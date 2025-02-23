İş Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tacikistan

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İş planlama yazılımı, birden fazla takvimi sorunsuz bir şekilde senkronize ederek bireysel gizliliği koruyarak takvim koordinasyonunu kolaylaştırır. Bu aracın satış, gelir operasyonları ve müşteri başarı ekipleri için çok değerli olduğu kanıtlanmıştır; kullanılabilirliğin e-posta bağlantıları veya web sitelerindeki yerleşik planlayıcılar aracılığıyla kolayca paylaşılmasını kolaylaştırır. Harici taraflarla ilgili planlama engellerini en aza indirerek hataları azaltır ve önceden belirlenmiş kullanılabilirlik ayarları aracılığıyla toplantı sıklığını düzenler. Temel özellikler arasında bire bir veya grup toplantı planlaması, özelleştirilebilir markalama ve özel hatırlatıcılar yer alır. Ek olarak, genellikle tercih edilen toplantı saatlerini belirleme esnekliğini de içerir.
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Apptoto
apptoto.com
Apptoto'nun randevu yönetimi yazılımını kullanarak, maliyetli randevulara gelmeme randevularını azaltın ve müşterilerinizin ve hastalarınızın zamanında ve iyi hazırlanmış bir şekilde gelmelerini sağlayın. Apptoto, randevuya dayalı işletmeler için otomatik bir randevu hatırlatma, çevrimiçi planlama ve müşteri mesajlaşma platformudur. Apptoto, yaklaşan randevularınızı taranması kolay tek bir arayüzde görüntülemek için Google Takvim, Outlook, Microsoft Exchange, Salesforce, Clio ve daha fazlası dahil olmak üzere neredeyse tüm takvimlerle senkronize edilir. Özel randevu hatırlatıcılarını ve onay mesajlarını SMS metni, e-posta veya sesli arama yoluyla otomatik olarak gönderin. Ayrıca, 2 yönlü mesajlaşma ile müşterilerle gerçek zamanlı olarak konuşun, müşterilerin çevrimiçi rezervasyon sayfalarıyla kendi randevularını planlamalarına olanak tanıyın ve gelişmiş raporlamayla hepsini analiz edin. Apptoto ile gelirinizi artıracak, manuel planlama görevlerini azaltacak ve müşteri iletişim sürecini kolaylaştıracaksınız.
Qualified
qualified.com
Kalifiye, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için boru hattı üretim platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThinkSpot ve VMware Trust gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları tanımlamak, alıcı interinin işaretlerini ortaya çıkarmak ve anında en büyük satış ve pazarlama varlıklarına (kurumsal web sitesine) dokunarak boru hatlarını büyütmeye hak kazanmıştır. Satış konuşmalarına başlayın. Nitelikli kullanan müşteriler, satış toplantılarında 10 kat artış, olası satış dönüşümünde 4 kat artış ve boru hattında 6 kat artış bildirmektedir. Salesforce üzerine inşa edilen kalifiye, hesap tabanlı alıcı niyetini belirlemek ve gerçek zamanlı satış konuşmalarını kolaylaştırmak için web sitesini Salesforce verileriyle birleştirir. Kalifiye Salesforce AppExchange'de 1 numaralı ve G2'de 20'den fazla kategoride 1 numaralı. Merkezi San Francisco'da bulunan kalifiye, eski Salesforce CMO Kraig Swensrud ve eski Salesforce ürünü SVP Sean Whiteley tarafından yönetiliyor ve Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures ve Salesforce Ventures tarafından finanse ediliyor. Daha fazla bilgi edinmek için Qualify.com adresini ziyaret edin.
Sidekick
sidekickai.com
Yapay zeka ve dil işlemeyle daha akıllı şekilde oluşturulmuş planlama yazılımı. Yeterince süslü kelime, basitçe söylemek gerekirse, planlamayı kolaylaştırmaya yardımcı oluyoruz. Kullanıcılarımıza toplantı planlamanın birkaç yolunu sunuyoruz. Daha fazlasını öğrenmek için web sitemizdeki ürün turumuza göz atın.
Morgen
morgen.so
Morgen Assist'in özel iş akışlarıyla zamanınızı istediğiniz şekilde otomatikleştirin. Zamanınızın tam kontrolünü sağlamak için onu Morgen'in takvimi ve görev yöneticisi uygulamasıyla eşleştirin.
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için uçtan uca yapay zeka toplantı asistanıdır. Yapay zeka destekli teknolojisi, müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin önemli toplantıların öncesinde, sırasında ve sonrasında önemli müşteri bilgilerini yakalamasına yardımcı olur. Avoma, temsilcilerin satış döngülerini kısaltmasına ve daha fazla müşteriyi memnun etmesine yardımcı olmak için konuşma içgörülerini ve istihbaratını analiz eder. Avoma ile tüm toplantılarınızı otomatik olarak kaydedebilir, tam transkriptleri ve özet notları alabilir ve doğrudan CRM'nizle senkronize edilmiş eyleme geçirilebilir içgörüleri alabilirsiniz. Tam olarak aradığınızı bulmak için doğrudan transkriptlerde arama yaparak ve belirlenen konuları kullanarak aramaları ve toplantıları daha hızlı inceleyin. Avoma favori araçlarınızla kusursuz bir şekilde bütünleşir.
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
Appointlet
appointlet.com
Randevu, daha fazla potansiyel müşteriyi doğrudan açılış sayfalarınızdan, e-postalarınızdan ve satış hunilerinizden sizinle bağlantı kurmalarına olanak tanıyarak müşteriye dönüştürmenize olanak tanır. Daha sonra rezervasyonlar sorunsuz bir şekilde Google veya Office 365 takviminize eklenir, böylece satışa odaklanabilirsiniz! Müşteriler, satışlarda %300'e kadar artış olduğunu ve ileri geri, manuel hatırlatmalar ve randevu idari görevlerini ortadan kaldırarak %80'e kadar zaman tasarrufu sağladığını bildirdi. 15 günlük ücretsiz denemenizi başlatın ve sonuçları kendiniz görün!
Kronologic
kronologic.com
Kronologic, davetlerin ve davet e-postası karma mesajlarının gönderilmesini otomatikleştirerek, ekipleriniz arasında düzenlenen yapay zekayı kullanarak toplantı zamanı ayarlamaları yaparak geliri artırır.
