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İş planı yazılımı, yeni girişimler veya yatırımlar için iş planlarının oluşturulmasına, yönetilmesine ve paylaşılmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bu yazılım, kullanıcılara yeni bir işe başlamak veya önemli bir projeyi üstlenmek için gerekli hedefleri, stratejileri ve finansal gereksinimleri belirlemede yardımcı olur. Ayrıca yeni şirket veya projeyle ilgili fırsatları ve riskleri de ana hatlarıyla belirtir. Girişimciler, özellikle dış yatırım arayanlar öncelikle iş planı yazılımlarını kullanıyor. Ek olarak, yeni projeler için finansman sağlamak isteyen çalışanlar tarafından da kullanılabilir. İş planı yazılımını stratejik planlama yazılımından ayırmak önemlidir. Stratejik planlama yazılımı devam eden stratejik operasyonlar için kullanılır ve bir iş planının başarıyla uygulanmasının ardından devreye girer. İş planı yazılımı genellikle mali tablolar oluşturmak için muhasebe yazılımıyla ve yatırımcı belgeleri oluşturmak için belge oluşturma yazılımıyla bütünleşir.
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LivePlan
liveplan.com
LivePlan, küçük işletmeler ve girişimler için iş planı, bütçe, tahmin ve performans takibi yapmayı kolaylaştıran bir yazılımdır.
IdeaBuddy
ideabuddy.com
IdeaBuddy, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmesine, doğrulamasına ve iş planları oluşturmasına yardımcı olan bir iş planlama yazılımıdır.
Upmetrics
upmetrics.co
Upmetrics, iş planı yazımını kolaylaştıran, AI destekli bir yazılımdır. Kullanıcılara planları oluşturma ve finansal tahminlerde bulunma imkanı sunar.
Vizologi
vizologi.com
Vizologi, iş stratejileri geliştirmenize, iş planları oluşturmanıza ve pazar analizi yapmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir araçtır.
Planium Pro
planiumpro.com
Planium Pro, işletme danışmanları için stratejik planlama ihtiyaçlarını karşılayan bir uygulamadır. Ressurs gerektirmeden yeni gelir akışları oluşturmayı sağlar.
Maus
maus.com
Maus, stratejik, finansal ve çıkış planlaması için tümleşik bir platformdur. İş planları oluşturup uygulamayı, ölçmeyi ve büyümeyi sağlar.
Bizplan
bizplan.com
BizPlan, girişimcilerin iş planlarını rehberli bir şekilde oluşturmasını sağlar ve finansal projeksiyonlar ile bağış toplama araçları sunar.
Cuttles
cuttles.io
Cuttles, kullanıcıların iş planları oluşturmasına, finansal tahminler yapmasına ve iş fikirlerini geliştirmesine yardımcı olan bir iş planlama uygulamasıdır.
Modeliks
modeliks.com
Modeliks, girişimcilerin ve KOBİ'lerin iş planları, finansal raporlar ve sunumlar hazırlamasına yardımcı olan AI destekli bir iş planlama yazılımıdır.
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