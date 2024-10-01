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İş Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Mauritius
İş planlama yazılımı, birden fazla takvimi sorunsuz bir şekilde senkronize ederek bireysel gizliliği koruyarak takvim koordinasyonunu kolaylaştırır. Bu aracın satış, gelir operasyonları ve müşteri başarı ekipleri için çok değerli olduğu kanıtlanmıştır; kullanılabilirliğin e-posta bağlantıları veya web sitelerindeki yerleşik planlayıcılar aracılığıyla kolayca paylaşılmasını kolaylaştırır. Harici taraflarla ilgili planlama engellerini en aza indirerek hataları azaltır ve önceden belirlenmiş kullanılabilirlik ayarları aracılığıyla toplantı sıklığını düzenler. Temel özellikler arasında bire bir veya grup toplantı planlaması, özelleştirilebilir markalama ve özel hatırlatıcılar yer alır. Ek olarak, genellikle tercih edilen toplantı saatlerini belirleme esnekliğini de içerir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho Bookings
zoho.com
En iyi danışmanlıkları sunmak için çevrimiçi planlayıcı. Zoho Bookings, müşterilerin kendi randevularını planlamalarına ve ödeme yapmalarına olanak tanırken takvimlerinizi senkronize eder. Kullanıcı arayüzümüz sektörünüze göre otomatik olarak özelleştirilir, bu da kendinizi evinizde hissetmeniz anl...
Calendly
calendly.com
Calendly, planlama ile ileri geri gidişi ortadan kaldırarak bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamasına, adayları işe almasına, ilişkiler kurmasına ve işlerini büyütmesine...
Reclaim
reclaim.ai
Görevleriniz, alışkanlıklarınız, toplantılarınız ve molalarınız için en iyi zamanı bulan yoğun ekiplere yönelik yapay zeka destekli planlama uygulaması. Uyarlanabilir, gerçek zamanlı planlamayla çalışma haftasının %40'ına kadar geri kazanın ve haftanız doldukça öncelikleri dinamik bir şekilde savunm...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların ke...
Calendar
calendar.com
Takvim, toplantılarınızın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşebileceğine dair akıllı öneriler sunmak için makine öğreniminin gücünden yararlanır.
Doodle
doodle.com
Çevrimiçi planlamada dünya lideri olan Doodle, müşteriler, iş arkadaşları ve ekiplerle toplantı planlamanın en güçlü yoludur. Kullanıcı dostu takvim araçları paketimizle birebir görüşmeler, ekip toplantıları ve daha fazlası için en iyi zamanı bulun. Her ay 30 milyon kullanıcının, kullandıkları takvi...
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için al...
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için üretim hattı oluşturma platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, DüşünceSpot ve VMWare gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları belirlemek, alıcı niyetine ilişkin sinyalleri ortaya çıkarmak ve anında alışveriş yapmak için en büyü...
Consolto
consolto.com
Consolto'nun umudu, KOBİ odaklı konferans çözümüyle herkesin, daha büyük kuruluşlar tarafından sağlananlarla aynı seviyede ve hatta onları aşan, yüksek etkili, bire bir dijital hizmetler sunabilmesidir. Sorun Consolto.com'a göre şu anda bir müşteriyle görüntülü sohbet ayarlamak, Zoom, Skype veya Goo...
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me, zamanlı randevu kabul eden tüm şirketler için çalışan basit ve kapsamlı bir çevrimiçi randevu planlama yazılımı sunar. Artık müşterileriniz nihayet 7/24 çevrimiçi randevu alabilir ve No Show'ları ortadan kaldırmak için sms/e-posta hatırlatıcıları alabilir. Rezervasyon web sayfanıza, F...
Morgen
morgen.so
Morgen Assist'in özel iş akışlarıyla zamanınızı istediğiniz şekilde otomatikleştirin. Zamanınızın tam kontrolünü sağlamak için onu Morgen'in takvimi ve görev yöneticisi uygulamasıyla eşleştirin.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hal...
Mixmax
mixmax.com
Mixmax, ekiplerin müşteri yolculuğu boyunca geliri artırmasına yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur. Tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek ve iş akışlarını düzene sokarak, yalnızca SDR'lerle değil, müşterilerle etkileşimde bulunan herkesin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu üretkenliği artı...