CallPage
callpage.io
CallPage, web sitenizdeki ziyaretçinizin 28 saniye içinde ücretsiz arama yoluyla sizinle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir widget'tır. CallPage widget'ı, web sitenizin ziyaretçilerini aramanıza olanak tanır ve %30-125 oranında daha fazla potansiyel müşteri kazanmanıza yardımcı olur. CallPage ile şunları kolayca yapabilirsiniz: - Kaliteli potansiyel müşteri sayısını artırın - Müşteri edinme maliyetini düşürün - Dönüşüm oranını artırın - Müşteri deneyimini iyileştirin
Zipteams
zipteams.com
Müşteri toplantılarını daha ilgi çekici ve verimli hale getirmek için gerçek zamanlı müşteri bağlamı, bilgiler ve öneriler sağlayan, iç satış ve müşteri başarısı ekipleri için tasarlanmış akıllı toplantı odaları.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight, satış görevlilerine yönelik Gmail ve Outlook için bir eklentidir. 2011 yılında kurulan Gmail ve Outlook için Cirrus Insight satış etkinleştirme platformu, birinci sınıf Salesforce entegrasyonuyla hepsi bir arada satış üretkenliği platformu sunuyor. Anladık. Müşterilerle bağlantı kurmak için gelen kutunuzda çalışırsınız. Bir anlaşmayı tek bir yerde tamamlamak için tüm araçlara ihtiyacınız var. Gelen kutunuzdan potansiyel müşterilerle bağlantı kurun, ısınma kampanyaları oluşturun, toplantılar planlayın ve ekleri takip edin. Salesforce entegrasyonumuz sayesinde artık bilgileri Salesforce'a kaydetmek için gelen kutunuzdan ayrılmanıza gerek yok. Kimse yoğun çalışmayı sevmez. Artık çalışırken Salesforce'u görebilir ve güncelleyebilirsiniz. Hangi e-posta istemcisini kullanırsanız kullanın, e-postaları ve randevuları Salesforce ile otomatik olarak senkronize edebilir, e-posta açılışlarını takip edebilir, takip hatırlatıcıları ayarlayabilir, potansiyel müşteriler, ilgili kişiler ve fırsatlar gibi Salesforce kayıtları oluşturabilir ve güncelleyebilir, satış çağrılarını planlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero, B2B gelir ekipleri için anında toplantı planlamayı gerçekleştiren ve tüm karmaşıklık düzeylerinde yönlendirmeyi yönlendiren bir gelen gelir hızlandırma ürünüdür. RevenueHero, potansiyel müşterileri nitelendirmek ve onlarla ekibinizdeki doğru temsilci arasında gerçek zamanlı toplantılar planlamak için potansiyel müşteri yakalama formunuzla bütünleşir. RevenueHero, ekiplerin satış döngülerini azaltmasına ve potansiyel müşterilere geri dönüş sürelerini iyileştirmesine yardımcı olur.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop, mülakat planlama, mülakatçı eğitim operasyonları ve kapsamlı analizler yoluyla işe alım operasyonlarına verimlilik kazandırmaya yardımcı olur. Çözüm, ekibinize en iyi aday deneyimini ve şirket içi işe alım deneyimini sunmanıza yardımcı olmak için e-posta, takvim, Slack, Zoom/Google Meets ve başvuru sahibi takip sisteminizle entegre olur. Platformumuz işe alım ekiplerinin, küçük ekiplerin ve zamanı kısıtlı olan ekiplerin daha verimli bir şekilde etkileşime geçmesine yardımcı olur. Şunları yapabileceksiniz: - Mükemmel görüşme programınızı bulun ve anında teslim edin - Sınıfının en iyisi aday deneyimi sunun - Şirket içi görüşmecileri daha hızlı eğitin - Görüşmeci ihtiyaçlarınızı özelleştirin - İşe alma performans ölçümlerini kullanarak veriye dayalı kararlar alın Bize göz atın modernloop.io'da
Engageware
engageware.com
Engageware, işletmelerin ve kuruluşların müşterilerinin ihtiyaçlarını ilk etkileşimde çözmelerine olanak tanıyan tek kapsamlı müşteri etkileşimi çözümleri sağlayıcısıdır. Engageware'in uçtan uca müşteri etkileşimi platformu, rutin sorulara yanıtları otomatikleştirmek, bilgi tabanlarına anında erişim sağlamak ve kuruluşlara müşteri yolculuğuna ilişkin bütünsel bir görünüm sunmak için konuşmaya dayalı ve üretken yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Aivo'nun satın alınmasıyla birlikte bankacılık, finansal hizmetler, perakende, sağlık ve eğitim sektörlerindeki 700'den fazla kuruluş, artan satış ve dönüşümle büyümeyi desteklemek, çok kanallı müşteri deneyimini geliştirmek, müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek ve maliyetleri azaltmak için Engageware'in çözümlerine güveniyor. çağrı merkezi iş yükü. Engageware'in platformu, büyümeyi, verimliliği ve daha güçlü müşteri ilişkilerini yönlendiren stratejik iş kararlarına bilgi sağlamak için eşzamanlı kanal aktarımlarına ve güçlü veri ve analizlere olanak tanır. Engageware, Clearhaven Partners'ın bir portföy şirketidir.
GReminders
greminders.com
GReminders, SMS / Metin / E-posta / Telefon Hatırlatmalarını veya Takiplerini gönderir VE Google Takvim ve Microsoft Outlook / Office 365, Retail ve Wealthbox için özel olarak oluşturulmuş çevrimiçi planlamaya olanak tanır. GReminders, mevcut takvimlerinizi kullanarak sizin nasıl çalıştığınız gibi çalışır. Rezervasyona Gelmeyenleri ortadan kaldırın ve randevu planlamasındaki tüm ileri geri gidişleri ortadan kaldırın. Zoom, GoToMeeting, Webex, Google Meet, Microsoft Teams, Skype ve diğerleriyle entegre olur. GReminders'ın güçlü randevu hatırlatıcıları ve toplantı programı hatırlatıcıları vardır. En iyi randevu planlayıcı uygulamalarından biri olan bu uygulama, SMS hizmetleri olarak randevu hatırlatıcıları sunar. Sorunsuz bir deneyim için artık müşterilerinize Google veya Microsoft Takvim ile metin bildirimleri gönderebilir ve rezervasyona gelmeme sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.
