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İş Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bahreyn
İş planlama yazılımı, birden fazla takvimi sorunsuz bir şekilde senkronize ederek takvim koordinasyonunu kolaylaştırır ve bireysel gizliliği korur. Bu aracın satış, gelir operasyonları ve müşteri başarı ekipleri için çok değerli olduğu kanıtlanmıştır; kullanılabilirliğin e-posta bağlantıları veya web sitelerindeki yerleşik planlayıcılar aracılığıyla kolayca paylaşılmasını kolaylaştırır. Harici taraflarla ilgili planlama engellerini en aza indirerek hataları azaltır ve önceden belirlenmiş kullanılabilirlik ayarları aracılığıyla toplantı sıklığını düzenler. Temel özellikler arasında bire bir veya grup toplantı planlaması, özelleştirilebilir markalama ve özel hatırlatıcılar yer alır. Ek olarak, genellikle tercih edilen toplantı saatlerini belirleme esnekliğini de içerir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Calendly
calendly.com
Calendly'nin süper kolay çevrimiçi randevu planlama yazılımıyla mükemmel toplantı zamanını bulun ve telefon ve e-posta etiketine elveda deyin.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim, odaklanmak istediğiniz herhangi bir şey için takviminizde esnek zamanı engelleyen akıllı bir takvim yardımcısıdır.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların ke...
Calendar
calendar.com
Takvim, toplantılarınızın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşebileceğine dair akıllı öneriler sunmak için makine öğreniminin gücünden yararlanır.
Doodle
doodle.com
Doodle, müşterilerle, iş arkadaşlarıyla veya arkadaşlarla toplantı planlamanın en basit yoludur. Kullanıcı dostu takvim aracımızla bire bir ve ekip toplantıları için en iyi zamanı bulun. Bu gün başlayacağım!
Zoho Bookings
zoho.com
En iyi danışmanlıkları sunmak için çevrimiçi planlayıcı. Zoho Bookings, müşterilerin kendi randevularını planlamalarına ve ödeme yapmalarına olanak tanırken takvimlerinizi senkronize eder. Kullanıcı arayüzümüz sektörünüze göre otomatik olarak özelleştirilir, bu da kendinizi evinizde hissetmeniz anl...
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
Qualified
qualified.com
Qualified, şirketlerin satış hattını daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur. En değerli ziyaretçilerinizi belirlemek, anında satış konuşmaları başlatmak, toplantılar planlamak, giden ve ücretli trafiği dönüştürmek ve satın alma niyeti sinyallerini ortaya çıkarmak için en büyük varlığınızdan - web si...
SimplyBook.me
simplybook.me
Tüm hizmete dayalı sektörler için Çevrimiçi Rezervasyon Sistemi. Yalnızca hizmetlerinizi ve sağlayıcılarınızı tanımlayın, uygunluk durumlarını görüntüleyin; böylece hem eski hem de yeni müşterileriniz 7/24 rezervasyon yaptırsın.
Consolto
consolto.com
DOĞRUDAN WEB SİTENİZDEN MÜŞTERİLERLE CANLI GÖRÜNTÜLÜ SOHBET Satış Hedeflerini Aşmak, İşinizi Büyütmek ve Daha İyi İş İlişkileri Kurmak için Yüksek Kaliteli Görüntülü Toplantılar Düzenleyin
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
OnceHub
oncehub.com
Planlama ve chatbot çözümleri. Satışlarınızı artırın, müşterilerinizi memnun edin ve zamandan tasarruf edin. Eski adıyla ScheduleOnce.
vcita
vcita.com
Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |
Morgen
morgen.so
Morgen Assist'in özel iş akışlarıyla zamanınızı istediğiniz şekilde otomatikleştirin. Zamanınızın tam kontrolünü sağlamak için onu Morgen'in takvimi ve görev yöneticisi uygulamasıyla eşleştirin.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Çalışmak daha iyi. Ekiplerin her şeyi tek bir yerde toplamasına, daha fazlasını başarmak için daha fazla işbirliği içinde çalışmasına ve performansı izleyip iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.
Yesware
yesware.com
Yesware, satış profesyonellerine potansiyel müşteriler bulmak, toplantı planlamak ve takip etmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayan bir Outlook ve Gmail eklentisidir.
Mixmax
mixmax.com
Yoğun çalışmayı ortadan kaldırıyoruz ve gerçek katılımı mümkün kılıyoruz. AE'lerinizi ve CSM'lerinizi doğrudan Gmail'den daha verimli hale getirin. Demo talep edin.
Clockwise
getclockwise.com
Herkesin gün içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için ekiplerin takvimlerini saat yönünde optimize eder. Bu bize esneklik ve odaklanma sağlayan yeni bir çalışma şeklidir. Ücretsiz başlayın.
CalendarHero
calendarhero.com
Her toplantıyı daha hızlı planlayın. Modern işletmeler için akıllı planlama yazılımı. Toplantılar zaman alır ancak planlama yapmamalıdır.