OnceHub
oncehub.com
OnceHub, müşterilerinin tercihlerine gerçek zamanlı olarak uyum sağlayan randevu planlama ve dijital etkileşim çözümleriyle büyük ve küçük kuruluşların satışlarını hızlandırmasına ve hizmet sunumunu kolaylaştırmasına yardımcı olur. Eskiden ScheduleOnce olarak bilinen, çevrimiçi rezervasyon ve takv...
vcita
vcita.com
vcita, sezgisel bir yönetim platformuyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza, düzenli kalmanıza ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Ödeme tahsilatı ve faturalandırma, planlama, müşteri hatırlatıcıları ve yönetimi gibi zaman alan yönetici görevlerini otomatikleştirin; kullanıcı dost...
CalendarHero
calendarhero.com
Her toplantıyı daha hızlı planlayın. Modern işletmeler için akıllı planlama yazılımı. Toplantılar zaman alır ancak planlama yapmamalıdır.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM, satış ekibinizin gerçekten seveceği güçlü, kullanımı kolay bir satış platformuyla ekibinizin organize olmasına, günlük işlerde görünürlük kazanmasına ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olan tam özellikli bir CRM'dir. Anında görünürlükle daha akıllı ve daha hızlı çalışın, satış ekipl...
Yesware
yesware.com
Yesware, yüksek performanslı satış ekiplerinin geniş ölçekte anlamlı e-posta erişimi sağlamasına yardımcı olur. E-posta yoluyla daha fazla gelir elde etmek istiyorsanız ancak karmaşık kurumsal satış yazılımları aşırıya kaçıyorsa Yesware'i deneyin. Yesware'in Outlook ve Gmail eklentisi doğrudan gelen...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise, ekiplerin programlarını günde daha fazla zaman yaratacak şekilde optimize eden, yapay zeka destekli bir zaman yönetimi takvim aracıdır. Esneklik ve odaklanma ile çalışmanın yeni bir yolunu sunar. Saat yönünde, kullanıcılar için tercihlerine ve üretkenlik kalıplarına göre ideal bir gün ta...
Appointlet
appointlet.com
Randevu, daha fazla potansiyel müşteriyi doğrudan açılış sayfalarınızdan, e-postalarınızdan ve satış hunilerinizden sizinle bağlantı kurmalarına olanak tanıyarak müşteriye dönüştürmenize olanak tanır. Daha sonra rezervasyonlar sorunsuz bir şekilde Google veya Office 365 takviminize eklenir, böylece ...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendas...
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper'ın gelişmiş planlama yazılımı, B2B gelir ekiplerinin dönüşüm oranlarını iki katına çıkarmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve yeni üretkenlik düzeylerine ulaşmasına yardımcı olur.
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely, SimplyBook.me Ltd. tarafından satın alındı ve SimplyMeet.me olarak yeniden markalandı. Bireysel olarak ekiplere yönelik harika bir toplantı planlama çözümüne kaydolmak istiyorsanız lütfen www.simplymeet.me adresine gidin. Bireyler sonsuza dek ÜCRETSİZ erişime sahiptir. Harmonizely, mü...
Groove
groove.co
Bir Clari şirketi olan Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyarlanabilir bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan, pazar lideri bir satış etkileşim platformudur. Groove ile gelir liderleri otomasyonu kullanarak daha az kaynakla daha fazlasını yapabilir, böylece müşteri yaşam döngüsü ...
3veta
3veta.com
3veta, uzak ekipler için eksiksiz bir randevu planlama ve video konferans araçları paketidir. Öne çıkan kullanım örnekleri: → Randevu Planlama (rezervasyon sayfası, paylaşılan ekip takvimi, 2 yönlü takvim senkronizasyonu, Microsoft Exchange, Google Takvim, Apple Takvim ile senkronizasyon; toplantı h...
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için uçtan uca yapay zeka toplantı asistanıdır. Yapay zeka destekli teknolojisi, müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin önemli toplantıların öncesinde, sırasında ve sonrasında önemli müşteri bilgilerini yakalamasına yardımcı olur. Avoma, temsilcilerin satış döng...
Cronofy
cronofy.com
Şirketler, röportaj planlama araçlarını, yerleştirilebilir bileşenleri ve API'leri kullanarak planlamalarını güçlendirmek için Cronofy'ye güveniyor. İşe alım uzmanları için İşe alma ilişkilerle ilgilidir. Bu, ilişkilerinizi desteklemek için yönetimi yönetmekle ilgili değil. Aynı zamanda takvimlerle ...