Default
default.com
Varsayılan, otomasyon, planlama, nitelik, yönlendirme, raporlama ve zenginleştirmeyi bir araya getirerek manuel iş akışlarını ortadan kaldırır ve teknoloji yığını karmaşıklığını ortadan kaldırır. Tek bir birleşik platformla gelir operasyonlarınızı basitleştirirken satış hattınızı sonlandıran manuel iş akışlarını otomatikleştirin.
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
Satış ve sipariş tamamlama süreçlerini hızlandırmak isteyen büyüme odaklı liderlere yönelik bulut tabanlı bir planlama platformu.
Weezly
weezly.com
Weezly, planlamanın verimliliğini görüntülü mesajlaşmanın kişisel dokunuşu ve ekran kaydının çok yönlülüğüyle birleştirerek işletmelerin potansiyel müşterilerle nasıl iletişim kurduğunu yeniden tanımlayan çığır açan bir platformdur. Sosyal yardım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanan Weezly, işletmelerin müşterilerle daha anlamlı ve verimli bir şekilde bağlantı kurmasını sağlar. DEMOYU İZLEYİN: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly Özellikleri: Rezervasyon Sayfası: Uygunluk durumunuzu yansıtan özelleştirilebilir bir rezervasyon sayfasıyla toplantı planlama sürecini basitleştirin. Bu özellik, müşterilerin ileri geri e-postalara ihtiyaç duymadan kolayca randevu almalarına olanak tanıyarak planlama sürecinizi kolaylaştırır. Zaman Aralığı Seçici: Davetlilerinizin kendileri için en uygun toplantı saatini seçmelerine izin vererek onları güçlendirin. Siz uygun zamanları önerirsiniz, onlar da kendilerine en uygun zamanı seçerler, böylece planlamayı verimli ve sorunsuz hale getirirler. Grup Anketi: Grup toplantılarını koordine etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Grup anketi özelliği sayesinde, davetliler herkes için en uygun zamana oy verebilir ve böylece minimum zamanlama çakışması ile maksimum katılım sağlanır. Web Sitesi Widget'ı: Doğrudan sitenize rezervasyon özelliği içeren bir video ekleyerek web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürün. Bu yenilikçi widget, ziyaretçilerin ilgisini çeker ve onlara sizinle bağlantı kurmanın basit bir yolunu sunar. Ekran Kaydı: İletişim kurmanın daha ilgi çekici yollarını arayan işletmeler için ideal bir alternatif olan ekran kaydı özelliğiyle kişiselleştirilmiş video mesajları oluşturun ve gönderin. İster ürün demosu, ister eğitim, ister kişisel mesaj olsun, ekran yayınları dijital iletişiminize kişisel bir dokunuş katar. Ekran Kaydı + Rezervasyon Sayfası: Weezly, ekran kayıtlarını rezervasyon sayfasıyla birleştiren dünyadaki tek platformdur. Bir video kaydedin ve videonuzun yanına yerleştirilmiş bir rezervasyon sayfası aracılığıyla izleyicilere anında bir toplantı planlama şansı sunun. Bu benzersiz çözüm, katılım ve eylem arasındaki boşluğu doldurarak müşteri yolculuğunu geliştirir. Dinamik Videolar: Dinamik videolarla erişiminizi artırın. Tek bir tanıtım mesajı kaydedin, bir web sitesi adresi girin ve Weezly'nin mesajınızı belirli bir web sitesinin kayan görünümüyle birleştiren kişiselleştirilmiş bir video oluşturmasına izin verin. Bu özellik benzersiz bir kişiselleştirme sunarak her iletişimin alıcıya göre benzersiz şekilde uyarlanmasını sağlar. Weezly Kullanmanın Yararları: Artan Verimlilik: Weezly'nin entegre özellikleri zamandan tasarruf sağlar ve planlama ve iletişim süreçlerini düzene sokarak işletmelerin büyümeye ve müşteri hizmetlerine odaklanmasına olanak tanır. Artan Katılım: Kişiselleştirilmiş ekran yayınları, dinamik videolar ve kolay planlama seçenekleriyle Weezly, katılım oranlarını önemli ölçüde artırarak potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürür. Esneklik ve Özelleştirme: İster bireysel toplantılar, grup oturumları planlıyor olun, ister web sitenizin etkileşimini artırmayı hedefliyor olun, Weezly'nin çok yönlü özellikleri özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. Yenilikçi İletişim: Weezly, görüntülü mesajlaşmayı planlama yetenekleriyle birleştirerek, müşterilerle bağlantı kurmanın daha kişisel ve etkili bir yolunu sunarak iş iletişiminde yeni bir standart belirliyor. Weezly'yi benimseyen işletmeler aşağıdakiler gibi dönüştürücü sonuçlar rapor ediyor: Toplantı planlamaya %50'ye kadar daha az zaman harcanıyor. Dinamik ve kişiselleştirilmiş video içeriği kullanıldığında etkileşim oranlarında %70'in üzerinde artış. Kolaylaştırılmış planlama süreci ve gelişmiş iletişim yöntemleri sayesinde dönüşüm oranlarında önemli artış.
