek platformdur. Geliştiriciler ve ekipleri, kritik özellikleri hızlı ve güvenli bir şekilde başlatmak için Nylas'a giderek daha fazla yöneliyor; bu da onların altyapılarına daha az zaman ayırmalarına ve sınırsız potansiyele sahip yazılım oluşturmaya daha fazla zaman ayırmalarına olanak tanıyor. Daha fazla bilgi için www.nylas.com adresini ziyaret edin ve bizi LinkedIn, Twitter ve YouTube'da takip edin.
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
Satış ve sipariş tamamlama süreçlerini hızlandırmak isteyen büyüme odaklı liderlere yönelik bulut tabanlı bir planlama platformu.
Default
default.com
Varsayılan, otomasyon, planlama, nitelik, yönlendirme, raporlama ve zenginleştirmeyi bir araya getirerek manuel iş akışlarını ortadan kaldırır ve teknoloji yığını karmaşıklığını ortadan kaldırır. Tek bir birleşik platformla gelir operasyonlarınızı basitleştirirken satış hattınızı sonlandıran manuel iş akışlarını otomatikleştirin.
Apptoto
apptoto.com
Apptoto'nun randevu yönetimi yazılımını kullanarak, maliyetli randevulara gelmeme randevularını azaltın ve müşterilerinizin ve hastalarınızın zamanında ve iyi hazırlanmış bir şekilde gelmelerini sağlayın. Apptoto, randevuya dayalı işletmeler için otomatik bir randevu hatırlatma, çevrimiçi planlama ve müşteri mesajlaşma platformudur. Apptoto, yaklaşan randevularınızı taranması kolay tek bir arayüzde görüntülemek için Google Takvim, Outlook, Microsoft Exchange, Salesforce, Clio ve daha fazlası dahil olmak üzere neredeyse tüm takvimlerle senkronize edilir. Özel randevu hatırlatıcılarını ve onay mesajlarını SMS metni, e-posta veya sesli arama yoluyla otomatik olarak gönderin. Ayrıca, 2 yönlü mesajlaşma ile müşterilerle gerçek zamanlı olarak konuşun, müşterilerin çevrimiçi rezervasyon sayfalarıyla kendi randevularını planlamalarına olanak tanıyın ve gelişmiş raporlamayla hepsini analiz edin. Apptoto ile gelirinizi artıracak, manuel planlama görevlerini azaltacak ve müşteri iletişim sürecini kolaylaştıracaksınız.
Engageware
engageware.com
Engageware, işletmelerin ve kuruluşların müşterilerinin ihtiyaçlarını ilk etkileşimde çözmelerine olanak tanıyan tek kapsamlı müşteri etkileşimi çözümleri sağlayıcısıdır. Engageware'in uçtan uca müşteri etkileşimi platformu, rutin sorulara yanıtları otomatikleştirmek, bilgi tabanlarına anında erişim sağlamak ve kuruluşlara müşteri yolculuğuna ilişkin bütünsel bir görünüm sunmak için konuşmaya dayalı ve üretken yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Aivo'nun satın alınmasıyla birlikte bankacılık, finansal hizmetler, perakende, sağlık ve eğitim sektörlerindeki 700'den fazla kuruluş, artan satış ve dönüşümle büyümeyi desteklemek, çok kanallı müşteri deneyimini geliştirmek, müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek ve maliyetleri azaltmak için Engageware'in çözümlerine güveniyor. çağrı merkezi iş yükü. Engageware'in platformu, büyümeyi, verimliliği ve daha güçlü müşteri ilişkilerini yönlendiren stratejik iş kararlarına bilgi sağlamak için eşzamanlı kanal aktarımlarına ve güçlü veri ve analizlere olanak tanır. Engageware, Clearhaven Partners'ın bir portföy şirketidir.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero, B2B gelir ekipleri için anında toplantı planlamayı gerçekleştiren ve tüm karmaşıklık düzeylerinde yönlendirmeyi yönlendiren bir gelen gelir hızlandırma ürünüdür. RevenueHero, potansiyel müşterileri nitelendirmek ve onlarla ekibinizdeki doğru temsilci arasında gerçek zamanlı toplantılar planlamak için potansiyel müşteri yakalama formunuzla bütünleşir. RevenueHero, ekiplerin satış döngülerini azaltmasına ve potansiyel müşterilere geri dönüş sürelerini iyileştirmesine yardımcı olur.
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