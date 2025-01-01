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İş Müziği Yazılımı
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İş Müziği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İş müziği yazılımı, işletmelere tam lisanslı bir müzik kataloğuna erişim sağlayarak, müşterilerin dikkatini çeken ve sadakati artıran ilgi çekici, markaya uygun bir atmosfer yaratmalarına olanak tanır. Bu çözümler genellikle profesyonelce hazırlanmış çalma listeleri veya markanın kimliğine göre uyarlanmış özel çalma listeleri oluşturmaya yönelik seçenekler içerir. İşletmenin tercihine bağlı olarak hem yayın hem de fiziksel müzik ekipmanı seçenekleri mevcuttur. İş müziği, restoranlar, barlar ve perakende mağazalar gibi fiziksel mekanlarda yaygın olarak kullanılır, ancak aynı zamanda web sitelerine, uygulamalara veya etkinliklere de entegre edilebilir.

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Chartmetric

Chartmetric

chartmetric.com

Chartmetric, müzik endüstrisi profesyonelleri için akış ve sosyal veri sağlayan kapsamlı bir analitik platformdur.

Rockbot

Rockbot

rockbot.com

Rockbot, işletmelere lisanslı müzik, TV, dijital tabelalar ve reklam sunan bir platformdur. Özelleştirilebilir çalma listeleri ile müşteri deneyimini geliştirmeyi sağlar.

KABOB

KABOB

kabob.io

Kabob, perakende operasyonlarını otomatikleştiren, dijital tabela ve müzik yönetimi gibi çözümler sunan entegre bir yazılım platformudur.

Voicefinder

Voicefinder

voicefinder.io

Voicefinder, en iyi insan seslerini bulmanızı sağlayan bir profesyonel hizmetler pazaryeridir. Filmmaker ve şirketler için yaratıcı süreçte yardımcı olur.

Soundtrack Your Brand

Soundtrack Your Brand

soundtrackyourbrand.com

Soundtrack Your Brand, ticari müzik akışı hizmeti olup işletmelere ruhsatlı müzik sunar; restoranlar, barlar ve oteller için uygundur.

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