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk, web formunuz, soğuk aramalarınız, kampanyalarınız ve daha fazlası olsun, gelir ekiplerinin her yerden gerçek zamanlı olarak nitelendirme, yönlendirme ve planlama yaparak potansiyel müşterileri toplantılara dönüştürmesine yardımcı olan bir satış otomasyon platformudur. Anında Potansiyel Müşteri Kalifikasyonu - Potansiyel müşterileri, kendi kendilerine sağlanan bilgilere ve zenginleştirilmiş verilere göre değerlendiren gerçek zamanlı bir potansiyel müşteri yeterlilik yolu oluşturun. Önemsiz toplantıları %90 azaltın ve nitelikli toplantıları %35 artırın. Potansiyel müşterileri kişisel veya geçici e-posta alan adları ve doğrulanmamış e-posta adresleriyle kolayca filtreleyebilirsiniz. Gerçek Zamanlı Potansiyel Müşteri Yönlendirme - Karmaşık koşullara göre potansiyel müşterileri anında yönlendirin ve potansiyel müşterilerin toplantı rezervasyonu yapması için web sitenizde bir takvim görüntüleyin. Artık uzun satış döngüleri yok. Nitelikli müşteri adaylarıyla doğrudan toplantılara gidin. Potansiyel müşterilerinizi gizli alanlardan yönlendirin - Clearbit veya ZoomInfo ile pazarlama formlarınızı sektör, şirket büyüklüğü ve diğer verilerle zenginleştirebilirsiniz. Bu, formlarınızı kısaltmanıza ve potansiyel müşterilerinizi doğru satış temsilcisine yönlendirmenize yardımcı olacaktır. Sahiplik Yönlendirmesi - Gerçek zamanlı CRM hesabı sahipliğine dayalı olarak, bilinen potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri doğru satış temsilcisiyle otomatik olarak eşleştiren ve planlayan yönlendirme kuralları oluşturun. Basitleştirilmiş Planlama - Müşterilerinizin ileri geri gitmeden talep üzerine toplantı planlamasını kolaylaştırın. Leadmonk'u web sitenize, e-postalarınıza, kısa mesajlarınıza, WhatsApp'a veya sosyal profillerinize ekleyin. Dönüşümün %150'ye kadar hızla arttığını izleyin. Formlar - Leadmonk ile dakikalar içinde dinamik bir yönlendirme formu oluşturun. Leadmonk ayrıca HubSpot formları, Pardot formları ve Özel web formları gibi mevcut formlarınızla da çalışır. Web Formunuzdan Toplantı Rezervasyonu Yapın - Web formunuzdan, HubSpot formunuzdan ve Leadmonk yerel formunuzdan potansiyel müşterileri otomatik olarak nitelendirin ve yönlendirin ve onlarla gerçek zamanlı olarak toplantılar planlayın. Gelen Potansiyel Müşteri Yeterliliğinizi Otomatikleştirin - Yeterlilik çağrılarına, işten ayrılmalara ve sürtüşmelere elveda deyin. Potansiyel müşteriden fırsata geçişleri %50'nin üzerinde hızlandırın. Bir SDR veya BDR'nin maliyetinin %2'sinden daha düşük bir maliyetle, en iyi potansiyel müşterilerinizi hızla takip edin. Leadmonk, gelir yığınınıza bağlıdır. Leadmonk'u kullanarak gelen dönüşümünüzü ikiye katlayın.
lemcal
lemcal.com
lemcal, daha fazla toplantı rezervasyonu yapmak için ihtiyacınız olan 1 araçtır. Sizi temsil eden özelleştirilmiş bir rezervasyon sayfasını kullanarak planlamaya daha hızlı başlayın. Lemcal ile şunları yapabilirsiniz: → Kişiselleştirilmiş rezervasyon sayfanızı saniyeler içinde oluşturun → Tüm toplantılarınızı daha hızlı ve daha kolay planlayın → Satış entegrasyonuyla soğuk erişiminizi optimize edin → 1 tıklamayla Calendly programlarınızı içe aktarın 1.000'den fazla şirket planlamaya başlamak için halihazırda lemcal'e geçti otomatik pilot. Üstelik ücretsizdir. Kart gerekmez. Zamanlama bağlantınıza lemcal ile yükseltme yapın.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime, tüm işe alım deneyimini insan merkezli yapay zeka ile geliştirirken, görüşme yönetimi görevlerinin %90'ını otomatikleştirir. Hubspot, Spotify, Priceline ve Lyft gibi şirketlerin küresel yetenek ekiplerinin güvendiği platformumuz, yalnızca görüşme planlamasını otomatikleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda adayların ve görüşmecilerin işe alım yolculuğu boyunca derinlemesine katılımını sağlıyor. Süreçleri kolaylaştırmak ve her görüşmecinin her zaman iyi hazırlıklı olmasını sağlamak için güçlü içgörülere ve yapay zeka odaklı önerilere erişin. Sonuç? Size sürekli olarak en iyi yetenekleri kazandıran olağanüstü aday deneyimleri. Otomatik çok günlük görüşme planlama, SMS ve WhatsApp iletişimi, iş akışı otomasyonu, akıllı görüşmeci seçimi ve güçlü veriler ve karşılaştırma raporları gibi gelişmiş özelliklerle, kurumsal şirketlerin işe alım sürelerini yarıya indirmelerine yardımcı oluyoruz. Goodtime.io'da daha fazla bilgi edinin
DaySchedule
dayschedule.com
Ekip verimliliğini artırmak, gelmeyenleri azaltmak ve tüm toplantıları, hizmet rezervasyonlarını ve çağrıları tek platformda organize etmek için gelişmiş randevu, hizmet ve web semineri planlama yazılımı
Nylas
nylas.com
Dünya çapında yüz binlerce geliştirici, hızı artırmak ve en son teknolojiye sahip API'ler aracılığıyla sorunsuz bir şekilde özelleştirilebilir e-posta ve planlama yetenekleri oluşturmak için Nylas'ı kullanıyor. Nylas, geliştiricilere tek bir entegrasyon aracılığıyla e-posta, takvim ve iletişim sağlayıcılarına evrensel erişim sağlayan tek platformdur. Geliştiriciler ve ekipleri, kritik özellikleri hızlı ve güvenli bir şekilde başlatmak için Nylas'a giderek daha fazla yöneliyor; bu da onların altyapılarına daha az zaman ayırmalarına ve sınırsız potansiyele sahip yazılım oluşturmaya daha fazla zaman ayırmalarına olanak tanıyor. Daha fazla bilgi için www.nylas.com adresini ziyaret edin ve bizi LinkedIn, Twitter ve YouTube'da takip edin.
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely, SimplyBook.me Ltd. tarafından satın alındı ve SimplyMeet.me olarak yeniden markalandı. Bireysel olarak ekiplere yönelik harika bir toplantı planlama çözümüne kaydolmak istiyorsanız lütfen www.simplymeet.me adresine gidin. Bireyler sonsuza dek ÜCRETSİZ erişime sahiptir. Harmonizely, müşterilerinizle toplantı planlamak için güvenilir, kullanımı çok basit ve hızlı bir çözüm sağlayan ücretsiz bir planlama aracıdır. Çevrimiçi takviminizle entegre olur: Google, iCloud, FastMail, Nextcloud, Zoho veya CalDAV uyumlu herhangi bir takvim. Zapier entegrasyonu sayesinde Harmonizely'yi 1.000'den fazla Uygulamaya bağlayabilirsiniz.
Re:catch
recatch.cc
Re:catch, Satış Hızını ve Gelire Dönüş Süresini optimize ederek gelir ekiplerine gelir artışı elde etme gücü veren bulut tabanlı bir satış hunisi otomasyon yazılımıdır.