GReminders
greminders.com
GReminders, SMS / Metin / E-posta / Telefon Hatırlatmalarını veya Takiplerini gönderir VE Google Takvim ve Microsoft Outlook / Office 365, Retail ve Wealthbox için özel olarak oluşturulmuş çevrimiçi planlamaya olanak tanır. GReminders, mevcut takvimlerinizi kullanarak sizin nasıl çalıştığınız gibi ç...
MeetFox
meetfox.com
MeetFox, çevrimiçi toplantıları kolaylaştıran bulut tabanlı bir uygulamadır. Her büyüklükteki işletme randevu planlayabilir, tarayıcı içi görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilir, toplantıları için ücret alabilir, otomatik faturalandırmayla müşterilere fatura kesebilir ve anında ödemeleri işleyebilir...
Sidekick
sidekickai.com
Yapay zeka ve dil işlemeyle daha akıllı şekilde oluşturulmuş planlama yazılımı. Yeterince süslü kelime, basitçe söylemek gerekirse, planlamayı kolaylaştırmaya yardımcı oluyoruz. Kullanıcılarımıza toplantı planlamanın birkaç yolunu sunuyoruz. Daha fazlasını öğrenmek için web sitemizdeki ürün turumuza...
lemcal
lemcal.com
lemcal, daha fazla toplantı rezervasyonu yapmak için ihtiyacınız olan 1 araçtır. Sizi temsil eden özelleştirilmiş bir rezervasyon sayfasını kullanarak planlamaya daha hızlı başlayın. Lemcal ile şunları yapabilirsiniz: → Kişiselleştirilmiş rezervasyon sayfanızı saniyeler içinde oluşturun → Tüm toplan...
CallPage
callpage.io
CallPage, web sitenizdeki ziyaretçinizin 28 saniye içinde ücretsiz arama yoluyla sizinle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir widget'tır. CallPage widget'ı, web sitenizin ziyaretçilerini aramanıza olanak tanır ve %30-125 oranında daha fazla potansiyel müşteri kazanmanıza yardımcı olur. CallPage ile ...
Rezrva
rezrva.com
Müşterileri Planlayın, Hizmetleri Rezerve Edin ve Programınızı Çevrimiçi Yönetin. Rezervasyon yazılımıyla, cep telefonunuzdan müşterilerinizi planlayabilir, hizmetleri yönetebilir, programınızı otomatikleştirebilir ve satışlarınızı artırabilir, zamanınızı optimize edebilir, devamsızlıkları azaltabi...
Arrangr
arrangr.com
Arrangr, ister sanal olarak ister yüz yüze olsun, bir iş toplantısı düzenlemenin en hızlı ve en kolay yoludur. Tarih ve saati ayarlamak için artık sayısız e-postaya, kısa mesaja ve/veya telefon görüşmesine gerek yok. Artık görüntülü sohbet veya konferans araması düzenlemek için URL veya PIN aramanız...
Flexperto
flexperto.com
Flexperto, daha verimli satışlar için size İletişim Bulutunu getiriyor. Satış departmanınızın çevrimdışı olarak yaptığı her şey artık çevrimiçi olarak mümkün: müşteri randevularını ayarlayın, görüntülü sohbet yoluyla soruları yanıtlayın, belgeleri birlikte düzenleyin, sözleşmeleri imzalayın veya Wha...
GoodTime
goodtime.io
GoodTime, tüm işe alım deneyimini insan merkezli yapay zeka ile geliştirirken, görüşme yönetimi görevlerinin %90'ını otomatikleştirir. Hubspot, Spotify, Priceline ve Lyft gibi şirketlerin küresel yetenek ekiplerinin güvendiği platformumuz, yalnızca görüşme planlamasını otomatikleştirmekle kalmıyor, ...
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk, web formunuz, soğuk aramalarınız, kampanyalarınız ve daha fazlası olsun, gelir ekiplerinin her yerden gerçek zamanlı olarak nitelendirme, yönlendirme ve planlama yaparak potansiyel müşterileri toplantılara dönüştürmesine yardımcı olan bir satış otomasyon platformudur. Anında Potansiyel Müş...
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop, mülakat planlama, mülakatçı eğitim operasyonları ve kapsamlı analizler yoluyla işe alım operasyonlarına verimlilik kazandırmaya yardımcı olur. Çözüm, ekibinize en iyi aday deneyimini ve şirket içi işe alım deneyimini sunmanıza yardımcı olmak için e-posta, takvim, Slack, Zoom/Google Meets...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight, satış görevlilerine yönelik Gmail ve Outlook için bir eklentidir. 2011 yılında kurulan Gmail ve Outlook için Cirrus Insight satış etkinleştirme platformu, birinci sınıf Salesforce entegrasyonuyla hepsi bir arada satış üretkenliği platformu sunuyor. Anladık. Müşterilerle bağlantı kurm...