Appointlet
appointlet.com
Günlük toplantılarınızın akışını sağlayın. Randevu, çevrimiçi planlamayı basitleştirir, böylece işinize odaklanabilirsiniz. Çünkü bir zaman rezervasyonu yapmak zor olmasa gerek.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper'ın gelişmiş planlama yazılımı, B2B gelir ekiplerinin dönüşüm oranlarını iki katına çıkarmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve yeni üretkenlik düzeylerine ulaşmasına yardımcı olur.
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
Groove
groove.co
Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.
3veta
3veta.com
3veta, video aracılığıyla çevrimiçi hizmet sağlamak ve almak için başvurulacak çözümdür. Önceden düzenlenmiş görüntülü toplantılara katılmak için uygulamayı kullanın!
MeetFox
meetfox.com
Müşterilerle ilgilerinin doruğunda bağlantı kurun. Randevu planlama, tarayıcı içi görüntülü görüşmeler ve güvenli ödemeler bir arada. %100 ücretsiz.
GReminders
greminders.com
GReminders'ın güçlü randevu hatırlatıcıları ve toplantı programı hatırlatıcıları vardır. En iyi randevu planlayıcı uygulamalarından biri olan bu uygulama, SMS hizmetleri olarak randevu hatırlatıcıları sunar. Sorunsuz bir deneyim için artık müşterilerinize Google veya Microsoft Takvim ile kısa mesaj ...
Cronofy
cronofy.com
Kurumsal kullanıma hazır planlama araçları, Kullanıcı Arayüzü Öğeleri ve API'ler. Zamanlayıcımız, hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın, uygunluk durumunuzu kişilerle paylaşmanıza olanak tanır.
Avoma
avoma.com
Ekonomik krizde bile bütçenizi iki katına çıkarmadan gelirinizi ve üretkenliğinizi ikiye katlayın Hepsi bir arada Yapay Zeka Toplantı Asistanı ve Gelir İstihbaratı çözümüyle
Sidekick
sidekickai.com
Sidekick Ai toplantıları planlamanıza yardımcı olur. Yapay zeka ve dil işlemeyle daha akıllı şekilde oluşturulmuş planlama yazılımı. Yeterince süslü kelime, basitçe söylemek gerekirse, planlamayı kolaylaştırmaya yardımcı oluyoruz.
Arrangr
arrangr.com
Entegre planlamada lider. On binlerce şirket için toplantıların planlanmasına destek sağlıyoruz.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime, tüm işe alım deneyimini insan merkezli yapay zeka ile geliştirirken, görüşme yönetimi görevlerinin %90'ını otomatikleştirir. Hubspot, Spotify, Priceline ve Lyft gibi şirketlerin küresel yetenek ekiplerinin güvendiği platformumuz, yalnızca görüşme planlamasını otomatikleştirmekle kalmıyor, ...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight, satış görevlilerine yönelik Gmail ve Outlook için bir eklentidir. 2011 yılında kurulan Gmail ve Outlook için Cirrus Insight satış etkinleştirme platformu, birinci sınıf Salesforce entegrasyonuyla hepsi bir arada satış üretkenliği platformu sunuyor. Anladık. Müşterilerle bağlantı kurm...
Zipteams
zipteams.com
Müşteri toplantılarını daha ilgi çekici ve verimli hale getirmek için gerçek zamanlı müşteri bağlamı, bilgiler ve öneriler sağlayan, iç satış ve müşteri başarısı ekipleri için tasarlanmış akıllı toplantı odaları.
CallPage
callpage.io
CallPage, web sitenizdeki ziyaretçinizin 28 saniye içinde ücretsiz arama yoluyla sizinle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir widget'tır. CallPage widget'ı, web sitenizin ziyaretçilerini aramanıza olanak tanır ve %30-125 oranında daha fazla potansiyel müşteri kazanmanıza yardımcı olur. CallPage ile ...
Kronologic
kronologic.com
Kronologic, davetlerin ve davet e-postası karma mesajlarının gönderilmesini otomatikleştirerek, ekipleriniz arasında düzenlenen yapay zekayı kullanarak toplantı zamanı ayarlamaları yaparak geliri artırır.
Rezrva
rezrva.com
Müşterileri Planlayın, Hizmetleri Rezerve Edin ve Programınızı Çevrimiçi Yönetin. Rezervasyon yazılımıyla, cep telefonunuzdan müşterilerinizi planlayabilir, hizmetleri yönetebilir, programınızı otomatikleştirebilir ve satışlarınızı artırabilir, zamanınızı optimize edebilir, devamsızlıkları azaltabi...
Flexperto
flexperto.com
Flexperto, daha verimli satışlar için size İletişim Bulutunu getiriyor. Satış departmanınızın eskiden çevrimdışı olarak yaptığı her şey artık çevrimiçi olarak mümkün: müşteri randevularını ayarlayın, görüntülü sohbet yoluyla soruları yanıtlayın, belgeleri birlikte düzenleyin, sözleşmeleri imzalayın ...