Setster
setster.com
Setster, herhangi bir işletme veya departman için kusursuz randevu planlaması sunar. Her seferinde özel bir kullanıcı deneyimi sunarken karmaşık planlama kurallarını ve iş akışlarını otomatikleştirir. Şirketiniz ister geniş bir şube ve konum ağını yönetiyor olsun, ister sadece bir sanal toplantı çözümüne ihtiyaç duyuyor olsun, Setster'ın bulut odaklı veya şirket içi alternatifi, büyümenize göre ölçeklenecek şekilde tasarlanmıştır ve gelişen ihtiyaçlarınız için güven verici bir çözüm sunar. Randevuları ve kaynakları planlamayı kolayca yönetin, üretkenliği artırın ve randevuya gelmeme masraflarını azaltın. Güçlü, her şey dahil platformu, bir ürün lideri tarafından veya API'ler ve geliştirici araç setleri aracılığıyla programlı olarak kolayca yapılandırılabilen zengin bir özellik seti içerir. Setster'la daha fazlasını yapın.
Flexperto
flexperto.com
Flexperto, daha verimli satışlar için size İletişim Bulutunu getiriyor. Satış departmanınızın çevrimdışı olarak yaptığı her şey artık çevrimiçi olarak mümkün: müşteri randevularını ayarlayın, görüntülü sohbet yoluyla soruları yanıtlayın, belgeleri birlikte düzenleyin, sözleşmeleri imzalayın veya Whatsapp aracılığıyla merhaba deyin.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax, gelir ekiplerinin "sprey ve dua" adayının ötesine geçmesine yardımcı olmak için tasarlanmış en kolay satış katılım platformudur. Yapay zeka ile çalışan bilgilerle, kiminle iletişim kuracağınız, ne zaman ulaşacağınız, nasıl bağlanacağınız ve hangi mesajı göndereceğinize rehberlik eder. Mixmax, temsilcilerin kişiselleştirilmiş, çok kanallı diziler, e-posta izleme ve şablonlar, takvim ve anketler ve anketler gibi e-posta geliştirmeleri ile ilgili alıcılarla karşılaşmasına yardımcı olur. Sekmeleri değiştirmek yerine gelen kutusundan çalışarak ve Salesforce güncellemeleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf ederler. Mixmax, sevişecek, hızlı bir şekilde kalkmaya ve çalışmaya yardımcı olan sezgisel bir arayüze sahiptir. Yinelenen veya "gölge" CRM olmadan, uygulama aylar değil günler sürer.
Arrangr
arrangr.com
Arrangr, ister sanal olarak ister yüz yüze olsun, bir iş toplantısı düzenlemenin en hızlı ve en kolay yoludur. Tarih ve saati ayarlamak için artık sayısız e-postaya, kısa mesaja ve/veya telefon görüşmesine gerek yok. Artık görüntülü sohbet veya konferans araması düzenlemek için URL veya PIN aramanıza gerek yok. Artık önemli toplantınızı gerçekleştirmek için doğru ambiyansa ve konuma sahip bir kafe aramak için başka bir tarayıcı açmanıza gerek yok. Arrangr, tüm bu görevleri basit bir hizmette birleştirerek hıza, basitliğe ve netliğe ince ayar yapar. 30 saniye gibi kısa bir sürede, hepimizin istediği ve ihtiyaç duyduğu, bırak ve unut tarzında eksiksiz bir toplantı organize edilebilir.
Calendar
calendar.com
Takvim, toplantılarınızın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşebileceğine dair akıllı öneriler sunmak için makine öğreniminin gücünden yararlanır.
CalendarHero
calendarhero.com
Her toplantıyı daha hızlı planlayın. Modern işletmeler için akıllı planlama yazılımı. Toplantılar zaman alır ancak planlama yapmamalıdır.
Calendly
calendly.com
Takımların dış toplantıları planlamaları, hazırlaması ve takip etmeleri için en kolay yoldur. Calendly, insanların anlaşmaları kapatmalarına, arazi adaylarına, ilişkileri kurmalarına ve işlerini daha hızlı büyütmelerine yardımcı olmak için kuruluş boyunca ölçeklendirmek için inşa edilen tek merkezi zamanlama otomasyon platformudur. Düzenli olarak, bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların planlama ile ileri geri kaldırarak toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatik olarak otomatikleştirmelerine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları kapatmalarını, adayları işe almasını, ilişkiler kurmasını ve işlerini daha hızlı büyütmesini sağlar. 230 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcı, toplantıları basitleştirmek ve daha etkili ve verimli bir şekilde işbirliği yapmak için takviye kullanıyor.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper'ın gelişmiş planlama yazılımı, B2B gelir ekiplerinin dönüşüm oranlarını iki katına çıkarmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve yeni üretkenlik düzeylerine ulaşmasına yardımcı olur.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise, ekiplerin programlarını günde daha fazla zaman yaratacak şekilde optimize eden, yapay zeka destekli bir zaman yönetimi takvim aracıdır. Esneklik ve odaklanma ile çalışmanın yeni bir yolunu sunar. Saat yönünde, kullanıcılar için tercihlerine ve üretkenlik kalıplarına göre ideal bir gün tasarlamak amacıyla yapay zekayı, özellikle de GPT'yi (Generative Pre-trained Transformer) kullanır. Araç, bire bir toplantılar gibi esnek toplantıları otomatik olarak en verimli zamanlara taşır ve plan dahilindeki çakışmaları çözer. Aynı zamanda takvimler arasında çalışarak kesintisiz Odaklanma Zamanı blokları oluşturarak bireylerin birlikte çalışırken orada olmalarına ve bağımsız çalışırken odaklanabilmelerine olanak tanır. Odaklanma Süresi sırasında Clockwise, Slack ve Asana gibi araçlarla entegre olarak dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek bir akış durumu sağlar ve üretkenliği artırır. Clockwise, Amplitude, Asana, Etsy, Twitter ve Uber gibi tanınmış şirketler de dahil olmak üzere 15.000'den fazla kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Araç, müşterilerden olumlu geri bildirimler alarak işbirliği verimliliğini artırdı ve takvimlerin daha iyi yönetilmesini sağladı. Yöneticiler, ekiplerinin bant genişliğine ilişkin öngörüler elde edebilir ve gerçek zamanlı analizler aracılığıyla sağlıklı sınırların belirlenmesine yardımcı olabilir. Araç kullanıcı dostudur, iş gününü basitleştirir ve sürekli takvim yönetimi ihtiyacını azaltır. Clockwise'a ücretsiz kayıt yoluyla erişilebilir ve kullanıcıların başlamasına yardımcı olacak tur ve demo gibi özellikler sunar. Zamanı en üst düzeye çıkararak değer sağlar, kullanıcıların önemli görevlere odaklanmasına ve iş-yaşam dengesini korumasına olanak tanır.