Zipteams
zipteams.com
Müşteri toplantılarını daha ilgi çekici ve verimli hale getirmek için gerçek zamanlı müşteri bağlamı, bilgiler ve öneriler sağlayan, iç satış ve müşteri başarısı ekipleri için tasarlanmış akıllı toplantı odaları.
Kronologic
kronologic.com
Kronologic, davetlerin ve davet e-postası karma mesajlarının gönderilmesini otomatikleştirerek, ekipleriniz arasında düzenlenen yapay zekayı kullanarak toplantı zamanı ayarlamaları yaparak geliri artırır.
Setster
setster.com
Setster, herhangi bir işletme veya departman için kusursuz randevu planlaması sunar. Her seferinde özel bir kullanıcı deneyimi sunarken karmaşık planlama kurallarını ve iş akışlarını otomatikleştirir. Şirketiniz ister geniş bir şube ve konum ağını yönetiyor olsun, ister sadece bir sanal toplantı çöz...
Re:catch
recatch.cc
Re:catch, Satış Hızını ve Gelire Dönüş Süresini optimize ederek gelir ekiplerine gelir artışı elde etme gücü veren bulut tabanlı bir satış hunisi otomasyon yazılımıdır.
Nylas
nylas.com
Dünya çapında yüz binlerce geliştirici, hızı artırmak ve en son teknolojiye sahip API'ler aracılığıyla sorunsuz bir şekilde özelleştirilebilir e-posta ve planlama yetenekleri oluşturmak için Nylas'ı kullanıyor. Nylas, geliştiricilere tek bir entegrasyon aracılığıyla e-posta, takvim ve iletişim sağla...
DaySchedule
dayschedule.com
Ekip verimliliğini artırmak, gelmeyenleri azaltmak ve tüm toplantıları, hizmet rezervasyonlarını ve çağrıları tek platformda organize etmek için gelişmiş randevu, hizmet ve web semineri planlama yazılımı
Weezly
weezly.com
Weezly, planlamanın verimliliğini görüntülü mesajlaşmanın kişisel dokunuşu ve ekran kaydının çok yönlülüğüyle birleştirerek işletmelerin potansiyel müşterilerle nasıl iletişim kurduğunu yeniden tanımlayan çığır açan bir platformdur. Sosyal yardım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanan Weezly, işlet...
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
Satış ve sipariş tamamlama süreçlerini hızlandırmak isteyen büyüme odaklı liderlere yönelik bulut tabanlı bir planlama platformu.
Default
default.com
Varsayılan, otomasyon, planlama, nitelik, yönlendirme, raporlama ve zenginleştirmeyi bir araya getirerek manuel iş akışlarını ortadan kaldırır ve teknoloji yığını karmaşıklığını ortadan kaldırır. Tek bir birleşik platformla gelir operasyonlarınızı basitleştirirken satış hattınızı sonlandıran manuel ...
Apptoto
apptoto.com
Apptoto'nun randevu yönetimi yazılımını kullanarak, maliyetli randevulara gelmeme randevularını azaltın ve müşterilerinizin ve hastalarınızın zamanında ve iyi hazırlanmış bir şekilde gelmelerini sağlayın. Apptoto, randevuya dayalı işletmeler için otomatik bir randevu hatırlatma, çevrimiçi planlama v...
Engageware
engageware.com
Engageware, işletmelerin ve kuruluşların müşterilerinin ihtiyaçlarını ilk etkileşimde çözmelerine olanak tanıyan tek kapsamlı müşteri etkileşimi çözümleri sağlayıcısıdır. Engageware'in uçtan uca müşteri etkileşimi platformu, rutin sorulara yanıtları otomatikleştirmek, bilgi tabanlarına anında erişim...
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero, B2B gelir ekipleri için anında toplantı planlamayı gerçekleştiren ve tüm karmaşıklık düzeylerinde yönlendirmeyi yönlendiren bir gelen gelir hızlandırma ürünüdür. RevenueHero, potansiyel müşterileri nitelendirmek ve onlarla ekibinizdeki doğru temsilci arasında gerçek zamanlı toplantılar ...