Setster
setster.com
Setster, herhangi bir işletme veya departman için kusursuz randevu planlaması sunar. Her seferinde özel bir kullanıcı deneyimi sunarken karmaşık planlama kurallarını ve iş akışlarını otomatikleştirir. Şirketiniz ister geniş bir şube ve konum ağını yönetiyor olsun, ister sadece bir sanal toplantı çöz...
Re:catch
recatch.cc
Re:catch, Satış Hızını ve Gelire Dönüş Süresini optimize ederek gelir ekiplerine gelir artışı elde etme gücü veren bulut tabanlı bir satış hunisi otomasyon yazılımıdır.
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely, SimplyBook.me Ltd. tarafından satın alındı ve SimplyMeet.me olarak yeniden markalandı. Bireysel olarak ekiplere yönelik harika bir toplantı planlama çözümüne kaydolmak istiyorsanız lütfen www.simplymeet.me adresine gidin. Bireyler sonsuza dek ÜCRETSİZ erişime sahiptir. Harmonizely, mü...
Nylas
nylas.com
Dünya çapında yüz binlerce geliştirici, hızı artırmak ve en son teknolojiye sahip API'ler aracılığıyla özelleştirilebilir e-posta ve planlama yeteneklerini sorunsuz bir şekilde oluşturmak için Nylas'ı kullanıyor. Nylas, geliştiricilere tek bir entegrasyon aracılığıyla e-posta, takvim ve iletişim sağ...
DaySchedule
dayschedule.com
Ekip verimliliğini artırmak, gelmeyenleri azaltmak ve tüm toplantıları, hizmet rezervasyonlarını ve çağrıları tek platformda organize etmek için gelişmiş randevu, hizmet ve web semineri planlama yazılımı
lemcal
lemcal.com
lemcal, daha fazla toplantı rezervasyonu yapmak için ihtiyacınız olan 1 araçtır. Sizi temsil eden özelleştirilmiş bir rezervasyon sayfasını kullanarak planlamaya daha hızlı başlayın. Lemcal ile şunları yapabilirsiniz: → Kişiselleştirilmiş rezervasyon sayfanızı saniyeler içinde oluşturun → Tüm toplan...
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk, web formunuz, soğuk aramalarınız, kampanyalarınız ve daha fazlası olsun, gelir ekiplerinin her yerden gerçek zamanlı olarak nitelendirme, yönlendirme ve planlama yaparak potansiyel müşterileri toplantılara dönüştürmesine yardımcı olan bir satış otomasyon platformudur. Anında Potansiyel Müş...
Weezly
weezly.com
Weezly, planlamanın verimliliğini görüntülü mesajlaşmanın kişisel dokunuşu ve ekran kaydının çok yönlülüğüyle birleştirerek işletmelerin potansiyel müşterilerle nasıl iletişim kurduğunu yeniden tanımlayan çığır açan bir platformdur. Sosyal yardım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanan Weezly, işlet...
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
Satış ve sipariş tamamlama süreçlerini hızlandırmak isteyen büyüme odaklı liderlere yönelik bulut tabanlı bir planlama platformu.
Default
default.com
Varsayılan, otomasyon, planlama, nitelik, yönlendirme, raporlama ve zenginleştirmeyi bir araya getirerek manuel iş akışlarını ortadan kaldırır ve teknoloji yığını karmaşıklığını ortadan kaldırır. Tek bir birleşik platformla gelir operasyonlarınızı basitleştirirken satış hattınızı sonlandıran manuel ...
Apptoto
apptoto.com
Apptoto'nun randevu yönetimi yazılımını kullanarak, maliyetli randevulara gelmeme randevularını azaltın ve müşterilerinizin ve hastalarınızın zamanında ve iyi hazırlanmış bir şekilde gelmelerini sağlayın. Apptoto, randevuya dayalı işletmeler için otomatik bir randevu hatırlatma, çevrimiçi planlama v...
Engageware
engageware.com
Engageware, işletmelerin ve kuruluşların müşterilerinin ihtiyaçlarını ilk etkileşimde çözmelerine olanak tanıyan tek kapsamlı müşteri etkileşimi çözümleri sağlayıcısıdır. Engageware'in uçtan uca müşteri etkileşimi platformu, rutin sorulara yanıtları otomatikleştirmek, bilgi tabanlarına anında erişim...
ModernLoop
modernloop.com
Aday deneyiminizi verimli bir şekilde dönüştürün. ModernLoop, mülakat planlamasını mükemmel bir şekilde otomatik hale getiren ve böylece yeteneğe odaklanmanızı sağlayan İşe Alma Deneyimi Platformudur.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero, B2B gelir ekipleri için anında toplantı planlamayı gerçekleştiren ve tüm karmaşıklık seviyelerinde yönlendirmeyi yönlendiren bir gelen gelir hızlandırma ürünüdür. RevenueHero, potansiyel müşterileri nitelendirmek ve onlarla ekibinizdeki doğru temsilci arasında gerçek zamanlı toplantılar...