Cronofy
cronofy.com
Şirketler, röportaj planlama araçlarını, yerleştirilebilir bileşenleri ve API'leri kullanarak planlamalarını güçlendirmek için Cronofy'ye güveniyor. İşe alım uzmanları için İşe alma ilişkilerle ilgilidir. Bu, ilişkilerinizi desteklemek için yönetimi yönetmekle ilgili değil. Aynı zamanda takvimlerle ve sonsuz günlük yönetimiyle boğuşmak da değil. Cronofy'nin güçlü planlama yazılımıyla çifte rezervasyonlara ve planlama çakışmalarına veda edin. Görüşmecilerin ve adayların sevdiği daha sorunsuz planlamaya merhaba deyin. Görüşmeleri daha hızlı planlayın – 12 kat daha hızlı. Bu zaman kazandıran özelliklerden doğrudan ATS'nizden yararlanın. 80'den fazla ATS ile entegre oluyoruz. - Mülakat Planlayıcımız, ileri geri e-postalara veda etmenize olanak tanır. Birden fazla kişinin müsaitlik durumunu ve özelleştirilmiş ayarları içerebilecek tek seferlik bir toplantı isteği bağlantısı oluşturun. Ekibiniz, randevular, toplantılar veya görüşmeler için zaman teklif ederken adaylar ve işe alım yöneticileriyle gerçek zamanlı uygunluk durumunu paylaşabilir. Ayrıca uzantılarımızı kullanarak web üzerinde nerede olursanız olun, favori tarayıcılarınızda, uygulamalarınızda ve e-postanızda da planlama yapabilirsiniz. - API'lerimiz, yazılım sağlayıcılarına gelişmiş planlama özelliklerini entegre etme, tüm önemli takvimlere bağlanma ve gerçek zamanlı kullanılabilirliğe dayalı bir şans sunar. Cronofy'de güvenlik, gizlilik ve veri uyumluluğunu çok ciddiye alıyoruz. Verilerinizin seçtiğiniz bölgede güvenli bir şekilde barındırılabilmesi için bulunduğunuz yerde birden fazla veri merkezi. Sürekli olarak endüstri ve coğrafi standartları karşılamak için çalışıyoruz; operasyonlarımızın minimum uyumluluktan fazlasını karşılayarak daha da ileri gitmesini sağlıyoruz. Operasyonlarımızı ve uygulamalarımızı sürekli olarak geliştiriyoruz ve GDPR, SOC2, ISO27001, ISO2701, HIPAA ve CCPA uyumlu olmaktan gurur duyuyoruz. Politikalarımız hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.cronofy.com/privacy
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hale getirir ve tüm satış sürecini düzene sokarak satış temsilcilerinin ilişkiler kurmaya ve anlaşmaları tamamlamaya odaklanmasını sağlar. Otomatik planlama, gerçek zamanlı not alma ve CRM entegrasyonu gibi özellikler verimliliği ve üretkenliği optimize eder. Demodesk ile satış uzmanları, slayt gösterilerinin ötesine geçen büyüleyici ürün demoları sunabilirler. Platform, potansiyel müşteriler için sürükleyici ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratmak için devrim niteliğinde ekran paylaşımı ve etkileşim yetenekleri sunarak etkileşimin artmasına ve dönüşüm oranlarının artmasına yol açar. Gölgelendirme veya entegre taktik kitapları ve savaş kartları gibi özellikler, sanal görüşmeler sırasında gerçek zamanlı koçluğa olanak tanır. Platform, satış performansına ilişkin eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan kapsamlı analiz ve raporlama özellikleri sunar. Bu değerli verilerle donanmış satış liderleri, veriye dayalı kararlar alabilir, satış süreçlerini optimize edebilir ve iyileştirilecek alanları belirleyebilir. Her ölçekteki işletme, satışları dijitalleştirmek, üretkenliği artırmak ve daha fazla gelir elde etmek için bize güveniyor. Müşterilerimizden aldığımız temel sonuçlar: Manuel görevlerde +%25 zaman tasarrufu (Pipedrive) ↑ 2 kat dönüşüm oranı (Clark) Satıcı başına +%30 daha yüksek gelir (Treatwell) ↑ Temsilci verimliliğinde 3 kat artış (Eigensonne) Daha fazla bilgi için demodesk.com adresini ziyaret edin .
Doodle
doodle.com
Çevrimiçi planlamada dünya lideri olan Doodle, müşteriler, iş arkadaşları ve ekiplerle toplantı planlamanın en güçlü yoludur. Kullanıcı dostu takvim araçları paketimizle birebir görüşmeler, ekip toplantıları ve daha fazlası için en iyi zamanı bulun. Her ay 30 milyon kullanıcının, kullandıkları takvim çözümü ne olursa olsun insanları bir araya getirme konusunda Doodle'a neden güvendiğini öğrenin.
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM, satış ekibinizin gerçekten seveceği güçlü, kullanımı kolay bir satış platformuyla ekibinizin organize olmasına, günlük işlerde görünürlük kazanmasına ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olan tam özellikli bir CRM'dir. Anında görünürlükle daha akıllı ve daha hızlı çalışın, satış ekiplerine daha azıyla daha fazlasını yapma gücü verin. Tüm araçlarınızı tek bir yerde toplayarak döngü sürelerini hızlandırın, daha fazla anlaşma yapın, zamandan tasarruf edin, iş süreçlerini iyileştirin ve hiçbir şeyin gözden kaçırılmamasını sağlayın. İşletmenizi e-tablolardan ve e-postalardan kurtarın ve iş günlerinizi FreeAgent CRM ile kazanın.
MeetFox
meetfox.com
MeetFox, çevrimiçi toplantıları kolaylaştıran bulut tabanlı bir uygulamadır. Her büyüklükteki işletme randevu planlayabilir, tarayıcı içi görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilir, toplantıları için ücret alabilir, otomatik faturalandırmayla müşterilere fatura kesebilir ve anında ödemeleri işleyebilir.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların kendi müsait zamanlarının gerçek zamanlı görünümünü sunarak randevu rezervasyonlarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Takvimleri kullanıcıların saat dilimlerine göre otomatik olarak senkronize etme özelliğine sahiptir ve kullanıcılara randevu programlarına ilişkin düzenli uyarılar ve hatırlatmalar gönderebilir. Acuity Scheduling'in planlama özelliği, özelleştirilebilir alım formlarını, yerleştirilebilir takvimleri, üçüncü taraf uygulama takvimi senkronizasyonunu ve atölye çalışmaları için grup planlamayı içerir. Acuity Scheduling, eğitim ve özel ders merkezleri, koçluk ve danışmanlık, fotoğraf ve video prodüksiyon şirketleri, fitness stüdyoları, salonlar ve spa merkezleri ile sağlık ve diş klinikleri gibi hizmet tabanlı işletmeler için uygundur. Çözüm, ücretsiz bir temel modül sunar ve aylık abonelik olarak mevcuttur. Ürün API'ler sunar ve QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur.
OnceHub
oncehub.com
Bir kez, büyük ve küçük kuruluşların satış satışları ve hizmet sunumunu gerçek zamanlı olarak adlandıran randevu planlama ve dijital katılım çözümleri ile kolaylaştırır. Eskiden SchedgeOnce olarak bilinen, çevrimiçi rezervasyon ve takvimde bir öncü olarak yaygın olarak kabul ediliyoruz, ancak teklifimiz, bunun çok ötesinde, maksimum verimlilik ve düzenleyici olası satışları yakalamak, nitelendirmek, meşgul etmek ve dönüştürmek için tasarlanmış bir araç yelpazesine uzanıyor. uyumlu güvenlik. Her sektördeki serbest çalışanlar, sahip-operatörler, acenteler, iştirakler ve şirket içi ekipler, dijital satışlarını ve pazarlamalarını güçlendirmek, işe alım hedeflerini vurmaya ve bire veya bir ekipte kaliteli hizmetler sunmak için bize güvenir. , uzaktan veya her ikisi. Ekran ve kilo fırsatları, otomatik olarak uygun personele yönlendirin, ekip işbirliği için kaynak havuzlarını yönetin ve gittikçe odaları veya ekipmanları ayırın. Zaman doğru olduğunda, bir aramaya atlayın, videoya geçin veya canlı sohbet edin. Ücretsiz başlayın, ardından planınızı yükseltin. Basit başlayın. İnanılmaz yakın.
Reclaim
reclaim.ai
Görevleriniz, alışkanlıklarınız, toplantılarınız ve molalarınız için en iyi zamanı bulan meşgul ekipler için AI destekli zamanlama uygulaması. Uyarlanabilir, gerçek zamanlı zamanlama ile çalışma haftasının% 40'ına kadar geri alın, takviminizi haftanız doldukça öncelikleri dinamik olarak savunmak için öngörücü zeka ile esnek tutar-bu nedenle her zaman odaklanmış iş için zamanınız olur, işbirliği için açık kalırken. ekibinizle. Tıpkı büyük bir asistan gibi, önceliklerinizin nasıl planlanmasını istediğinizi tam olarak geri almayı söylersiniz. Ve planlar değiştiğinde, programınızı saniyeler içinde otomatik olarak yeniden düzenler. RECLAY.AI, çalışma haftanızın% 40'ına kadar geri dönmek için toplantılar, görevler, alışkanlıklar ve molalar için takviminizde en iyi zamanı otomatik olarak bulan AI destekli bir zamanlama uygulamasıdır. Önceliklerinizi belirlediniz ve RECAINCE, programınızı en önemli olanlarla otomatik olarak tasarlarsınız (tıpkı büyük bir asistan gibi!) Üst Geri Kazanım Özellikleri: * Görevler: Takviminizdeki otomatik plan yapımı * Alışkanlıklar: Rutinler için esnek süreyi engelleyin * Akıllı Toplantılar: Tüm katılımcılar için en iyi zamanda otomatik plan * Zamanlama Bağlantıları: Kullanılabilirliğinizi paylaşın * Takvim Senkronizasyonu: Tüm takvimlerinizi senkronize edin * Arabellek Süresi: Otomatik Pledule Breaks ve Seyahat Süresi * Renk Kodlama: Takviminizi otomatik olarak renklendirin * Toplama No Days: Üretken süreyi koruyun * Zaman izleme: Zamanınızı nereden geçirdiğinizi analiz edin * Görev Entegrasyonları: Asana, Todoist, Jira, Tıklama, Doğrusal ve Google Görevleri * Gevşek entegrasyon: gevşek durumunuzu takviminizle senkronize edin
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me, zamanlı randevu kabul eden tüm şirketler için çalışan basit ve kapsamlı bir çevrimiçi randevu planlama yazılımı sunar. Artık müşterileriniz nihayet 7/24 çevrimiçi randevu alabilir ve No Show'ları ortadan kaldırmak için sms/e-posta hatırlatıcıları alabilir. Rezervasyon web sayfanıza, Facebook rezervasyon düğmesine, Google takvim senkronizasyonuna, Promosyon Özelliğine, Rezervasyon sırasında ürün satabilme özelliğine, Üyelik özelliklerine, Hediye Kartı satışlarına, Rezervasyonlarınıza ilişkin istatistiklere, Zaten bir web siteniz varsa Rezervasyon düğmesine sahip olacaksınız ve bunu kabul edebilirsiniz. ödemeler peşin. Tüm özelliklerimizi görmek için SimplyBook.me adresindeki web sitemize göz atın!
vcita
vcita.com
vcita, sezgisel bir yönetim platformuyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza, düzenli kalmanıza ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Ödeme tahsilatı ve faturalandırma, planlama, müşteri hatırlatıcıları ve yönetimi gibi zaman alan yönetici görevlerini otomatikleştirin; kullanıcı dostu bir kontrol panelinden not tutarak ve müşterilerin ödeme geçmişini görüntüleyerek müşterilerle olan etkileşimlerinizi takip edin.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendasta Platformu, bu grupların kendi markaları altında KOBİ müşterilerine satabilecekleri bulut tabanlı teknolojiler pazarındaki yeni çözümleri kolayca benimsemelerine olanak tanıyor. Platform, pazara girişi kolaylaştırmak için yapay zeka destekli pazarlama otomasyonu, satış araçları ve entegre bir CRM sağlıyor. Ayrıca robotik süreç otomasyonu yoluyla ölçeklendirmeye yardımcı olacak proje, siparişler ve faturalandırma yönetim sistemlerini de içerir. KOBİ'lere, Vendasta müşteri markası altında satın alınan tüm çözümler için tek bir oturum açma olanağı sağlanır. Reçete, bağlam ve izleme özelliklerine sahip tek bir entegre kontrol panelinden yararlanırlar. KOBİ'ler, İşletme Uygulaması kontrol panelini kullanarak işletmelerinin çevrimiçi ortamda başarılı olmasını sağlayacak bilgi ve çözümleri yönetebilir.
Yesware
yesware.com
Yesware, yüksek performanslı satış ekiplerinin geniş ölçekte anlamlı e-posta erişimi sağlamasına yardımcı olur. E-posta yoluyla daha fazla gelir elde etmek istiyorsanız ancak karmaşık kurumsal satış yazılımları aşırıya kaçıyorsa Yesware'i deneyin. Yesware'in Outlook ve Gmail eklentisi doğrudan gelen kutunuzun içinde bulunur, etkinliğinizi izler ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla kolayca entegre olur. Yelp, Experian ve Teach for America gibi şirketler, daha iyi bir süreç oluşturmak ve kazanılan fırsatlara dönüşümleri artırmak için Yesware'i kullanıyor. Yesware, merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan özel bir şirkettir. Daha fazla bilgi edinmek için www.yesware.com adresini ziyaret edin.
Zoho Bookings
zoho.com
En iyi danışmanlıkları sunmak için çevrimiçi planlayıcı. Zoho Bookings, müşterilerin kendi randevularını planlamalarına ve ödeme yapmalarına olanak tanırken takvimlerinizi senkronize eder. Kullanıcı arayüzümüz sektörünüze göre otomatik olarak özelleştirilir, bu da kendinizi evinizde hissetmeniz anlamına gelir. Akıllı planlamaya merhaba deyin!
Consolto
consolto.com
Consolto'nun umudu, KOBİ odaklı konferans çözümüyle herkesin, daha büyük kuruluşlar tarafından sağlananlarla aynı seviyede ve hatta onları aşan, yüksek etkili, bire bir dijital hizmetler sunabilmesidir. Sorun Consolto.com'a göre şu anda bir müşteriyle görüntülü sohbet ayarlamak, Zoom, Skype veya Google Hangouts gibi işten müşteriye senaryolar için tasarlanmayan mevcut çözümlerle biraz garip bir süreç olabilir. Şunlardan birini gerektirirler: Bir tür istemci kurulumu - can sıkıcı. Kullanıcı Adı/Şifre kimlik bilgileri -- nerede bu lanet şifre? Potansiyel müşterilerle bağlantı kurmak için bir bağlantı veya e-posta göndermek sıkıcıdır. Kişilere ekleme -- gizlilik isteyen var mı? Arka ofis yetenekleri çok az veya hiç yok. Herhangi bir iş nasıl yapılmalı? Bu çözümlerin yeterince ele almadığı bir diğer önemli husus da oturumları yönetme yetenekleridir. Örneğin Zoom, sohbetlerdeki metinleri kaydetmediğinden oturumlar sırasında yazılan önemli notlar ve bilgiler kaybolur. Bu tür çözümler satış veya danışma oturumlarının yönetilmesini zorlaştırır. Consolto, çözümlerini iş etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış Görüntülü Sohbet tabanlı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi platformu olan VCRM olarak görüyor. Video aracılığıyla anonim, temassız (iletişim bilgileri alışverişi olmadan), sürtünmesiz (indirme yok, kimlik bilgisi yok) gerçek zamanlı iletişime olanak tanır. Ürünleri, bir web sitesi widget'ı veya Kişisel Sayfa aracılığıyla etkinleştirilen doğrudan bir bağlantı olarak mevcuttur. KOBİ'lerin ve serbest çalışanların ihtiyaçları için tamamen optimize edilmiş olan Consolto'nun kurulumu kolay çözümü (yalnızca bir kod satırı), görüntülü sohbet iş etkileşimlerinin yönetimini kolaylaştıran etkileyici bir yüksek etkili işlevsellik listesi sunar. Bu işlevsellikler arasında toplantı planlama, uygulama içi faturalandırma ve ödemeler, notlar, oturum transkripsiyonu (yakında), CRM benzeri takip bildirimleri, müşteri analitiği ve kalıcı mesajlaşma yer alır ve bunlardan yalnızca birkaçıdır.
3veta
3veta.com
3veta, uzak ekipler için eksiksiz bir randevu planlama ve video konferans araçları paketidir. Öne çıkan kullanım örnekleri: → Randevu Planlama (rezervasyon sayfası, paylaşılan ekip takvimi, 2 yönlü takvim senkronizasyonu, Microsoft Exchange, Google Takvim, Apple Takvim ile senkronizasyon; toplantı hatırlatıcıları vb.) → Full HD video konferans → Özel markalama ((mümkünse tüm deneyimi tamamen beyaz etiketle) → 5000'den fazla diğer web uygulamasıyla entegrasyon
Rezrva
rezrva.com
Müşterileri Planlayın, Hizmetleri Rezerve Edin ve Programınızı Çevrimiçi Yönetin. Rezervasyon yazılımıyla, cep telefonunuzdan müşterilerinizi planlayabilir, hizmetleri yönetebilir, programınızı otomatikleştirebilir ve satışlarınızı artırabilir, zamanınızı optimize edebilir, devamsızlıkları azaltabilir ve işinizi günün 24 saati hızlı ve kolay bir şekilde büyütebilirsiniz.
Groove
groove.co
Bir Clari şirketi olan Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyarlanabilir bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan, pazar lideri bir satış etkileşim platformudur. Groove ile gelir liderleri otomasyonu kullanarak daha az kaynakla daha fazlasını yapabilir, böylece müşteri yaşam döngüsü boyunca daha fazla verimlilik ve etkinlik sağlayabilirler. Groove, ADP, Google, Uber, iHeartMedia, Capital One ve diğer büyük kuruluşlardaki 75.000'den fazla kullanıcının daha verimli ve etkili olmasını sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için https://groove.co adresini ziyaret edin.
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